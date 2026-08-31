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За розовото християнство и антифашизма

За розовото християнство и антифашизма

31 Август, 2026 16:00 930 37

  • иван стамболов-сула-
  • църква-
  • общество-
  • християнство-
  • фашизъм-
  • антифашизъм

За мен основната битка, войната, за която си заслужава да се говори, е войната на сатаната срещу Бог

За розовото християнство и антифашизма - 1
Снимка: БГНЕС
Иван Стамболов - Сула Иван Стамболов - Сула публицист и политик
Труд Труд медия
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Наскоро стана дума за фашизма и за това, че е твърде лекомислено да се разглежда като идентичен с комунизма, защото е създаден с нарочната задача да бъда негов контрапункт. Тогава приведох едно изказване на Чърчил, което ще приведа и сега:

„Фашизмът е триумфална борба срещу зверските страсти и апетити на ленинизма и средство против руската отрова. Фашизмът е движение, оказало услуга на целия свят“.

Ако това изказване ви звучи странно, то е защото е направено през 1927 г. на обща пресконференция с Мусолини. Вижте как еволюират значенията на думите! Днес като се каже „фашизъм“, чувствата са съвсем различни, но не се променя причината за неговото възникване. Впрочем и „либерализъм“ няма нищо общо със значението си в началото, и той е преместил конотациите си силно към пейоративната част на спектъра.

Помня, че в края на 1980-те много нашумя книгата на Желю Желев „Фашизмът“. Тя описваше фашизма, пък читателят сам трябваше да си направи извода колко много той прилича на социализма, в който живеехме. Смела книга, борческа. Обаче две неща да си приличат, изобщо не означава, че са едно и също или че не са в конфликт помежду си.

Да вземем Coca-Cola и Pepsi. Признайте, че си приличат твърде много, но все пак са в жестока конкуренция помежду си. Подобно е положението при Mercedes и BMW, както и при много други двойки марки в една и съща пазарна ниша. Вземете две марки бутилирана вода. Те не се различават видимо по друго, освен по марките. И все пак влизат в жестоки PR войни помежду си. Помня една такава (и аз участвах тогава), в която едната вода каза за другата, че зъбите на децата ви ще пожълтеят, ако я пият, а пък другата каза за първата, че извира изпод бунището. Така е и с комунизма и фашизма – може по същество да са еднакви, но пак са от двете страни на барикадата.

Парадоксално е, но за да могат две страни да враждуват качествено, те трябва да си приличат или да са от един порядък. За да има какво да делят. В случая с фашизма и комунизма това са душите на хората.

Сигурно вече се питате каква е връзката с розовото християнство? Търпение!

След Втората световна война в думата „фашизъм“ е инвестирано много. Тя е превърната в клеймо, което като ти го сложат, вече нямаш право да се обаждаш. „Болшевизъм“ също е кофти дума, но не е нищо в сравнение с „фашизъм“. Сега всеки може да носи по себе си петолъчки, но я да опита да си тури свастика! Допустимо и дори готино е да имаш фланелка с Че Гевара, но я си направи една с Ото Скорцени, например (избрах него, защото един познат все пак си направи)!

А как публичните говорители си играят с думичката „фашизъм“! Ах, как си играят! И от двете страни, няма празно. Ето, Искра Баева го завъртя брилянтно:

„Като заличиха антифашистката съпротива, върнаха България във времето ѝ на съюзник на Третия райх“.

На което Огнян Минчев, който не само по техника на наратива, но и на външен вид все повече заприличва на нея, отговори:

„Срамота е рецидивът на това вече 80 годишно кривогледство! Да се изрисуват комунистите като „антифашисти“ е неправомерно от гл. точка на фактите - не на интерпретациите“.

Разбира се, че комунистите са антифашисти и фашистите са антикомунисти. А всъщност това им трябва, за да могат да едните наричат Путин „фашист“, а другите да го наричат „антифашист“, без да им се смеят и кучетата. Тоест и от двете страни искат да се възползват максимално от потенциала на думата. Ама ние знаем, че Путин е лош! Ама ние знаем, че го мразите! Но има и други думички освен „фашист“. Защо не кажете, че и Сталин е бил фашист? А, вярно! Имал е договор с Райха, значи не може да е друг. Да кажеш, че Путин е фашист, е все едно да кажеш, че мамелюкският султан на Египет Ал-Малик аз-Захир Рукн ад-Дин Байбарс ал-Бундукдари ас-Салихи е кръстоносец. Той пак е изверг, той пак е унищожител, но кръстоносец не е, тъкмо обратното.

Но нека всеки сам си „преценя“. Аз само ще очертая неоспоримите прилики и разлики между фашизма и комунизма, пък вие си решавайте.

Въпреки че по много и то основни показатели са еднакви, не можеш да наречеш фашистите комунисти, а комунистите фашисти. Те са непримирими врагове. А са непримирими врагове, защото:

1.Претендират за едно и също място – душата на масата;

2.Родени са едни от други – единият като реакция срещу другия;

3.Огледалният образ е непоносим;

4.Митовете им се изключват взаимно, макар структурата да е обща;

5.Спорят кой ще наследи умиращия либерален капитализъм.

Ханна Аренд, най-влиятелната изследователка на тоталитаризма, го формулира така:

„Комунизмът и нацизмът са двата варианта на едно и също явление – тоталитарното управление – но точно затова са смъртни врагове. Един свят може да събере много различия, но не и два тоталитаризма едновременно“.

А сега за „розовото християнство“. Докато сблъсъкът между фашизма и комунизма е сблъсък между две от разновидностите на злото, то сблъсъкът между християнството и „розовото християнство“ е сблъсък между добро и зло. Интересно е (всъщност няма нищо интересно), че повечето от онези, които твърдят, че всички лоши са фашисти, са „розови християни“.

Терминът (доколкото това изобщо е термин) тръгва от XIX век като критика на опита за приспособяване на автентичното християнство към съвременните либерални обществени норми, така че от него да бъдат отстранени положенията, които днешният човек намира за строги, неудобни или осъдителни. Тогава „розово“ означава приблизително „безконфликтно“, „приятно“, „без остри ръбове“, християнство сведено почти изцяло до любов, доброта, приемане и душевен комфорт. „Розовото християнство“ е едно сантиментализирано, „омекотено“ християнство. То е вид популизъм – да кажеш на народа, каквото той иска и очаква да чуе, за да те последва. Днешните „лидери на обществено мнение“ с всичко постъпват така, включително с доброто и злото, фашизма и комунизма.

„Розовото християнство“ говори за любов, но избягва или премълчава греха, сатаната, покаянието, аскезата, Страшния съд, ада, жертвата, Кръста, духовната борба и необходимостта човек да се променя, за да изпълни повелята на собственото си обтжение. Христос започва да изглежда преди всичко като утешител и проповедник на всеобща доброжелателност, а не и като Този, Който казва: „покайте се“, „вземи кръста си“ и „иди си и недей вече греши“. „Розовото християнство“ е християнство без Голгота — утешително, сантиментално и удобно, но лишено от трагизма и духовната взискателност на Евангелието

За „розовото християнство“ човекът се ражда идеален, а не осквернен от греха, и живее не за да се изкупи чрез страдание, а за радост, наслада и забавление. За „розовото християнство“ щастието е право.

Разбира се, много съвременни хора с безметежен живот се изкушават да се присъединят към „розовото християнство“.

А идеолозите на „розовото християнство“ трябва да бъдат поздравени, защото майсторски използват един похват – вместо да разобличават опонента, да се представят за него. Ето, ние сме истинските християни, защото се грижим за социалните придобивки и климатичните промени, а пък йерархията, клирът са ченгета от Държавна сигурност по върховете и пияници и развратници в низините. При боравенето с думата „фашизъм“ се използва същата техника на подмяната, но там, както казахме, не става дума за сблъсък между добро и зло, а за сблъсък между две разновидности на злото. Или иначе казано: използвай срещу врага си неговата собствена енергия – висш пилотаж в демагогията.

За мен основната битка, войната, за която си заслужава да се говори, е войната на сатаната срещу Бог и всички други колизии могат да бъдат сведени до това. Сега „розовите християни“ ще ме нарекат неграмотна и суеверна бабичка, но на мен не ми пука особено.

Освен това мисля, че Картаген трябва да бъде разрушен.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Двама кандидат президенти ме канят в инициативните си комитети и съм много затруднен.И двамата са ми добри приятели.

    Коментиран от #2

    16:01 31.08.2026

  • 2 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да позная. Единият е "Президентът на народа" да диструбитираш конфискуваното развалено месо.

    Коментиран от #4

    16:07 31.08.2026

  • 3 Факт

    13 13 Отговор
    Между фашизма и комунизма няма разлика,само дето комунистите никой не ги преследва за престъпленията и продължават да си разиграват коня!

    Коментиран от #11

    16:08 31.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Не позна.

    16:08 31.08.2026

  • 5 Хмм

    6 1 Отговор
    празни приказки

    16:11 31.08.2026

  • 6 Още един разбирач

    13 2 Отговор
    Толкова много маймуни на клона на Сорос, че клона счупи. Намаляха грантовете, но гладните псевдо интелигенти не

    16:14 31.08.2026

  • 7 Тоя откакто го помня

    7 2 Отговор
    Все пише за "лошия комунизъм", но за Бойко много му симпатичен и не го споменава в "дълбоките" си наблюдения на обществото. Феномен...

    16:17 31.08.2026

  • 8 Всичкото писател

    3 1 Отговор
    На балатума, пардон на тезгяха. Евтино се продава, чети народе...

    16:19 31.08.2026

  • 9 Констатация

    0 1 Отговор
    Верни неща, подкрепени с факти, спор - няма, стана нещо като Брошура(вж. значението, че мъ мързи да ви го обясня) но, всичко турено в една "Тенджера" и стана "Манджа с Грозде"!!!!

    16:21 31.08.2026

  • 10 редник

    3 0 Отговор
    / Помня, че в края на 1980-те много нашумя книгата на Желю Желев „Фашизмът“./

    Аз пък помня, че книгата излезе 1982 г., а това са първите години на 90-те.

    Текстът на Сула е поредният миш-маш и не разбирам защо е публикуван...

    Коментиран от #22

    16:29 31.08.2026

  • 11 АНТИ-КОМУНИ$Т

    6 6 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    ИМА ОГРОМНА РАЗЛИКА, ФАШИСТИТЕ НЕ СА ПРОТИВ ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ,
    НЕ ОТРИЧАТ БОГ И РЕЛИГИЯТА, НЕ СА ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТИ!
    ФАШИСТИТЕ СА ПАТРИОТИ, А КОМУНЯГИТ€ -МОШ€ННИЦИ, Б€ЗРОДНИЦИ, ПРОДАЖНИЦИ-€в р€и!
    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . У Р В И и нато-П€ Д€ Р . $ТИ!

    Коментиран от #12

    16:31 31.08.2026

  • 12 Фашизма е продукт

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":

    На частната собственост в най-отвратителен вид. Олигарсите спонсорират Хитлер да дойде на власт и най-много спечелиха от войната

    Коментиран от #14, #15

    16:35 31.08.2026

  • 13 ВСВотСАЩ

    6 0 Отговор
    Обяснено какво е фашизъм,нацизъм,комунизъм, но разбира се "случайно"пропуснато най-важното. А именно, че и трите са западни идеологии. Още повече, комунизмът е внедрен насила в царска Русия ( е жертва) чрез преврат 1917 г., но в последствие, изграденият кървав тоталитарен режим попада в "неправилните ръце"(Сталин), който тотално обърка плановете на "богоизбраните" кукловоди и му спретнаха нападение Барбароса и ВСВ.

    16:35 31.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 АНТИ-КОМУНИ$Т

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Фашизма е продукт":

    А НАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА ДОБРЕ ЛИ БЕШЕ..., А ДА ТЕ НАРЕКАТ БРАТ И РАВЕН С
    бай м . н гал...,И ДА ТЕ КОМАНДВАТ НЕ ГРА МОТ НИ ов ча ри-Шум ка ри?

    Коментиран от #27

    16:40 31.08.2026

  • 16 От Картаген

    0 0 Отговор
    Всеки човек се мъчи да обясни себе си в обкръжаващата действителност. В повечето случаи в положителна светлина и за собствена изгода.

    Коментиран от #18

    16:41 31.08.2026

  • 17 Само да добавя

    3 3 Отговор
    Когато кажат фашизъм, сещам се за групата антонивановци, които чакат момента, когато главите им ще бъдат отсечени. За вас не зная!

    Коментиран от #19, #26

    16:43 31.08.2026

  • 18 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "От Картаген":

    Забравили да питат ИИ какви са останалите хора!

    16:45 31.08.2026

  • 19 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Само да добавя":

    Вероятно се знае кои са го направили!

    Коментиран от #21

    16:46 31.08.2026

  • 20 Пилот

    2 2 Отговор
    Локуми, увъртане, представяне на черното бяло, оправдаване, реабилитиране, величаене на нацизма и фашизма, оплюване на антифашизма, може да се пръкне в чутурата на соросоиден страхлив охлюв, но такъв е "материала" на авторите в медиите.

    Коментиран от #24

    16:47 31.08.2026

  • 21 Да те светна

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Анонимен":

    Сегашните дори не знаят кои са.

    16:52 31.08.2026

  • 22 миме

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "редник":

    щото сулата е от правилните-п.е.д.е.р.а.с

    16:54 31.08.2026

  • 23 Гост

    2 0 Отговор
    Иван Истамбулски да не си присвоява като псевдоним името на римския диктатор Сула, а да си напише истинския прякор - СУЛЮ !

    16:54 31.08.2026

  • 24 Скаптик

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Пилот":

    Открай време хората с власт издевателстват над хора без власт.

    16:55 31.08.2026

  • 25 Шоп

    1 1 Отговор
    Защо пък да трябва да избирам между фашизъм и комунизам? Това не са единствено възможните идеологии и типове управление.

    16:55 31.08.2026

  • 26 АНТИ-КОМУНИ$Т

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Само да добавя":

    А АЗ КАТО ЧУЯ КОМУНИ$ТИ СЕ СЕЩАМ ЗА НАРОДНИЯТ СЪД:
    ОСЪДЕНИ ХОРА НА СМЪРТ ,ЗАЩОТО СА ОБРАЗОВАНИ, ЗАЩОТО СА ЗАЩИТАВАЛИ НЕБЕТО НА РОДИНАТА, ИЛИ НАКЛЕВЕТЕНИ ОТ "роднини",които ИСКАТ ДА ИМ ВЗЕМАТ ИМОТИТЕ.....!

    Коментиран от #28, #29

    16:57 31.08.2026

  • 27 миме

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":

    а да ти направат АЕЦ добре ли беше ? А?кво направиха фашистите? А?п.е.д.е.р.а.с

    Коментиран от #36, #37

    16:58 31.08.2026

  • 28 50 000 лева за отрязана глава

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":

    Снимки на горди "ловци на шумкари", убийци на деца, сега техни роднини известни евродепутати... Много демокрация, много тор

    17:02 31.08.2026

  • 29 миме

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":

    ми то тогава по цела европа има народни съдилища, че даже у япония ги съдат и трепат

    17:02 31.08.2026

  • 30 До Сулю

    0 0 Отговор
    Трябва ли да се чувстваме виновни, че сме си купили например кафява "фанелка" от магазин за втора ръка, без да обърнем внимание на надписа "обществена услуга"!

    Коментиран от #31

    17:09 31.08.2026

  • 31 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "До Сулю":

    Самият факт, че следи каква фанелка носиш, какъв чай пиеш у дома си, какви цветя имаш, какво купуваш в магазина, не говори ли достатъчно за "автора"!

    Коментиран от #34

    17:11 31.08.2026

  • 32 миме

    0 0 Отговор
    естествено , както винаги мазният п.е.д.е.р.а.с.сулата пробва да зомбира, що мазният п.е.д.е.р.а.с не кажи , че комунизма всъщност е опит на нормалните хора да се противопоставят имено на любимият му либерализъм, и след като го няма Съюза като коректив либерализма(капитализма) съвсем подиве-то не са мигранти, зелени сделки, лгбтк+, педофилия, тотално следене и подслушване

    17:14 31.08.2026

  • 33 Ха сега де...

    0 0 Отговор
    Всъщност на кой му пука? Колкото и да се пеним няма да изчезнат нито комунистите, нито фашистит, нито "розовите християни". Всичко плод на човешката глупост, нязависимо дали е по рождение или придобита на по късен етап. Точно от това се възползват всички които имат шанса да привлекатпоследователи, без значение дали по коректен начин и с убеждения, с обещания които няма изобщо намерение да изпълни, или с лъжи, сплетни и насилие. Важното е веднъж да застане на въха на пирамидата, а после пей сърце. И това се случва навсякъде по света, но при нас е традиционно. Съвсем конкретен пример са последните "свободни" парламентарни избори. Иначе нямаше да сме последни по всички положителни показатели в Европа, а първи по всички отрицателни. Разбираемо е защо Путин и обкръжението му понякога заплашват с ядрено оръжие, но нашите копейки го правят непрекъснато и то не сещу някой злодей, а срещу масовия българин

    17:15 31.08.2026

  • 34 Анонимен Парашутист

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Анонимен":

    Ами това е твоята "Голгота", а той е "Бог" Сула. Трябва да се страхуваш!

    Коментиран от #35

    17:17 31.08.2026

  • 35 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Анонимен Парашутист":

    Доста извратено!

    17:18 31.08.2026

  • 36 АНТИ-КОМУНИ$Т

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "миме":

    "направиха" ни АЕЦ, И НИ ПАЗЕХА ГРАНИЧНИ ВОЙСКИ ДА НЕ ИЗБЯГАМЕ ОТ "рая"!
    А ДОБРЕ ЛИ БЕШЕ ТОВА СЪС ЖИТЕЛСТВОТО- АПАРТАМЕНТ В ДЪЛБОКАТА ПРОВИНЦИЯ ДА СТРУВА КОЛКОТО СТРУВА И В СОФИЯ,АМА ДА НЯМАШ ПРАВО ДА СИ КУПИШ ,ИЛИ ЖИВЕЕШ И РАБОТИШ КЪДЕТО ИСКАШ В "свободната" народна република ,
    А ДА ЧАКАШ 10г. ЗА "МОСКВИЧ"?
    А Ч€РВ€НИТ€/РОЗОВИ рожби И ДО ДН€$ ДА $А ПО-ПО-РАВНИ, И ДА НИ КОМАНДВАТ ВЕЧЕ 82г......?!?

    17:21 31.08.2026

  • 37 АНТИ-КОМУНИ$Т

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "миме":

    КАК КАКВО СА НАПРАВИЛИ ФАШИСТИТЕ, АМИ АКО НЕ БЯХА ТЕ СЪСЕДИТЕ -ФАШИСТИ,
    НЯМАШЕ ДА ГИ ИМА И баща ти И майка ти (рожбит€ Ч€РВ€НИ/РОЗОВИ)!
    ДОБРЕ, ЧЕ СТАРИТЕ БАБИЧКИ ПАЗЯТ ТАЙНИТЕ!

    17:25 31.08.2026