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Николай Слатински: И ръчищата ѝ целуват

Николай Слатински: И ръчищата ѝ целуват

16 Октомври, 2026 16:01 1 077 42

  • николай слатински-
  • русия-
  • война-
  • украйна-
  • агресия-
  • мнение

Но Путин има един практически неизчерпаем ресурс: покорството и страхливостта на целокупния руски народ

Николай Слатински: И ръчищата ѝ целуват - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
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Николай Слатински Николай Слатински експерт в областта на националната сигурност
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Русия на Путин е деградираща сива зона без бъдеще. По абсолютно всички критерии и индикатори в абсолютно всички сфери и дейности на икономиката и финансите (дори вече и във ВПК) тя върви назад - като профучава директно през времената на Застоя и неизбежно ще се сгромоляса в годините на сталинския терор и глада.

Даже не сива зона, а черна дупка, която поглъща всичко, а най-вече себе си.

Но Путин има един практически неизчерпаем ресурс: покорството и страхливостта на целокупния руски народ. Като народ, а иначе тук и там се намира по някой и друг читав и несъгласен човек.

Няма друг народ в Европа или граничещ с Европа, който да е толкова бездушно търпелив.

Освен волското или овче търпение, този народ, яхнат деспотично и държан репресивно в пасивно и мълчаливо състояние има още една уникално потресаваща черта:

От всички народи в Европа или граничещи с Европа

(и това е доказано от социологически проучвания дори на учени, които сега са Zет-ники и подкрепят Войната срещу Украйна),

руският народ е най-атомизиран, най-плашещ се от консолидация и взаимопомощ, т.е. с най-малък социален капитал. Той най-много желае да живее под силна власт и в централизирана държава.

Социологическите характеристики и императиви днес, в това динамично и турбулентно време на висока неопределеност и несигурност, са много по-силни от довчера традиционни измерители на идентичността (напр. език, религия, азбука, колективизъм - и това го доказва, например, украинският народ, който като цяло имаше същите тези обективни специфики).

Ето защо не само Европа, а в немалка степен и ние, българите, сме чужди на това, което днес представлява руският народ. И трябва да отхъврлим заблудите си, че с него имаме множество общи черти. Тотална и вредна заблуда!

Всъщност, уви - имаме все още общи неща, но те са архаизми в своята дълбока същност. Формални прилики, лишени от дълбоко съдържание.

Ние сме много по-европейски народ от азиатщината на това, в което след 70-75 години тоталитарен социализъм и 25-30 години тоталитарна демокрация, се е превърнал руският народ. Като народ. Не, че там няма някой и друг читав човек, който още не е емигрирал.

Руският писател Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин описва един измислено-реален град Глупов като събирателен образ на Русия - с всичките ѝ пороци и недъзи, абсурди и трагедии.

Писателят дава много точна характеристика как руснаците се "бунтуват" спрямо абсолютната и ненавиждаща ги власт:

"А глуповци стоели на колене и чакали. Знаели, че се бунтуват, но не можели да не стоят на колене."

Така протестират в Русия.

А като се каза "на колене", та не мога да подмина следното:

Нашите глуповци на власт стоят на колене и чакат Русия на Путин да ни превърне в своя губерения.

И не само я чакат, но и ръчищата ѝ - нечисти и окървавени - целуват.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 язе

    45 10 Отговор
    николайчо баби,що не си пиеш апчетата....

    16:04 16.10.2026

  • 3 нда

    45 9 Отговор
    този май е ходил и на допълнителни курсове за и диоти!

    16:05 16.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ......-

    29 4 Отговор
    Не е лесно като си обратното на умен.

    16:08 16.10.2026

  • 11 Мусорчик

    7 22 Отговор
    В десятката.

    16:08 16.10.2026

  • 12 Гошо

    30 5 Отговор
    Колко много (ненужни) експерти има в България! Сякаш всеки трети е експерт по нещо и е морално задължен да се изкаже по някаква тема, все едно има незаслужена докторска, проферсорка или академична титла, която трябва да защити пред хора на които им пука за него.

    Коментиран от #19, #22

    16:09 16.10.2026

  • 13 Оня под Коня

    18 5 Отговор
    Да издигнем паметник на ИбанКоостофф по голям от ТОЗИ на статуята на свободата. Ще го направим от автогуми, няма да трябва скъп мрамор, камък, бетон, пък гумата черна като героя, няма да има боядисване. Да овековечим СДС дето ни затри, за да го гледат младите, за назидание.

    16:11 16.10.2026

  • 14 000

    14 9 Отговор
    Винаги чета с интерес анализите на международниците, които познават лично всеки руснак и могат да го анализират толкова детайлно и пълно, като нашия автор :)

    16:11 16.10.2026

  • 15 Керан

    27 8 Отговор
    Кольоооо, авторитарна държава не означава автоматично лоша!!! Саудитска Арабия лоша ли е? Китай лоша ли е? " Цветущия" демократичен твой Запад се е превърнал в клоака пълен с неконтролируеми мигранти, които крадат, изнасилват, убиват и гадят навсякъде! Не, благодаря за такъв идиотизъм! Запази го за себе си и семейството си!

    Коментиран от #23, #24, #33

    16:11 16.10.2026

  • 16 Този съвсем губи

    22 6 Отговор
    реална представа за събитията
    Жалък

    16:11 16.10.2026

  • 17 Фейк - либераст

    19 5 Отговор
    Пернишкият паткан отново на линия, папото свърши и трябва нещо да заработи защото гладът не прощава!

    16:12 16.10.2026

  • 18 Азаз

    16 5 Отговор
    Ти пък от коя дупка изпълзя?!

    16:12 16.10.2026

  • 19 Много но не

    11 3 Отговор

    До коментар #12 от "Гошо":

    експерти а нанизани за хонорар

    16:15 16.10.2026

  • 20 Дервишоглу

    11 5 Отговор
    Деградираща сива зона без бъдеще е фашисткото недоразумение наречено РБ, управлявано от хрантутници на Сорос.

    16:15 16.10.2026

  • 21 Маша

    10 4 Отговор
    Трябва да е луд някой да твърди такова нещо !

    16:16 16.10.2026

  • 22 Гост

    11 2 Отговор

    До коментар #12 от "Гошо":

    България отдавна е страна на експертите, аналлизаторите, наблюдателите, антрополозите, модераторите и всякакви други платени хрантутници за това ни образование, ни икономика, ни политика са ни като хората!

    16:16 16.10.2026

  • 23 Дали една държава

    7 8 Отговор

    До коментар #15 от "Керан":

    е добра или лоша най-добрият критерий са мигрантските потоци. Откъде бягат и къде отиват. Авторитарната държава е добра само за управляващия и неговите слуги.

    16:19 16.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хаха

    11 3 Отговор
    Още един мераклия за доброволец на фронта в Украйна.

    16:23 16.10.2026

  • 27 ,,,№

    3 1 Отговор
    този май за ЕС говори...........

    16:27 16.10.2026

  • 28 000

    2 2 Отговор
    Коалиция епщайн задава тона както в русия, така и на запад. Битката е с това античовешко зло не с определена държава. Либерална русия дтес е равна на рибералния запад днес, а те заедно са злото епщайн, което трябва да бъде спряно.

    16:27 16.10.2026

  • 29 Попето

    6 2 Отговор
    Хептен е "изплискал легена. "

    16:28 16.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Подценявал съм Слатински.

    2 5 Отговор
    А не е трябвало. Текстът му е точен и безмилостен като куршум на снайпер в целта. Само бих допълнил. Тези описани особености не са генетично присъщи на руския народ. Те са следствие от векове на всеобхватно робство, непознато на нас българите.

    16:34 16.10.2026

  • 32 Цървул

    7 0 Отговор
    Много лоша новина за този - вече не си модерен . Изтърва влака с грантовете .

    16:36 16.10.2026

  • 33 Керана и космонавтите

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Керан":

    Думата “гадят” е руска, и подсказва, че може би не си българин.

    16:39 16.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Кръгов зор

    3 1 Отговор
    Мечтите на някой си Слатински, докато дообира консерва "Русенско варено".

    16:48 16.10.2026

  • 37 Факт

    3 1 Отговор
    На този звършил в СССР екземпляр чак главата му се е изкривила от злоба.

    16:50 16.10.2026

  • 38 Мич

    3 1 Отговор
    Смешник, жалък си. Гледай нашия народ, не в чужда паница. И за тези глупости му дават пари, боже, боже!

    16:51 16.10.2026

  • 39 Закон на Мърфи

    0 0 Отговор
    Когато си мислиш,че 150 млн не разбират какво става а само ти провиждаш истината,значи вече е късно да ти се помогне.

    16:53 16.10.2026

  • 40 Физиотерапевт

    0 0 Отговор
    Дефицитите на здравната ни система ярко се оглеждат в душевността на дядо Кольо Слатински.Ял,пил и учил в Русия но липсата на актуализация на старите модели, рефлектира в стария му чип.

    16:57 16.10.2026

  • 41 Руснак споделя спомен от България някога

    0 0 Отговор
    В София продаваха дини на улицата. И вечерта дините просто си стояха, никой не ги пазеше. Беше много странно. И кадри от сега в Ютуб, от интелектуалната столица на Русия, Санкт Петербург. Един продава дини, също на улицата, за секунди се отделя от стоката си и минувачите веднага се хвърлят, грабват по една диня и бягат.

    16:59 16.10.2026

  • 42 Да, да

    0 0 Отговор
    Сланински е озверял от глад.

    17:02 16.10.2026