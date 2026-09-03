Полша предупреди Берлин: Руснаците са безмилостен и жесток враг

Заместник-министърът на националната отбрана на Полша Павел Залевский обяви руснаците за "безмилостен" и "жесток" враг, след като обвини Русия за инцидента с дрона в германския град Лайпциг. Длъжностното лице направи това изявление по радиостанцията RMF FM.
Той твърди, че руснаците уж извършват "хибридни атаки", за да разубедят европейците да подкрепят Украйна и да "разделят НАТО отвътре".
"Руснаците искат да отслабят европейското сближаване и способността на Европа да подкрепя Украйна. Ето защо се случват тези актове на саботаж. Но ние знаем това и ние, поляците, имаме опит. А днес Германия също започва да научава, че руснаците са безмилостен, жесток враг", отбеляза той.
Според заместник-министъра Полша трябва да засили защитата на критичната инфраструктура, включително отбранителните компании. Той отбеляза също, че страните от НАТО трябва да укрепят "устойчивото общество" и да продължат да помагат на Украйна.
На 1 септември министърът на вътрешните работи Александър Добриндт и германският външен министър Йохан Вадефул обявиха, че Берлин държи Русия отговорна за откриването на дрон, превозващ експлозиви, на летище Лайпциг в началото на август.
Вестник Suddeutsche Zeitung съобщи, че заподозрените са латвийски гражданин, роден в Русия, и беларуски гражданин с руски паспорт.
Руският президент Владимир Путин подчерта, че Германия обвинява Москва за инцидента поради собствените си икономически проблеми.
По-рано естонският външен министър нарече издаването на туристически визи на руснаци "заплаха" за ЕС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дам
16:14 03.09.2026
2 ЛАДА АЗИМУТ
Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.
16:15 03.09.2026
3 Пак завиха гладно
16:15 03.09.2026
4 ЛАДА АЗИМУТ
Фидел Кастро 1992 г.
16:15 03.09.2026
5 ЛАДА АЗИМУТ
16:15 03.09.2026
6 ЛАДА АЗИМУТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
16:16 03.09.2026
7 ЛАДА АЗИМУТ
Коментиран от #25
16:16 03.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Зелю
16:17 03.09.2026
10 Стенли
Коментиран от #18
16:17 03.09.2026
11 Гост
16:19 03.09.2026
12 мушмул
16:19 03.09.2026
13 иван костов
16:19 03.09.2026
14 идиоти вън
16:21 03.09.2026
15 факуса
16:21 03.09.2026
16 Интересно
16:21 03.09.2026
17 Вашето мнение
16:21 03.09.2026
18 Капейчо
До коментар #10 от "Стенли":Когато палачинката в мирна Германия се обърне обикновено става зле за Русия.
Коментиран от #24
16:22 03.09.2026
19 Kaлпазанин
16:23 03.09.2026
20 ШЛЯХАТА СА НЕБЛАГОДАРНИЦИ
16:23 03.09.2026
21 Зеления
Не го интересуват националните държави, които са му членове
не го интересува миграцията, която ще го обезличи
не го интересуват регулации, които го поставят в девета глуха в света
За ЕС е важно да говори всекидневно за Русия.
И усещайки, че всички либерални партии в съюза вече са с отпаднала необходимост с оглед възхода на националистичните формации и в Германия и във Франция и в много други държави, вият като карпатски вълци срещу Русия в последен опит да преобърнат тенденцията и гражданите им пак да ги припознаят за фактор.
16:25 03.09.2026
22 Вашето мнение
Коментиран от #27
16:25 03.09.2026
23 Така е. Кремълската идеология е
16:26 03.09.2026
24 Стенли
До коментар #18 от "Капейчо":Не е сигурно , както казваше тук , един съфоромец , истинската Германия приключи 1945год
16:26 03.09.2026
25 Доста сте объркан и заблуден в
До коментар #7 от "ЛАДА АЗИМУТ":обстановката. Точно обратното е. Вместо демилитаризация на Украйна се получи милитаризация. В момента Украйна е 100 пъти по-милитаризирана, отколкото преди войната. Факт..
16:27 03.09.2026
26 Мимч
16:30 03.09.2026
27 Питай патило
До коментар #22 от "Вашето мнение":Потвърждавам думите ти.
16:30 03.09.2026
28 Иван
16:31 03.09.2026
29 Стига сте наричали "Полша"
16:32 03.09.2026
30 Сатана Z
16:32 03.09.2026
31 Киро
16:33 03.09.2026
32 Рейгън
16:38 03.09.2026
33 Клоуна пусин 🤡💩
За първи път в историята Русия започна да внася бензин по море – от Индия, Мароко и Турция
Руските граждани трябва да бъдат готови за продължаващ недостиг на бензин поради украинските атаки срещу петролни рафинерии, заяви руският диктатор Владимир Путин.
В реч на Източния икономически форум във Владивосток
16:40 03.09.2026
34 Тъп та дрънка
16:41 03.09.2026
35 Верно ли бе
16:41 03.09.2026
36 Комунист
16:49 03.09.2026
37 Шорт
16:49 03.09.2026
38 Всичко е по план
Санкциите на Украйна им помагат да се сближат.
Най-малко 59 полета бяха отложени на московските летища поради масивна атака на украински дронове. Според онлайн табла за полетна информация към 12:50 ч. московско време на 3 септември, 29 полета са били блокирани от Внуково, 23 от Домодедово и 7 от Шереметиево.
16:50 03.09.2026
39 Лада Нива
16:50 03.09.2026