Моделът „Гешев“ се връща в управлението на съдебната власт през вратата на ВСС

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Бившият главен прокурор Иван Гешев си отиде преди 3 години, но моделът познат от неговото ръководство на прокуратурата се опитва да влезе в управлението на най-висшия орган на съдебната власт чрез кандидати за ВСС, за които е публично известно, че са свързани с него, а сега се крият зад маската на нови концепции и критики към сегашното статукво.

Красимира Филипова и Владимир Николов бяха сред фаворитите на прокурорския избор през 2022 г. и бяха избрани още на първия тур. Изборът остави въпроси за организираната подкрепа и доверието в електронното гласуване, без да е установена манипулация на резултата.

Днес същите кандидати говорят за зависимости, кадрови кръгове и загубено доверие. Промяната на езика е видима, но никой от тях не прави равносметката за предишното си поведение.

Филипова: от върха на управлението към критика на системата

Красимира Филипова е назначена за заместник на главния прокурор през януари 2020 г. по предложение на Гешев. Остава на поста почти до края на неговия мандат и ръководи работата на прокурорите от отделите „Съдебен“ и „Административен“.

Преди това кариерата ѝ преминава през длъжността на заместник административен ръководител на районно, окръжно и апелативно ниво. Така две последователни преминавания към по-високо ниво са осъществени чрез заместнически назначения, основани на предложение от административен ръководител.

През 2022 г. Филипова отчита „значителен напредък“ на ВСС в отстояването на независимостта. Днес описва погазена законност, липса на отговорност, изолиране на редовите магистрати и предизвестени избори.

Интересно е кога напредъкът се е превърнал в погазване на законността? Кои практики е оспорвала като заместник на Гешев и срещу кои решения е възразявала?

Филипова не може да представя участието си във висшето управление като доказателство за компетентност, а при въпросите за неговите провали да остава страничен наблюдател.

Като човек, който е бил част от върха, тя дължи повече от нов предизборен речник, Филипова дължи отчет за случващото се по време на управлението на ПРБ от което бе част.

Николов: публичната защита има хронология

При Владимир Николов фактите са още по-красноречиви. Още през 2019 г. той определя избора на Гешев като изключително прозрачен и открит. На прокурорското съвещание в „Бояна“ през 2020 г., след речт на главния прокурор, представя прокуратурата като особено гъвкава и реформирана институция.

Следват публични възражения срещу искането за освобождаване на Гешев и предупреждения срещу всяването на недоверие към прокуратурата.

Кариерното израстване на Николов също е люнбопитно. През 2021 г. от редови районен прокурор застава начело на Окръжната прокуратура — Плевен чрез избор за административен ръководител. Гешев присъства на встъпването му. Почти по същото време Николов оглавява Асоциацията на прокурорите в България.

При председателството на Николов АПБ прави поредица от активни публични позиции в защита на прокуратурата при Гешев. Границата между защита на професионалната общност и персонална защита на нейния ръководител става все по-трудно различима.

Днешният УС на асоциацията твърди, че при Николов тя е използвана като персонален щит на главния прокурор, а над десет публични текста са разпространявани без предварително обсъждане и изрично решение на управителния орган. Това е обвинение в публичен спор, което подлежи на отговор.

Днес Николов пише за кръгове на влияние, злоупотреба със служебно положение и незаконосъобразни управленски практики. Къде беше тази негова категоричност при Гешев? Кои зависимости е назовал тогава? Може ли с лекота да се забрави как използваше трибуна на тогава съсловната магистратска организация срещу тях?

Защитата на бившия главен прокурор е документирана с дати и цитати, които лесно могат да се открият в медийните му изяви. Противопоставянето за което говори сега, още търси своите доказателства.

Илиев и Петрова: хората от Управителния съвет

Ивайло Володиев Илиев влиза в УС на АПБ през 2021 г., а през 2022 г. става заместник-председател. При съвещание на магистратите в „Бояна“ той определя предложенията за нов подбор на прокурорите като „лов на вещици“.

Възражението срещу политическа чистка е основателно. Но тогавашната реторика превръщаше критиката към Гешев в заплаха за всеки прокурор. Ръководителят на ПРБ и професионалната общност бяха поставяни под един общ щит.

Като заместник-председател Илиев не е само бил външен наблюдател. Ако АПБ е управлявана еднолично, какво е направил той тогава? Ако решенията са били общи, кои е подкрепил?

Десислава Петрова също е член на УС при Николов, а днес е заместник-председател на асоциацията. От 2021 г. изпълнява функциите на говорител на СГП, а от 2022 г. е заместник-градски прокурор. Когато сегашното ръководство отправя тежки обвинения към предишния председател, участвалите в тогавашния УС също дължат отговор. Смяната на председателя не изтрива общата управленска биография.

Милева: говорителят и институционалната защита

Сийка Милева беше най-разпознаваемият говорител на прокуратурата при Гешев, а след командироване във ВКП бе повишена там въз основа на конкурсно класиране. На протеста пред Съдебната палата през май 2023 г. тя постави медийните публикации, законодателните промени и уличните протести в общата картина на натиск срещу прокуратурата. Изявлението беше направено в момент на силно напрежение, но остави неясна границата между защитата на институцията и отношението към законната обществена критика. Като кандидат за ВСС Милева трябва да покаже как ще разграничава институционалната независимост от защитата на конкретния ръководител.

Нови концепции, стар въпрос

Моделът „Гешев“ не беше само личността на главния прокурор. Той имаше ръководство, говорители, кадрови механизми и съсловна защита.

Днешните обещания за промяна ще имат стойност само, ако са придружени от честна равносметка. Когато хора от управленския и публичния кръг на един модел се представят като негови реформатори, те трябва да докажат тази промяна, за която говорят иначе остават само едно празни приказки.

Гешев си отиде. Сега прокурорите трябва да решат дали заедно с него си отива и моделът му, или той ще влезе във ВСС през кадровата врата.