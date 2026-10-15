Боян Рашев: Златото не се предава

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Вчера американската статистика отчете годишна инфлация от 3.7% - с 0.1% по-висока от очакваното. Пазарите реагираха като на умирачка, заради страха от възможно вдигане на лихвите. Практически всичко се срина - от технологичните компании до цените на благородните метали и свързаните с тях бизнеси. Само цените на нефта и компаниите в добива на нефт и газ останаха слабо засегнати.

Днес ситуацията е особено интересна. Златото скача обратно на нивата отпреди новината все едно, че нищо не е станало. Реакцията на цената на златото беше подобна и при обявяването на вдигането на лихвите през септември - падна, но после бързо се върна на предишното ниво.

Никой не знае какво ще стане утре. Лично аз смятам, че никой не може да си позволи съществено вдигане на лихвите - нито САЩ, нито Китай, нито която и да е друга голяма страна. Просто всички са затънали в такива камари от дългове, че по-високи лихви биха ги направили абсолютно неплатими. Това е голямата разлика между 70-те и 80-те години на 20 век и днес.

За съжаление повечето правителства по света имат само една възможна опция за изплащане на дълговете си - печатане на хартийки и висока инфлация. Използвали са я много пъти в историята.

Златото отлично познава историята и отказва да падне. Централните банки на все повече страни отново купуват като на черен петък - китайската например отчете рекордни покупки през септември.

Забележително е движението на среброто, което снощи се срина от $60 до $55 на унция и днес не отскача нагоре толкова силно, колкото златото. Текущото съотношение в цените на златото и среброто достига 75:1. Това означава, че потенциалът за наваксване на среброто при възобновяване на тренда на ръст на цените е огромен.

Написаното отразява само личното ми мнение и не представлява препоръка за инвестиции.