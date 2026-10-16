Николай Слатински: И ръчищата ѝ целуват

Русия на Путин е деградираща сива зона без бъдеще. По абсолютно всички критерии и индикатори в абсолютно всички сфери и дейности на икономиката и финансите (дори вече и във ВПК) тя върви назад - като профучава директно през времената на Застоя и неизбежно ще се сгромоляса в годините на сталинския терор и глада.
Даже не сива зона, а черна дупка, която поглъща всичко, а най-вече себе си.
Но Путин има един практически неизчерпаем ресурс: покорството и страхливостта на целокупния руски народ. Като народ, а иначе тук и там се намира по някой и друг читав и несъгласен човек.
Няма друг народ в Европа или граничещ с Европа, който да е толкова бездушно търпелив.
Освен волското или овче търпение, този народ, яхнат деспотично и държан репресивно в пасивно и мълчаливо състояние има още една уникално потресаваща черта:
От всички народи в Европа или граничещи с Европа
(и това е доказано от социологически проучвания дори на учени, които сега са Zет-ники и подкрепят Войната срещу Украйна),
руският народ е най-атомизиран, най-плашещ се от консолидация и взаимопомощ, т.е. с най-малък социален капитал. Той най-много желае да живее под силна власт и в централизирана държава.
Социологическите характеристики и императиви днес, в това динамично и турбулентно време на висока неопределеност и несигурност, са много по-силни от довчера традиционни измерители на идентичността (напр. език, религия, азбука, колективизъм - и това го доказва, например, украинският народ, който като цяло имаше същите тези обективни специфики).
Ето защо не само Европа, а в немалка степен и ние, българите, сме чужди на това, което днес представлява руският народ. И трябва да отхъврлим заблудите си, че с него имаме множество общи черти. Тотална и вредна заблуда!
Всъщност, уви - имаме все още общи неща, но те са архаизми в своята дълбока същност. Формални прилики, лишени от дълбоко съдържание.
Ние сме много по-европейски народ от азиатщината на това, в което след 70-75 години тоталитарен социализъм и 25-30 години тоталитарна демокрация, се е превърнал руският народ. Като народ. Не, че там няма някой и друг читав човек, който още не е емигрирал.
Руският писател Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин описва един измислено-реален град Глупов като събирателен образ на Русия - с всичките ѝ пороци и недъзи, абсурди и трагедии.
Писателят дава много точна характеристика как руснаците се "бунтуват" спрямо абсолютната и ненавиждаща ги власт:
"А глуповци стоели на колене и чакали. Знаели, че се бунтуват, но не можели да не стоят на колене."
Така протестират в Русия.
А като се каза "на колене", та не мога да подмина следното:
Нашите глуповци на власт стоят на колене и чакат Русия на Путин да ни превърне в своя губерения.
И не само я чакат, но и ръчищата ѝ - нечисти и окървавени - целуват.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 язе
16:04 16.10.2026
3 нда
16:05 16.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ......-
16:08 16.10.2026
11 Мусорчик
16:08 16.10.2026
12 Гошо
Коментиран от #19, #22
16:09 16.10.2026
13 Оня под Коня
16:11 16.10.2026
14 000
16:11 16.10.2026
15 Керан
Коментиран от #23, #24, #33
16:11 16.10.2026
16 Този съвсем губи
Жалък
16:11 16.10.2026
17 Фейк - либераст
16:12 16.10.2026
18 Азаз
16:12 16.10.2026
19 Много но не
До коментар #12 от "Гошо":експерти а нанизани за хонорар
16:15 16.10.2026
20 Дервишоглу
16:15 16.10.2026
21 Маша
16:16 16.10.2026
22 Гост
До коментар #12 от "Гошо":България отдавна е страна на експертите, аналлизаторите, наблюдателите, антрополозите, модераторите и всякакви други платени хрантутници за това ни образование, ни икономика, ни политика са ни като хората!
16:16 16.10.2026
23 Дали една държава
До коментар #15 от "Керан":е добра или лоша най-добрият критерий са мигрантските потоци. Откъде бягат и къде отиват. Авторитарната държава е добра само за управляващия и неговите слуги.
16:19 16.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Хаха
16:23 16.10.2026
27 ,,,№
16:27 16.10.2026
28 000
16:27 16.10.2026
29 Попето
16:28 16.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Подценявал съм Слатински.
16:34 16.10.2026
32 Цървул
16:36 16.10.2026
33 Керана и космонавтите
До коментар #15 от "Керан":Думата “гадят” е руска, и подсказва, че може би не си българин.
16:39 16.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Кръгов зор
16:48 16.10.2026
37 Факт
16:50 16.10.2026
38 Мич
16:51 16.10.2026
39 Закон на Мърфи
16:53 16.10.2026
40 Физиотерапевт
16:57 16.10.2026
41 Руснак споделя спомен от България някога
16:59 16.10.2026
42 Да, да
17:02 16.10.2026