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Германия реши да затвори генералното консулство на Русия в Бон и "Руския дом" в Берлин
  Тема: Украйна

Германия реши да затвори генералното консулство на Русия в Бон и "Руския дом" в Берлин

2 Септември, 2026 09:18 1 150 69

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Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул привика посланика на Русия в Берлин във връзка с последните хибридни атаки

Германия реши да затвори генералното консулство на Русия в Бон и "Руския дом" в Берлин - 1
AP AP

Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул съобщи за решението на федералното правителство да затвори руското генерално консулство в Бон, предаде AП.

Планира се решението да влезе в сила на 18 септември.

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Освен това Вадефул уточни, че ще бъде затворен и "Руският дом" в Берлин.

Берлин предприе тези мерки във връзка с безпилотния летателен апарат, пълен с експлозиви, който беше открит преди седмици на летището в Лайпциг.

Германските власти считат, че отговорността за инцидента с дрона е на Русия.

"Смятаме, че Германия е цел на по-нататъшни хибридни атаки от страна на Русия", предупреди министърът на вътрешните работи на Германия Александър Добриндт.

Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул привика посланика на Русия в Берлин във връзка с последните хибридни атаки.

Берлин обмисля и нови санкции срещу Москва, които могат да бъдат подготвени съвместно със съюниците на Германия.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Своевременно решение

    19 69 Отговор
    Трябва и у нас, а също комплексът "Камчия", т.нар. "руска църква" в София и всички други руски имоти следва да бъдат конфискувани!

    Коментиран от #6, #8, #17, #23, #40

    09:20 02.09.2026

  • 2 111111

    15 31 Отговор
    А така! Разказахте им играта!

    Коментиран от #34

    09:21 02.09.2026

  • 3 Путин многоходовия

    13 36 Отговор
    Ние не можем да затворим техните консулства, понеже вместо роботи, произвеждаме сельодка и чемодан.

    Коментиран от #29

    09:21 02.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Уффф

    53 12 Отговор
    Браво бре нацисти! Голяма работа сте свършили.

    Коментиран от #16, #67

    09:21 02.09.2026

  • 6 кажи си

    49 9 Отговор

    До коментар #1 от "Своевременно решение":

    Соросня, колко изкара днес от мосад?

    09:21 02.09.2026

  • 7 матю хари

    11 49 Отговор
    Руснаците вън от Европа!

    Коментиран от #14, #22, #27

    09:21 02.09.2026

  • 8 111111

    30 6 Отговор

    До коментар #1 от "Своевременно решение":

    Голем си конфискач! Ами ако всичко е законно?

    09:21 02.09.2026

  • 9 Оня

    37 6 Отговор
    Интересно какво ли ще ви затворят руснаците!?

    Коментиран от #19, #48

    09:21 02.09.2026

  • 10 ХА ХА ХА

    50 6 Отговор
    Тези псевдо-лидери съвсем изтрещяха ...
    IQ-то им е по-ниско от стайната температура ...

    След като цял свят разбра, че Северен поток е гръмнат от украинци по поръчка на ЦРУ,
    и след като всички знаем, че този дрон е фейк на Кая, Урсула и Зеленски ...

    09:22 02.09.2026

  • 11 Путин

    5 25 Отговор
    Много сме безшомощни дс налагаме санкции копейки. Заради вас, понеже нямате капацитет.

    09:22 02.09.2026

  • 12 Ердоган

    5 27 Отговор
    Путлер каза, че доказателствата са подхвърлени, но не каза, че лошите немци са подхвърлили и срещу Украйна за северен поток. Двоен аршин

    Коментиран от #32

    09:22 02.09.2026

  • 13 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    9 30 Отговор
    първо се раждаш русофил,
    а после ставаш за смях

    09:23 02.09.2026

  • 14 111111

    39 5 Отговор

    До коментар #7 от "матю хари":

    Бегай на някоя поляна и викай колкото можеш: Руснаците вън от Европа!
    По-голяма полза ще има!

    09:23 02.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Европеец

    36 5 Отговор

    До коментар #5 от "Уффф":

    Е свършиха я..... Шолци и Мерци от локомотива направиха вагонетка....

    09:24 02.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 111111

    15 2 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А който ти сложи плюс е?

    09:25 02.09.2026

  • 19 Бай онзи

    7 23 Отговор

    До коментар #9 от "Оня":

    Ще спрат износът на бензин и проституция за Германия.
    🤣🤣🤣

    09:25 02.09.2026

  • 20 С такив ахора толкова

    9 24 Отговор
    Путлер е многоходов, защото е Цар на копейки, а те нямат капацитет да си отворят вратата без да се пребият 200 пъти.

    09:25 02.09.2026

  • 21 друг деби...л

    17 3 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    псевдо запознат с историята от...нетфликс и уикипедия...чети истонска история прди да драскаш...

    09:26 02.09.2026

  • 22 ХА ХА ХА

    33 8 Отговор

    До коментар #7 от "матю хари":

    Русия е 40% от Европа...

    С добавянето на бивша Укрия, ще станат над 50%....

    Не знам кой ще си ходи от Европа, но определено няма да е Русия ...

    Коментиран от #33

    09:26 02.09.2026

  • 23 Тези са наследници на онези..

    20 4 Отговор

    До коментар #1 от "Своевременно решение":

    Свободата трудно се прощава!

    09:26 02.09.2026

  • 24 Подритват руснята като чумави

    8 24 Отговор
    😅😅😅😅😅😅

    09:26 02.09.2026

  • 25 Фори

    12 24 Отговор
    Всички руски "културни" институции в чужбина са поделения на КГБ.

    Коментиран от #30, #52

    09:26 02.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    26 5 Отговор

    До коментар #7 от "матю хари":

    😀😀😀😀
    Ами тя почти половината Европа е в Русия
    😀😀😀😀
    Ще си я вземеш ли или ще преначертаеш границите на континентите
    🤔🤔🤔🤔

    09:27 02.09.2026

  • 28 Голям праз

    28 7 Отговор
    Русия пък затвори в отговор всички Гьоте центрове и институти на територията си - едни соросоидни структури по-малко.

    09:27 02.09.2026

  • 29 Горкото

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Путин многоходовия":

    Не съди за другите по себе си и си.

    09:27 02.09.2026

  • 30 111111

    6 2 Отговор

    До коментар #25 от "Фори":

    И това те дразни като клечка в зъзъ ти?

    09:27 02.09.2026

  • 31 Ъъъ

    23 8 Отговор
    "Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул съобщи за решението на федералното правителство да затвори руското генерално консулство в Бон..."

    Кога са го решили това? Щото тези слухове са от събота... Че точно това ще направят...Не че има значение кога са го решили, но винаги така става, когато нацистите поемат управлението на Германия.... Знамето на победата ще се вее над Бундестага този път, че нямат Райхстаг, но резултатът ще е същия.🤔

    Коментиран от #35

    09:28 02.09.2026

  • 32 пореден НЕчетящ

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Ердоган":

    но пишещ....аман от къил..и

    09:28 02.09.2026

  • 33 Ще ще ще ще ще

    7 20 Отговор

    До коментар #22 от "ХА ХА ХА":

    За 5 години копейките станаха на ЩЕКИ.

    09:29 02.09.2026

  • 34 Ако няма рима..

    11 8 Отговор

    До коментар #2 от "111111":

    Неркел, Шпулц и Шмерц, имат ключ, но нямат шперц.

    09:29 02.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Доообрееее

    24 9 Отговор
    А хитлериста Мерц го освиркаха вчера яко на предизборен митинг в Германия , хвърляха яйца и домати по него и той беше принуден да го прекрати и да се скрие като мишка .

    09:33 02.09.2026

  • 38 Как

    7 13 Отговор
    Коцето Копейкин ни плаши с цифровото евро.А шефът му Путин въведе цифровата рубла без да го пита.Значи първо ще му вземат спестяванията в рубли!.Трябва да го предупредим.

    09:37 02.09.2026

  • 39 ЕСтествено

    17 4 Отговор
    Германия си измисли повод на база недоказани твърдения за да ескалира нещата и да налага още "санкции"!
    Защо Германия не закри украинските консулства и посолство, когато yкpoпите им взривиха Северен поток и на практика иконимиката???

    09:37 02.09.2026

  • 40 Европеец

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "Своевременно решение":

    от твоя коментар виждам признание,че руската църква в София, си е руска и собственост на руската федерация... а това го знаят всички.... Така ,че помисли какво пишеш , но гледай да не се задавиш от русофобията си...

    09:39 02.09.2026

  • 41 Крайно време е Русия да се отдели

    17 1 Отговор
    от останалия свят и да се развива по своите собствени правила, закони и възможности. Да разчита на собствените си гении и изобретатели, учени и философи, писатели, музиканти и артисти, а също така да престане да снабдява света със своите неизчерпаеми ресурси. Така Русия ще се превърне в остров на величие, недостъпен за останалия свят.

    09:39 02.09.2026

  • 42 Ти си

    15 2 Отговор
    Най-жалкото е в - "... Германските власти считат, че отговорността за инцидента с дрона е на Русия....."
    Това е като - "считам че сестрата е лика жена" а ти да нямаш сестра .....

    09:40 02.09.2026

  • 43 Цвете

    3 16 Отговор
    КАТО СМЕ ВРАЖЕСКА ДЪРЖАВА ДА ЗАКРИЯТ И В СОФИЯ " КУЛТУРНАТА " ИМ ПРИДОБИВКА ОТ ТАТОВО ВРЕМЕ. СТИГА АВАНТА, ЧЕ И ЧЕРНОМОРИЕТО НИ Е ОКУПИРАНО ОТ МНОГО ГОДИНИ.

    Коментиран от #68

    09:40 02.09.2026

  • 44 НИЩО НОВО

    12 4 Отговор
    ТАКА ЗАПОЧНАХА 1 , 2 , А СЕГА И 3тата СВЕТОВНА ,КОЯТО ЩИ Е И ПОСЛЕДНА ЗА ВЕКОВЕ.

    Коментиран от #55

    09:40 02.09.2026

  • 45 Ти да видиш

    14 6 Отговор
    На нещастните пропаднали германци техните възпитаници от Украйна им взривиха северен поток и ги върнаха в каменната ера и сега се чудят как да се направят на мъже.

    09:41 02.09.2026

  • 46 Цвете

    5 12 Отговор
    КАТО СМЕ ВРАЖЕСКА ДЪРЖАВА ДА ЗАКРИЯТ И В СОФИЯ " КУЛТУРНАТА " ИМ ПРИДОБИВКА ОТ ТАТОВО ВРЕМЕ. СТИГА АВАНТА, ЧЕ И ЧЕРНОМОРИЕТО НИ Е ОКУПИРАНО ОТ МНОГО ГОДИНИ.

    Коментиран от #69

    09:43 02.09.2026

  • 47 Ъъъ

    15 2 Отговор
    "Германските власти считат, че отговорността за инцидента с дрона е на Русия."

    Тук липсва фразата "без да бъдат представени никакви доказателства"....🤣

    Коментиран от #51, #53

    09:44 02.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 чичо Кольо

    5 12 Отговор
    Еваларката.Немците са пичове.Монголците аус от Германия!

    Коментиран от #59

    09:45 02.09.2026

  • 50 Георги

    10 4 Отговор
    тея хора не разбраха, че като прекъснеш контакти с Русия ще им пръднеш на .....

    09:46 02.09.2026

  • 51 Абе ти що повтаряш вече написаното?

    3 7 Отговор

    До коментар #47 от "Ъъъ":

    Бавно развиваща копейка ли си?

    09:47 02.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Хм...

    5 9 Отговор

    До коментар #47 от "Ъъъ":

    За да се стигне до това решение, доказателства е имало.

    Коментиран от #60

    09:50 02.09.2026

  • 54 Меркел

    8 4 Отговор
    Този Дебил Мерц от снимката, разбира че Икономиката на Германия Загива
    и търси вина за това не в своето правителство и в ЕС и Урсулите, а в Русия!

    Коментиран от #56

    09:53 02.09.2026

  • 55 БайБоцимир

    4 9 Отговор

    До коментар #44 от "НИЩО НОВО":

    Тази война я започна расия. Европа не я иска, но руснаците работят усилено да вкарат в нея и други държави.

    Коментиран от #63

    09:53 02.09.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 военен неможач

    3 1 Отговор
    Фабриката на 9-и септември....

    09:59 02.09.2026

  • 58 Анонимен

    5 0 Отговор
    Разбира се, това е много демократично.Ако искаш да приличаш на демократ , въпреки,че имаш физиономия на хитлерист гледай Мерц

    10:09 02.09.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Оди там Кеноби

    6 0 Отговор

    До коментар #53 от "Хм...":

    Да бе и за химическите оръжия на Салам имаше "доказателства"

    10:11 02.09.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Про стачка

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "БайБоцимир":

    А бе ти май рупаш само дойче зеле

    10:23 02.09.2026

  • 64 Бий крепостника

    0 3 Отговор
    куде го свариш, само за Груз200 става... Как е движухата, товарищи? 1,4 милиона фира при Кобзон, или май към 2. млн. гони вече, а???

    Коментиран от #66

    10:26 02.09.2026

  • 65 Войнолюбци

    2 0 Отговор
    Искат да хвърлят Германия във война с Русия. Много тъпо. Тя днес няма никакви шансове на победа. Чисто самоубийство ще е... Ама нали военната индустрия ще печели? Нищо няма да спечели. Ще бъде унищожена даже.

    10:27 02.09.2026

  • 66 111111

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Бий крепостника":

    Ох, Кобзончик, мислех, че те няма вече! А добре дошъл и да разкажеш защо мразиш Кобзон и все той ти е в главата? Ходиш ли до щандовете с колбаси или ти навяват спомени?

    10:30 02.09.2026

  • 67 не може да бъде

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Уффф":

    Според мен това което прави сегашното германско правителство е изключително невероятно глупаво!?Какво ще спечели Германия с подобни действия ....ще спре руските хибридни атаки за които няма никакви доказателства и логика че са дело на Русия!!?Това действие е само израз на някаква омраза русофобия нищо повече ... и с надежда да се попречи на АфД в изборите ...имам подозрение че ще даде ефект на изборите в Саксония Анхалт на 6 септември точно по обратния начин !?

    10:33 02.09.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Папуц

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Цвете":

    А защо Русия ни заклейми ,като вражеска държава???
    Ако си отговориш на този въпрос, много неща в животът ти ще си дойдат на местата.

    10:52 02.09.2026

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