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Приеха бюджет само преди 5 седмици. Диплиха го 3 месеца. Катастрофален - продългов, антисоциален, застоен

Приеха бюджет само преди 5 седмици. Диплиха го 3 месеца. Катастрофален - продългов, антисоциален, застоен

7 Септември, 2026 13:00 731 15

  • калоян методиев-
  • бюджет-
  • приемане-
  • катастрофа-
  • застой

Каквито и номера да правят са само за вътрешна употреба. До 15 октомври, което е 10 дни преди изборите, трябва да представят бюджета в Брюксел. Опасявам се, че ще представят едно, а после в парламента у нас ще гласуват друго. С потъркване на ръчички. Доказано лъжат за всичко и намират всякакви оправдания

Приеха бюджет само преди 5 седмици. Диплиха го 3 месеца. Катастрофален - продългов, антисоциален, застоен - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Вече има изготвени бюджети за 2027, или технически варианти, в повечето европейски страни. Върви публична подготовка.
Приеха ги в Австрия, Германия (силно инвестиционен и социален), Чехия (пробизнес и растеж), Полша (мощна социална програма), Финландия (намаляване на данъците), Дания (чака политическите приоритети).
Рамка и параметри има в Хърватия, Гърция, Ирландия, Кипър, Литва, Франция. Повече водят преговори и трябва да ги внесат до края на септември. До 15 октомври трябва да са представени на Европейската комисия.
Българският случай е интересен. "Готови сме, можем, ще успеем" обявиха скандално, че ще представят бюджет чак след президентските избори, тоест през ноември. Последни в Европа! Пак номера!
Приеха бюджет само преди 5 седмици. Диплиха го 3 месеца. Катастрофален - продългов, антисоциален, застоен. Клеха се, че са готови и могат. Оказват се двойкаджиите на ЕС като срокове. Даже не говорим за параметри. Там има само негативни глаголи за социални системи, работещи и малкия и среден бизнес (повишаване, замразяване, намаляване) и позитивни за прогресистката номенклатура и клиентела (увеличаване, раздувана, поръчване). Привилегиите си ги обичат.
Каквито и номера да правят са само за вътрешна употреба. До 15 октомври, което е 10 дни преди изборите, трябва да представят бюджета в Брюксел. Опасявам се, че ще представят едно, а после в парламента у нас ще гласуват друго. С потъркване на ръчички. Доказано лъжат за всичко и намират всякакви оправдания. Не трябва да им се позволява да излъжат отново. И да разтакават бюджетната процедура. Това е най-важният закон за следващата година.

Коментарът на автора е публикуван на неговата страница във фейсбук


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 кажи за трите %та

    8 7 Отговор
    с които ни заклаха с ойрото от дпс-гроб и пи-пи ди-би

    Коментиран от #13

    13:03 07.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 мекотел

    14 6 Отговор
    Калояне, ти и Нинова говорите само глупости защото незаемате постове.

    Коментиран от #12

    13:12 07.09.2026

  • 5 Величко

    7 4 Отговор
    Оффф ... , Калоянчо пак ли досажда ?

    13:22 07.09.2026

  • 6 Рядко

    6 4 Отговор
    Миризливо същество е този!

    13:23 07.09.2026

  • 7 Пецата

    2 1 Отговор
    Мене ме интересува да не поскъпва ракиата разбираш ли за другото вобще не ме е еня 🤣

    13:28 07.09.2026

  • 8 Дядо Йоцо гледа

    2 3 Отговор
    Радев сега гледа кой ще победи, Русия или Украйна!
    Ако Русия победи, пръв ще върне МОЧАТА в центъра на София!

    13:29 07.09.2026

  • 9 Аз съм веган

    1 1 Отговор
    Кой разбрал,разбрал.Кой не да рипа казачок

    13:30 07.09.2026

  • 10 Боташ

    4 1 Отговор
    Радвайте се тъпофили Таварищ Радеф ще ни опрай

    13:31 07.09.2026

  • 11 Няма смели журналисти!

    4 1 Отговор
    Има мисирки!

    13:33 07.09.2026

  • 12 Да, да

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "мекотел":

    Погледнах кой е аФтора, само двамата са толкова злобни. Тях обаче с мед да намажеш.

    13:35 07.09.2026

  • 13 БОЦ - ко

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "кажи за трите %та":

    Кошницата на "прогреса",
    Лично пълнена от третият на Деса,
    Някак си превърна се в мираж,
    А Мунча - "другарю, @ура ми изяш" !

    13:36 07.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Много е тъп

    1 0 Отговор
    Няма да се хабя за тоя

    13:39 07.09.2026