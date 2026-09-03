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Експерти: Мерките на Германия едва ли ще стреснат Путин
  Тема: Украйна

Експерти: Мерките на Германия едва ли ще стреснат Путин

3 Септември, 2026 20:23 895 30

  • германия-
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  • нато-
  • владимир путин

Ако Европа наистина иска да окаже натиск върху Кремъл, по-ефективно би било да се насочи към финансовите потоци, стоящи зад сенчестия флот

Експерти: Мерките на Германия едва ли ще стреснат Путин - 1
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Това само ще зарадва Путин, който иска да върне Желязната завеса", казва експерт по повод мерките на Германия срещу Русия, обявени заради извършения опит за атентат на летището в Лайпциг. Ето още мнения на експерти.

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Практическото въздействие на последните мерки на Германия срещу Русия най-вероятно ще бъде ограничено, казва руският политолог Дмитрий Орешкин, който смята, че реакцията на Берлин е до голяма степен символична. Въпреки това решението на Германия публично да обвини Москва за опита за атака с дрон на летището Лайпциг/Хале на 4 август отразява нарастващата готовност да се отвърне подобаващо на руския президент Владимир Путин и на онова, което Берлин възприема като враждебни действия на своя територия.

Путин може да бъде спрян само със строги действия

"Това само ще зарадва Путин. В крайна сметка той възстановява „Желязната завеса“ между Русия и останалите държави. А сега получава помощ и от другата страна“, казва Орешкин пред ДВ. „Путин е човек, който не може да бъде спрян с нищо друго, освен с ескалация и строги ограничения.“

Решението на Берлин да закрие руското консулство в Бон, да прекрати договора за културния център в Берлин и да засили контрола върху влизането на руски граждани вГермания не е достатъчно, смята и Борис Бондарев - бивш дипломат, работил в постоянното представителство на Русия в ООН в Женева. Бондарев, който подаде оставка през 2022 г. заради мащабната руска инвазия в Украйна, заяви, че намаляването на персонала и ограничаването на дипломатическите дейности може донякъде да затрудни руските действия в Германия, но няма да промени коренно стратегическите планове на Москва.

„Не съм сигурен, че за Русия това ще е нещо, което може да ги накара да се замислят“, казва той. „Ако не бъдат предприети други, по-координирани стъпки на ниво ЕС, те няма да спрат провокациите. Най-много да ги принудят да координират действията си малко по-различно и да търсят по-професионални агенти.“ И двамата експерти обаче са на мнение, че мерките на Германия могат да имат ефект, дори и да не успеят да възпрат Москва.

Как ще отговори Русия

Путин определи реакцията на Германия като „още една грешка, и то сериозна“, а Кремъл заяви, че Русия ще отвърне „със същото“. Германският експерт по сигурността Волфганг Рихтер заяви, че рискът от ескалация се е увеличил в сравнение с първите години на войната между Русия и Украйна, но добави, че следващата фаза на конфронтацията между Берлин и Москва вероятно ще остане в сферата на дипломацията. Москва вече обяви, че ще затвори „Гьоте институт“. „Не бих изключил напълно възможността от ескалация на действията им, като предприемат по-сериозни мерки - например да ограничат броя на дипломатите в германското посолство в Москва.“

Спорът относно културни организации като „Гьоте институт“ и „Руския дом“ в Берлин отразява и начина, по който Москва и западните правителства възприемат тяхната роля. „Гьоте-институт“, основан през 1951 г. с цел популяризиране на немския език и култура в чужбина, се разглежда от Москва през призмата на по-широкото руско недоверие към западните институции, заяви Орешкин. Експертът смята, че Кремъл има склонността да приема, че такива организации служат на разузнавателни цели, тъй като проектира мирогледа на своите служби за сигурност върху западните структури.

„Руският начин на мислене в службите за сигурност предполага, че всички западни институции са организирани по абсолютно същия начин. Тази симетрична картина е дълбоко погрешна“, казва той. Орешкин твърди още, че е малко вероятно Кремъл да ескалира конфликта отвъд нивото на дипломацията и културните институции. „Да нанесе ракетен удар - това е нещо, което Путин няма куража да направи. А всички тези актове на саботаж и подривна дейност, както и подкрепата на алтернативни политически движения като „Алтернатива за Германия“, и бездруго вече преследват същата цел, казва експертът. „Затова не мисля, че Путин може да повиши напрежението много повече. Всъщност той може да ескалира реториката и точно това и прави.“

Нужни са действия срещу "сенчестия флот"

При обявяването на мерките в понеделник германският външен министър Йохан Вадефул заяви пред журналисти, че ЕС ще продължи да работи по допълнителни санкции „през следващите седмици“. Това включва по-строги мерки срещу т.нар. руски „сенчест флот“. Руските власти многократно са предупреждавали, че опитите за задържане или конфискация на свързани с Русия кораби, обвинени в заобикаляне на санкциите за гориво, ще бъдат разглеждани като враждебни действия.

Орешкин казва, че ако Европа наистина иска да окаже натиск върху Кремъл, по-ефективно би било да се насочи към финансовите потоци, стоящи зад „сенчестия флот“. Той обаче посочва едно сериозно препятствие: европейските правителства са ограничени от собствените си правни рамки, като например морското право, гарантиращо свободата на корабоплаването.

Експертът по сигурността Рихтер обаче вижда по-мащабен риск. Натискът срещу „сенчестия флот“ би могъл да увеличи вероятността от инциденти в морето, казва той пред ДВ. „А това, разбира се, би означавало поредна ескалация.“ За Рихтер отговорът се състои в това и двете страни да осъзнаят свързаните с това рискове. „Ситуацията стана по-напрегната и е крайно време да се води разговор“, казва той. Без комуникация между страните, предупреждава експертът, всякакви действия биха могли да бъдат погрешно тълкувани и да предизвикат по-нататъшна ескалация.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    13 0 Отговор
    Май взеха да схващат.

    20:26 03.09.2026

  • 2 Пич

    17 0 Отговор
    Мерките на Германия са голем смех!!! Те не могат да вземат мерки, камиларите да не им оправят жените...

    20:26 03.09.2026

  • 3 Новата желязна завеса

    16 0 Отговор
    и липса на суровини и петролни продукти.
    Ще си ги купуват три-четири пъти по-скъпо ако могат да се договорят защото те липсват като предлагане. Само да запитам къде са атомните централи на западняците ние сме готови да рупаме само зелено. Смешници начело с умните управляващи.

    20:27 03.09.2026

  • 4 От ден на ден

    20 0 Отговор
    все по глупава и жалка пропаганда срещу Русия и Путин! Сигурен знак за края на фашизма!

    20:28 03.09.2026

  • 5 Kaлпазанин

    11 0 Отговор
    Говорете и пишете от ваше име ,а не от Германия бе евреи ,.това си е направо наливане на масло в огъня .мило и драго ще дадете да си спасите измислената държава но няма да успеете ,дори да въвлечете Европа във война с Русия и де факто тсв

    20:29 03.09.2026

  • 6 Не6tasniци

    11 0 Отговор
    От ЕС-най - големите смешници

    20:29 03.09.2026

  • 7 Щръкнали уши

    2 0 Отговор
    Ма моля ви... НИЕ с палестинците сме приятели,...само Тръмп го духа..

    20:31 03.09.2026

  • 8 Водач на молитви

    9 1 Отговор
    Бау бау бау!
    Ама танка си е на мястото в центъра на Берлин.
    Може ли некой жълтопсихичен палячо да обясни ЗАЩО
    така ,бе!??!! ЗАЩО!!??

    20:31 03.09.2026

  • 9 Що пък да стреснат Путин

    8 1 Отговор
    Нали ние сме атентаторите ? Алйоооо....

    20:33 03.09.2026

  • 10 Ами

    11 1 Отговор
    Сега основната задача е Мерц да изкара до пролетта.
    За това и дрънкат простотии за да отклоняват вниманието.
    Какво да ви кажат, че Фолксваген закриват четери
    завода и оставят без работа над 140 000 души ли?
    А да не си мислете че само Фолксваген затваря производства?

    20:34 03.09.2026

  • 11 не може да бъде

    10 0 Отговор
    Големият проблем не е само в това че германия няма ефективни инструменти за въздействие-големият проблем е че наред със срива на невската икономика имаме и упадък на немския елит!?Вижте напр-канцлера Мерц - струва си да се припомни това което е казала Меркел на Мерц на една среща -Фридрих ти не ставаш за канцлер!?И за съжаление не е само той!?

    20:35 03.09.2026

  • 12 Какви мерки и теглилки е

    5 0 Отговор
    обявявил германският външен министър Йохан Вадефул и кво бил заявил пред журналисти да му мислят германците. Нас не ни засяга ама въобще, но определено гражданските права и свободи в Германия ще бъдат и вече са силно ограничени и на изборите Мерц и тоя смешник Вадефул са ту-тууу...ъхъъ...

    20:38 03.09.2026

  • 13 А финансовите потоци

    3 0 Отговор
    стоящи зад сенчестият флот се движат през офшорни фирми собственост на западни банки и компании. Защо иначе още не са се заели с тях?

    20:42 03.09.2026

  • 14 Големи дибили ей....

    5 1 Отговор
    Където и да се появи пасмината на Мерц в Германия обира псувните и ругатните но тея са тъпи и упорити като истински нацисти-атлантици

    20:45 03.09.2026

  • 15 Ангела Меркел

    2 0 Отговор
    Ма не може така, първо вилкомен, а после - къш. Какви са тези мерки? Германия е гостоприемна през всички входове и изходи.

    Коментиран от #21

    20:47 03.09.2026

  • 16 Димон Сладкия Бонбон

    4 0 Отговор
    Германия е премерена в две премерителни кампании 11/11/1918 и 09/05/1945 , а мерките се пазят в КГБ ,в случай ,че пак дотрябват

    20:49 03.09.2026

  • 17 Иван Иванов

    5 0 Отговор
    По-скоро ще го разсмеят.
    През зимата,като останат на студено,поради липсата на газ и още хора като бъдат изхвърлени на улицата,поради светване на производства,германците ще се усетят,че неолибералнацистки са ги изиграли.

    20:53 03.09.2026

  • 18 Абее не знам пичове ...

    7 0 Отговор
    (Да нанесе ракетен удар - това е нещо, което Путин няма куража да направи) .... ама пък Думата може да го задължи да изпълни написаното в конституцията и законите на Русия и тогава вече добряка Путин няма да има избор. Че недейте лежа под тая дрянка че да не стане оле-мале кво стана .....По добре прочетете какво пише относно какво следва при удар по руска територия вместо да драскате глупости.( Не трябва да се обсъжда възможността за използване на тактическо ядрено оръжие, заяви Алексей Журавлев, депутат от Държавната дума на Руската федерация и лидер на партия „Родина“, съобщиха руски медии. Той твърди, че трябва да нанесем такъв удар, че Украйна да разбере, че трябва да капитулира.
    Водят се дискусии: можем ли да използваме тактически ядрени оръжия или не? Слушайте, изобщо не трябва да има такива дискусии! Ако е необходимо, ние сме длъжни да ги използваме... Ще трябва да нанесем удар - ще нанесем удар. И това не подлежи на обсъждане “, каза той.)

    20:53 03.09.2026

  • 19 До сом 10 Ами

    3 0 Отговор
    Радостна новина , дано още има такива , че да се разбере , че германците не са нито , толкова работни , нито толкова умни . Ако след втората световна не бяха вкарали турците да йм работят , щяха да видят оправена държава през крив макарон .

    20:54 03.09.2026

  • 20 ТЕЯ СА ТОТАЛНА ИЗЛАГАЦИЯ, И НЕ ИМ ПУКА

    4 0 Отговор
    Путин, който иска да върне Желязната завеса",
    ПУТИН ИКАЛ ДА ВЪРНЕ ЖЕЛЗНАТА ЗАВЕСЕ????
    ЧУЙТЕ КАКВИ ГИ ПЛЕШЯТ!! ИМА ЛИ ЧИТАВ ОТ ТЯХ , ПИТАМ???
    ПРЕПИСВАТ СОБСТВЕНИТЕ СИ БЕДИ , СОБСТВЕНИТЕ СИ БЕЗУМЯ НА ДРУГИ ,ВИНАГИ ! ТОВА КЕТО ТЕ ПРАВЯТ ИЛИ СА ГО НАПРАВИЛИ ВИНАГИ ГО ПРЕПИСВАТ НА ДРУГ, В СЛУЙЧЕЯ НА РУСИЯ?? БОЛНИ ХОРА , НЕ В РЕАЛНОСТТА , КАК ДА РАЗГОВАРЯШ С НЕВМЕНЯЕМИ,КАК ДА ОБЩУВАШ , НА КАКЪВ ЕЗИК???НЕ СТАВА !!!

    20:56 03.09.2026

  • 21 Тук заглавието на статията

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ангела Меркел":

    ... е само малко посбъркано...
    Думичката "мерките" трябваше да е в кавички...

    20:58 03.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Четем писанията

    2 0 Отговор
    На политически трупове. Нали ви е ясно хора?

    21:02 03.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Така и не се разбира

    2 0 Отговор
    Какво точно искат тея нищожества в Германия? Някой стана ли му ясно въобще ?

    21:04 03.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Междувременно

    1 0 Отговор
    Геpмания тpябва дa nомни kак завършвaт aвантюрите зa германцитe
    Европа ще трябва да отговаря за действията си, заяви президентският съветник Антон Кобяков в интервю за ТАСС на Източния икономически форум.

    „Германия трябва да помни конференциите в Ялта и Потсдам и резултатите от тези конференции, и като цяло кой къде е .
    Всяка жаба трябва да си знае rьола
    Ние знаем и помним как завършват авантюрите за германците.
    И те никога не завършват добре каза той в отговор на молба за коментар относно затварянето на Руския дом в Берлин и намерението на Германия да затегне допълнително санкциите срещу Русия.

    21:05 03.09.2026

  • 28 Какво е Германия

    0 0 Отговор
    Една пропаднала държава превзета от мигранти , и на кой е света му пука за Германия , като на самите германци не им пука

    21:09 03.09.2026

  • 29 И кви "мерки" ?

    1 0 Отговор
    Хубаво ще затворят там руският клуб и ще изгонят посланника. Ами после ? То ако не беше жалко щеше да е смешно. Не се гледат на каква кочина се превърнаха в Германия и за смях и на гаргите станаха. Ги бъзикат, че слогана и логото "Произведено в Германия" е фейк и пълна лъжа че даже се намериха германци дето списък с над 9800 продукта публикуваха дето носят логото но и грам германски не са . Взели да се пенят и глупости да дрънкат. ...смешници

    21:10 03.09.2026

  • 30 Задкулисието

    0 0 Отговор
    Усилено се опитва да вкара Германия във война с Русия. Народът в Германия, 99% ни иска изобщо никакви войни, а още по-малко с Русия! НО, високо платени от данъците на страната, чуждопослушници вече не знаят, каква глупост да измислят, за да се унищожи най-после тази Германия!! Много жалко. Но е подобна ситуацията и в България!!! Власт имащите не работят за този народ и страна.

    21:22 03.09.2026

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