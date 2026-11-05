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ISW: Украйна спря руски атаки на няколко направления
  Тема: Украйна

ISW: Украйна спря руски атаки на няколко направления

5 Ноември, 2026 13:43 792 31

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Руските сили не са напреднали край Суми, Борова, Славянск и Орехов. Ограничен успех е отчетен само в северозападната част на Константиновка

ISW: Украйна спря руски атаки на няколко направления - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руските сили не са постигнали напредък на няколко ключови направления в Украйна, след като Въоръжените сили на Украйна са предприели контраатаки. Това се посочва в анализа на базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW) за бойните действия на 3 и 4 ноември.

В северната част на Сумска област руската армия е продължила настъпателните операции, но не е успяла да напредне. Украинските сили са контраатакували североизточно от Суми. Подобна е била ситуацията и край Борова в Харковска област, където руските атаки са били последвани от действия на украинските войски североизточно от града.

„Руските сили не са напреднали“

Това е оценката на ISW за няколко от разгледаните направления. Анализаторите посочват, че руското командване продължава да насочва основните си усилия към украинския отбранителен пояс в Донбас.

Атаки край Славянск и Краматорск

Руските войски са атакували източно от Славянск и Краматорск, но не са постигнали заявен напредък. Според ISW украинска контраатака по южния бряг на река Северски Донец, югоизточно от Славянск, е осуетила опита за придвижване.

Ограничен руски успех вероятно е отчетен в района на Константиновка. ISW посочва, че руските сили са консолидирали позиции в северозападната част на града. Анализаторите са установили данни за най-малко осем украински удара по руски позиции в радиус от един километър от тази зона.

В същото време руската армия не е постигнала успех в направлението към Доброполе, където украинските контраатаки са попречили на настъплението. Така Константиновка остава единственият сектор в Донецка област, за който ISW отчита вероятно руско придвижване в разглеждания период.

Натискът към Запорожие

В Запорожка област руските сили са продължили операциите в направлението към Гуляйполе и в западната част на областта, но също не са напреднали. Украинските войски са предприели контраатаки южно от Орехов.

Според оценката на ISW руската цел в този сектор е да се приближи достатъчно до Запорожие, за да постави областния център в обсега на артилерията. Анализът не посочва потвърдено руско придвижване, което да е постигнало тази цел.

Източници: news.bg, newsukraine.rbc.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    4 2 Отговор
    Те и демократите не превзеха Капитолия

    13:46 05.11.2026

  • 2 Институт за изследване на войната (ISW)

    12 2 Отговор
    е много достоверен източник, ни га

    Коментиран от #7

    13:46 05.11.2026

  • 3 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    7 13 Отговор
    Бог е с Вас братя освободители и пазители на Европа !

    Коментиран от #18

    13:50 05.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 любопитен

    15 5 Отговор
    Руснаците знаят ли за този чутовен украински подвиг?

    Коментиран от #12

    13:51 05.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хехе

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Институт за изследване на войната (ISW)":

    Спокойно другата седмица ще се окаже, че сегашните позиции на украинците са загубили стратегическото си значение и затова са отстъпили на по-добри.

    13:52 05.11.2026

  • 8 Добри новини

    5 8 Отговор
    ВСУ издумкаха една от най-големите руски рафинерии - Рязанската.
    Дизеловата сделка на Тръмп с Путин е на провал: 2 от 3 танкера с руско гориво са обърнали курса по пътя към САЩ

    13:56 05.11.2026

  • 9 АБВ

    12 3 Отговор
    Източниците, източниците ............. !
    Дори украински ютюб и телеграм канали признават руско напредване по почти цялата линия на фронта.

    Коментиран от #15, #16

    13:57 05.11.2026

  • 10 хахаха

    9 3 Отговор
    Първо описват измислена атака, а два дни по-късно си измислят как същата е била спряна.
    Така воюва западът.

    13:59 05.11.2026

  • 11 Гост

    5 2 Отговор
    Това са приказки на ИСВ, които не могат да бъдат потвърдени и като такива не могат да се считат за отразяващи реалната обстановка!

    14:04 05.11.2026

  • 12 Руснаците,

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "любопитен":

    обаче знаят, че СВО се закучи здраво и си дават живота напразно, заради кефа на комплексирания, бункерен плъх.

    14:05 05.11.2026

  • 13 да питам

    4 1 Отговор
    Защо отдолу не пише че информацията не е потвърдена?

    14:05 05.11.2026

  • 14 Срам и резил.

    9 2 Отговор
    Путята лека полека изтощи 50 държави водещи война с Русия. Лошото е, че и ние сме от тях.

    14:06 05.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 до Ана

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "АБВ":

    дай линк

    Коментиран от #29, #31

    14:06 05.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Слава на руските братя🇧🇬🤝🇷🇺

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Бог е с вас братя освободители,унищожете отново фашизма!

    Коментиран от #23

    14:08 05.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ъъъ

    4 2 Отговор
    "ISW: Украйна спря руски атаки на няколко направления"

    Това са украински фейкове!

    Коментиран от #24

    14:11 05.11.2026

  • 21 анонимен

    6 2 Отговор
    просто се чудя как тия от въпросния институт не спряха да пишат глупости, а Факти да ги публикува!!!

    Коментиран от #26

    14:11 05.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 миии

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Аре бе...":

    ти не си мюсюлманин и те има благодарени на Русия,аман от такива неблагодарници

    14:15 05.11.2026

  • 26 Нема се сдухваш, По мак

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "анонимен":

    Хехехехе
    Киев за 2 дня
    Хехехехе

    14:16 05.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 666

    0 0 Отговор
    С какво ги спря.

    14:23 05.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

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