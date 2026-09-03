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Полша предупреди Берлин: Руснаците са безмилостен и жесток враг
  Тема: Украйна

Полша предупреди Берлин: Руснаците са безмилостен и жесток враг

3 Септември, 2026 16:12 1 094 39

  • русия-
  • германия-
  • нато-
  • владимир путин

Руският президент Владимир Путин подчерта, че Германия обвинява Москва за инцидента поради собствените си икономически проблеми

Полша предупреди Берлин: Руснаците са безмилостен и жесток враг - 1
Reuters Reuters

Заместник-министърът на националната отбрана на Полша Павел Залевский обяви руснаците за "безмилостен" и "жесток" враг, след като обвини Русия за инцидента с дрона в германския град Лайпциг. Длъжностното лице направи това изявление по радиостанцията RMF FM.

Той твърди, че руснаците уж извършват "хибридни атаки", за да разубедят европейците да подкрепят Украйна и да "разделят НАТО отвътре".

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"Руснаците искат да отслабят европейското сближаване и способността на Европа да подкрепя Украйна. Ето защо се случват тези актове на саботаж. Но ние знаем това и ние, поляците, имаме опит. А днес Германия също започва да научава, че руснаците са безмилостен, жесток враг", отбеляза той.

Според заместник-министъра Полша трябва да засили защитата на критичната инфраструктура, включително отбранителните компании. Той отбеляза също, че страните от НАТО трябва да укрепят "устойчивото общество" и да продължат да помагат на Украйна.

На 1 септември министърът на вътрешните работи Александър Добриндт и германският външен министър Йохан Вадефул обявиха, че Берлин държи Русия отговорна за откриването на дрон, превозващ експлозиви, на летище Лайпциг в началото на август.

Вестник Suddeutsche Zeitung съобщи, че заподозрените са латвийски гражданин, роден в Русия, и беларуски гражданин с руски паспорт.

Руският президент Владимир Путин подчерта, че Германия обвинява Москва за инцидента поради собствените си икономически проблеми.

По-рано естонският външен министър нарече издаването на туристически визи на руснаци "заплаха" за ЕС.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дам

    17 14 Отговор
    Просто са оскотяли и невежи.

    16:14 03.09.2026

  • 2 ЛАДА АЗИМУТ

    9 8 Отговор
    Един от големите провали на терористите от мосад.
    Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.

    16:15 03.09.2026

  • 3 Пак завиха гладно

    21 7 Отговор
    Уинстън Чърчил описва Полша с фразата за „хиената с хиенов апетит“ в своите мемоари от поредицата „Втората световна война“ (том „Буреносни облаци“ / The Gathering Storm) през 1948 г.Контекст на изказванетоМюнхенското споразумение (1938 г.): Чърчил критикува опортюнистичната политика на полското правителство в навечерието на войната. Поводът е участието на Полша в разчленяването на Чехословакия и присъединяването на областта Заолзие (Тешин) през есента на 1938 г., възползвайки се от натиска на Хитлер.Цитатът: В книгата си той пише: „Великобритания върви напред, водейки Франция за ръка, за да гарантира целостта на Полша – на същата тази Полша, която с хиенов апетит само шест месеца по-рано се бе присъединила към плячкосването и унищoжението на чехословашката държава

    16:15 03.09.2026

  • 4 ЛАДА АЗИМУТ

    13 10 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    16:15 03.09.2026

  • 5 ЛАДА АЗИМУТ

    11 11 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    16:15 03.09.2026

  • 6 ЛАДА АЗИМУТ

    9 8 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    16:16 03.09.2026

  • 7 ЛАДА АЗИМУТ

    14 9 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #25

    16:16 03.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Зелю

    16 8 Отговор
    И аз така съм чувал!!! Мойте балъци в Украйна разправят, че воювали с руснаците! Аз тука в Лондон само да приключа разправията с евреите, които ми правят златните кенефи, и ще ида да видя! Ама не точно сега, щото установих, че мошетата ми крадат по девет грама злато от кенеф!

    16:17 03.09.2026

  • 10 Стенли

    14 9 Отговор
    Тъй ли иначе , в германистан палачинката скоро ще се обърне , както казваха в един турски сериал ,дано да е за добро

    Коментиран от #18

    16:17 03.09.2026

  • 11 Гост

    23 7 Отговор
    Дойчовците са позабравили червеното знаме над Райхстага.

    16:19 03.09.2026

  • 12 мушмул

    23 8 Отговор
    "Безмилостен и жесток враг...", само дето не се сещам кой им направи едни "хосписи" на поляците, като Аушвиц, Майданек, Собибор, Треблинка, Белжец и т.н.!

    16:19 03.09.2026

  • 13 иван костов

    16 6 Отговор
    Германия и Полша има за уреждане на сметки помежду си! 6 000 000 поляци загиват по време на ВСВ и нацистката окупация!

    16:19 03.09.2026

  • 14 идиоти вън

    17 6 Отговор
    Ако днес германците научават какво могат руснаците, то много жалко за интелекта им!!!!

    16:21 03.09.2026

  • 15 факуса

    17 6 Отговор
    о безумни ляхи,откъде ще мине пак немската армия,не сте се замисляли,и има едни земи дет русия ви ги даде,немски са били

    16:21 03.09.2026

  • 16 Интересно

    13 5 Отговор
    Поляците помнят ли кого нападна Хитлер?

    16:21 03.09.2026

  • 17 Вашето мнение

    13 6 Отговор
    20 милиона избити цивилни руснаци от нацюгите през втората световна война, това защото за разлика от пановете не са преклонили глава. Вярно е, че паветното у нас е неграмотно и не вдява, ама все още има мислещи хорра.

    16:21 03.09.2026

  • 18 Капейчо

    6 14 Отговор

    До коментар #10 от "Стенли":

    Когато палачинката в мирна Германия се обърне обикновено става зле за Русия.

    Коментиран от #24

    16:22 03.09.2026

  • 19 Kaлпазанин

    8 5 Отговор
    Нема такова животно на света ,тез да не са заченати и те с дрога ,а кой мина като валяк върху тях ,когато започна всв ,и после кой ги освободи

    16:23 03.09.2026

  • 20 ШЛЯХАТА СА НЕБЛАГОДАРНИЦИ

    12 6 Отговор
    И много алчни.

    16:23 03.09.2026

  • 21 Зеления

    8 6 Отговор
    ЕС осмисля съществуването си с Русия.
    Не го интересуват националните държави, които са му членове
    не го интересува миграцията, която ще го обезличи
    не го интересуват регулации, които го поставят в девета глуха в света

    За ЕС е важно да говори всекидневно за Русия.
    И усещайки, че всички либерални партии в съюза вече са с отпаднала необходимост с оглед възхода на националистичните формации и в Германия и във Франция и в много други държави, вият като карпатски вълци срещу Русия в последен опит да преобърнат тенденцията и гражданите им пак да ги припознаят за фактор.

    16:25 03.09.2026

  • 22 Вашето мнение

    13 6 Отговор
    Работил съм с хора от много националности и мога да потвърдя, поляци и украинци спорят за първото място в класирането за измет човешка.

    Коментиран от #27

    16:25 03.09.2026

  • 23 Така е. Кремълската идеология е

    6 7 Отговор
    превърнала руснаците в зомбита - камикадзета. Радикализирани са, хвърлят се в атака срещу куршумите, без да се замислят изобщо. Живота им не струва пукната пара. Тъжно, но факт.

    16:26 03.09.2026

  • 24 Стенли

    3 6 Отговор

    До коментар #18 от "Капейчо":

    Не е сигурно , както казваше тук , един съфоромец , истинската Германия приключи 1945год

    16:26 03.09.2026

  • 25 Доста сте объркан и заблуден в

    9 3 Отговор

    До коментар #7 от "ЛАДА АЗИМУТ":

    обстановката. Точно обратното е. Вместо демилитаризация на Украйна се получи милитаризация. В момента Украйна е 100 пъти по-милитаризирана, отколкото преди войната. Факт..

    16:27 03.09.2026

  • 26 Мимч

    6 2 Отговор
    Тук ще излезе,че за тоя министър му се полага на времето дето укрите са ги клали панетата,ама явно нищо не са разбрали.Сега вместо да си траят тесътрудничат на екзекуторите си срещу руснаците.Смешници долни.. малко им е било явно....Тя историята се повтаря...

    16:30 03.09.2026

  • 27 Питай патило

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Вашето мнение":

    Потвърждавам думите ти.

    16:30 03.09.2026

  • 28 Иван

    3 1 Отговор
    ООН предупреди: евреите са коварен враг.

    16:31 03.09.2026

  • 29 Стига сте наричали "Полша"

    4 1 Отговор
    двама-трима полски психопати назначени от Урсула.

    16:32 03.09.2026

  • 30 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Адолф Хитлер е бил далновиден водач за да се върже на Полските обещания за съюз с 3тия Райх при нападение на СССР срещу териториите в Донбас,Одеса и Приднестровието.Сега Ляхите пак се опитват да навият Германия да участва на тяхна страна във войната и срещу Русия която ще приключи за някакви си минути докато долетят ракетите от Изток и се изсипят върху полските и немски кратуни

    16:32 03.09.2026

  • 31 Киро

    2 0 Отговор
    До Всички Палякини . АМИ Каквото почукало такова се обадило.

    16:33 03.09.2026

  • 32 Рейгън

    1 4 Отговор
    СССР е Великан с глинени крака, Империята на злото! Разпада продължава.

    16:38 03.09.2026

  • 33 Клоуна пусин 🤡💩

    1 2 Отговор
    Путин: Сбъркахме, недостигът на бензин ще е за дълго
    За първи път в историята Русия започна да внася бензин по море – от Индия, Мароко и Турция

    Руските граждани трябва да бъдат готови за продължаващ недостиг на бензин поради украинските атаки срещу петролни рафинерии, заяви руският диктатор Владимир Путин.

    В реч на Източния икономически форум във Владивосток

    16:40 03.09.2026

  • 34 Тъп та дрънка

    4 0 Отговор
    Берлин отговори на Полша: Като ги нападнеш стават безмилостен и жесток враг, ние вече им ядохме дървото през 45-та.

    16:41 03.09.2026

  • 35 Верно ли бе

    4 0 Отговор
    Няма нужда от такива предупреждения. Берлин това си го знае още от 1945 г.

    16:41 03.09.2026

  • 36 Комунист

    2 0 Отговор
    И Полша и Германя помнят каквво им се случи по време на втората световна война ! И двете държави капитулираха и свалиха гащите - жалки и полбедени ! Явно обаче са забравили уроците от тогава и сега пак се гласят да воюват с руснаците ! И този път резултата ще е същиа, като преди 80 години.

    16:49 03.09.2026

  • 37 Шорт

    1 0 Отговор
    Е ми като дърпате котката за опашката разбира се че ще ви ухапе!

    16:49 03.09.2026

  • 38 Всичко е по план

    0 0 Отговор
    И ко викаше вчера Пуся, Няма да се поддадем на провокации 🤣🤣🤣
    Санкциите на Украйна им помагат да се сближат.
    Най-малко 59 полета бяха отложени на московските летища поради масивна атака на украински дронове. Според онлайн табла за полетна информация към 12:50 ч. московско време на 3 септември, 29 полета са били блокирани от Внуково, 23 от Домодедово и 7 от Шереметиево.

    16:50 03.09.2026

  • 39 Лада Нива

    0 0 Отговор
    Скоро Полша и Германия пак ще бъдат освободни от Русия !

    16:50 03.09.2026

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