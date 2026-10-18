Юлиян Войнов: Форинтът поскъпна сериозно след новината от Унгария за Еврозоната

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Новото правителство на Унгария начело с Петер Модьор обеща влизане в еврозоната през 2030 и форинтът поскъпна сериозно от изборите насам. Това е същата Унгария, която евроскептиците, путинофилите и тръмпанарите сочеха като пример как имало държави, които не искали еврото. Стават все по-малко обаче, както се вижда!

Това коментира във "Фейсбук" Юлиян Войнов.

Основното предизвикателство остава проектът за бюджет за 2027 г., който ще покаже доколко властите са сериозни по отношение на фискалната консолидация – задължително условие за приемането на единната валута. А самото обещание за приемане на еврото даде тласък на едно от най-значимите пазарни ралита през тази година. Амбициозно съкращаване на бюджетния дефицит може да доведе до допълнително засилване на унгарската валута, докато евентуално разочарование крие риск от разпродажби.

И в светлината на амбицията на унгарското правителство за затягане на бюджетните разходи идва проектобюджетът на България, в който, липсва някаква сериозна консолидационна политика, а дефакто виждаме влошаване на бюджетната прогноза за следващата година, тъй като бюджетният дефицит на начислена основа е прогнозиран на 4,3%, докато реформи в разходната част дефакто липсват. Е, как при това положение България ще просперира икономически, а сривът в българската индустрия вече застрашава самото икономическо бъдеще на държавата.

И понеже сме в предизборна ситуация, изберете още от същото, за да разберете най-накрая, че не идеологически заслепеният избор води до просперитета на една държава, а отговорният и прагматичен такъв, който не се базира на мъгляви обещания, а на реални доказани действия от отговорни и почтени хора!