Експерти: Мерките на Германия едва ли ще стреснат Путин

"Това само ще зарадва Путин, който иска да върне Желязната завеса", казва експерт по повод мерките на Германия срещу Русия, обявени заради извършения опит за атентат на летището в Лайпциг. Ето още мнения на експерти.
Практическото въздействие на последните мерки на Германия срещу Русия най-вероятно ще бъде ограничено, казва руският политолог Дмитрий Орешкин, който смята, че реакцията на Берлин е до голяма степен символична. Въпреки това решението на Германия публично да обвини Москва за опита за атака с дрон на летището Лайпциг/Хале на 4 август отразява нарастващата готовност да се отвърне подобаващо на руския президент Владимир Путин и на онова, което Берлин възприема като враждебни действия на своя територия.
Путин може да бъде спрян само със строги действия
"Това само ще зарадва Путин. В крайна сметка той възстановява „Желязната завеса“ между Русия и останалите държави. А сега получава помощ и от другата страна“, казва Орешкин пред ДВ. „Путин е човек, който не може да бъде спрян с нищо друго, освен с ескалация и строги ограничения.“
Решението на Берлин да закрие руското консулство в Бон, да прекрати договора за културния център в Берлин и да засили контрола върху влизането на руски граждани вГермания не е достатъчно, смята и Борис Бондарев - бивш дипломат, работил в постоянното представителство на Русия в ООН в Женева. Бондарев, който подаде оставка през 2022 г. заради мащабната руска инвазия в Украйна, заяви, че намаляването на персонала и ограничаването на дипломатическите дейности може донякъде да затрудни руските действия в Германия, но няма да промени коренно стратегическите планове на Москва.
„Не съм сигурен, че за Русия това ще е нещо, което може да ги накара да се замислят“, казва той. „Ако не бъдат предприети други, по-координирани стъпки на ниво ЕС, те няма да спрат провокациите. Най-много да ги принудят да координират действията си малко по-различно и да търсят по-професионални агенти.“ И двамата експерти обаче са на мнение, че мерките на Германия могат да имат ефект, дори и да не успеят да възпрат Москва.
Как ще отговори Русия
Путин определи реакцията на Германия като „още една грешка, и то сериозна“, а Кремъл заяви, че Русия ще отвърне „със същото“. Германският експерт по сигурността Волфганг Рихтер заяви, че рискът от ескалация се е увеличил в сравнение с първите години на войната между Русия и Украйна, но добави, че следващата фаза на конфронтацията между Берлин и Москва вероятно ще остане в сферата на дипломацията. Москва вече обяви, че ще затвори „Гьоте институт“. „Не бих изключил напълно възможността от ескалация на действията им, като предприемат по-сериозни мерки - например да ограничат броя на дипломатите в германското посолство в Москва.“
Спорът относно културни организации като „Гьоте институт“ и „Руския дом“ в Берлин отразява и начина, по който Москва и западните правителства възприемат тяхната роля. „Гьоте-институт“, основан през 1951 г. с цел популяризиране на немския език и култура в чужбина, се разглежда от Москва през призмата на по-широкото руско недоверие към западните институции, заяви Орешкин. Експертът смята, че Кремъл има склонността да приема, че такива организации служат на разузнавателни цели, тъй като проектира мирогледа на своите служби за сигурност върху западните структури.
„Руският начин на мислене в службите за сигурност предполага, че всички западни институции са организирани по абсолютно същия начин. Тази симетрична картина е дълбоко погрешна“, казва той. Орешкин твърди още, че е малко вероятно Кремъл да ескалира конфликта отвъд нивото на дипломацията и културните институции. „Да нанесе ракетен удар - това е нещо, което Путин няма куража да направи. А всички тези актове на саботаж и подривна дейност, както и подкрепата на алтернативни политически движения като „Алтернатива за Германия“, и бездруго вече преследват същата цел, казва експертът. „Затова не мисля, че Путин може да повиши напрежението много повече. Всъщност той може да ескалира реториката и точно това и прави.“
Нужни са действия срещу "сенчестия флот"
При обявяването на мерките в понеделник германският външен министър Йохан Вадефул заяви пред журналисти, че ЕС ще продължи да работи по допълнителни санкции „през следващите седмици“. Това включва по-строги мерки срещу т.нар. руски „сенчест флот“. Руските власти многократно са предупреждавали, че опитите за задържане или конфискация на свързани с Русия кораби, обвинени в заобикаляне на санкциите за гориво, ще бъдат разглеждани като враждебни действия.
Орешкин казва, че ако Европа наистина иска да окаже натиск върху Кремъл, по-ефективно би било да се насочи към финансовите потоци, стоящи зад „сенчестия флот“. Той обаче посочва едно сериозно препятствие: европейските правителства са ограничени от собствените си правни рамки, като например морското право, гарантиращо свободата на корабоплаването.
Експертът по сигурността Рихтер обаче вижда по-мащабен риск. Натискът срещу „сенчестия флот“ би могъл да увеличи вероятността от инциденти в морето, казва той пред ДВ. „А това, разбира се, би означавало поредна ескалация.“ За Рихтер отговорът се състои в това и двете страни да осъзнаят свързаните с това рискове. „Ситуацията стана по-напрегната и е крайно време да се води разговор“, казва той. Без комуникация между страните, предупреждава експертът, всякакви действия биха могли да бъдат погрешно тълкувани и да предизвикат по-нататъшна ескалация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
20:26 03.09.2026
2 Пич
20:26 03.09.2026
3 Новата желязна завеса
Ще си ги купуват три-четири пъти по-скъпо ако могат да се договорят защото те липсват като предлагане. Само да запитам къде са атомните централи на западняците ние сме готови да рупаме само зелено. Смешници начело с умните управляващи.
20:27 03.09.2026
4 От ден на ден
20:28 03.09.2026
5 Kaлпазанин
20:29 03.09.2026
6 Не6tasniци
20:29 03.09.2026
7 Щръкнали уши
20:31 03.09.2026
8 Водач на молитви
Ама танка си е на мястото в центъра на Берлин.
Може ли некой жълтопсихичен палячо да обясни ЗАЩО
така ,бе!??!! ЗАЩО!!??
20:31 03.09.2026
9 Що пък да стреснат Путин
20:33 03.09.2026
10 Ами
За това и дрънкат простотии за да отклоняват вниманието.
Какво да ви кажат, че Фолксваген закриват четери
завода и оставят без работа над 140 000 души ли?
А да не си мислете че само Фолксваген затваря производства?
20:34 03.09.2026
11 не може да бъде
20:35 03.09.2026
12 Какви мерки и теглилки е
20:38 03.09.2026
13 А финансовите потоци
20:42 03.09.2026
14 Големи дибили ей....
20:45 03.09.2026
15 Ангела Меркел
Коментиран от #21
20:47 03.09.2026
16 Димон Сладкия Бонбон
20:49 03.09.2026
17 Иван Иванов
През зимата,като останат на студено,поради липсата на газ и още хора като бъдат изхвърлени на улицата,поради светване на производства,германците ще се усетят,че неолибералнацистки са ги изиграли.
20:53 03.09.2026
18 Абее не знам пичове ...
Водят се дискусии: можем ли да използваме тактически ядрени оръжия или не? Слушайте, изобщо не трябва да има такива дискусии! Ако е необходимо, ние сме длъжни да ги използваме... Ще трябва да нанесем удар - ще нанесем удар. И това не подлежи на обсъждане “, каза той.)
20:53 03.09.2026
19 До сом 10 Ами
20:54 03.09.2026
20 ТЕЯ СА ТОТАЛНА ИЗЛАГАЦИЯ, И НЕ ИМ ПУКА
ПУТИН ИКАЛ ДА ВЪРНЕ ЖЕЛЗНАТА ЗАВЕСЕ????
ЧУЙТЕ КАКВИ ГИ ПЛЕШЯТ!! ИМА ЛИ ЧИТАВ ОТ ТЯХ , ПИТАМ???
ПРЕПИСВАТ СОБСТВЕНИТЕ СИ БЕДИ , СОБСТВЕНИТЕ СИ БЕЗУМЯ НА ДРУГИ ,ВИНАГИ ! ТОВА КЕТО ТЕ ПРАВЯТ ИЛИ СА ГО НАПРАВИЛИ ВИНАГИ ГО ПРЕПИСВАТ НА ДРУГ, В СЛУЙЧЕЯ НА РУСИЯ?? БОЛНИ ХОРА , НЕ В РЕАЛНОСТТА , КАК ДА РАЗГОВАРЯШ С НЕВМЕНЯЕМИ,КАК ДА ОБЩУВАШ , НА КАКЪВ ЕЗИК???НЕ СТАВА !!!
20:56 03.09.2026
21 Тук заглавието на статията
До коментар #15 от "Ангела Меркел":... е само малко посбъркано...
Думичката "мерките" трябваше да е в кавички...
20:58 03.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Четем писанията
21:02 03.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Така и не се разбира
21:04 03.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Междувременно
Европа ще трябва да отговаря за действията си, заяви президентският съветник Антон Кобяков в интервю за ТАСС на Източния икономически форум.
„Германия трябва да помни конференциите в Ялта и Потсдам и резултатите от тези конференции, и като цяло кой къде е .
Всяка жаба трябва да си знае rьола
Ние знаем и помним как завършват авантюрите за германците.
И те никога не завършват добре каза той в отговор на молба за коментар относно затварянето на Руския дом в Берлин и намерението на Германия да затегне допълнително санкциите срещу Русия.
21:05 03.09.2026
28 Какво е Германия
21:09 03.09.2026
29 И кви "мерки" ?
21:10 03.09.2026
30 Задкулисието
21:22 03.09.2026