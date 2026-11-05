"ISW: Украйна спря руски атаки на няколко направления"

Руските сили не са постигнали напредък на няколко ключови направления в Украйна, след като Въоръжените сили на Украйна са предприели контраатаки. Това се посочва в анализа на базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW) за бойните действия на 3 и 4 ноември.
В северната част на Сумска област руската армия е продължила настъпателните операции, но не е успяла да напредне. Украинските сили са контраатакували североизточно от Суми. Подобна е била ситуацията и край Борова в Харковска област, където руските атаки са били последвани от действия на украинските войски североизточно от града.„Руските сили не са напреднали“
Това е оценката на ISW за няколко от разгледаните направления. Анализаторите посочват, че руското командване продължава да насочва основните си усилия към украинския отбранителен пояс в Донбас.
Атаки край Славянск и Краматорск
Руските войски са атакували източно от Славянск и Краматорск, но не са постигнали заявен напредък. Според ISW украинска контраатака по южния бряг на река Северски Донец, югоизточно от Славянск, е осуетила опита за придвижване.
Ограничен руски успех вероятно е отчетен в района на Константиновка. ISW посочва, че руските сили са консолидирали позиции в северозападната част на града. Анализаторите са установили данни за най-малко осем украински удара по руски позиции в радиус от един километър от тази зона.
В същото време руската армия не е постигнала успех в направлението към Доброполе, където украинските контраатаки са попречили на настъплението. Така Константиновка остава единственият сектор в Донецка област, за който ISW отчита вероятно руско придвижване в разглеждания период.
Натискът към Запорожие
В Запорожка област руските сили са продължили операциите в направлението към Гуляйполе и в западната част на областта, но също не са напреднали. Украинските войски са предприели контраатаки южно от Орехов.
Според оценката на ISW руската цел в този сектор е да се приближи достатъчно до Запорожие, за да постави областния център в обсега на артилерията. Анализът не посочва потвърдено руско придвижване, което да е постигнало тази цел.
Източници: news.bg, newsukraine.rbc.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
13:46 05.11.2026
2 Институт за изследване на войната (ISW)
Коментиран от #7
13:46 05.11.2026
3 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Коментиран от #18
13:50 05.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 любопитен
Коментиран от #12
13:51 05.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 хехе
До коментар #2 от "Институт за изследване на войната (ISW)":Спокойно другата седмица ще се окаже, че сегашните позиции на украинците са загубили стратегическото си значение и затова са отстъпили на по-добри.
13:52 05.11.2026
8 Добри новини
Дизеловата сделка на Тръмп с Путин е на провал: 2 от 3 танкера с руско гориво са обърнали курса по пътя към САЩ
13:56 05.11.2026
9 АБВ
Дори украински ютюб и телеграм канали признават руско напредване по почти цялата линия на фронта.
Коментиран от #15, #16
13:57 05.11.2026
10 хахаха
Така воюва западът.
13:59 05.11.2026
11 Гост
14:04 05.11.2026
12 Руснаците,
До коментар #5 от "любопитен":обаче знаят, че СВО се закучи здраво и си дават живота напразно, заради кефа на комплексирания, бункерен плъх.
14:05 05.11.2026
13 да питам
14:05 05.11.2026
14 Срам и резил.
14:06 05.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 до Ана
До коментар #9 от "АБВ":дай линк
Коментиран от #29, #31
14:06 05.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Слава на руските братя🇧🇬🤝🇷🇺
До коментар #3 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Бог е с вас братя освободители,унищожете отново фашизма!
Коментиран от #23
14:08 05.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ъъъ
Това са украински фейкове!
Коментиран от #24
14:11 05.11.2026
21 анонимен
Коментиран от #26
14:11 05.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 миии
До коментар #23 от "Аре бе...":ти не си мюсюлманин и те има благодарени на Русия,аман от такива неблагодарници
14:15 05.11.2026
26 Нема се сдухваш, По мак
До коментар #21 от "анонимен":Хехехехе
Киев за 2 дня
Хехехехе
14:16 05.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 666
14:23 05.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.