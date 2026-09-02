Германия с тежки обвинения срещу Русия. Какво следва?

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"Замесени лица са действали по поръчка на руските държавни органи": Берлин официално обвини Москва за провокациите на летището в Лайпциг. Какво следва?

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Германското правителство изчака близо месец, в който службите разследваха случая, преди официално да обвини Русия за опита за нападение с дрон на летището в Лайпциг на 4 август. Дронът, който бе открит близо до украински товарен самолет "Антонов", е пренасял взривно вещество, но очевидно детонаторът му е бил дефектен.

Летището в Лайпциг е важен център за снабдяването на украинските въоръжени сили. Федералната прокуратура, която пое разследването, определи инцидента като "сериозно нападение срещу транспортната и логистичната инфраструктура в Германия".

"По поръчка на руските държавни органи"

"Замесени лица са действали по поръчка на руските държавни органи", каза вътрешният министър Александър Добринт на пресконференция вчера. Разследващите са стигнали до тези заключения, тъй като техниката на дрона и взривното вещество, което също беше открито, са били използвани и при други руски операции. Добринт предупреди, че такива провокации могат да се очакват и за в бъдеще: "Не сме във война, но сме ежедневна цел на хибридни военни действия", уточни той.

В операцията са участвали поне два дрона. Първият бе открит в нощта на четвърти срещу пети август, а вторият - десет дни по-късно, близо до летището. Наоколо са открити още антена и различни метални части от дронове. Възможно е антената да е била предназначена за усилване на сигнала.

Не е ясно и защо операцията е претърпяла технически провал. Намерените дронове са били оборудвани със SIM-карти, което е позволявало да бъдат управлявани чрез мобилна връзка. Въпреки това батериите на дроновете не са били подходящи за полети на много голямо разстояние. На дрона на летището разследващите са открили и ДНК следа. "Техниката, установена на място, и взаимодействието между отделните елементи могат да се оценят като професионални", заяви Добринт. Изпълнението обаче се смята за аматьорско и говори за евентуално използване на т.нар. агенти за еднократна употреба, което е "част от добре познатия модел на руските хибридни операции в Европа", уточни германският вътрешен министър.

Германия предприема редица мерки срещу Русия

Германия ще реагира решително. Генералното руско консулство в Бон ще бъде затворено, граничният контрол за руските граждани ще бъде подсилен, а т.нар. Руски дом в Берлин ще прекрати дейността си, обяви външният министър Йохан Вадефул.

От години центърът, отворен още по времето на Германската демократична република през 1984 година, изпълнява изключително спорна дейност, като често е обвиняван, че зад маската на културни и образователни инициативи извършва пропаганда. Домът е финансиран от агенция "Россотрудничество", която е част от Външното министерство на Русия. Европейският съюз официално определя "Россотрудничество" като "средство за водене на хибридната война".

Кремъл реагира остро на разкритията на германското правителство. "Къде са доказателствата", попита Владимир Путин, който определи поведението на Берлин като "сериозна грешка". Външното министерство на Русия обяви ответни мерки, като се очаква Москва да спре работата на "Гьоте-институт" на територията на страната.