ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Умните и красивите наистина мислят, че Румен Радев прави несъгласувани с ЕК и САЩ изявления, защото Решетников го командва. Интелектуалният капацитет на тези хора е толкова оскъден, че те наистина мислят, че политиката е художествена самодейност, произвеждана от фенгрупи и инфлуенсъри в ТикТок. Може би защото съдят по себе си.

Не е зле да се замислят защо ЕК отпусна на България 1 млрд. по ПВУ ден след изявлението на Радев за руския патриарх, а в същия ден той направи подобно изказване и за Алекперов, чийто Лукойл всъщност е почти американски.

Разбирам, че утре ще кажат, че Урсула е копейка, но не мога да им помогна.

В последните седмици продуцират собствена пропаганда и се самоубеждават, че Украйна аха да спечели, за да се изпращат още украинци за пушечно месо, но изглежда, че Европа все повече търси мир с Путин и се нуждае от позиции, които да я върнат на масата на преговорите, след като САЩ и Русия я изпуснаха на цимента.

Орбан играеше тази роля в продължение на години. Радев има всички шансове да я продължи.

Много често Орбан правеше услуги на ЕК с ветата и позициите си срещу безмерната лакомия на корумпирания украински режим, а Европа негласно одобряваше това.

Умнокрасивите не могат да хвърлят дотам. От глупост и самолюбие.

Много ви здраве, идиоти с отпаднала необходимост!