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Вече има изготвени бюджети за 2027, или технически варианти, в повечето европейски страни. Върви публична подготовка.

Приеха ги в Австрия, Германия (силно инвестиционен и социален), Чехия (пробизнес и растеж), Полша (мощна социална програма), Финландия (намаляване на данъците), Дания (чака политическите приоритети).

Рамка и параметри има в Хърватия, Гърция, Ирландия, Кипър, Литва, Франция. Повече водят преговори и трябва да ги внесат до края на септември. До 15 октомври трябва да са представени на Европейската комисия.

Българският случай е интересен. "Готови сме, можем, ще успеем" обявиха скандално, че ще представят бюджет чак след президентските избори, тоест през ноември. Последни в Европа! Пак номера!

Приеха бюджет само преди 5 седмици. Диплиха го 3 месеца. Катастрофален - продългов, антисоциален, застоен. Клеха се, че са готови и могат. Оказват се двойкаджиите на ЕС като срокове. Даже не говорим за параметри. Там има само негативни глаголи за социални системи, работещи и малкия и среден бизнес (повишаване, замразяване, намаляване) и позитивни за прогресистката номенклатура и клиентела (увеличаване, раздувана, поръчване). Привилегиите си ги обичат.

Каквито и номера да правят са само за вътрешна употреба. До 15 октомври, което е 10 дни преди изборите, трябва да представят бюджета в Брюксел. Опасявам се, че ще представят едно, а после в парламента у нас ще гласуват друго. С потъркване на ръчички. Доказано лъжат за всичко и намират всякакви оправдания. Не трябва да им се позволява да излъжат отново. И да разтакават бюджетната процедура. Това е най-важният закон за следващата година.

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