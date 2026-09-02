Германия реши да затвори генералното консулство на Русия в Бон и "Руския дом" в Берлин

Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул съобщи за решението на федералното правителство да затвори руското генерално консулство в Бон, предаде AП.

Планира се решението да влезе в сила на 18 септември.

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Освен това Вадефул уточни, че ще бъде затворен и "Руският дом" в Берлин.

Берлин предприе тези мерки във връзка с безпилотния летателен апарат, пълен с експлозиви, който беше открит преди седмици на летището в Лайпциг.

Германските власти считат, че отговорността за инцидента с дрона е на Русия.

"Смятаме, че Германия е цел на по-нататъшни хибридни атаки от страна на Русия", предупреди министърът на вътрешните работи на Германия Александър Добриндт.

Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул привика посланика на Русия в Берлин във връзка с последните хибридни атаки.

Берлин обмисля и нови санкции срещу Москва, които могат да бъдат подготвени съвместно със съюниците на Германия.