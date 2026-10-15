Новият премиер: Украйна може да чака 15-20 години за членство в ЕС

Украйна може да чака 15-20 години за пълноправно членство в Европейския съюз, заяви унгарският премиер Петер Мадяр пред журналисти в Брюксел. По думите му няма определена целева дата за присъединяването, а сроковете трябва да зависят от реалното изпълнение на критериите за членство.

„Не вярвам в ограничено членство, разширено членство, временно членство или паралелно членство. Ние вярваме в пълноправното членство, но за това може да са необходими 15 или 20 години“, каза Мадяр.

Той посочи продължителния път на държавите от Западните Балкани като пример, че започването на преговори не гарантира бързо присъединяване. Като друг пример унгарският премиер даде Турция, която от десетилетия се стреми към членство в европейските интеграционни структури, но все още не е част от ЕС.

Преговорите с Украйна вече напреднаха

Преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС започнаха официално на 15 юни 2026 г. Тогава беше открит първият преговорен кластер, посветен на основополагащите въпроси, сред които върховенството на закона, основните права и реформата на публичната администрация. На 13 октомври Европейският съюз откри и преговори по кластерите за вътрешния пазар, конкурентоспособността и приобщаващия растеж.

Европейският съвет определя процеса като основан на заслугите. Това означава, че напредъкът на Киев зависи от изпълнението на реформите и от покриването на изискванията по отделните преговорни глави, а не от предварително фиксиран политически срок.

Предстояща среща със Зеленски

Мадяр съобщи, че му предстои среща с украинския президент Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха на ЕС. Очаква се разговорът да бъде кратък и да продължи около 10-15 минути.

Въпреки различията по темпото на европейската интеграция на Украйна, унгарският премиер изрази надежда за нов етап в отношенията между Будапеща и Киев. Той заяви, че иска в бъдеще да посети Берегово в Закарпатска област, където живее значителна част от унгарското малцинство в Украйна.

Мадяр каза още, че е постигнат напредък по въпросите за образованието на унгарски език и използването на майчиния език от етническите унгарци в Украйна.

Източници: news.bg, agenzianova.com