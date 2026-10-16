Новини
Мнения »
Властта и руската агресия: За да не стане България и жертва
  Тема: Украйна

Властта и руската агресия: За да не стане България и жертва

16 Октомври, 2026 06:12 1 084 44

  • русия-
  • украйна-
  • черно море-
  • ракети-
  • дронове-
  • румен радев-
  • нато-
  • илияна йотова

Колкото повече България става пряко засегната отруската агресия в Украйна, толкова повече управляващите отчаяно се вкопчват в Андерсеновата приказка „Новите дрехи на царя“

Властта и руската агресия: За да не стане България и жертва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Властта в България се пази като от огън да каже кой е агресорът. За благодарност Русия потапя търговски кораби до нашия бряг. А какво, ако Русия продължи да ни третира не само като вражеска държава, но и като жертва?

Още новини от Украйна

Колкото повече България става пряко засегната отруската агресия в Украйна, толкова повече управляващите отчаяно се вкопчват в Андерсеновата приказка „Новите дрехи на царя“. Уж обличат все по-фини дрехи да блеснат пред публиката с речитативи за мир чрез дипломация, а голотата лъсва все повече. И вместо благодарност за усилията, Русия потапя търговски кораби все по-близо до нашия бряг.

На 6 октомври на 130 км от Бяла потъва корабът „Алфа Ватан“, заедно с десетимата си моряци, а 18-членният екипаж на „Ейбъл“ е спасен. Седмица по-късно на 31 км от Крапец и Бяла потъва „HS Dignity“, като едва петима от 16-членния екипаж са спасени, а „Chelsea-3“ е ударен и опожарен, но 15-членният му екипаж е спасен.

Без съчувствие за загиналите моряци

Най-грозното е, че никой държавник не се сети да изрази съчувствие към близките на загиналите 21 моряци, някои от тях едва на по 19-20 години – нищо, че официално се водят безследно изчезнали. За разлика от еврокомисарката Марта Кос, която изказа съболезнования към семействата на загиналите и изчезналите, и германското външно министерство, което написа: „Мислите ни са с изчезналите и техните семейства“. Българските цивилни и военни моряци спасиха много животи и всички сме им благодарни, но онези, които е нямало как да спасят, първо са хора, на които е дължима почит, и второ са невинни жертви на същата чудовищна война, отнела живота на стотици хиляди мъже, жени и деца.

Това не е цинизъм от разсеяно неглижиране. Той започва с упорития отказ да се назове агресора – отказ от премиера, министрите, членовете на управляващото парламентарно мнозинство и президента. За да се стигне накрая до трудно изтръгнатата формулировка на Йотова в последното ѝ интервю, едва прикриваща думата „агресор“, която явно не трябва никога да се изрича: „войната се води от страна на Русия срещу Украйна“.

Понеже истината няма да се хареса на някои избиратели

Разсъбличането до голата истина е много трудно, когато знаеш, че тя няма да се хареса на повечето ти избиратели. При първата двойка атакувани кораби казваш, че не е ясно чии са дроновете, които ги поразиха - фифти-фифти било да са украински или руски, макар че службите, според лидер на опозицията, са признали по време на КСНС, че са руски. При вторите два кораба се отронва полупризнанието, че атаката е „в полза на Русия“, както казва премиерът, а според военния министър не е логично Украйна да атакува свои кораби. Но явно пак не може да е окончателно ясно кой е виновникът, че да последва твърда реакция.

Премиерът Радев най-сетне привиква руската посланичка, въпреки че тя е под ранга му и е редно да я привикат във Външното министерство, а пък ако самият премиер я вика, то трябва да е, за да я нахока здраво или направо да ѝ каже, че я гони. Но не – обяснява ѝ се, че нямаме доказателства кой е виновникът за потопените кораби, тя пък му казва, че нищо не знае, но можело и трета страна да е виновна. Ако не е нито Русия, нито Украйна, в това затворено Черно море, което делят само 6 страни, остава да е Грузия, Румъния или Турция. На 5 октомври в румънската изключителна икономическа зона потъна турски товарен кораб, а далечна Грузия, която е на 1000 километра, вече е с проруско управление, пък и няма данни да разполага с други дронове освен въздушни.

Без чл. 4 на НАТО, но със Съвета за сигурност на ООН

После управляващите казват на опозицията - не щем да искаме консултации по чл. 4 от Договора за НАТО, защото според военния министър след чл. 4 следвал чл. 5. Страховитият чл. 5, който значи война на НАТО с агресор, по същата логика, но с обратен знак, си има като предпазител чл. 4, който значи консултации – тъкмо, за да не се стига веднага до спусъка. И миналия септември заради нарушение на въздушното им пространство Полша и Естония задействаха чл. 4.

Военният министър обявява, че ще разположим още две безпилотни системи за наблюдение на Черноморието и ще усилим противовъздушната отбрана с допълнителни зенитно-ракетни комплекси, но че така или иначе няма системи, които да наблюдават дронове на 130 км навътре в морето.

Президентката Йотова пък ще иска разследване на ударите по оцелелия на 13 октомври кораб заедно с партньорски служби, „за да няма съмнение кой е виновният“ (макар че те май вече знаят кой е и са ни го казали, според лидери на опозицията). Щели сме да сезираме и Съвета за сигурност на ООН, нищо че Русия като негов постоянен член може да наложи вето – важно е да се отчете активност на най-високо ниво.

В битката за мир президентката атакува и ЕС, че година и половина не предлага конкретен план за мир, а „стои във фоайето и в менюто“. А ЕС от това време, в което е уж „във фоайето и в менюто“, предлага примирие като условие за преговори за траен мир. Който да бъде гарантиран от "Коалиция на желаещите" от 35 държави, от която България излезе при настоящите управляващи, защото се предвиждат и многонационални сили за гарантиране на примирието, а президентката, докато е такава, се кълне, че „нито един български войник няма да отиде в Украйна“ – нищо, че повечето от „желаещите“ също няма да пращат свои части.

Камуфлажна троица за мир чрез дипломация

Президентката Йотова най-сетне има свой конкретен план за мир в Украйна - във вид на три различни сценария, в опит да излезе от семплото пожелание за „мир чрез дипломация“. Първият сценарий – „политика на малките стъпки“, включващ и енергийно примирие, което обаче се провали часове след триумфалното му обявяване от президента Тръмп. Вторият сценарий – примирие на база европейско предложение, изработено заедно с Украйна и Русия, което само по себе си е безсмислица, защото Украйна иска спиране на огъня като условие за мир, а Русия иска бойни действия редом с безкрайна имитация на преговори с посредничеството на роднините и приятелите на Тръмп. Третият сценарий е цялостно мирно споразумение, като „на масата се поставят всички претенции“, с отчитане на наследството от Минските споразумения и Нормандския формат от 2014-2015 г. Това вече е направо пожелание за лека нощ, затова и г-жа президентката не му се надява много, защото наследството от тези споразумения го няма.

Мир или справедлив мир

Отхвърлянето от премиера и президентката на формулата „мир чрез сила“, при която Русия да бъде принудена наистина да преговаря, е пряко следствие от отказа на отговора на въпроса „кой е агресорът?“. Защото това е въпросът за справедливата война, от който следва и възможността за справедливия мир, който единствено може да бъде траен. Справедлива е войната за този, който се защитава, и ако устои в защитата си, може да получи справедлив мир. Несправедливият мир означава капитулация пред агресора.

За агресора въпросът за справедливата война не стои – пред него стои въпросът за успешната война, а мирът е завършек на постигнатите цели. Така че, когато нашите управляващи отказват да отговорят кой е агресорът, а говорят за мир, те очевидно не са за справедлив мир, а за мира на завоевателя. Въпросът е дали онези техни избиратели, които мислят като тях, ще си променят мнението, ако страната ни, не дай си боже, продължи да бъде третирана от Русия не само като вражеска, но и като жертва. Впрочем, на днешния ден по стар стил преди 111 години – на 14 октомври 1915 г., руски кораби бомбардират Варна.

Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъъъ

    31 4 Отговор
    А кой е агресорът във войната между Сащ и Иран?

    Коментиран от #18

    06:15 16.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Оня

    24 8 Отговор
    Тая манджа веднъж е ядена и сега излиза от отходния канал, където зелето обича да стои с отворени уста и я поглъща лакомо!

    06:18 16.10.2026

  • 4 Последния Софиянец

    34 8 Отговор
    Ционистите ни унищожават с по 100 000 на година и ни заместват с роми и индийци.Ако Путин не побърза няма да има какво да спасява в България.

    Коментиран от #7

    06:18 16.10.2026

  • 5 ПЪРВИЯ агресор

    28 6 Отговор
    след 2014 г ., осем години беше Украйна срещу руснаците там . ОТ 2022г е Русия , за да защити РУСНАЦИТЕ . Какво прави САЩ ако някой засегне американец , или Израел за израелец - същото . Само Зеленски не разбира до къде ще я докара.

    Коментиран от #12

    06:20 16.10.2026

  • 6 САНДОКАН

    22 3 Отговор
    Най важното е да не свършат бананите. Без дизел можем , но без банани не.

    Коментиран от #14

    06:22 16.10.2026

  • 7 1990 1 милион роми

    5 8 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Бай Тошо и съветската власт са били ционисти?

    06:26 16.10.2026

  • 8 Ха, ха, ха

    14 2 Отговор
    И какво, ако властта у нас каже, че Русия е агресор? Това ще промени ли нещо, ще спре ли войната? И да каже, и да не каже, е все тая. Нищо не зависи от българските управляващи, освен организирането на хуманитарна помощ за бесарабските българи.

    06:28 16.10.2026

  • 9 Ежко

    17 4 Отговор
    Аз мисля,че ако се държим така,както иска да ни настрои Немското Зеле, то със сигурност ще станем.И със сигурност ще сме жертва

    06:30 16.10.2026

  • 10 Да,бе

    19 3 Отговор
    Как се повтаря историята...През пролетта на 1945 г. в Берлин са мечтаели за "справедлив" мир,а се е стигнало до безусловна капитулация.Същата пиеса със същите артисти,само епохата е друга...

    06:31 16.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Капейчо

    4 22 Отговор

    До коментар #5 от "ПЪРВИЯ агресор":

    Стига с тези смешни опорки. Да дадеш 1,5 милиона жертви, за да защитиш 80 000 души!?
    Путин просто иска да закачи Украйна на ревера си. Иска възраждане на СССР и зони на влияние от Студената война. Дори го каза, но Мурзи се прави, че не е чул.

    06:32 16.10.2026

  • 13 Хмм

    15 2 Отговор
    всичко около корабите е много съмнително, край Кардам дронът избухна и го видяхме какъв е, а при тези кораби остатъци от дронове няма, а са потънали за минути, проявяваме съчувствие към моряците, но те знаят с какво са се заловили, братът на мой съсед изчезна безследно на един кораб, на който работеше, възрастните му родители починаха за една година и защо кораби от Турция минават покрай нашия бряг, защо не пресичат директно от турската в украинската икономическа зона

    06:36 16.10.2026

  • 14 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "САНДОКАН":

    за да ги докараме до България трябва гориво

    06:38 16.10.2026

  • 15 Хмм

    13 3 Отговор
    авторът е Веселин Стойнев, а за статията доказателства че е Русия няма

    06:43 16.10.2026

  • 16 фил

    19 3 Отговор
    Пълни глупости е тая публикация. Коридорът покрай нашите брегове си го измислиха украинците и те насочиха ударите на руснаците насам. Квиченето на деснопаветните е смешно и глупаво

    06:46 16.10.2026

  • 17 Сандо

    20 2 Отговор
    Не можах да открия кой е автора скрил се под ДВ.Хубаво е да знаем кой заработва грантове с лъжите си.Но и руснаците да са,какво от това - удрят кораби,които нямат никакво отношение към България,в международни води,а пък страната ни като активен помагач на едната страна в конфликта,е по-добре да си замълчи когато получи някое шамарче.

    06:46 16.10.2026

  • 18 Същност

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ъъъ":

    Украйна стана жертва на най- вече на лакомията едрия финансов капитал.

    Коментиран от #24

    06:52 16.10.2026

  • 19 Хаха

    10 2 Отговор
    Щом Дойче зеле казва нещо, значи е точно обратното.

    06:55 16.10.2026

  • 20 Кукумявка

    11 2 Отговор
    Голям зор да се набута България във война с Русия. С@росоидите дават всичко от себе си за да изпълнят поръчката на Англия България да бъде въвлечена в този конфликт

    06:56 16.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Бля бля....

    9 2 Отговор
    И да не забравяме.. дезинформацията и хибридията НИ западната и специално на ДВ са много по яки от хибридията МУ на Путин!!!

    06:58 16.10.2026

  • 23 Дипломатически Наблюдател

    10 3 Отговор
    България трябва да обяви абсолютен НЕИТРАЛИТЕТ и да прекрати дипломатическия статут на всички дипломати в България, чиийто страни призовават за военни действия. България е зона на МИРА.

    07:00 16.10.2026

  • 24 Ъъъ

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Същност":

    И Европа е жертва на същото.... Нали знаете, ще Сащ и Русия ще отворят Северен поток след края на войната? С американски компании на изхода, които ще продават на Европа газ и петрол....Руски газ и петрол.

    07:02 16.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пенчо Славейков

    9 2 Отговор
    Тези моряци са помагали да се пренася оръжие за Украйна ВЕТОЯТНО. Така че те са знаели много добре с какво са се захванали. Сега желаещите да участват в подобни екскурзии драстично ще намалеят дори и срещу добро заплащане.

    07:06 16.10.2026

  • 27 НЯМА РУСКА АГРЕСИЯ

    10 1 Отговор
    Набутват ни в чужда война.

    07:07 16.10.2026

  • 28 Фен

    9 1 Отговор
    България е жертва на режима, който управлява ЕС. ДВ е един от основните рупори на този режим.

    07:08 16.10.2026

  • 29 И кога ще питате... за причината за СВО

    9 1 Отговор
    И все пак да чуем КАКВА Е ПРИЧИНАТА за тоя военен конфликт... запада да престане да ни тика версията, че Путин е лош, агресор и т.н. и че една сутрин се събудил и нападнал Укрия за да отиде да закусва малки деца...
    И така господа натовци кажете дайте отговор... КОЙ НАПРАВИ ТАЗИ ВОЙНА НЕОБХОДИМА!!!
    „Истинският автор на войната не е този, който я обявява, а този, който я прави необходима“.
    Това го казва прз 1824 г. Франсоа Огюст Мари Минье, френски историк, журналист и член на Френската академия.

    И Монтескьо казва..., трябва да различаваме тези, които водят войните, от онези, които ги правят неизбежни.
    ,,Не е важно кой започва войната. Важното е кой я е предизвикал." /Бисмарк/

    Коментиран от #42

    07:10 16.10.2026

  • 30 Анонимен

    12 1 Отговор
    Добре, че не ни управлява сглобката. Досега да са обявили война на Русия. ДВ дават всичко от себе си да промият мозъка на българина,но ние не се даваме лесно. Търсете си друг полезен идиот.

    07:11 16.10.2026

  • 31 Крокодил

    10 1 Отговор
    Турците са се правили на улави и са си мислели, че като се изсулят покрай българският бряг на път за Украйна натъпкани до козирката с бомби и патрони ще им мине номера и ще изкарат едни пари. Сега са разбрали по трудния начин, че парите нямат никаква стойност ако потънеш в морето.

    07:11 16.10.2026

  • 32 дядя дръмпирушка

    2 2 Отговор
    Не виждате основното....затваряйки Черно море и спирайки корабоплаването в него спира и износа на Хранителни ресурси за една част от света.Зърното ,пшеницата е жизнено важна за голяма част от африка където го чакат над милиард хора....

    Коментиран от #41

    07:15 16.10.2026

  • 33 Андрей Райчов

    9 1 Отговор
    За всички желаещи да помагат на Украйна влака за Киев тръгва от първи коловоз на Централна гара. Раздават се и военни униформи за улеснение на пътуващите

    07:15 16.10.2026

  • 34 Що за глупости?

    13 2 Отговор
    За момент се замислих какво глупаво заглавие, но като видях ДВ веднага ми стана ясно. Те са специалисти по тъпата пропаганда.

    07:15 16.10.2026

  • 35 9689

    6 2 Отговор
    DW,от къде знаете кой аатакува корабите по българското крайбрежие.Изглежда от врачка.Къде бяхте когато на руснаци им беше забранено да говорят на руски,когато изгориха живи хора в Одеса..........Путин защитава руснаци.

    07:23 16.10.2026

  • 36 Боримечков

    6 2 Отговор
    Само си представете за момент ако Кирчо и Кокорчи сега управляваха в България. Сигурно вече щяха да стрелят с пистолет по руското посолство.

    07:25 16.10.2026

  • 37 Лондонски Келеш

    3 2 Отговор
    Умрем от кеф да водя войни с телата на чужди народи.

    07:30 16.10.2026

  • 38 Хи хи

    3 3 Отговор
    Кой е автора и ЗАЩО не заминава НЕЗАБАВНО за фронта да ни пази от Путин ??!!??!!??

    07:31 16.10.2026

  • 39 пресолена

    1 2 Отговор
    радев чака нов девети септември и идването на руската армия тук. също и йотова. до изборите ще мълчат. след това ще си покажат червените книжки.

    07:35 16.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Долу нацизма и фашизма

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "дядя дръмпирушка":

    Да да беше така,а то не ми било зърно,а ми било оръжие!

    07:47 16.10.2026

  • 42 Долу нацизма и фашизма

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "И кога ще питате... за причината за СВО":

    Браво господине! Вашият коментар ми напълни душата!

    07:52 16.10.2026

  • 43 Дюнер със зеле

    0 0 Отговор
    Корабите не могат да "бомбардират", могат да стрелят с оръдия. Обаче самолетите могат и тогава всички шопи ще трябва да се крият в метрото.

    07:52 16.10.2026

  • 44 1234

    0 0 Отговор
    Пак Русия е виновна, пак обвиненията изпреварват доказателствата! Къде са техническите експертизи, отломките, резултатите от разследванията? Или вече политическите обвинения заместват доказателствата?

    А защо се премълчава 5 август 2023 г., когато Украйна атакува с морски дрон руския граждански танкер SIG в Керченския проток? Киев представи операцията като успех. Защо едни атаки срещу търговски кораби се оправдават, а други предизвикват възмущение? Двойните стандарти са очевидни!

    Същата Европа сега настоява за примирие като условие за мирни преговори. Но нали Меркел и Оланд сами обясниха как Минските споразумения дадоха време на Украйна да укрепи армията си? Защо Русия трябва да вярва, че следващото примирие няма отново да послужи за превъоръжаване, попълване на загубите и подготовка за продължаване на войната?

    Ако действително искат траен мир, защо не предложат незабавни преговори с конкретни гаранции и механизми за изпълнение? Мирът не се постига с ултиматуми, избирателно възмущение и обещания, чието спазване никой не гарантира!

    07:53 16.10.2026