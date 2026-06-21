Явор Дачков: Румен Радев влиза в ролята на Орбан

Умните и красивите наистина мислят, че Румен Радев прави несъгласувани с ЕК и САЩ изявления, защото Решетников го командва. Интелектуалният капацитет на тези хора е толкова оскъден, че те наистина мислят, че политиката е художествена самодейност, произвеждана от фенгрупи и инфлуенсъри в ТикТок. Може би защото съдят по себе си.
Не е зле да се замислят защо ЕК отпусна на България 1 млрд. по ПВУ ден след изявлението на Радев за руския патриарх, а в същия ден той направи подобно изказване и за Алекперов, чийто Лукойл всъщност е почти американски.
Разбирам, че утре ще кажат, че Урсула е копейка, но не мога да им помогна.
В последните седмици продуцират собствена пропаганда и се самоубеждават, че Украйна аха да спечели, за да се изпращат още украинци за пушечно месо, но изглежда, че Европа все повече търси мир с Путин и се нуждае от позиции, които да я върнат на масата на преговорите, след като САЩ и Русия я изпуснаха на цимента.
Орбан играеше тази роля в продължение на години. Радев има всички шансове да я продължи.
Много често Орбан правеше услуги на ЕК с ветата и позициите си срещу безмерната лакомия на корумпирания украински режим, а Европа негласно одобряваше това.
Умнокрасивите не могат да хвърлят дотам. От глупост и самолюбие.
Много ви здраве, идиоти с отпаднала необходимост!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
🦍🥳🤣👍
16:01 21.06.2026
2 Българин
Коментиран от #18
16:02 21.06.2026
3 Отстрани
16:03 21.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Евгени от Алфапласт
16:04 21.06.2026
6 койдазнай
16:05 21.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 присламчването
16:06 21.06.2026
10 Бабо.еб...
п.//дал.
16:07 21.06.2026
11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
16:07 21.06.2026
12 Дачков не е имбецил,
🤣🤣🤣🤣🤣
16:08 21.06.2026
13 гладни мишоци
търсейки под вола теле
и забравяйки кои окрадоха държавицата
16:08 21.06.2026
14 Отстрани
Коментиран от #23
16:09 21.06.2026
15 Колко
16:10 21.06.2026
16 Дориана
16:11 21.06.2026
17 Летец Пешеходец
16:11 21.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Българка
16:14 21.06.2026
20 Борисов го разкри - популист
"Бих казал, че изключително добре го направи. Излиза, че досега санкциите бяха за шест месеца. Сега, като Радев е там, а Орбан го няма, те са за една година. Приети са с абсолютно мнозинство, за което България е допринесла също“, заяви Борисов в Раковски, където говори пред участници в лятна младежка академия на ГЕРБ.
Според Бойко Борисов, докато Радев говори в защита на руския патриарх и олигарха Вагит Алекперов, всъщност това е само димка за пред избирателите, а България реално не се е противопоставила на санкциите.
"Радев много майсторски успя да вкара, включително моите колеги от ПП–ДБ, както и от „Възраждане“, които си търсят повод да се изявят. Пусна димката с руския патриарх, пусна димката с други санкции, които не би подкрепил. Всъщност големият успех е, че санкциите стават за една година. Вече го имаме налице“, коментира Борисов.
16:15 21.06.2026
21 Тежък
16:16 21.06.2026
22 Калоян Методиев бивш шеф..
"При положение, че не става въпрос за коалиционно управление да сложиш четирима вицепремиери, е разхищение. При криза разходите се свиват. Радев трябва да обясни кой е министър на правосъвието", каза Методиев.
Той смята, че "това мнозинство ПБ -ДПС се прегрупира и не бива да пипа ВСС". Според Методиев, ще се излиза на нови протести.
16:16 21.06.2026
23 Атина Палада
До коментар #14 от "Отстрани":Някои членове не, ами всички членове на ЕС искат да се изхлузят от хомота на разходите за война. И никой от членовете на ЕС не иска да надене хомота на Газпром, Роснефт и цялата луда шайка в Кремъл.
16:16 21.06.2026
24 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #37
16:19 21.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ГЛАМАВИТЕ ПУТЕРАСТИ
НЕ КАЗВА ЧЕ ОСВЕН
ПРИСТАНИЩЕТО В КЕРЧ И
Пристанището Кавказ,
ДНЕС
СА УДАРЕНИ 4 радарни Системи На
ЗРК С400
и 2 ПВО СИСТЕМИ ПАНЦИР С1
СЪЩО .
НА САМИЯ КРИМСКИ МОСТ.
ПРИСТАНИЩЕТО КЕРЧ Е НА КИЛОМЕТЪР ОТ МОСТА .
НАЛИ знаем
СЛЕД ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО И
СТОЛИЦАТА МАСКВА
КРИМСКИЯ МОСТ
Е ТРЕТАТА НАЙ ОХРАНЯВАНА ЗОНА
В РУСИЯ .
Вече Чакаме ДВИЖУХАТА по Самия Мост
Хаха хахахахаха хахахахаха
16:38 21.06.2026
28 ЯВОРЪТ ВСЕ ПАК Е ДЪРВО!
16:39 21.06.2026
29 АЛООООО
Я НИ КАЖИ КАК СВЪРШИ ОРБАН
ЧЕ РАДЕВ ДА СЕ РАДВА ЧЕ ГО ЗАМЕСТВА.
ОБОСРАЦИЯТА НА ПУТИН
НЕ ВЪРВИ ПО ПЛАН
ТАКА ЧЕ
СКОРО ЩЕ ВИДИШ
ЗА КАКВИ ПРЕГОВОРИ се Бори
ЕВРОПА С ПУТИН.
МАЙ НЕ СИ СЛУШАЛ
КАКВО КАЗАХА
СТАРМЪР МЕРЦ МАКРОН И ЗЕЛЕНСКИ
16:44 21.06.2026
30 поправка на 26
16:45 21.06.2026
31 Този на
16:49 21.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Защо изтрихте коментара ми?
Коментиран от #40
16:52 21.06.2026
34 Хмм
16:53 21.06.2026
35 А Ти пък Яворе...
Постоянно се луташ от едната,в другата политическа крайност...!
16:53 21.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Би ли намалила иконките?!
До коментар #24 от "Mими Кучева🐕🦺":Че от тях-нищо не се чете...!
16:59 21.06.2026
38 Хахахаха
16:59 21.06.2026
39 Ужас без край
17:02 21.06.2026
40 Хахахаха
До коментар #33 от "Защо изтрихте коментара ми?":Точен коментар!
17:02 21.06.2026