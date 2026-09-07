Вече има изготвени бюджети за 2027, или технически варианти, в повечето европейски страни. Върви публична подготовка.
Приеха ги в Австрия, Германия (силно инвестиционен и социален), Чехия (пробизнес и растеж), Полша (мощна социална програма), Финландия (намаляване на данъците), Дания (чака политическите приоритети).
Рамка и параметри има в Хърватия, Гърция, Ирландия, Кипър, Литва, Франция. Повече водят преговори и трябва да ги внесат до края на септември. До 15 октомври трябва да са представени на Европейската комисия.
Българският случай е интересен. "Готови сме, можем, ще успеем" обявиха скандално, че ще представят бюджет чак след президентските избори, тоест през ноември. Последни в Европа! Пак номера!
Приеха бюджет само преди 5 седмици. Диплиха го 3 месеца. Катастрофален - продългов, антисоциален, застоен. Клеха се, че са готови и могат. Оказват се двойкаджиите на ЕС като срокове. Даже не говорим за параметри. Там има само негативни глаголи за социални системи, работещи и малкия и среден бизнес (повишаване, замразяване, намаляване) и позитивни за прогресистката номенклатура и клиентела (увеличаване, раздувана, поръчване). Привилегиите си ги обичат.
Каквито и номера да правят са само за вътрешна употреба. До 15 октомври, което е 10 дни преди изборите, трябва да представят бюджета в Брюксел. Опасявам се, че ще представят едно, а после в парламента у нас ще гласуват друго. С потъркване на ръчички. Доказано лъжат за всичко и намират всякакви оправдания. Не трябва да им се позволява да излъжат отново. И да разтакават бюджетната процедура. Това е най-важният закон за следващата година.
Коментарът на автора е публикуван на неговата страница във фейсбук
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 кажи за трите %та
Коментиран от #13
13:03 07.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 мекотел
Коментиран от #12
13:12 07.09.2026
5 Величко
13:22 07.09.2026
6 Рядко
13:23 07.09.2026
7 Пецата
13:28 07.09.2026
8 Дядо Йоцо гледа
Ако Русия победи, пръв ще върне МОЧАТА в центъра на София!
13:29 07.09.2026
9 Аз съм веган
13:30 07.09.2026
10 Боташ
13:31 07.09.2026
11 Няма смели журналисти!
13:33 07.09.2026
12 Да, да
До коментар #4 от "мекотел":Погледнах кой е аФтора, само двамата са толкова злобни. Тях обаче с мед да намажеш.
13:35 07.09.2026
13 БОЦ - ко
До коментар #2 от "кажи за трите %та":Кошницата на "прогреса",
Лично пълнена от третият на Деса,
Някак си превърна се в мираж,
А Мунча - "другарю, @ура ми изяш" !
13:36 07.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Много е тъп
13:39 07.09.2026