"ISW: Украйна спря руски атаки на няколко направления"

Руските сили не са постигнали напредък на няколко ключови направления в Украйна, след като Въоръжените сили на Украйна са предприели контраатаки. Това се посочва в анализа на базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW) за бойните действия на 3 и 4 ноември.

В северната част на Сумска област руската армия е продължила настъпателните операции, но не е успяла да напредне. Украинските сили са контраатакували североизточно от Суми. Подобна е била ситуацията и край Борова в Харковска област, където руските атаки са били последвани от действия на украинските войски североизточно от града.

„Руските сили не са напреднали“

Това е оценката на ISW за няколко от разгледаните направления. Анализаторите посочват, че руското командване продължава да насочва основните си усилия към украинския отбранителен пояс в Донбас.

Атаки край Славянск и Краматорск

Руските войски са атакували източно от Славянск и Краматорск, но не са постигнали заявен напредък. Според ISW украинска контраатака по южния бряг на река Северски Донец, югоизточно от Славянск, е осуетила опита за придвижване.

Ограничен руски успех вероятно е отчетен в района на Константиновка. ISW посочва, че руските сили са консолидирали позиции в северозападната част на града. Анализаторите са установили данни за най-малко осем украински удара по руски позиции в радиус от един километър от тази зона.

В същото време руската армия не е постигнала успех в направлението към Доброполе, където украинските контраатаки са попречили на настъплението. Така Константиновка остава единственият сектор в Донецка област, за който ISW отчита вероятно руско придвижване в разглеждания период.

Натискът към Запорожие

В Запорожка област руските сили са продължили операциите в направлението към Гуляйполе и в западната част на областта, но също не са напреднали. Украинските войски са предприели контраатаки южно от Орехов.

Според оценката на ISW руската цел в този сектор е да се приближи достатъчно до Запорожие, за да постави областния център в обсега на артилерията. Анализът не посочва потвърдено руско придвижване, което да е постигнало тази цел.

Източници: news.bg, newsukraine.rbc.ua