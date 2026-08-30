Чехия не иска мигранти и бежанци, но силно се нуждае от тях

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В Чешката република, която заедно със Словения е най-богатата посткомунистическа държава в Европа, вече живеят над милион и половина чужденци, по данни на Националната статистическа служба (CSU). „Икономически активни чужденци“ наричат там хората без чешки паспорт, които са наети на работа или имат собствен бизнес.

„През 2015 г. на всеки сто жители от 10-милионното население на страната се падаха по около четирима работещи чужденци“, обяснява Владимир Кармиет, ръководител на отдел в CSU. А през 2025 г. в страната има вече дял от близо 12% чужденци, добавя той. Ако се вземат за основа официалните данни на Статистическата служба, според които в края на 2025 г. в Чехия са регистрирани 1,1 милиона чужденци, става дума за 10,4 процента от общото население.

Имиграцията като последица от войната

Значителният ръст на броя на имигрантите в Чехия е следствие от руската агресия срещу Украйна: след началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. над половин милион украинци избягаха в Чехия. Днес те наброяват 613 000 души и са най-голямата група чужденци в страната. 126 000 украински деца посещават чешки детски градини и училища. От пълнолетните над 80 процента имат трудова заетост.

Втората по големина група чужденци в Чехия е от съседна Словакия - в края на миналата година в Чехия бяха регистрирани 125 000 словаци. Но реалният брой на работещите от съседната страна вероятно е около два пъти по-голям. „Гражданите на държавите членки на ЕС не са длъжни да регистрират незабавно престоя си на територията на Чешката република, но техните работодатели трябва да декларират, че ги наемат на работа. Поради това изглежда, че в Чехия работят повече чужденци, отколкото живеят там. Повечето чужденци живеят и работят в Прага – общо 366 хиляди, по официални данни. Това означава, че над 20 процента от 1,4-милионното население на чешката столица са чужденци.

Много свободни работни места

За предприятията в Чехия това не е достатъчно. При безработица от 5 процента чешката Агенция по заетостта отчете общо 100 000 свободни работни места. Ето защо правителството на премиера Андрей Бабиш възнамерява да задържи голяма част от украинците в Чехия дори и след евентуалното приключване на руската агресивна война срещу Украйна – въпреки натиска от страна на антимиграционната и антиукраинска ултранационалистическа коалиционна партия „Свобода и пряка демокрация“ (SPD).

„Чехия се нуждае от работна ръка от Украйна в строителството, промишлеността, здравеопазването и сектора на грижите“, заяви пред ДВ Карел Хавличек, заместник-премиер и член на партията на Бабиш (ANO). „Всеки, който работи тук при нормални условия, плаща данъци, научил е чешки език и се е интегрирал в нормалния живот, трябва да има възможност да получи редовно дългосрочно разрешение за пребиваване“, заяви Хавличек.

Чехия разчита и на работна ръка от Филипините

Но украинците и словаците не са достатъчни, за да задоволят нуждите на Чехия от работна ръка. Не само икономиката, но и здравеопазването и социалните грижи се нуждаят от повече персонал. Поради тази причина през последните години с подкрепата на чешката държава вече са доведени в страната над 15 000 филипинци, за да работят.

„Филипините имат дълга традиция в работата в чужбина, добре функционираща система за подбор и много хора, владеещи английски език, които имат и добро професионално образование, например за индустрията, логистиката, здравеопазването и грижите“, казва вицепремиерът Хавличек пред ДВ.

Чехия търси работна ръка и в много други страни по света. „Освен Филипините, ние се фокусираме върху Индия, Индонезия, Монголия, Република Молдова, Грузия, Казахстан, Армения, Сърбия и Северна Македония, винаги в съответствие с конкретните нужди на предприятията“, продължава Хавличек. „Приоритет продължават да са заетостта на местната работна сила и задържането на украинците и словаците, които вече са тук; контролираната миграция трябва да запълва реални празнини, а не да понижава заплатите.“

Фобия срещу мигрантите

Въпреки огромния ръст на броя на чужденците и нуждата от допълнителна работна ръка от чужбина, Чехия – като изключим украинците – остава резервирана по отношение на предоставянето на убежище и временна закрила. „Политиката на Чешката република и на много страни от ЕС в областта на убежището е срамна. Политически и обществено подклажданата изкуствена фобия спрямо мигрантите и бежанците за съжаление е толкова силна, че нищо не пречи политиците и държавата също да действат ксенофобски“, коментира Мартин Розумек, директор на неправителствената организация „Организация за помощ на бежанците“ (OPU), пред ДВ.

„Въпреки това икономиката и застаряващото население в крайна сметка ще вземат превес“, смята той. През 2025 г. в Чехия са родени 77 600 деца, а 113 300 жители са починали. Без имиграция демографското развитие би било отрицателно – със съответните последици за пазара на труда. „Особено икономическата имиграция ще продължи в още по-голям мащаб, което ще продължи да е от полза за чешката държава, обществото и предприятията“, убеден е Розумек.

Автор: Лубош Палата