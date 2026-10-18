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Юлиян Войнов: Форинтът поскъпна сериозно след новината от Унгария за Еврозоната

Юлиян Войнов: Форинтът поскъпна сериозно след новината от Унгария за Еврозоната

18 Октомври, 2026 13:01 1 170 17

  • форинт-
  • унгария-
  • евро-
  • еврозона-
  • бюджет-
  • финанси

Основното предизвикателство остава проектът за бюджет за 2027 г.

Юлиян Войнов: Форинтът поскъпна сериозно след новината от Унгария за Еврозоната - 1
Снимка: Profimedia.bg
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Новото правителство на Унгария начело с Петер Модьор обеща влизане в еврозоната през 2030 и форинтът поскъпна сериозно от изборите насам. Това е същата Унгария, която евроскептиците, путинофилите и тръмпанарите сочеха като пример как имало държави, които не искали еврото. Стават все по-малко обаче, както се вижда!

Това коментира във "Фейсбук" Юлиян Войнов.

Основното предизвикателство остава проектът за бюджет за 2027 г., който ще покаже доколко властите са сериозни по отношение на фискалната консолидация – задължително условие за приемането на единната валута. А самото обещание за приемане на еврото даде тласък на едно от най-значимите пазарни ралита през тази година. Амбициозно съкращаване на бюджетния дефицит може да доведе до допълнително засилване на унгарската валута, докато евентуално разочарование крие риск от разпродажби.

И в светлината на амбицията на унгарското правителство за затягане на бюджетните разходи идва проектобюджетът на България, в който, липсва някаква сериозна консолидационна политика, а дефакто виждаме влошаване на бюджетната прогноза за следващата година, тъй като бюджетният дефицит на начислена основа е прогнозиран на 4,3%, докато реформи в разходната част дефакто липсват. Е, как при това положение България ще просперира икономически, а сривът в българската индустрия вече застрашава самото икономическо бъдеще на държавата.

И понеже сме в предизборна ситуация, изберете още от същото, за да разберете най-накрая, че не идеологически заслепеният избор води до просперитета на една държава, а отговорният и прагматичен такъв, който не се базира на мъгляви обещания, а на реални доказани действия от отговорни и почтени хора!


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 3 Отговор
    Щом ще махат форинта би трябвало да падне.

    13:04 18.10.2026

  • 2 Тик-Ток

    24 4 Отговор
    Мадяр- гробаря на Унгария

    13:07 18.10.2026

  • 3 торбалан

    25 3 Отговор
    и тях ги чака същата мъка като у нас, неизбежното поскъпване 2 пъти спрямо форинта, но много и мазни набедени икономисти като герги-ганев, онова недоразумение хъмпърцърпи и десетки други, дето промиваха мозъците колко е добре в еврозоната, дано се усетят унгарците и отложат еврозоната

    13:08 18.10.2026

  • 4 Хаха

    26 3 Отговор
    Какво очаквате да чуете от човек,който е на НПО хранилка,само пропаганда.

    Коментиран от #9

    13:09 18.10.2026

  • 5 Честит грабеж

    24 3 Отговор
    И унгарците искат да обедняват.

    13:12 18.10.2026

  • 6 Фори

    12 5 Отговор
    Аз да ви кажа от собствено наблюдение. Интересно В България който имаше много левове сега има и много евро. Не обедняхме симетрично.

    13:16 18.10.2026

  • 7 Анонимен

    14 3 Отговор
    И кво каза Войнов? Нищо, ама качествено и от сърце!

    13:24 18.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Шофьорчето на джипкатъ

    14 4 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    Щели да улазят в еврозоната през 2030. Никой не казува ке я има ли ЕССР дотогава.

    13:42 18.10.2026

  • 10 Фен

    11 2 Отговор
    В Унгария форинтът поскъпнал. И кво от това? Вносните стоки поевтиняват, а заплата/цени си остава същото. Да видят цените у нас, как се удвоиха, и пак да си помислят за еврото.

    13:42 18.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Европа

    2 4 Отговор
    България и Гърция са държави на писмеността и духовността. Българската азбука и гръцката азбука са носители на християнството. Не случайно са и на европейските банкноти и монети. До латинската азбука. Трите официално признати богослужебни езици. Време за отмяна на разединението в православната и католическата деноминации на християнството. Европа е необходимо да се върне към корените си.

    13:57 18.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кол ю

    5 1 Отговор
    Искаме референдум да приемем форинта вместо евро.

    14:06 18.10.2026

  • 15 Кой е тоя

    1 2 Отговор
    Новопоявил се разбирач

    14:20 18.10.2026

  • 16 Специалист

    2 2 Отговор
    Че нас кво ни интересува форинта. Ние сме на Евро. Безсмислена статия

    14:21 18.10.2026

  • 17 ОРБАН ТЪПАНА

    2 3 Отговор
    СЕ ПУКА ОТ ЯД.

    НЕ МОЖА ДА ВКАРА УНГАРИЯ ТОТАЛНО
    В МИЗЕРИЯТА.

    14:25 18.10.2026