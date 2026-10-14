Богомил Бонев: Зеленски се опита да се намеси в изборите дори в САЩ

Зеленски се опита да се намеси в изборите дори в САЩ, за да си осигури послушния и сенилен Байдън. Направиха това и в Унгария. Навсякъде украинските служби активно провеждат атаки, за да си подсигурят удобни управляващи.
Това пише във "Фейсбук" Богомил Бонев.
Тогава защо Румен Радев не го прецени това обстоятелство по-хладнокръвно днес? Вероятно си е помислил, че така ще омилостиви малоумните ППДБ избиратели. Резултатът е точно обратен. Малоумните избиратели така или иначе ще гласуват за удобен на Зеленски предател. Но избирателите на Илияна Йотова ще бъдат доста шокирани от набедяването на Русия.
Радев днес огорчи собствените си избиратели. И направи грешен политически ход.
И още една грешка направи. В коментар мой приятел тук, който е летец, обсъди техническата логика. Управлението на дронове за прецизен удар от руска територия във водите пред България е изключително трудно. Те нямат никакъв интерес да помагат на Украйна в предизвикване на съчувствие. А Украйна има всички технически възможности за такива удари. За тях не представлява проблем да жертват един или два ръждясали кораби, за да имат Гюров, който да се подпише на празен чек. Румене, ти добре знаеш техническата логика. И днес жестоко сбърка.
Какво искаш, да провалиш Йотова ли?
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТРЪМП ГО РАЗБРА ОТДАВНА
09:38 14.10.2026
2 ГОСПОДИН БОНЕВ
Коментиран от #6, #28
09:40 14.10.2026
3 Гост
Папа Йоан Павел втори при посещението си в България заяви: България не е замесена в атентата срещу мен. Обаче ЖелЮ Веселиновски се провикваше: Има, Има! и седесарите му пригласяха.
Сега ударите са в международни води, не е ясно кой ги е нанесъл, а нашите отново-Нападнати сме!
Не ви ли се струва, че цялата патърдия е за отклоняване вниманието на народа от кризата, от изборите и то срещу съответното заплащане?
09:44 14.10.2026
4 Другарят
09:47 14.10.2026
5 Тръмп
Коментиран от #10, #24
09:48 14.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 РЕАЛИСТ
09:52 14.10.2026
9 Българин
Коментиран от #16
09:53 14.10.2026
10 Факт
До коментар #5 от "Тръмп":Соросите рев и сополи пак днес
09:54 14.10.2026
11 Боги, плицкаш легена
Коментиран от #13
09:56 14.10.2026
12 БАЙ ---ХОЙ
НЕБИТИЕТО.
09:57 14.10.2026
13 Хмм
До коментар #11 от "Боги, плицкаш легена":смениха Байдън в последния момент
09:59 14.10.2026
14 пенсионер
10:01 14.10.2026
15 ХАХАХА😂
10:02 14.10.2026
16 Нона
До коментар #9 от "Българин":Много си "прав" българино. Тя Украйна, доколкото разбирам сама се нападна.
Коментиран от #18
10:05 14.10.2026
17 Ами сега
10:07 14.10.2026
18 Хмм
До коментар #16 от "Нона":има логика, потъналите кораби са били празни, поне така твърдят собствениците и не са украински, а това че руски дрон ударил ТРИ пъти кораба какво ви говори?
10:08 14.10.2026
19 Петко Напетков
10:08 14.10.2026
20 Дика
10:12 14.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ССС
Малко, руско чевече, с мизерна душичка.
10:18 14.10.2026
23 Кой и какъв
10:21 14.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 багамил бонеф
10:25 14.10.2026
26 Рамбо
10:29 14.10.2026
27 Просто човек
10:37 14.10.2026
28 Кака
До коментар #2 от "ГОСПОДИН БОНЕВ":Трябвало е да те научи първо да пишеш!
10:42 14.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.