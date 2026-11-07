Новини
Мнения »
Петър Карабоев: Вотът в САЩ беше удар срещу Тръмп
  Тема: Избори

Петър Карабоев: Вотът в САЩ беше удар срещу Тръмп

7 Ноември, 2026 09:23 590 4

  • петър карабоев-
  • избори в сащ-
  • доналд тръмп-
  • демократическа партия-
  • конгрес на сащ

Международният анализатор определи междинните избори като исторически поврат, но предупреди, че президентът запазва широки правомощия във външната политика

Петър Карабоев: Вотът в САЩ беше удар срещу Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Победата на демократите в двете камари на Конгреса на САЩ е по-скоро вот срещу Доналд Тръмп и неговите политики, отколкото израз на силна подкрепа за Демократическата партия. Това заяви международният анализатор и заместник главен редактор на „Дневник“ Петър Карабоев в предаването „Мрежата“ по програма „Христо Ботев“ на БНР.

Междинните избори се проведоха на 3 ноември 2026 г. Демократите спечелиха контрол над Камарата на представителите и Сената, а резултатът беше оценен от международни медии като сериозен удар за президента и неговата политическа програма.

„Изненада ме как може една нация в рамките на две години така да се люшка, от силна подкрепа за MAGA към движението – „тези не ги искаме“ – при положение че очевидно това беше по-скоро вот срещу Доналд Тръмп и неговите политики, отколкото подкрепа към демократите“, каза Карабоев.

Канзас прекъсна 94-годишна републиканска серия

Като пример за мащаба на промяната анализаторът посочи Канзас. Демократът Адам Хамилтън спечели сенаторското място от щата и прекъсна 94-годишна серия на републиканците. Хамилтън е пастор методист и автор на около 30 книги за християнството.

Според Карабоев американската партийна система позволява в рамките на една и съща партия да съществуват кандидати с напълно различни профили. Той подчерта, че местните особености имат голямо значение и че един кандидат може да бъде приемлив за избирателите в Канзас, но да няма същите шансове в Манхатън.

Цените, митата и войната са променили нагласите

Карабоев свърза недоволството на гласоподавателите с високите разходи за живот, цените на горивата, митата и войната с Иран. По думите му икономическите трудности са променили и начина, по който американците възприемат корупцията – от системен проблем във Вашингтон към обвинения в лично облагодетелстване на президента и неговото семейство.

Анализаторът определи изборния резултат като „потресаващ поврат“ във вътрешната политика на САЩ. Той отбеляза, че американците имат основание да се радват, защото са постигнали промяната чрез избори и са поставили въпроса за достъпността на училищата, здравеопазването, горивата и други услуги.

Президентът запазва влияние извън Конгреса

Според Карабоев новото мнозинство в Конгреса може да ограничава Белия дом чрез бюджета и разследванията, но това няма да отнеме широките правомощия на президента във външната политика, търговията и отбраната.

Той предупреди, че ако бъде ограничаван във вътрешен план, Тръмп може да се опита да ускори действията си зад граница. В същото време анализаторът посочи, че европейските държави и останалият свят вече търсят по-прагматичен начин за работа с американския президент, като се опитват да отделят реалните му действия от честите му публични изявления и публикации в социалните мрежи.

Източници: bnrnews.bg, apnews.com, investing.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня

    1 1 Отговор
    Това нещо петърчо е представен като политически анализатор!?!?!? Вие сериозни ли сте? Ехоооооо айде по сериозно моля, смешките му минават в " дневник" и други подобни подчинени на каолин! ( Ако ме разбирате) !

    10:14 07.11.2026

  • 2 Защо след като ПП "ПБ" свалиха ...

    2 0 Отговор
    мафиотското правителство на Банкера от Банкя !
    Нищо не се случи дори и 150 дни мотане...държава без бюджет , е чисто "крадене на корем"!!!??
    Сега и Президентка си избрахме , и парата се "изпари за свирката", !!!!
    Нали променихме мажоритета на силите в Парламента на РБ в полза на
    приятеля на Путин , Премиера "Кимон Георгиев" и компания???
    От кого чакаме сега заповед за действие...???

    10:29 07.11.2026

  • 3 кой разбрал, разбрал

    0 0 Отговор
    Американците бяха си сложили един Тръмп в гащите, но добре, че имат междинни избори на които могат да си поправят грешката. При нас обаче това не работи защото вместо да направим опит за поправка ние отново и отново забъркваме същата каша, избирайки отново и отново все едни и същи. После се чудим защо сме последни в света по всички положителни критерии и първи по отрицатените.

    10:37 07.11.2026

  • 4 Васил

    0 0 Отговор
    Тръмп сам се простреля в крака.

    10:43 07.11.2026