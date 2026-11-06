Кой е Александър фон Бисмарк, когото Путин лично награди с медал "Пушкин"

Александър фон Бисмарк - далечен роднина на първия канцлер на Германската империя Ото фон Бисмарк - получи в Кремъл медала "Пушкин" лично от ръцете на руския президент Владимир Путин. Това държавно отличие се връчва "за голям принос в сближаването и взаимното обогатяване на културите, нациите и народностите". В благодарствената си реч Александър фон Бисмарк цитира фраза, която често се приписва на "железния канцлер" Ото фон Бисмарк: "Когато Германия и Русия са приятели, на Европа ѝ е добре". Историци и изследователи така и не се открили тази фраза в речите, документите, писмат и мемоарите на Ото фон Бисмарк, но руските държавни медии, отразили награждаването, я цитираха охотно.
Каква е връзката между Александър фон Бисмарк и Ото фон Бисмарк
В Германия Александър фон Бисмарк нееднократно е бил обект на критики заради тесните му връзки с Русия. През 2023 година, след прекратяването на дейността на руско-германския форум "Петербургски диалог" заради войната на Русия срещу Украйна, той дори основава алтернативна платформа - руско-германския форум "Бисмарк-диалог".
Александър фон Бисмарк е далечен роднина на Ото фон Бисмарк. Роден е през 1951 година в град Райнбек, провинция Шлезвиг-Холщайн.
От публичните източници става ясно, че двамата са от различни клонове на един и същи род. Общият им предшественик е живял няколко века преди Ото фон Бисмарк, от което следва, че Александър не е пряк потомък на "железния канцлер".
По образование Александър фон Бисмарк е специалист по банково дело, а по професия - предприемач. От 1998 до 2017 година е член на Християндемократическия съюз (ХДС) и се е занимавал с общинска политика в град Щендал, провинция Саксония-Анхалт. Напуска партията "без посочване на причината", както е отбелязано в архива на ХДС. Самият той заявява чрез адвокатите си, че прекратява членството си "в знак на критика" заради скандал на местните избори в Щендал през 2014 година. Не става ясно защо е взел решението три години след случая.
Кога започва сближаването на Александър фон Бисмарк с Русия
Не е възможно да се определи кога точно започва сближаването на Александър фон Бисмарк с Русия и дали може да се обясни само с родствените връзки на съпругата му със Санкт Петербург. Но след началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна германските медии нееднократно са критикували неговата позиция относно войната.
От 2023 година Александър фон Бисмарк има канал в Ютюб, в който редовно публикува собствени видеа и интервюта с хора, застъпващи се за възобновяване на диалога с Русия и прекратяване на войната в Украйна чрез преговори, както и с критици на закупуването на оръжие от европейските страни. Някои от героите в неговите предавания имат доста съмнителна репутация в Европа. Това важи например за руския философ ултранационалист Александър Дугин.
Александър фон Бисмарк и проруските медии
от 2023 година Александър фон Бисмарк води и собствена рубрика по телевизионния канал RT DE, който предава от Москва на немски и всъщност е немскоезичната версия на руския държавен канал Russia Today (RT). Темата за войната в Украйна и свързаните с нея санкции срещу Русия е повдигана неведнъж в предаването на Александър фон Бисмарк по RT DE.
Излъчванията на RT на английски, немски, френски и испански в ЕС бяха забранени с решение на Съвета на ЕС от 1 март 2022 година - съвсем скоро след руското нахлуване в Украйна. В обосновката се казва, че Русия разпространява чрез тези канали пропаганда, оправдаваща войната, което застрашава реда и сигурността в ЕС. Месец по-рано - на 2 февруари 2022 година, Комисията по лицензирането и надзора на радио- и телевизионните програми в Германия забрани излъчванията на RT DE във Федералната република, аргументирайки, че телевизионният канал няма лиценз за излъчване в страната, който му е необходим в съответствие с действащото законодателство.
С роднината на Ото фон Бисмарк е свързано и онлайн изданието Berlin 24/7 - на Александър фон Бисмарк принадлежат 40 процента от капитала в дружеството, което поддържа сайта. "През 2023 година той внася 10 000 евро от нужните 25 000 уставен капитал", са установили от RND. "Това, което се публикува на сайта, са класическите наративи на руския правителствен пропаганден апарат", пишат още те.
През последните години Александър фон Бисмарк активно призовава за подновяване на диалога с Русия "на равни позиции" - предимно чрез основания от него форум "Бисмарк-диалог". "Създадох форума, за да събера хора, които се застъпват за дипломация и мир. За съжаление, на германската и на европейската политика днес им липсва дипломация. Войната може да приключи само тогава, когато си готов да разговаряш с всички страни",.
Знаел ли е Александър фон Бисмарк за плана за "ремиграция"?
Александър фон Бисмарк е бил в списъка с гостите на прословутата среща в Потсдам през ноември 2023, в която участваха редица поддръжници на крайнодесните идеи, включително политици от "Алтернатива за Германия". Както написа тогава германският разследващ сайт Correctiv, на тази среща са се обсъждали и планове за "ремиграция" - депортиране на мигранти от Германия, включително и натурализирани.
Самият Александър фон Бисмарк заявява впоследствие, че не знаел предварително за съдържанието на обсъжданията и кой още е поканен на мероприятието. Чрез адвокатите си той изпратил съобщение на MDR, в което се казва, че не можел да потвърди провеждането на обсъждане на план за т.нар. „ремиграция".
Източник: www.dw.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #7, #12
20:23 06.11.2026
2 ДВ....
БИСМАРК:
Нито един договор /НАШ/ с Русия не струва дори хартията на която е написан. Не се надявайте, че веднаж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето. И като дойдат, не се надявайте ПОДПИСАНИТЕ ОТ ВАС ЙЕЗУИТСКИ СЪГЛАШЕНИЯ да ви оправдаят. Затова с руснаците си струва да се играе или честно, или въобще да не се играе.
20:24 06.11.2026
3 Овчарник
20:25 06.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 От фон Бисмарк
20:26 06.11.2026
6 Пич
Вашата фашистка пропаганда в тази статия изисква всички германци да мразят Русия!!!
Защо се допуска фашистка статия в демократична държава...?!
Хубавото е, че ще остане като доказателство!!!
Коментиран от #15
20:27 06.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 БИСМАРК
20:27 06.11.2026
9 Бисмарк
20:29 06.11.2026
10 Бисмарк
"Не бъркайте флегматичността на Русия със слабост. Русите дълго запрягат, но бързо пристигат."
20:30 06.11.2026
11 Йода
20:32 06.11.2026
12 Каза
До коментар #1 от "Хаха":неизвестен хижен активист...
20:35 06.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ами
По образование специалист по банково дело, а по професия - предприемач.
Апелираха към преговори с Русия. Остава да не е гей, да не е вегетарианец,
да кара дизелов автомобил и да не се е ваксинирал за "COVID-19".
Ако не е и нацист ... Направо чист натурален Путинист :)
20:40 06.11.2026
17 ?????
Нека да е така.
А за внука на дьо Гол - Пиер дьо Гол искащ да получи руски паспорт заедно съм семейството си естествено мълчат.
Наследниците на знаковите европейски политици от ХХ век все повече разбират че тяхната европейска цивилизация умира.
И търсят тихо пристанище - както византийците след нашествието на турците.
Такива ми ти работи.
20:41 06.11.2026
18 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
20:42 06.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 И това какво го интересува
Ние си имаме камион без спирачки.
Коментиран от #24
20:50 06.11.2026
24 Ами
До коментар #23 от "И това какво го интересува":Камиона може и да няма спирачки, ама има шофьор.
А шофьорът е печен. Така, че дишай спокойно.
20:53 06.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Да да
21:04 06.11.2026