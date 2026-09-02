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Германия с тежки обвинения срещу Русия. Какво следва?
  Тема: Украйна

Германия с тежки обвинения срещу Русия. Какво следва?

2 Септември, 2026 23:00 807 28

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Германското правителство изчака близо месец, в който службите разследваха случая, преди официално да обвини Русия за опита за нападение с дрон на летището в Лайпциг на 4 август

Германия с тежки обвинения срещу Русия. Какво следва? - 1
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"Замесени лица са действали по поръчка на руските държавни органи": Берлин официално обвини Москва за провокациите на летището в Лайпциг. Какво следва?

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Германското правителство изчака близо месец, в който службите разследваха случая, преди официално да обвини Русия за опита за нападение с дрон на летището в Лайпциг на 4 август. Дронът, който бе открит близо до украински товарен самолет "Антонов", е пренасял взривно вещество, но очевидно детонаторът му е бил дефектен.

Летището в Лайпциг е важен център за снабдяването на украинските въоръжени сили. Федералната прокуратура, която пое разследването, определи инцидента като "сериозно нападение срещу транспортната и логистичната инфраструктура в Германия".

"По поръчка на руските държавни органи"

"Замесени лица са действали по поръчка на руските държавни органи", каза вътрешният министър Александър Добринт на пресконференция вчера. Разследващите са стигнали до тези заключения, тъй като техниката на дрона и взривното вещество, което също беше открито, са били използвани и при други руски операции. Добринт предупреди, че такива провокации могат да се очакват и за в бъдеще: "Не сме във война, но сме ежедневна цел на хибридни военни действия", уточни той.

В операцията са участвали поне два дрона. Първият бе открит в нощта на четвърти срещу пети август, а вторият - десет дни по-късно, близо до летището. Наоколо са открити още антена и различни метални части от дронове. Възможно е антената да е била предназначена за усилване на сигнала.

Не е ясно и защо операцията е претърпяла технически провал. Намерените дронове са били оборудвани със SIM-карти, което е позволявало да бъдат управлявани чрез мобилна връзка. Въпреки това батериите на дроновете не са били подходящи за полети на много голямо разстояние. На дрона на летището разследващите са открили и ДНК следа. "Техниката, установена на място, и взаимодействието между отделните елементи могат да се оценят като професионални", заяви Добринт. Изпълнението обаче се смята за аматьорско и говори за евентуално използване на т.нар. агенти за еднократна употреба, което е "част от добре познатия модел на руските хибридни операции в Европа", уточни германският вътрешен министър.

Германия предприема редица мерки срещу Русия

Германия ще реагира решително. Генералното руско консулство в Бон ще бъде затворено, граничният контрол за руските граждани ще бъде подсилен, а т.нар. Руски дом в Берлин ще прекрати дейността си, обяви външният министър Йохан Вадефул.

От години центърът, отворен още по времето на Германската демократична република през 1984 година, изпълнява изключително спорна дейност, като често е обвиняван, че зад маската на културни и образователни инициативи извършва пропаганда. Домът е финансиран от агенция "Россотрудничество", която е част от Външното министерство на Русия. Европейският съюз официално определя "Россотрудничество" като "средство за водене на хибридната война".

Кремъл реагира остро на разкритията на германското правителство. "Къде са доказателствата", попита Владимир Путин, който определи поведението на Берлин като "сериозна грешка". Външното министерство на Русия обяви ответни мерки, като се очаква Москва да спре работата на "Гьоте-институт" на територията на страната.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    20 5 Отговор
    Путин - мести. Германия - чао!

    Коментиран от #22

    23:01 02.09.2026

  • 2 Юинг фюрер

    24 3 Отговор
    Следва рското знаме над Райхстага:)

    23:04 02.09.2026

  • 3 Лопата Орешник

    24 2 Отговор
    Кво да следва? Следват още диверсии от страна на Украйна, та да може хубаво да настроят податливите германци срещу Русия! От друга страна ако германците са толкова засегнати, вместо изявления да строяват армията и да потеглят към Москва за възмездие! Края го знаем всички! Червения байряк на покрива в Берлин и още 100 години тишина!!

    23:04 02.09.2026

  • 4 Какво да следва

    19 0 Отговор
    Следва Егоров и Кантария пак да бучат флаг на Райхстага.

    23:05 02.09.2026

  • 5 Положението е много сериозно

    16 0 Отговор
    Арменският поп ще изслуша много внимателно оплакванията на германците и ще ги прати да си ходят по живо, по здраво.

    23:09 02.09.2026

  • 6 Бен Вафлек

    1 10 Отговор
    путин чегодуа

    23:10 02.09.2026

  • 7 За родину за путину

    5 12 Отговор
    При всеки слух за мобилизация в Раша населениео в Грузия се увеличава с милион и половина.

    23:13 02.09.2026

  • 8 Смешник

    15 2 Отговор
    Нищо Германия е вече смачкана държава

    23:13 02.09.2026

  • 9 А50

    14 2 Отговор
    Германия доставя ли дронове на 404 за удари в Русия, доставя. Е тогава ще си носи последствията, след като е страна в конфликт

    23:13 02.09.2026

  • 10 Уффф

    11 2 Отговор
    Германия е съучастник в този конфликт. Трябва да гори под краката им. Не разбирам търпението на Путин. Никакъв член 5ти и 10ти няма да им помогне на тези нацисти търсещи реванш.

    23:15 02.09.2026

  • 11 Ти да видиш

    9 2 Отговор
    Медведев днес заяви , че това което се е случило в Лайпциг е долнопробна манипулация и провокация, но че швабите всъщност заслужават директен руски ракетен удар по всички производствени предприятия произвеждащи оръжия за нацистите в Украйна както и по административния център на Берлин. Предупреди ги внимателно да се оглеждат следващия път като пътуват на гости при своето изчадие Зеленски с влак до Киев.

    23:18 02.09.2026

  • 12 Анонимен

    10 3 Отговор
    Следва театралната постановка "Каквото повикало, такова се обадило" с Германия и Украйна в ролите на потърпевши. Зеленски добре се справя с персонажа, все пак вече има опит на екран, но и Мерц се старае да е на ниво.

    Дано България си е взела поука и този път е само зрител в постановката.

    23:19 02.09.2026

  • 13 Дън Бай

    8 2 Отговор
    Следва 9-ти май 2.0

    23:20 02.09.2026

  • 14 Доообрееее

    9 1 Отговор
    Хитлериста Мерц го освиркаха вчера яко на предизборен митинг в Германия , като хвърляха яйца и домати по него и той беше принуден да го прекрати и да се скрие като мишка .

    23:21 02.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ъъъ

    7 1 Отговор
    Това не говори добре за германските служби, които се провалиха тотално, допускайки дрон с експлозиви в база на НАТО.....И ако аз бях германски избирател, бих попитал Мерц/министрите, как ще ми гарантират сигурността, след като допускат дрон с експлозиви в строго охранявана военна зона? Ако те са неспособни да защитят военен обект, как ще защитят гражданска инфраструктура?

    23:27 02.09.2026

  • 17 Слава на руската армия

    8 2 Отговор
    Какво следва ? Следва отново да се вее руското знаме над Райхстага!

    23:27 02.09.2026

  • 18 Има резон за Белорусин и Руснак,

    2 2 Отговор
    Какво следва:

    Орешник Таktical Nukes are stationed в Белорусия и Р. Федерация.

    23:30 02.09.2026

  • 19 Източна ромелия

    8 2 Отговор
    Ами следва за втори път руските казаци да влезнат в Берлин

    23:31 02.09.2026

  • 20 Инцести

    7 0 Отговор
    Сър. Някой да поясни, какво е хибридна военна атака? Или такова нещо съществува само в кратуните германски?

    23:36 02.09.2026

  • 21 За немците крепкие орешки

    6 1 Отговор
    На летището в Лайпциг се е товарило военна техника(дронове и ракети) в украински самолети! Русия трябваше да удари с орешник немските фашисти! Русия да взима пример от Иран. Бой по всички места в Европа които прозвеждат и пращат оръжие за хунтата от Киев!!!

    23:37 02.09.2026

  • 22 Нали знаеш кой убива с отрова.

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Жените или мъжете страхливци.
    Много е смел джуджака в бункера:) Напада директно страна като Украйна, на която първо унищожи армията чрез инфилтрата си Янукович, взе ядрените оръжия и обезсили, а напада силни държави с подмолни, дребни, детски акцийки чрез подставени лица.
    Оцапал се е в собственото си рядко щастие. Не му стиска да застане ек ек

    Коментиран от #28

    23:39 02.09.2026

  • 23 Мии

    4 0 Отговор
    след толкова лъжи и инсинуации следва второ червено знаме над Райхстага..

    23:41 02.09.2026

  • 24 Сандо

    6 0 Отговор
    Тежки обвинения с леки доказателства!Е,и какво следва?Да не забравяме с какви доказателства Германия нападна Полша и започна ВСВ.По-същия ли начин германията ще започне ТСВ?

    23:43 02.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хайо

    1 0 Отговор
    Следва война .Обзалагам се .

    00:00 03.09.2026

  • 27 Хибридна война

    0 0 Отговор
    "Домът е финансиран от агенция "Россотрудничество", която е част от Външното министерство на Русия. Европейският съюз официално определя "Россотрудничество" като "средство за водене на хибридната война". А кой финансира фондациите: "Конрад Аденаудер", "Америка за България" и още стотина, чието финансиране беше критикувано от Тръмп? И с какви цели работят, усвоявайки милиони от правителствени агенции?

    00:03 03.09.2026

  • 28 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Нали знаеш кой убива с отрова.":

    Глупако, Украйна никога не е била собственик на ЯО.Единственият собственик бе СССР ,а следното приемникът му Русия.
    Не пиши простототии укроуйгур скапан

    00:06 03.09.2026