Заместник-министърът на националната отбрана на Полша Павел Залевский обяви руснаците за "безмилостен" и "жесток" враг, след като обвини Русия за инцидента с дрона в германския град Лайпциг. Длъжностното лице направи това изявление по радиостанцията RMF FM.

Той твърди, че руснаците уж извършват "хибридни атаки", за да разубедят европейците да подкрепят Украйна и да "разделят НАТО отвътре".

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"Руснаците искат да отслабят европейското сближаване и способността на Европа да подкрепя Украйна. Ето защо се случват тези актове на саботаж. Но ние знаем това и ние, поляците, имаме опит. А днес Германия също започва да научава, че руснаците са безмилостен, жесток враг", отбеляза той.

Според заместник-министъра Полша трябва да засили защитата на критичната инфраструктура, включително отбранителните компании. Той отбеляза също, че страните от НАТО трябва да укрепят "устойчивото общество" и да продължат да помагат на Украйна.

На 1 септември министърът на вътрешните работи Александър Добриндт и германският външен министър Йохан Вадефул обявиха, че Берлин държи Русия отговорна за откриването на дрон, превозващ експлозиви, на летище Лайпциг в началото на август.

Вестник Suddeutsche Zeitung съобщи, че заподозрените са латвийски гражданин, роден в Русия, и беларуски гражданин с руски паспорт.

Руският президент Владимир Путин подчерта, че Германия обвинява Москва за инцидента поради собствените си икономически проблеми.

По-рано естонският външен министър нарече издаването на туристически визи на руснаци "заплаха" за ЕС.