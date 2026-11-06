Кой е Александър фон Бисмарк, когото Путин лично награди с медал "Пушкин"

Александър фон Бисмарк - далечен роднина на първия канцлер на Германската империя Ото фон Бисмарк - получи в Кремъл медала "Пушкин" лично от ръцете на руския президент Владимир Путин. Това държавно отличие се връчва "за голям принос в сближаването и взаимното обогатяване на културите, нациите и народностите". В благодарствената си реч Александър фон Бисмарк цитира фраза, която често се приписва на "железния канцлер" Ото фон Бисмарк: "Когато Германия и Русия са приятели, на Европа ѝ е добре". Историци и изследователи така и не се открили тази фраза в речите, документите, писмат и мемоарите на Ото фон Бисмарк, но руските държавни медии, отразили награждаването, я цитираха охотно.

Каква е връзката между Александър фон Бисмарк и Ото фон Бисмарк

В Германия Александър фон Бисмарк нееднократно е бил обект на критики заради тесните му връзки с Русия. През 2023 година, след прекратяването на дейността на руско-германския форум "Петербургски диалог" заради войната на Русия срещу Украйна, той дори основава алтернативна платформа - руско-германския форум "Бисмарк-диалог".

Александър фон Бисмарк е далечен роднина на Ото фон Бисмарк. Роден е през 1951 година в град Райнбек, провинция Шлезвиг-Холщайн.

От публичните източници става ясно, че двамата са от различни клонове на един и същи род. Общият им предшественик е живял няколко века преди Ото фон Бисмарк, от което следва, че Александър не е пряк потомък на "железния канцлер".

По образование Александър фон Бисмарк е специалист по банково дело, а по професия - предприемач. От 1998 до 2017 година е член на Християндемократическия съюз (ХДС) и се е занимавал с общинска политика в град Щендал, провинция Саксония-Анхалт. Напуска партията "без посочване на причината", както е отбелязано в архива на ХДС. Самият той заявява чрез адвокатите си, че прекратява членството си "в знак на критика" заради скандал на местните избори в Щендал през 2014 година. Не става ясно защо е взел решението три години след случая.

Кога започва сближаването на Александър фон Бисмарк с Русия

Не е възможно да се определи кога точно започва сближаването на Александър фон Бисмарк с Русия и дали може да се обясни само с родствените връзки на съпругата му със Санкт Петербург. Но след началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна германските медии нееднократно са критикували неговата позиция относно войната.

От 2023 година Александър фон Бисмарк има канал в Ютюб, в който редовно публикува собствени видеа и интервюта с хора, застъпващи се за възобновяване на диалога с Русия и прекратяване на войната в Украйна чрез преговори, както и с критици на закупуването на оръжие от европейските страни. Някои от героите в неговите предавания имат доста съмнителна репутация в Европа. Това важи например за руския философ ултранационалист Александър Дугин.

Александър фон Бисмарк и проруските медии

от 2023 година Александър фон Бисмарк води и собствена рубрика по телевизионния канал RT DE, който предава от Москва на немски и всъщност е немскоезичната версия на руския държавен канал Russia Today (RT). Темата за войната в Украйна и свързаните с нея санкции срещу Русия е повдигана неведнъж в предаването на Александър фон Бисмарк по RT DE.

Излъчванията на RT на английски, немски, френски и испански в ЕС бяха забранени с решение на Съвета на ЕС от 1 март 2022 година - съвсем скоро след руското нахлуване в Украйна. В обосновката се казва, че Русия разпространява чрез тези канали пропаганда, оправдаваща войната, което застрашава реда и сигурността в ЕС. Месец по-рано - на 2 февруари 2022 година, Комисията по лицензирането и надзора на радио- и телевизионните програми в Германия забрани излъчванията на RT DE във Федералната република, аргументирайки, че телевизионният канал няма лиценз за излъчване в страната, който му е необходим в съответствие с действащото законодателство.

С роднината на Ото фон Бисмарк е свързано и онлайн изданието Berlin 24/7 - на Александър фон Бисмарк принадлежат 40 процента от капитала в дружеството, което поддържа сайта. "През 2023 година той внася 10 000 евро от нужните 25 000 уставен капитал", са установили от RND. "Това, което се публикува на сайта, са класическите наративи на руския правителствен пропаганден апарат", пишат още те.

През последните години Александър фон Бисмарк активно призовава за подновяване на диалога с Русия "на равни позиции" - предимно чрез основания от него форум "Бисмарк-диалог". "Създадох форума, за да събера хора, които се застъпват за дипломация и мир. За съжаление, на германската и на европейската политика днес им липсва дипломация. Войната може да приключи само тогава, когато си готов да разговаряш с всички страни",.

Знаел ли е Александър фон Бисмарк за плана за "ремиграция"?

Александър фон Бисмарк е бил в списъка с гостите на прословутата среща в Потсдам през ноември 2023, в която участваха редица поддръжници на крайнодесните идеи, включително политици от "Алтернатива за Германия". Както написа тогава германският разследващ сайт Correctiv, на тази среща са се обсъждали и планове за "ремиграция" - депортиране на мигранти от Германия, включително и натурализирани.

Самият Александър фон Бисмарк заявява впоследствие, че не знаел предварително за съдържанието на обсъжданията и кой още е поканен на мероприятието. Чрез адвокатите си той изпратил съобщение на MDR, в което се казва, че не можел да потвърди провеждането на обсъждане на план за т.нар. „ремиграция".

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