За розовото християнство и антифашизма

Наскоро стана дума за фашизма и за това, че е твърде лекомислено да се разглежда като идентичен с комунизма, защото е създаден с нарочната задача да бъда негов контрапункт. Тогава приведох едно изказване на Чърчил, което ще приведа и сега:
„Фашизмът е триумфална борба срещу зверските страсти и апетити на ленинизма и средство против руската отрова. Фашизмът е движение, оказало услуга на целия свят“.
Ако това изказване ви звучи странно, то е защото е направено през 1927 г. на обща пресконференция с Мусолини. Вижте как еволюират значенията на думите! Днес като се каже „фашизъм“, чувствата са съвсем различни, но не се променя причината за неговото възникване. Впрочем и „либерализъм“ няма нищо общо със значението си в началото, и той е преместил конотациите си силно към пейоративната част на спектъра.
Помня, че в края на 1980-те много нашумя книгата на Желю Желев „Фашизмът“. Тя описваше фашизма, пък читателят сам трябваше да си направи извода колко много той прилича на социализма, в който живеехме. Смела книга, борческа. Обаче две неща да си приличат, изобщо не означава, че са едно и също или че не са в конфликт помежду си.
Да вземем Coca-Cola и Pepsi. Признайте, че си приличат твърде много, но все пак са в жестока конкуренция помежду си. Подобно е положението при Mercedes и BMW, както и при много други двойки марки в една и съща пазарна ниша. Вземете две марки бутилирана вода. Те не се различават видимо по друго, освен по марките. И все пак влизат в жестоки PR войни помежду си. Помня една такава (и аз участвах тогава), в която едната вода каза за другата, че зъбите на децата ви ще пожълтеят, ако я пият, а пък другата каза за първата, че извира изпод бунището. Така е и с комунизма и фашизма – може по същество да са еднакви, но пак са от двете страни на барикадата.
Парадоксално е, но за да могат две страни да враждуват качествено, те трябва да си приличат или да са от един порядък. За да има какво да делят. В случая с фашизма и комунизма това са душите на хората.
Сигурно вече се питате каква е връзката с розовото християнство? Търпение!
След Втората световна война в думата „фашизъм“ е инвестирано много. Тя е превърната в клеймо, което като ти го сложат, вече нямаш право да се обаждаш. „Болшевизъм“ също е кофти дума, но не е нищо в сравнение с „фашизъм“. Сега всеки може да носи по себе си петолъчки, но я да опита да си тури свастика! Допустимо и дори готино е да имаш фланелка с Че Гевара, но я си направи една с Ото Скорцени, например (избрах него, защото един познат все пак си направи)!
А как публичните говорители си играят с думичката „фашизъм“! Ах, как си играят! И от двете страни, няма празно. Ето, Искра Баева го завъртя брилянтно:
„Като заличиха антифашистката съпротива, върнаха България във времето ѝ на съюзник на Третия райх“.
На което Огнян Минчев, който не само по техника на наратива, но и на външен вид все повече заприличва на нея, отговори:
„Срамота е рецидивът на това вече 80 годишно кривогледство! Да се изрисуват комунистите като „антифашисти“ е неправомерно от гл. точка на фактите - не на интерпретациите“.
Разбира се, че комунистите са антифашисти и фашистите са антикомунисти. А всъщност това им трябва, за да могат да едните наричат Путин „фашист“, а другите да го наричат „антифашист“, без да им се смеят и кучетата. Тоест и от двете страни искат да се възползват максимално от потенциала на думата. Ама ние знаем, че Путин е лош! Ама ние знаем, че го мразите! Но има и други думички освен „фашист“. Защо не кажете, че и Сталин е бил фашист? А, вярно! Имал е договор с Райха, значи не може да е друг. Да кажеш, че Путин е фашист, е все едно да кажеш, че мамелюкският султан на Египет Ал-Малик аз-Захир Рукн ад-Дин Байбарс ал-Бундукдари ас-Салихи е кръстоносец. Той пак е изверг, той пак е унищожител, но кръстоносец не е, тъкмо обратното.
Но нека всеки сам си „преценя“. Аз само ще очертая неоспоримите прилики и разлики между фашизма и комунизма, пък вие си решавайте.
Въпреки че по много и то основни показатели са еднакви, не можеш да наречеш фашистите комунисти, а комунистите фашисти. Те са непримирими врагове. А са непримирими врагове, защото:
1.Претендират за едно и също място – душата на масата;
2.Родени са едни от други – единият като реакция срещу другия;
3.Огледалният образ е непоносим;
4.Митовете им се изключват взаимно, макар структурата да е обща;
5.Спорят кой ще наследи умиращия либерален капитализъм.
Ханна Аренд, най-влиятелната изследователка на тоталитаризма, го формулира така:
„Комунизмът и нацизмът са двата варианта на едно и също явление – тоталитарното управление – но точно затова са смъртни врагове. Един свят може да събере много различия, но не и два тоталитаризма едновременно“.
А сега за „розовото християнство“. Докато сблъсъкът между фашизма и комунизма е сблъсък между две от разновидностите на злото, то сблъсъкът между християнството и „розовото християнство“ е сблъсък между добро и зло. Интересно е (всъщност няма нищо интересно), че повечето от онези, които твърдят, че всички лоши са фашисти, са „розови християни“.
Терминът (доколкото това изобщо е термин) тръгва от XIX век като критика на опита за приспособяване на автентичното християнство към съвременните либерални обществени норми, така че от него да бъдат отстранени положенията, които днешният човек намира за строги, неудобни или осъдителни. Тогава „розово“ означава приблизително „безконфликтно“, „приятно“, „без остри ръбове“, християнство сведено почти изцяло до любов, доброта, приемане и душевен комфорт. „Розовото християнство“ е едно сантиментализирано, „омекотено“ християнство. То е вид популизъм – да кажеш на народа, каквото той иска и очаква да чуе, за да те последва. Днешните „лидери на обществено мнение“ с всичко постъпват така, включително с доброто и злото, фашизма и комунизма.
„Розовото християнство“ говори за любов, но избягва или премълчава греха, сатаната, покаянието, аскезата, Страшния съд, ада, жертвата, Кръста, духовната борба и необходимостта човек да се променя, за да изпълни повелята на собственото си обтжение. Христос започва да изглежда преди всичко като утешител и проповедник на всеобща доброжелателност, а не и като Този, Който казва: „покайте се“, „вземи кръста си“ и „иди си и недей вече греши“. „Розовото християнство“ е християнство без Голгота — утешително, сантиментално и удобно, но лишено от трагизма и духовната взискателност на Евангелието
За „розовото християнство“ човекът се ражда идеален, а не осквернен от греха, и живее не за да се изкупи чрез страдание, а за радост, наслада и забавление. За „розовото християнство“ щастието е право.
Разбира се, много съвременни хора с безметежен живот се изкушават да се присъединят към „розовото християнство“.
А идеолозите на „розовото християнство“ трябва да бъдат поздравени, защото майсторски използват един похват – вместо да разобличават опонента, да се представят за него. Ето, ние сме истинските християни, защото се грижим за социалните придобивки и климатичните промени, а пък йерархията, клирът са ченгета от Държавна сигурност по върховете и пияници и развратници в низините. При боравенето с думата „фашизъм“ се използва същата техника на подмяната, но там, както казахме, не става дума за сблъсък между добро и зло, а за сблъсък между две разновидности на злото. Или иначе казано: използвай срещу врага си неговата собствена енергия – висш пилотаж в демагогията.
За мен основната битка, войната, за която си заслужава да се говори, е войната на сатаната срещу Бог и всички други колизии могат да бъдат сведени до това. Сега „розовите християни“ ще ме нарекат неграмотна и суеверна бабичка, но на мен не ми пука особено.
Освен това мисля, че Картаген трябва да бъде разрушен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
16:01 31.08.2026
2 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Да позная. Единият е "Президентът на народа" да диструбитираш конфискуваното развалено месо.
Коментиран от #4
16:07 31.08.2026
3 Факт
Коментиран от #11
16:08 31.08.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #2 от "честен ционист":Не позна.
16:08 31.08.2026
5 Хмм
16:11 31.08.2026
6 Още един разбирач
16:14 31.08.2026
7 Тоя откакто го помня
16:17 31.08.2026
8 Всичкото писател
16:19 31.08.2026
9 Констатация
16:21 31.08.2026
10 редник
Аз пък помня, че книгата излезе 1982 г., а това са първите години на 90-те.
Текстът на Сула е поредният миш-маш и не разбирам защо е публикуван...
Коментиран от #22
16:29 31.08.2026
11 АНТИ-КОМУНИ$Т
До коментар #3 от "Факт":ИМА ОГРОМНА РАЗЛИКА, ФАШИСТИТЕ НЕ СА ПРОТИВ ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ,
НЕ ОТРИЧАТ БОГ И РЕЛИГИЯТА, НЕ СА ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТИ!
ФАШИСТИТЕ СА ПАТРИОТИ, А КОМУНЯГИТ€ -МОШ€ННИЦИ, Б€ЗРОДНИЦИ, ПРОДАЖНИЦИ-€в р€и!
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . У Р В И и нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
Коментиран от #12
16:31 31.08.2026
12 Фашизма е продукт
До коментар #11 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":На частната собственост в най-отвратителен вид. Олигарсите спонсорират Хитлер да дойде на власт и най-много спечелиха от войната
Коментиран от #14, #15
16:35 31.08.2026
13 ВСВотСАЩ
16:35 31.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 АНТИ-КОМУНИ$Т
До коментар #12 от "Фашизма е продукт":А НАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА ДОБРЕ ЛИ БЕШЕ..., А ДА ТЕ НАРЕКАТ БРАТ И РАВЕН С
бай м . н гал...,И ДА ТЕ КОМАНДВАТ НЕ ГРА МОТ НИ ов ча ри-Шум ка ри?
Коментиран от #27
16:40 31.08.2026
16 От Картаген
Коментиран от #18
16:41 31.08.2026
17 Само да добавя
Коментиран от #19, #26
16:43 31.08.2026
18 Дзак
До коментар #16 от "От Картаген":Забравили да питат ИИ какви са останалите хора!
16:45 31.08.2026
19 Анонимен
До коментар #17 от "Само да добавя":Вероятно се знае кои са го направили!
Коментиран от #21
16:46 31.08.2026
20 Пилот
Коментиран от #24
16:47 31.08.2026
21 Да те светна
До коментар #19 от "Анонимен":Сегашните дори не знаят кои са.
16:52 31.08.2026
22 миме
До коментар #10 от "редник":щото сулата е от правилните-п.е.д.е.р.а.с
16:54 31.08.2026
23 Гост
16:54 31.08.2026
24 Скаптик
До коментар #20 от "Пилот":Открай време хората с власт издевателстват над хора без власт.
16:55 31.08.2026
25 Шоп
16:55 31.08.2026
26 АНТИ-КОМУНИ$Т
До коментар #17 от "Само да добавя":А АЗ КАТО ЧУЯ КОМУНИ$ТИ СЕ СЕЩАМ ЗА НАРОДНИЯТ СЪД:
ОСЪДЕНИ ХОРА НА СМЪРТ ,ЗАЩОТО СА ОБРАЗОВАНИ, ЗАЩОТО СА ЗАЩИТАВАЛИ НЕБЕТО НА РОДИНАТА, ИЛИ НАКЛЕВЕТЕНИ ОТ "роднини",които ИСКАТ ДА ИМ ВЗЕМАТ ИМОТИТЕ.....!
Коментиран от #28, #29
16:57 31.08.2026
27 миме
До коментар #15 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":а да ти направат АЕЦ добре ли беше ? А?кво направиха фашистите? А?п.е.д.е.р.а.с
Коментиран от #36, #37
16:58 31.08.2026
28 50 000 лева за отрязана глава
До коментар #26 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":Снимки на горди "ловци на шумкари", убийци на деца, сега техни роднини известни евродепутати... Много демокрация, много тор
17:02 31.08.2026
29 миме
До коментар #26 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":ми то тогава по цела европа има народни съдилища, че даже у япония ги съдат и трепат
17:02 31.08.2026
30 До Сулю
Коментиран от #31
17:09 31.08.2026
31 Анонимен
До коментар #30 от "До Сулю":Самият факт, че следи каква фанелка носиш, какъв чай пиеш у дома си, какви цветя имаш, какво купуваш в магазина, не говори ли достатъчно за "автора"!
Коментиран от #34
17:11 31.08.2026
32 миме
17:14 31.08.2026
33 Ха сега де...
17:15 31.08.2026
34 Анонимен Парашутист
До коментар #31 от "Анонимен":Ами това е твоята "Голгота", а той е "Бог" Сула. Трябва да се страхуваш!
Коментиран от #35
17:17 31.08.2026
35 Име
До коментар #34 от "Анонимен Парашутист":Доста извратено!
17:18 31.08.2026
36 АНТИ-КОМУНИ$Т
До коментар #27 от "миме":"направиха" ни АЕЦ, И НИ ПАЗЕХА ГРАНИЧНИ ВОЙСКИ ДА НЕ ИЗБЯГАМЕ ОТ "рая"!
А ДОБРЕ ЛИ БЕШЕ ТОВА СЪС ЖИТЕЛСТВОТО- АПАРТАМЕНТ В ДЪЛБОКАТА ПРОВИНЦИЯ ДА СТРУВА КОЛКОТО СТРУВА И В СОФИЯ,АМА ДА НЯМАШ ПРАВО ДА СИ КУПИШ ,ИЛИ ЖИВЕЕШ И РАБОТИШ КЪДЕТО ИСКАШ В "свободната" народна република ,
А ДА ЧАКАШ 10г. ЗА "МОСКВИЧ"?
А Ч€РВ€НИТ€/РОЗОВИ рожби И ДО ДН€$ ДА $А ПО-ПО-РАВНИ, И ДА НИ КОМАНДВАТ ВЕЧЕ 82г......?!?
17:21 31.08.2026
37 АНТИ-КОМУНИ$Т
До коментар #27 от "миме":КАК КАКВО СА НАПРАВИЛИ ФАШИСТИТЕ, АМИ АКО НЕ БЯХА ТЕ СЪСЕДИТЕ -ФАШИСТИ,
НЯМАШЕ ДА ГИ ИМА И баща ти И майка ти (рожбит€ Ч€РВ€НИ/РОЗОВИ)!
ДОБРЕ, ЧЕ СТАРИТЕ БАБИЧКИ ПАЗЯТ ТАЙНИТЕ!
17:25 31.08.2026