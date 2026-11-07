Петър Карабоев: Вотът в САЩ беше удар срещу Тръмп

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Победата на демократите в двете камари на Конгреса на САЩ е по-скоро вот срещу Доналд Тръмп и неговите политики, отколкото израз на силна подкрепа за Демократическата партия. Това заяви международният анализатор и заместник главен редактор на „Дневник“ Петър Карабоев в предаването „Мрежата“ по програма „Христо Ботев“ на БНР.

Междинните избори се проведоха на 3 ноември 2026 г. Демократите спечелиха контрол над Камарата на представителите и Сената, а резултатът беше оценен от международни медии като сериозен удар за президента и неговата политическа програма.

Канзас прекъсна 94-годишна републиканска серия

„Изненада ме как може една нация в рамките на две години така да се люшка, от силна подкрепа за MAGA към движението – „тези не ги искаме“ – при положение че очевидно това беше по-скоро вот срещу Доналд Тръмп и неговите политики, отколкото подкрепа към демократите“, каза Карабоев.

Като пример за мащаба на промяната анализаторът посочи Канзас. Демократът Адам Хамилтън спечели сенаторското място от щата и прекъсна 94-годишна серия на републиканците. Хамилтън е пастор методист и автор на около 30 книги за християнството.

Според Карабоев американската партийна система позволява в рамките на една и съща партия да съществуват кандидати с напълно различни профили. Той подчерта, че местните особености имат голямо значение и че един кандидат може да бъде приемлив за избирателите в Канзас, но да няма същите шансове в Манхатън.

Цените, митата и войната са променили нагласите

Карабоев свърза недоволството на гласоподавателите с високите разходи за живот, цените на горивата, митата и войната с Иран. По думите му икономическите трудности са променили и начина, по който американците възприемат корупцията – от системен проблем във Вашингтон към обвинения в лично облагодетелстване на президента и неговото семейство.

Анализаторът определи изборния резултат като „потресаващ поврат“ във вътрешната политика на САЩ. Той отбеляза, че американците имат основание да се радват, защото са постигнали промяната чрез избори и са поставили въпроса за достъпността на училищата, здравеопазването, горивата и други услуги.

Президентът запазва влияние извън Конгреса

Според Карабоев новото мнозинство в Конгреса може да ограничава Белия дом чрез бюджета и разследванията, но това няма да отнеме широките правомощия на президента във външната политика, търговията и отбраната.

Той предупреди, че ако бъде ограничаван във вътрешен план, Тръмп може да се опита да ускори действията си зад граница. В същото време анализаторът посочи, че европейските държави и останалият свят вече търсят по-прагматичен начин за работа с американския президент, като се опитват да отделят реалните му действия от честите му публични изявления и публикации в социалните мрежи.

Източници: bnrnews.bg, apnews.com, investing.com