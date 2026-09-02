Германия реши да затвори генералното консулство на Русия в Бон и "Руския дом" в Берлин

Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул съобщи за решението на федералното правителство да затвори руското генерално консулство в Бон, предаде AП.
Планира се решението да влезе в сила на 18 септември.
Освен това Вадефул уточни, че ще бъде затворен и "Руският дом" в Берлин.
Берлин предприе тези мерки във връзка с безпилотния летателен апарат, пълен с експлозиви, който беше открит преди седмици на летището в Лайпциг.
Германските власти считат, че отговорността за инцидента с дрона е на Русия.
"Смятаме, че Германия е цел на по-нататъшни хибридни атаки от страна на Русия", предупреди министърът на вътрешните работи на Германия Александър Добриндт.
Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул привика посланика на Русия в Берлин във връзка с последните хибридни атаки.
Берлин обмисля и нови санкции срещу Москва, които могат да бъдат подготвени съвместно със съюниците на Германия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Своевременно решение
Коментиран от #6, #8, #17, #23, #40
09:20 02.09.2026
2 111111
Коментиран от #34
09:21 02.09.2026
3 Путин многоходовия
Коментиран от #29
09:21 02.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Уффф
Коментиран от #16, #67
09:21 02.09.2026
6 кажи си
До коментар #1 от "Своевременно решение":Соросня, колко изкара днес от мосад?
09:21 02.09.2026
7 матю хари
Коментиран от #14, #22, #27
09:21 02.09.2026
8 111111
До коментар #1 от "Своевременно решение":Голем си конфискач! Ами ако всичко е законно?
09:21 02.09.2026
9 Оня
Коментиран от #19, #48
09:21 02.09.2026
10 ХА ХА ХА
IQ-то им е по-ниско от стайната температура ...
След като цял свят разбра, че Северен поток е гръмнат от украинци по поръчка на ЦРУ,
и след като всички знаем, че този дрон е фейк на Кая, Урсула и Зеленски ...
09:22 02.09.2026
11 Путин
09:22 02.09.2026
12 Ердоган
Коментиран от #32
09:22 02.09.2026
13 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
а после ставаш за смях
09:23 02.09.2026
14 111111
До коментар #7 от "матю хари":Бегай на някоя поляна и викай колкото можеш: Руснаците вън от Европа!
По-голяма полза ще има!
09:23 02.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Европеец
До коментар #5 от "Уффф":Е свършиха я..... Шолци и Мерци от локомотива направиха вагонетка....
09:24 02.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 111111
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А който ти сложи плюс е?
09:25 02.09.2026
19 Бай онзи
До коментар #9 от "Оня":Ще спрат износът на бензин и проституция за Германия.
🤣🤣🤣
09:25 02.09.2026
20 С такив ахора толкова
09:25 02.09.2026
21 друг деби...л
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":псевдо запознат с историята от...нетфликс и уикипедия...чети истонска история прди да драскаш...
09:26 02.09.2026
22 ХА ХА ХА
До коментар #7 от "матю хари":Русия е 40% от Европа...
С добавянето на бивша Укрия, ще станат над 50%....
Не знам кой ще си ходи от Европа, но определено няма да е Русия ...
Коментиран от #33
09:26 02.09.2026
23 Тези са наследници на онези..
До коментар #1 от "Своевременно решение":Свободата трудно се прощава!
09:26 02.09.2026
24 Подритват руснята като чумави
09:26 02.09.2026
25 Фори
Коментиран от #30, #52
09:26 02.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "матю хари":😀😀😀😀
Ами тя почти половината Европа е в Русия
😀😀😀😀
Ще си я вземеш ли или ще преначертаеш границите на континентите
🤔🤔🤔🤔
09:27 02.09.2026
28 Голям праз
09:27 02.09.2026
29 Горкото
До коментар #3 от "Путин многоходовия":Не съди за другите по себе си и си.
09:27 02.09.2026
30 111111
До коментар #25 от "Фори":И това те дразни като клечка в зъзъ ти?
09:27 02.09.2026
31 Ъъъ
Кога са го решили това? Щото тези слухове са от събота... Че точно това ще направят...Не че има значение кога са го решили, но винаги така става, когато нацистите поемат управлението на Германия.... Знамето на победата ще се вее над Бундестага този път, че нямат Райхстаг, но резултатът ще е същия.🤔
Коментиран от #35
09:28 02.09.2026
32 пореден НЕчетящ
До коментар #12 от "Ердоган":но пишещ....аман от къил..и
09:28 02.09.2026
33 Ще ще ще ще ще
До коментар #22 от "ХА ХА ХА":За 5 години копейките станаха на ЩЕКИ.
09:29 02.09.2026
34 Ако няма рима..
До коментар #2 от "111111":Неркел, Шпулц и Шмерц, имат ключ, но нямат шперц.
09:29 02.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Доообрееее
09:33 02.09.2026
38 Как
09:37 02.09.2026
39 ЕСтествено
Защо Германия не закри украинските консулства и посолство, когато yкpoпите им взривиха Северен поток и на практика иконимиката???
09:37 02.09.2026
40 Европеец
До коментар #1 от "Своевременно решение":от твоя коментар виждам признание,че руската църква в София, си е руска и собственост на руската федерация... а това го знаят всички.... Така ,че помисли какво пишеш , но гледай да не се задавиш от русофобията си...
09:39 02.09.2026
41 Крайно време е Русия да се отдели
09:39 02.09.2026
42 Ти си
Това е като - "считам че сестрата е лика жена" а ти да нямаш сестра .....
09:40 02.09.2026
43 Цвете
Коментиран от #68
09:40 02.09.2026
44 НИЩО НОВО
Коментиран от #55
09:40 02.09.2026
45 Ти да видиш
09:41 02.09.2026
46 Цвете
Коментиран от #69
09:43 02.09.2026
47 Ъъъ
Тук липсва фразата "без да бъдат представени никакви доказателства"....🤣
Коментиран от #51, #53
09:44 02.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 чичо Кольо
Коментиран от #59
09:45 02.09.2026
50 Георги
09:46 02.09.2026
51 Абе ти що повтаряш вече написаното?
До коментар #47 от "Ъъъ":Бавно развиваща копейка ли си?
09:47 02.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Хм...
До коментар #47 от "Ъъъ":За да се стигне до това решение, доказателства е имало.
Коментиран от #60
09:50 02.09.2026
54 Меркел
и търси вина за това не в своето правителство и в ЕС и Урсулите, а в Русия!
Коментиран от #56
09:53 02.09.2026
55 БайБоцимир
До коментар #44 от "НИЩО НОВО":Тази война я започна расия. Европа не я иска, но руснаците работят усилено да вкарат в нея и други държави.
Коментиран от #63
09:53 02.09.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 военен неможач
09:59 02.09.2026
58 Анонимен
10:09 02.09.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Оди там Кеноби
До коментар #53 от "Хм...":Да бе и за химическите оръжия на Салам имаше "доказателства"
10:11 02.09.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Про стачка
До коментар #55 от "БайБоцимир":А бе ти май рупаш само дойче зеле
10:23 02.09.2026
64 Бий крепостника
Коментиран от #66
10:26 02.09.2026
65 Войнолюбци
10:27 02.09.2026
66 111111
До коментар #64 от "Бий крепостника":Ох, Кобзончик, мислех, че те няма вече! А добре дошъл и да разкажеш защо мразиш Кобзон и все той ти е в главата? Ходиш ли до щандовете с колбаси или ти навяват спомени?
10:30 02.09.2026
67 не може да бъде
До коментар #5 от "Уффф":Според мен това което прави сегашното германско правителство е изключително невероятно глупаво!?Какво ще спечели Германия с подобни действия ....ще спре руските хибридни атаки за които няма никакви доказателства и логика че са дело на Русия!!?Това действие е само израз на някаква омраза русофобия нищо повече ... и с надежда да се попречи на АфД в изборите ...имам подозрение че ще даде ефект на изборите в Саксония Анхалт на 6 септември точно по обратния начин !?
10:33 02.09.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Папуц
До коментар #46 от "Цвете":А защо Русия ни заклейми ,като вражеска държава???
Ако си отговориш на този въпрос, много неща в животът ти ще си дойдат на местата.
10:52 02.09.2026