Новини
Мнения »
Явор Дачков: Румен Радев влиза в ролята на Орбан

Явор Дачков: Румен Радев влиза в ролята на Орбан

21 Юни, 2026 16:00 1 295 40

  • явор дачков-
  • виктор орбан-
  • българия-
  • вето-
  • руски санкции-
  • лукойл

Орбан играеше тази роля в продължение на години. Радев има всички шансове да я продължи

Явор Дачков: Румен Радев влиза в ролята на Орбан - 1
Снимка: Фейсбук
Явор Дачков Явор Дачков журналист
Facebook Facebook социална мрежа
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Умните и красивите наистина мислят, че Румен Радев прави несъгласувани с ЕК и САЩ изявления, защото Решетников го командва. Интелектуалният капацитет на тези хора е толкова оскъден, че те наистина мислят, че политиката е художествена самодейност, произвеждана от фенгрупи и инфлуенсъри в ТикТок. Може би защото съдят по себе си.

Не е зле да се замислят защо ЕК отпусна на България 1 млрд. по ПВУ ден след изявлението на Радев за руския патриарх, а в същия ден той направи подобно изказване и за Алекперов, чийто Лукойл всъщност е почти американски.

Разбирам, че утре ще кажат, че Урсула е копейка, но не мога да им помогна.

В последните седмици продуцират собствена пропаганда и се самоубеждават, че Украйна аха да спечели, за да се изпращат още украинци за пушечно месо, но изглежда, че Европа все повече търси мир с Путин и се нуждае от позиции, които да я върнат на масата на преговорите, след като САЩ и Русия я изпуснаха на цимента.

Орбан играеше тази роля в продължение на години. Радев има всички шансове да я продължи.

Много често Орбан правеше услуги на ЕК с ветата и позициите си срещу безмерната лакомия на корумпирания украински режим, а Европа негласно одобряваше това.

Умнокрасивите не могат да хвърлят дотам. От глупост и самолюбие.

Много ви здраве, идиоти с отпаднала необходимост!


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 48 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    28 30 Отговор
    Мне,той продължава да е в ролята на Мунчо!
    🦍🥳🤣👍

    16:01 21.06.2026

  • 2 Българин

    25 38 Отговор
    Орбан направи унгарците бедни, като българите. Радев ще ни направи нас бедни, като молдовците и осетинците. Ние за това сме гласували за него, да се отървем от европското иго!

    Коментиран от #18

    16:02 21.06.2026

  • 3 Отстрани

    15 30 Отговор
    Много добре казано, точно така е!

    16:03 21.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Евгени от Алфапласт

    21 6 Отговор
    Наздраве, Явка!🍺🍷🍸🍾

    16:04 21.06.2026

  • 6 койдазнай

    16 29 Отговор
    Радев е човек на ценостите и морала. За това обяви, че няма да даряваме оръжие на Украйна, защото с него се продължава войната и се убиват руснаци. Само ще продаваме, защото такива са нашите интереси( в смисъл интересите на подкрепилите Радев бизнисмени)!

    16:05 21.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 присламчването

    19 8 Отговор
    Богато адвокатско въображение с неадекватни аргументи.

    16:06 21.06.2026

  • 10 Бабо.еб...

    27 11 Отговор
    ....цаЯвор влиза в ролята на
    п.//дал.

    16:07 21.06.2026

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 19 Отговор
    Само че ЕС държи управление на България и ще я кара само напред, към дъното.

    16:07 21.06.2026

  • 12 Дачков не е имбецил,

    28 11 Отговор
    не му стига акъл затова!

    🤣🤣🤣🤣🤣

    16:08 21.06.2026

  • 13 гладни мишоци

    17 6 Отговор
    пък влизат в ролята на добрите мишоци
    търсейки под вола теле
    и забравяйки кои окрадоха държавицата

    16:08 21.06.2026

  • 14 Отстрани

    25 14 Отговор
    Голяма част от членовете и държавите на ЕС искат да се отърват от хомота и бремето на наглите нацисти от Украйна, които косвено разрушават икономиката и армиите на съюза, но и не искат да го обявят гласно, затова хора като Орбан, Радев и Фицо са им жизнено необходими като контрапункт.

    Коментиран от #23

    16:09 21.06.2026

  • 15 Колко

    19 2 Отговор
    Е скучно, да си заобиколен от глупаци!

    16:10 21.06.2026

  • 16 Дориана

    24 17 Отговор
    Само Тръмп , Орбан и Румен Радев ли виждат, че ЕС води Европа към война и икономическа криза? Спряха ли войната като се надпреварваха да дават оръжия и пари на корумпирана Украйна? Унищожиха ли Русия , спряха ли войната като ежедневно сипеха санкции срещу нея? Отговора е НЕ . И сега дойде времето на Тръмп и Румен Радев , които им казват- Вървите в грешната посока. И да, България вече няма да върви в грешната посока и ще отстоява Националните си интереси.

    16:11 21.06.2026

  • 17 Летец Пешеходец

    21 25 Отговор
    А, стига бе! Не мога да повярвам, че Мунчо Боташков е толкова "високо ценен" в ЕС и е вкаран в такава "конспирация". Дачката не знам с какво се налива, но явно не е много адекватен в последно време. Парите ги дадоха, не защото ЕС е във възторг от фатмака, а защото по план трябваше да ни ги дадат. Но, за следващият транш, Яворчо ще гарантира ли? Съмнявам се. Орбан го "бавиха" прекалено дълго време, заради бюрокрация, криво разбрана сплотеност в Ес, но с нашият "паляк", въобще няма да се церемонят. Ако им трябва посредник на европейците за контакти с Русия, уверявам ви, че имат далеч по-добри кандидатури. Напротив, отношението към нашият Мунчо е като към, безполезен, посредствен и прекалено зависим от Москва елемент. Наесен ще има нови избори.

    16:11 21.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Българка

    15 7 Отговор
    Този герберски слуга заброви ли кой доведе държавата до разруха??При кой масово Българите напуснаха Родината си ??Сега ти е виновен Радев !!Но ти си сляп и глух и си мечташ за тиквун !!!

    16:14 21.06.2026

  • 20 Борисов го разкри - популист

    9 15 Отговор
    Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поздрави Румен Радев за начина, по който успява да комуникира с избирателите си и да намира правилните послания. Повод за това са новините, че България е срещу европейските санкции за Москва.

    "Бих казал, че изключително добре го направи. Излиза, че досега санкциите бяха за шест месеца. Сега, като Радев е там, а Орбан го няма, те са за една година. Приети са с абсолютно мнозинство, за което България е допринесла също“, заяви Борисов в Раковски, където говори пред участници в лятна младежка академия на ГЕРБ.

    Според Бойко Борисов, докато Радев говори в защита на руския патриарх и олигарха Вагит Алекперов, всъщност това е само димка за пред избирателите, а България реално не се е противопоставила на санкциите.

    "Радев много майсторски успя да вкара, включително моите колеги от ПП–ДБ, както и от „Възраждане“, които си търсят повод да се изявят. Пусна димката с руския патриарх, пусна димката с други санкции, които не би подкрепил. Всъщност големият успех е, че санкциите стават за една година. Вече го имаме налице“, коментира Борисов.

    16:15 21.06.2026

  • 21 Тежък

    15 3 Отговор
    ол игО френ

    16:16 21.06.2026

  • 22 Калоян Методиев бивш шеф..

    10 15 Отговор
    "Това е правителство 50% на 50%. Половината е на Румен Радев, другата половина са хора на Делян Пеевски - пряко или косвено". Това заяви политологът и бивш началник на кабинета на президента Румен Радев - Калоян Методиев пред БТВ.

    "При положение, че не става въпрос за коалиционно управление да сложиш четирима вицепремиери, е разхищение. При криза разходите се свиват. Радев трябва да обясни кой е министър на правосъвието", каза Методиев.
    Той смята, че "това мнозинство ПБ -ДПС се прегрупира и не бива да пипа ВСС". Според Методиев, ще се излиза на нови протести.

    16:16 21.06.2026

  • 23 Атина Палада

    13 5 Отговор

    До коментар #14 от "Отстрани":

    Някои членове не, ами всички членове на ЕС искат да се изхлузят от хомота на разходите за война. И никой от членовете на ЕС не иска да надене хомота на Газпром, Роснефт и цялата луда шайка в Кремъл.

    16:16 21.06.2026

  • 24 Mими Кучева🐕‍🦺

    12 19 Отговор
    Най подлия и безскрупулен крадец в новата история на България 🤡👹👺👿 мyнчo боташа ощетил населението с 6 млрд.и 400 млн.лв. 🤡👹👺👿 a за 55 дни с олигарсите си свиха от народа и държавния бюджет повече от 8 млрд.евро 🤡👹👺👿 зимата ще върнат всичко 😡💀

    Коментиран от #37

    16:19 21.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    3 8 Отговор
    И НИКОЙ от
    ГЛАМАВИТЕ ПУТЕРАСТИ
    НЕ КАЗВА ЧЕ ОСВЕН
    ПРИСТАНИЩЕТО В КЕРЧ И
    Пристанището Кавказ,

    ДНЕС
    СА УДАРЕНИ 4 радарни Системи На
    ЗРК С400
    и 2 ПВО СИСТЕМИ ПАНЦИР С1
    СЪЩО .
    НА САМИЯ КРИМСКИ МОСТ.

    ПРИСТАНИЩЕТО КЕРЧ Е НА КИЛОМЕТЪР ОТ МОСТА .

    НАЛИ знаем

    СЛЕД ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО И
    СТОЛИЦАТА МАСКВА
    КРИМСКИЯ МОСТ
    Е ТРЕТАТА НАЙ ОХРАНЯВАНА ЗОНА
    В РУСИЯ .

    Вече Чакаме ДВИЖУХАТА по Самия Мост

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    16:38 21.06.2026

  • 28 ЯВОРЪТ ВСЕ ПАК Е ДЪРВО!

    6 6 Отговор
    А дървото явно е в главата на задачков, който си получава задачите и ги изпълнява колкото може горкият! Само един факт…на орбан с малка буква му бяха врътнали кранчето от Брюксел тотално…Унгария стана видимо по-зле под неговото управление ине случайно так разгромно згуби изборите. Това просто съждение явно е трудно з задачков и фаща си темичката, намира си аргументчета, а те…аргументчетата му пет пари не струват…

    16:39 21.06.2026

  • 29 АЛООООО

    1 7 Отговор
    РУБЛО ИДИОТ

    Я НИ КАЖИ КАК СВЪРШИ ОРБАН

    ЧЕ РАДЕВ ДА СЕ РАДВА ЧЕ ГО ЗАМЕСТВА.

    ОБОСРАЦИЯТА НА ПУТИН
    НЕ ВЪРВИ ПО ПЛАН
    ТАКА ЧЕ
    СКОРО ЩЕ ВИДИШ
    ЗА КАКВИ ПРЕГОВОРИ се Бори
    ЕВРОПА С ПУТИН.

    МАЙ НЕ СИ СЛУШАЛ
    КАКВО КАЗАХА
    СТАРМЪР МЕРЦ МАКРОН И ЗЕЛЕНСКИ

    16:44 21.06.2026

  • 30 поправка на 26

    4 1 Отговор
    Мазният Дачков беше основател на ДСБ, разбира ес, не на ДПС! Грешка!

    16:45 21.06.2026

  • 31 Този на

    4 0 Отговор
    снимката е много мазна и гнусна подлога на всички които са на власт.

    16:49 21.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Защо изтрихте коментара ми?

    5 2 Отговор
    Лъжа ли е, че мазната физиономия на снимката беше един от основателите на ДСБ и вървеше слбед Иван Костов? Лъжа ли е, че после от върл "антикомунист" тръгна да превъзнася престъпната и кървава БКП, дето се преименува на БСП?! Лъжа ли е, че като матросовец бранеше и чудовището агент Сава - най-успешният проект на КГБ и ДС?! Лъжа ли е, че сега се съдира да лъска фатмашките ботуши на селяндурина от Славяноов Радев, който с лъжи измама "спечели" и давта си мандата и излъга стотици хиляди българи? Лъжа ли е, че Радев е подлога на кремълския злодей и масов убиец Путин? Лъжа ли че, че фатмакът от село Славяново прави великата ни някога държава за посмешище по света, за срам и резил с унизителния си слегинаж към Кремъл? Лъжа ли е, че "моралът" на Дачковото нищожество е силно оскъден, по-точно - липсва! Лъжа ли е, че това е случай на потресаващо двуличие и наглост?

    Коментиран от #40

    16:52 21.06.2026

  • 34 Хмм

    4 2 Отговор
    Радев затова е избран,това се очаква от него и не е толкова радикален като Орбан

    16:53 21.06.2026

  • 35 А Ти пък Яворе...

    3 1 Отговор
    Така и не си намери ...,,ролята"...!
    Постоянно се луташ от едната,в другата политическа крайност...!

    16:53 21.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Би ли намалила иконките?!

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Че от тях-нищо не се чете...!

    16:59 21.06.2026

  • 38 Хахахаха

    0 0 Отговор
    Честно казано, аз не бих дал пари от ЕС, на хора дето викат - давай тупин! И хляб не бих дал. Парите от ЕС щяха да са по-добре оползотворени в Украйна! Понеже тоя много пише за корупцията в Украйна, да го питам, къде са европейските милиарди (които и аз съм в платил в Европа), които са изплатени на България? Къде са, защото аз като се прибирам, не виждам нищо оправено с милиардите от Европа? Къде са милиардите субсидии изплатени на България от Европа? Когато кажеш къде са копей, тогава ела се обяснявай за корупцията в Украйна. Защото по същата логика и България не трябва да получава пари.

    16:59 21.06.2026

  • 39 Ужас без край

    0 0 Отговор
    Видя ли на синмка мазната мутра на Дачковоот нищожество, бягам да драйфам!

    17:02 21.06.2026

  • 40 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Защо изтрихте коментара ми?":

    Точен коментар!

    17:02 21.06.2026