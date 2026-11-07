Петър Карабоев: Вотът в САЩ беше удар срещу Тръмп

Победата на демократите в двете камари на Конгреса на САЩ е по-скоро вот срещу Доналд Тръмп и неговите политики, отколкото израз на силна подкрепа за Демократическата партия. Това заяви международният анализатор и заместник главен редактор на „Дневник“ Петър Карабоев в предаването „Мрежата“ по програма „Христо Ботев“ на БНР.
Междинните избори се проведоха на 3 ноември 2026 г. Демократите спечелиха контрол над Камарата на представителите и Сената, а резултатът беше оценен от международни медии като сериозен удар за президента и неговата политическа програма.„Изненада ме как може една нация в рамките на две години така да се люшка, от силна подкрепа за MAGA към движението – „тези не ги искаме“ – при положение че очевидно това беше по-скоро вот срещу Доналд Тръмп и неговите политики, отколкото подкрепа към демократите“, каза Карабоев.
Канзас прекъсна 94-годишна републиканска серия
Като пример за мащаба на промяната анализаторът посочи Канзас. Демократът Адам Хамилтън спечели сенаторското място от щата и прекъсна 94-годишна серия на републиканците. Хамилтън е пастор методист и автор на около 30 книги за християнството.
Според Карабоев американската партийна система позволява в рамките на една и съща партия да съществуват кандидати с напълно различни профили. Той подчерта, че местните особености имат голямо значение и че един кандидат може да бъде приемлив за избирателите в Канзас, но да няма същите шансове в Манхатън.
Цените, митата и войната са променили нагласите
Карабоев свърза недоволството на гласоподавателите с високите разходи за живот, цените на горивата, митата и войната с Иран. По думите му икономическите трудности са променили и начина, по който американците възприемат корупцията – от системен проблем във Вашингтон към обвинения в лично облагодетелстване на президента и неговото семейство.
Анализаторът определи изборния резултат като „потресаващ поврат“ във вътрешната политика на САЩ. Той отбеляза, че американците имат основание да се радват, защото са постигнали промяната чрез избори и са поставили въпроса за достъпността на училищата, здравеопазването, горивата и други услуги.
Президентът запазва влияние извън Конгреса
Според Карабоев новото мнозинство в Конгреса може да ограничава Белия дом чрез бюджета и разследванията, но това няма да отнеме широките правомощия на президента във външната политика, търговията и отбраната.
Той предупреди, че ако бъде ограничаван във вътрешен план, Тръмп може да се опита да ускори действията си зад граница. В същото време анализаторът посочи, че европейските държави и останалият свят вече търсят по-прагматичен начин за работа с американския президент, като се опитват да отделят реалните му действия от честите му публични изявления и публикации в социалните мрежи.
Източници: bnrnews.bg, apnews.com, investing.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оня
10:14 07.11.2026
2 Защо след като ПП "ПБ" свалиха ...
Нищо не се случи дори и 150 дни мотане...държава без бюджет , е чисто "крадене на корем"!!!??
Сега и Президентка си избрахме , и парата се "изпари за свирката", !!!!
Нали променихме мажоритета на силите в Парламента на РБ в полза на
приятеля на Путин , Премиера "Кимон Георгиев" и компания???
От кого чакаме сега заповед за действие...???
10:29 07.11.2026
3 кой разбрал, разбрал
10:37 07.11.2026
4 Васил
10:43 07.11.2026