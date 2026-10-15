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Боян Рашев: Златото не се предава

Боян Рашев: Златото не се предава

15 Октомври, 2026 10:00 825 8

  • злато-
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  • боян рашев

Никой не знае какво ще стане утре

Боян Рашев: Златото не се предава - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
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Боян Рашев Боян Рашев анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Вчера американската статистика отчете годишна инфлация от 3.7% - с 0.1% по-висока от очакваното. Пазарите реагираха като на умирачка, заради страха от възможно вдигане на лихвите. Практически всичко се срина - от технологичните компании до цените на благородните метали и свързаните с тях бизнеси. Само цените на нефта и компаниите в добива на нефт и газ останаха слабо засегнати.

Днес ситуацията е особено интересна. Златото скача обратно на нивата отпреди новината все едно, че нищо не е станало. Реакцията на цената на златото беше подобна и при обявяването на вдигането на лихвите през септември - падна, но после бързо се върна на предишното ниво.

Никой не знае какво ще стане утре. Лично аз смятам, че никой не може да си позволи съществено вдигане на лихвите - нито САЩ, нито Китай, нито която и да е друга голяма страна. Просто всички са затънали в такива камари от дългове, че по-високи лихви биха ги направили абсолютно неплатими. Това е голямата разлика между 70-те и 80-те години на 20 век и днес.

За съжаление повечето правителства по света имат само една възможна опция за изплащане на дълговете си - печатане на хартийки и висока инфлация. Използвали са я много пъти в историята.

Златото отлично познава историята и отказва да падне. Централните банки на все повече страни отново купуват като на черен петък - китайската например отчете рекордни покупки през септември.

Забележително е движението на среброто, което снощи се срина от $60 до $55 на унция и днес не отскача нагоре толкова силно, колкото златото. Текущото съотношение в цените на златото и среброто достига 75:1. Това означава, че потенциалът за наваксване на среброто при възобновяване на тренда на ръст на цените е огромен.

Написаното отразява само личното ми мнение и не представлява препоръка за инвестиции.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    4 1 Отговор
    БАНКСТЕРИТЕ са е паника❗
    ЕсеС хвърля пари КОИТО НЯМА в пожара в У...йна❗
    В същото време в страните на Макрон и Мерц хората ИЗТЕГЛЯТ парите си от сметките❗
    Нашето КТБ ще им се види като буря в чаша вода❗

    10:17 15.10.2026

  • 4 Златото до 2 седмици

    1 3 Отговор
    Ще падне под 3400,00 € на унция ! Помнете ми думата!

    10:30 15.10.2026

  • 5 Африка

    1 1 Отговор
    От 4 дни продава огромни количества златото и среброто което натиска цените на доло. Падежи по дълга и новите високи лихви го изкараха на пазара ...

    10:33 15.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 мдам

    1 0 Отговор
    Ще стане още по-интересно, САЩ се опитват всячески да натискат златото сега, но явно не им се получава и този натиск е като тенджера под налягане в някакъв момент, ще избухне и нищо чудно "изненадващия" скок да е над 100%? Тръмп няма да може да го удържа дълго на сегашните нива малко над 4К! Америка е пробита, златото печели😉
    Лично мнение, не е препоръка за нищо!

    10:39 15.10.2026

  • 8 А не брее....

    0 0 Отговор
    От началото на войната, започната от Съединените щати срещу Иран в края на февруари, и предизвикания от нея скок в световната инфлация, доходността по дългосрочния френски държавен дълг се е увеличила повече от тази на която и да е друга страна от Г-7. Доходността по 10-годишните облигации се приближава до 5%, в сравнение с 3,2% преди избухването на тази война...

    10:45 15.10.2026