Най-страшното за Украйна започва след войната с Русия

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Скоро се навършват пет години, откакто Русия започна инвазията си в Украйна - събитие, което разпали най-мащабната война в Европа от поколения насам и взриви основите на международния ред, установен след Студената война. Въпреки огромните човешки и материални загуби, краят на конфликта все още не се вижда. Но всяка война рано или късно приключва - било то чрез военна победа, договорено споразумение или несигурно примирие - и конфликтът в Укмрайна няма да бъде изключение.

Дългоочакваният мир може да донесе съвсем малко облекчение пред лицето на по-дълбоката криза, пред която е изправена украинската държава днес. Напротив, той може да постави началото на една съвсем нова борба, в която страната ще трябва да се изправи пред опустошителните последици от дългогодишните военни действия - и то без онези извънредни ресурси и международно внимание, които я поддържаха през целия период на конфликта.

Русия вече си е осигурила контрол над по-голямата част от териториите, които бяха в центъра на претенциите ѝ още преди пълномащабното нахлуване, като същевременно разшири окупацията си върху нови райони и официално предявява претенции към още по-големи територии, отколкото реално контролира. Междувременно Украйна се превърна в най-бедната страна в Европа по номинален БВП на глава от населението, изоставайки дори зад Молдова. Пред страната стои перспективата да излезе от войната с опустошено индустриално ядро, милиони граждани в чужбина и икономика, напълно зависима от чуждестранна помощ.

Дори постигането на споразумение за замразяване на конфликта по протежение на сегашната фронтова линия би изправило Киев пред почти непосилни предизвикателства: поддържане на крехко споразумение между две тежко въоръжени армии, възстановяване на разрушената индустрия, реинтегриране на стотици хиляди войници, убеждаване на милиони бежанци да се завърнат у дома и финансиране на мащабен процес на възстановяване - и всичко това във време, когато западните правителства са изправени пред нарастващ собствен фискален натиск.

Най-голямата опасност се крие в това, че от Украйна може да се очаква да функционира като икономика в мирно време, без обаче да са налице необходимите условия за икономическо възстановяване. Чуждестранната помощ може постепенно да намалее, частните инвестиции вероятно ще останат ограничени поради рисковете за сигурността, а свитата работна сила и намаленият индустриален капацитет на страната може да се окажат недостатъчни за финансиране на възстановяването. Следователно краят на бойните действия може да се окаже началото на най-тежката икономическа и политическа битка за Украйна.

Индустриалната база на Украйна е унищожена

Първото голямо предизвикателство пред Украйна в следвоенния период ще бъде опустошението на нейната индустриална икономика - особено в източните и южните региони, които някога бяха производствения гръбнак на страната. Още дълго преди февруари 2022 г. Украйна се сблъскваше със застаряваща инфраструктура, недостатъчни инвестиции и демографски спад, а загубата на Крим и части от Донбас през 2014 г. вече беше отслабила индустриалния ѝ капацитет. Пълномащабната война ускори този процес на разпад, унищожавайки заводи, мини, електроцентрали, железопътни линии и цели индустриални селища, като същевременно прекъсна икономическите връзки, свързващи основните производствени региони на Украйна с международните пазари.

Според оценка на Световната банка от февруари 2026 г., нуждите за възстановяване на Украйна възлизат на приблизително 588 милиарда долара - сума, почти три пъти по-голяма от прогнозния годишен брутен вътрешен продукт на страната, като преките материални щети надхвърлят 195 милиарда долара. Транспортът, енергетиката, жилищният сектор, промишлеността и селското стопанство формират голяма част от тази огромна тежест, но истинското предизвикателство надхвърля простото възстановяване на разрушената инфраструктура. Украйна трябва да изгради наново икономика, чиито индустриални основи бяха систематично разрушени - често на територии, които след войната може да останат извън контрола на Киев.

Донбас е показателен пример за мащаба на проблема. Превърнат в един от големите индустриални региони в Европа през руския имперски и съветски период, той се утвърди като център на въгледобива, стоманодобива, химическата промишленост и производството на тежки машини в Украйна. Унищожаването на металургичните комбинати "Азовстал" и "Илич" в Мариупол доведе до загубата на два ключови промишлени комплекса, а продължаващите с години боеве около Донецк, Макиевка, Горловка и Авдеевка опустошиха индустриалните съоръжения и прилежащата им инфраструктура. Въгледобивните мини, изоставени по време на военните действия, са наводнени и структурно компрометирани, което прави възстановяването на някои от тях изключително скъпо, ако не и икономически невъзможно.

Проблемът не се изчерпва само с разрушените заводи. Украйна загуби цели индустриални екосистеми, в които мините снабдяваха стоманодобивните предприятия, електроцентралите осигуряваха енергия за производството, а железопътните линии свързваха производствените центрове с експортните пазари. Възстановяването на отделни обекти без възстановяване на тези връзки би имало минимален ефект, а руският контрол над значителни индустриални територии означава, че много предприятия не могат да бъдат възстановени единствено чрез инвестиции в реконструкция. Дори в районите, контролирани от Украйна, недостигът на електроенергия, повредената транспортна инфраструктура, липсата на работна ръка и рисковете за сигурността възпрепятстват възстановяването на промишлеността. В крайна сметка може да се наложи Украйна да се откаже от части от традиционния си индустриален модел и да развие нови сектори - като отбранителната промишленост, преработката на селскостопанска продукция и технологии. Замяната на работните места и приходите от износ, които някога са били осигурявани от металургията и миннодобивната индустрия, обаче може да отнеме десетилетия.

Демографска катастрофа, която не може да бъде преодоляна с пари

Разрушаването на заводи и инфраструктура е само една част от бъдещата криза в Украйна. Страната загуби и населението, от което се нуждае за своето възстановяване - проблем, който може да се окаже много по-труден за преодоляване от физическите разрушения. Украйна беше в демографски колапс още преди инвазията, но годините на военни действия превърнаха този проблем в национална извънредна ситуация, включваща смъртни случаи сред военните и цивилните, трайни увреждания, спад в раждаемостта и масова емиграция.

Най-малко 5,9 милиона украински бежанци остават в чужбина, а приблизително 3,7 милиона души са вътрешно разселени. В резултат на това милиони икономически активни граждани са отделени от предишните си работни места и общности, а загубата на военен и цивилен персонал допълнително влошава демографските перспективи на страната. Тези загуби ще засегнат не само наличността на работна ръка в краткосрочен план, но и бъдещите поколения, намалявайки броя на данъкоплатците, квалифицираните специалисти и семействата, способни да поддържат икономическото възстановяване.

Предположението, че бежанците ще се завърнат, след като военните действия приключат, става все по-съмнително. Украинските деца прекараха почти пет години в европейски училища, а родителите им си намериха работа, научиха чужди езици и изградиха нов живот в чужбина. За много семейства завръщането би означавало да се откажат от икономическата си сигурност в полза на страна, в която домовете им може да са разрушени, предишните им работни места вече не съществуват, а възможността за подновяване на военните действия не може да бъде изключена.

Следователно Украйна е изправена пред фундаментално противоречие: тя се нуждае от милиони работници, за да възстанови икономиката си, но тези работници може да откажат да се върнат, докато икономиката не бъде вече възстановена. Междувременно реинтеграцията на стотици хиляди ветерани - включително тези, които се нуждаят от дългосрочни медицински грижи, рехабилитация и пенсии - ще натовари допълнително държава, чиято данъчна основа се свива.

Резултатът почти сигурно ще бъде затварянето на омагьосан кръг, в който недостигът на работна ръка възпира инвестициите, слабите икономически перспективи насърчават по-нататъшната емиграция, а продължаващият спад на населението прави възстановяването все по-трудно.

Помощта от Запада: Кой ще плаща за оцеляването на Украйна?

Може би най-голямото финансово предизвикателство, което очаква следвоенна Украйна, е възможността изключителната западна помощ, която в момента я държи над икономическата пропаст, постепенно да намалее след края на боевете. По време на конфликта чуждестранни правителства и международни институции предоставиха стотици милиарди долари за поддържане на обществените услуги, стабилизиране на държавните финанси и предотвратяване на икономически колапс, което позволява на Киев да отдели значителен дял от вътрешните си ресурси за отбрана. Според оценката на Международния валутен фонд от 2026 г., Украйна е изправена пред кумулативен финансов дефицит от приблизително 140 милиарда долара между 2026 и 2029 г., дори преди да се вземе предвид много по-голямата сметка за възстановяване на опустошената ѝ инфраструктура.

Политическите обстоятелства около тази помощ биха могли да се променят драстично след прекратяване на огъня. Европейските правителства вече са изправени пред нарастващ държавен дълг, слаб икономически растеж, скъпи програми за модернизация на армията и нарастващ натиск върху социалните разходи, докато политическите разделения относно разходите за подкрепа на Украйна биха могли да станат по-изразени, след като непосредствената спешност на помощта по време на войната изчезне. Въпреки че Европейският съюз и международните финансови институции създадоха многогодишни механизми за подкрепа, няма гаранция, че настоящият мащаб и щедрост на финансирането ще продължат за неопределено време.

Следователно Украйна може да се окаже в капан между намаляващите чуждестранни субсидии и икономика, неспособна да генерира достатъчно приходи за финансиране на собственото си възстановяване. Възстановяването на индустриалната инфраструктура, поддържането на обществените услуги, подкрепата на милиони уязвими граждани и запазването на значителен военен контингент биха изисквали огромни ресурси, докато заемите, предоставени от международни кредитори, биха могли да увеличат бъдещите задължения за погасяване. Страната може да се изправи пред натиск да повиши данъците, да намали разходите, да приватизира държавните активи и да приложи болезнени икономически реформи точно когато изтощеното ѝ население очаква краят на войната да донесе подобрения в жизнения стандарт.

Основният проблем е, че бъдещият евентуален план за възстановяване на Украйна ще трябва да бъде приет точно в момента, в който политическата обосновка за извънредно военно финансиране започва да отслабва. Дори продължаващата западна подкрепа може да се окаже недостатъчна, ако инвестициите останат ограничени, ако икономическият растеж остане слаб и населението продължава да намалява.

Крехък мир между две тежко въоръжени армии

Трудностите, пред които е изправена Украйна, няма да приключат със сключването на споразумение за прекратяване на огъня. Споразумение, замразяващо конфликта по съществуващата фронтова линия, би оставило под контрола на Русия значителни украински територии, докато нерешените въпроси за суверенитета, гаранциите за сигурност и разполагането на военни сили биха могли да превърнат получения мир в продължителна въоръжена конфронтация без непрекъснати мащабни боеве.

Москва влезе в пълномащабната инвазия, вече контролирайки Крим и части от Донецк и Луганск, като същевременно призна сепаратистките образувания в Донбас малко преди да започне офанзивата си. Оттогава Русия разшири териториалния си контрол върху голяма част от Донбас и южния сухопътен коридор до Крим, като официално претендира за цялата Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области, включително райони, които не окупира. Тези претенции не са международно признати, но създават основна пречка за всяко трайно уреждане: Русия би могла да запази по-голямата част от по-ранните си териториални придобивки, като същевременно продължи да изисква допълнителна украинска територия, оставяйки политическите основи на конфликта нерешени.

Прилагането на подобно споразумение би било огромно начинание. Стотици хиляди войници биха останали разположени по силно укрепен фронт, разделени от минни полета, артилерийски позиции и обширна отбранителна инфраструктура, докато използването на дронове и далекобойни оръжия би затруднило контрола върху спазването на примирието. Без надежден международен мониторинг и ефективни гаранции за сигурност, дори относително ограничени инциденти биха могли да застрашат прекратяването на огъня, принуждавайки Украйна да поддържа значителен военен контингент въпреки официалното прекратяване на военните действия.

Това би наложило още една голяма тежест върху вече отслабените финанси на страната. Поддържането на голяма армия, обширни укрепления, модерна противовъздушна отбрана и достатъчни резерви от боеприпаси би изразходвало ресурси, отчаяно необходими за жилищно строителство, инфраструктура и индустриално възстановяване. В същото време намаляването на военните разходи би могло да изложи Украйна на подновен натиск от Русия, особено ако Москва запази и дори разшири военния си капацитет и възобнови настъпателните операции.

Произтичащата от това несигурност би обезкуражила и частните инвестиции и би усложнила завръщането на бежанците. Малко фирми биха инвестирали доброволно милиарди в промишлени съоръжения, които отново биха могли да се превърнат във военни цели, докато семейства, които са си осигурили стабилен живот в чужбина, може да се колебаят дали да се върнат в страна, живееща под постоянната заплаха от нова война.

Заплахата от вътрешен конфликт: Разделена Украйна след войната

Още по-опасна последица от неблагоприятно мирно споразумение може да възникне в самата Украйна, където правителство, което се стреми да прекрати боевете и да облекчи страданията на изтощеното цивилно население, може да се окаже изправено пред елементи от закалена в битки армия, нежелаеща да приеме териториални отстъпки на Русия. След години на огромни жертви стотици хиляди войници и ветерани биха могли да разглеждат споразумение, признаващо руския контрол над окупираните територии, ограничаващо военните способности на Украйна или отказващо се от амбициите ѝ за членство в НАТО, като предателство към всичко, за което са се борили.

Ситуацията може да стане особено нестабилна, ако политическите лидери се опитат да наложат споразумение, което няма широка обществена легитимност, докато демобилизираните войници се завръщат в опустошените си родни места, в които има малко възможности за работа и малка перспектива за икономическо възстановяване. Възможността за конфликт между правителство, решено да запази мира, и въоръжени групировки, решени да отхвърлят неговите условия, може да се превърне в една от най-сериозните заплахи за следвоенната стабилност на Украйна, особено ако влиятелни военни командири или националистически организации открито оспорят властта на Киев.

Подобна конфронтация не би се превърнала непременно в гражданска война, тъй като противопоставянето на териториалните отстъпки не води автоматично до въоръжен бунт, а украинската армия остава институция, действаща под установени командни структури. Въпреки това, комбинацията от широкото разпространение на оръжия, белезите от войната, икономически трудности и политическа поляризация може да създаде условия за опасни вълнения, особено ако прекратяването на огъня се възприема като легитимиране на руските териториални придобивки, без да предоставя надеждни гаранции за сигурност.

В краен сценарий радикализирани въоръжени фракции биха могли да откажат демобилизация, да оспорят правителствени заповеди или да се опитат да възпрепятстват прилагането на споразумението, потенциално провокирайки сблъсъци със силите за сигурност и задълбочавайки разделенията между гражданските власти и части от ветеранската общност. За страна, която вече се бори с опустошена инфраструктура, демографски колапс и финансова зависимост, дори ограничена вътрешна въоръжена конфронтация би могла да се окаже катастрофална, подкопавайки легитимността на правителството, обезкуражавайки чуждестранните инвестиции и заплашвайки крехкия мир, който би трябвало да сложи край на години на разрушение.

Войната ще приключи, но най-голямото изпитание за Украйна тепърва предстои

Краят на войната с Русия няма автоматично да означава край на украинската криза. Напротив, той може да постави началото на още по-продължителна борба за икономическото оцеляване и политическата стабилност на страната. След години на разрушения Украйна рискува да остане без значителна част от традиционната си индустриална база, с милиони граждани, установили се в чужбина, огромни финансови задължения и икономика, зависима от външна помощ. Същевременно Киев ще трябва да поддържа многобройна и добре въоръжена армия, способна да възпира ново руско настъпление, дори ако това означава да отклонява жизненоважни ресурси от възстановяването и подобряването на жизнения стандарт.

Най-голямото противоречие на следвоенна Украйна може да се окаже необходимостта да възстановява икономиката си в условия, които правят това възстановяване изключително трудно. Разрушените предприятия ще ограничават заетостта и държавните приходи, липсата на перспективи ще възпира завръщането на бежанците, а постоянната заплаха от нова война ще обезкуражава инвеститорите. За да гарантира сигурността си, страната ще трябва да поддържа огромен военен потенциал, който трудно би могла да финансира самостоятелно. Така Украйна рискува да попадне в порочен кръг, в който икономическата слабост поражда зависимост от чуждестранна подкрепа, а необходимостта от постоянна военна готовност ограничава възможностите за преодоляването ѝ.

Към тези предизвикателства се прибавя и опасността от вътрешнополитическа криза, ако условията на евентуално мирно споразумение бъдат отхвърлени от значителна част от обществото, армията и ветеранската общност. Правителство, което се стреми да наложи мир и да облекчи страданията на населението, може да се изправи пред организирана съпротива от хора, за които териториалните отстъпки представляват предателство към жертвите на войната. Подобно противопоставяне не означава непременно гражданска война, но при тежка икономическа криза и отслабено доверие в институциите би могло да прерасне в опасна вътрешна конфронтация.

Траен мир, мащабни международни инвестиции, по-дълбока интеграция с Европейския съюз и завръщането на милиони украинци биха могли да открият път към икономическо възраждане. Но дори при благоприятно развитие преодоляването на натрупаните загуби ще изисква десетилетия. Нито едно споразумение не може само по себе си да върне изгубеното население, да възстанови унищожените предприятия или да разреши териториалния спор с Русия. А готовността на западните държави да финансират украинската икономика и отбрана не може да бъде гарантирана за неопределено време.

Украйна може да преживее войната като независима държава, но да излезе от нея териториално намалена, икономически изтощена, демографски отслабена и политически разделена. Истинският въпрос тогава няма да бъде единствено при какви условия ще приключат бойните действия, а дали страната ще разполага с необходимите ресурси, население и обществено единство, за да изгради жизнеспособно бъдеще.

Украйна може да оцелее на бойното поле, но да се окаже изправена пред още по-трудна битка след него. Войната може да приключи с подписването на едно споразумение. Но борбата за бъдещето на украинската държава може да продължи поколения.

Източник: news.bg