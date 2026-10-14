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Богомил Бонев: Зеленски се опита да се намеси в изборите дори в САЩ

Богомил Бонев: Зеленски се опита да се намеси в изборите дори в САЩ

14 Октомври, 2026 09:27 1 384 29

  • богомил бонев-
  • кораби-
  • черно море-
  • руски дронове-
  • украйна-
  • зеленски

Навсякъде украинските служби активно провеждат атаки, за да си подсигурят удобни управляващи

Богомил Бонев: Зеленски се опита да се намеси в изборите дори в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
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Богомил Бонев Богомил Бонев бивш вътрешен министър
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Зеленски се опита да се намеси в изборите дори в САЩ, за да си осигури послушния и сенилен Байдън. Направиха това и в Унгария. Навсякъде украинските служби активно провеждат атаки, за да си подсигурят удобни управляващи.

Това пише във "Фейсбук" Богомил Бонев.

Тогава защо Румен Радев не го прецени това обстоятелство по-хладнокръвно днес? Вероятно си е помислил, че така ще омилостиви малоумните ППДБ избиратели. Резултатът е точно обратен. Малоумните избиратели така или иначе ще гласуват за удобен на Зеленски предател. Но избирателите на Илияна Йотова ще бъдат доста шокирани от набедяването на Русия.

Радев днес огорчи собствените си избиратели. И направи грешен политически ход.

И още една грешка направи. В коментар мой приятел тук, който е летец, обсъди техническата логика. Управлението на дронове за прецизен удар от руска територия във водите пред България е изключително трудно. Те нямат никакъв интерес да помагат на Украйна в предизвикване на съчувствие. А Украйна има всички технически възможности за такива удари. За тях не представлява проблем да жертват един или два ръждясали кораби, за да имат Гюров, който да се подпише на празен чек. Румене, ти добре знаеш техническата логика. И днес жестоко сбърка.

Какво искаш, да провалиш Йотова ли?


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТРЪМП ГО РАЗБРА ОТДАВНА

    30 18 Отговор
    И ГО ОТСВИРИ.САМО В ЕВРОПА НАСТЪПВАТ ЕДНА И СЪЩА МОТИКА И ЯВНО ИМ ХАРЕСВА ДА ГИ УДРЯ ПО ГЛАВАТА

    09:38 14.10.2026

  • 2 ГОСПОДИН БОНЕВ

    14 15 Отговор
    БИЛ СТЕ МИ РЪКОВОДИТЕЛ И СЛЕД ТОВА МИНИСТЪР МОЙТИ УВАЖЕНИЯ КЪМ ВАС НО НЕ НАПАДАЙТЕ ПРЕЗИДЕНТА РАДЕВ КАКВО ДА ВЪРНИ МУТРИТЕ И ШАРЛАТАНИТЕ ЛИ.

    Коментиран от #6, #28

    09:40 14.10.2026

  • 3 Гост

    27 8 Отговор
    По-големи предатели - мазохисти от нашите набедени политици няма!
    Папа Йоан Павел втори при посещението си в България заяви: България не е замесена в атентата срещу мен. Обаче ЖелЮ Веселиновски се провикваше: Има, Има! и седесарите му пригласяха.
    Сега ударите са в международни води, не е ясно кой ги е нанесъл, а нашите отново-Нападнати сме!
    Не ви ли се струва, че цялата патърдия е за отклоняване вниманието на народа от кризата, от изборите и то срещу съответното заплащане?

    09:44 14.10.2026

  • 4 Другарят

    20 10 Отговор
    ляв се появи !

    09:47 14.10.2026

  • 5 Тръмп

    27 19 Отговор
    Абе путинистка агентуро. Гледай си хотелчето в Банско и си харчи рушветите от Майкъл Чорни. Ама сладко нещо е власта ей.

    Коментиран от #10, #24

    09:48 14.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 РЕАЛИСТ

    14 16 Отговор
    Ето едно смислено мнение. Радев и Йотова да внимават с изказванията си, щото се стрелят в крака. Наливат вода бе мелницата на Гюров, с порицанието си към Русия, без никакви доказателства. Не ги избираме , за да правят изказвания успоредни с правата линия на Урсула и Кая. Аз самият се замислям , дали да гласувам за тях. Изглежда Волгин е по-добрият вариант.

    09:52 14.10.2026

  • 9 Българин

    23 18 Отговор
    Много вероятно Украйна да е извършила ударите.Бонев е прав.

    Коментиран от #16

    09:53 14.10.2026

  • 10 Факт

    11 11 Отговор

    До коментар #5 от "Тръмп":

    Соросите рев и сополи пак днес

    09:54 14.10.2026

  • 11 Боги, плицкаш легена

    14 8 Отговор
    На последните президентски избори в САЩ претенденти бяха Доналд Тръмп и Камала Харис. Какъв Байдън наднича от гардероба ти?

    Коментиран от #13

    09:56 14.10.2026

  • 12 БАЙ ---ХОЙ

    17 10 Отговор
    НЯКОИ. КОМУНИСТИЧЕСКИ. МУМИИ. ПОЧНАХА. ДА. СЕ. ПОКАЗВАТ. ОТ
    НЕБИТИЕТО.

    09:57 14.10.2026

  • 13 Хмм

    9 2 Отговор

    До коментар #11 от "Боги, плицкаш легена":

    смениха Байдън в последния момент

    09:59 14.10.2026

  • 14 пенсионер

    10 7 Отговор
    Този беше измислен и малоумен министър, сигурно е такъв и като адвокат. Във Варна имаше едно негово протеже, докараха го от София за директор на ОД на МВР, викаха му Иван "киселия".Този "киселия" всеки ден обикаляше районните управления във Варна и докладваше на Бонев колко престъпления е разкрил, колко вещи са били иззети и все такива молоумщини.

    10:01 14.10.2026

  • 15 ХАХАХА😂

    12 7 Отговор
    Бонев, чакай бе, никой няма да провали Нона Йотова🤣 А Мунчо толкова си може, след година ще кара само влака на спомените 👍

    10:02 14.10.2026

  • 16 Нона

    11 5 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Много си "прав" българино. Тя Украйна, доколкото разбирам сама се нападна.

    Коментиран от #18

    10:05 14.10.2026

  • 17 Ами сега

    10 0 Отговор
    Защо да вярвам на най младият комунист в историята на БКП. А с какви пари си купи хотели в Банско

    10:07 14.10.2026

  • 18 Хмм

    6 4 Отговор

    До коментар #16 от "Нона":

    има логика, потъналите кораби са били празни, поне така твърдят собствениците и не са украински, а това че руски дрон ударил ТРИ пъти кораба какво ви говори?

    10:08 14.10.2026

  • 19 Петко Напетков

    12 4 Отговор
    Алооооо доносника, показа се а... НЕЩАСТНИЦИ РУСОФИЛИ подлоги на ПУТЛЕР....

    10:08 14.10.2026

  • 20 Дика

    10 3 Отговор
    Богомиле, червената петолъчка на челото се вижда.

    10:12 14.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ССС

    6 3 Отговор
    Ти ли малка душице даваш акъл. Ти малка душице си готов на всякакви лъжи за да спечели изборите Йотова, но пък ти малка душице даваш оценки.

    Малко, руско чевече, с мизерна душичка.

    10:18 14.10.2026

  • 23 Кой и какъв

    7 3 Отговор
    е Бонев. Ааа, един бивш МВР министър който бе изритан от Иван Костов от правителството заради огромна некадърност и съмнения за принадлежност към северна агентура. Та, това нищо отново е активирано. Явно работодателят му има огромни проблеми след, като е опрял до услугите на тоя.

    10:21 14.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 багамил бонеф

    1 0 Отговор
    и да разшири ивица ми Гаza

    10:25 14.10.2026

  • 26 Рамбо

    6 0 Отговор
    Тоя наркоман Бонев, подвластен на Московскта Жуже, като какъв кретен е по медиите на България.

    10:29 14.10.2026

  • 27 Просто човек

    3 1 Отговор
    И тоя не спи заради Президент Зеленски…Как се появиха толкова путински слуги на тая територия?!

    10:37 14.10.2026

  • 28 Кака

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ГОСПОДИН БОНЕВ":

    Трябвало е да те научи първо да пишеш!

    10:42 14.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.