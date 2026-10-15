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Новият премиер: Украйна може да чака 15-20 години за членство в ЕС
  Тема: Украйна

Новият премиер: Украйна може да чака 15-20 години за членство в ЕС

15 Октомври, 2026 16:10 1 025 14

  • петер мадяр-
  • украйна-
  • европейски съюз-
  • членство в ес-
  • унгария

Унгарският премиер отхвърли идеята за временно или ограничено членство на Киев, той ще разговаря с Володимир Зеленски в Брюксел

Новият премиер: Украйна може да чака 15-20 години за членство в ЕС - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Reuters Reuters

Украйна може да чака 15-20 години за пълноправно членство в Европейския съюз, заяви унгарският премиер Петер Мадяр пред журналисти в Брюксел. По думите му няма определена целева дата за присъединяването, а сроковете трябва да зависят от реалното изпълнение на критериите за членство.

„Не вярвам в ограничено членство, разширено членство, временно членство или паралелно членство. Ние вярваме в пълноправното членство, но за това може да са необходими 15 или 20 години“, каза Мадяр.

Той посочи продължителния път на държавите от Западните Балкани като пример, че започването на преговори не гарантира бързо присъединяване. Като друг пример унгарският премиер даде Турция, която от десетилетия се стреми към членство в европейските интеграционни структури, но все още не е част от ЕС.

Преговорите с Украйна вече напреднаха

Преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС започнаха официално на 15 юни 2026 г. Тогава беше открит първият преговорен кластер, посветен на основополагащите въпроси, сред които върховенството на закона, основните права и реформата на публичната администрация. На 13 октомври Европейският съюз откри и преговори по кластерите за вътрешния пазар, конкурентоспособността и приобщаващия растеж.

Европейският съвет определя процеса като основан на заслугите. Това означава, че напредъкът на Киев зависи от изпълнението на реформите и от покриването на изискванията по отделните преговорни глави, а не от предварително фиксиран политически срок.

Предстояща среща със Зеленски

Мадяр съобщи, че му предстои среща с украинския президент Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха на ЕС. Очаква се разговорът да бъде кратък и да продължи около 10-15 минути.

Въпреки различията по темпото на европейската интеграция на Украйна, унгарският премиер изрази надежда за нов етап в отношенията между Будапеща и Киев. Той заяви, че иска в бъдеще да посети Берегово в Закарпатска област, където живее значителна част от унгарското малцинство в Украйна.

Мадяр каза още, че е постигнат напредък по въпросите за образованието на унгарски език и използването на майчиния език от етническите унгарци в Украйна.

Източници: news.bg, agenzianova.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 печенката

    26 1 Отговор
    То тогаз няма дъ има ЕС.

    Коментиран от #13

    16:11 15.10.2026

  • 2 Тоя па!

    22 1 Отговор
    Каква украйна след 20г. какъв гейсъюз!😂😂😂🤣🤣🤣

    16:13 15.10.2026

  • 3 1010

    12 0 Отговор
    Минимум!

    16:16 15.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 1488

    13 0 Отговор
    а може и вечно да чака
    щото еСС до края на годината ще е в небитието

    от него ще са останали само легенди, както и за вещицата мьрсульнь, с която ще се плашат русначетата нощем

    16:16 15.10.2026

  • 6 Пич

    13 1 Отговор
    Тоа по гламав от Онаа!!!
    Ма кой па ви иска сериозно в ЕС бе...?!
    Урсулианците ще ви размахват бонбонче докато ви оберат, и - на боклука!!!

    16:16 15.10.2026

  • 7 Абе

    11 1 Отговор
    какво членство такава държава покрайна дали ще има, под въпрос е и съществуването на ЕССР

    16:25 15.10.2026

  • 8 САЩ ..щ

    1 1 Отговор
    Верну бей правелну ле чухъ...

    16:27 15.10.2026

  • 9 Браво

    4 1 Отговор
    на Пешо Маджара !

    16:28 15.10.2026

  • 10 Той дотогава

    4 2 Отговор
    ще се е споминал скоропостижно

    16:29 15.10.2026

  • 11 Овчар

    4 2 Отговор
    На ЕС не му трябва държава просяк той си има такива..! Украйна в ЕС а Сащ източват ресурсите и..! Много мъдро..

    16:36 15.10.2026

  • 12 Фон дер Миндер

    3 2 Отговор
    До тогава я камилата я камиларя...

    16:41 15.10.2026

  • 13 Антирашист 4571

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "печенката":

    Врачките пишат в раздел звезден шепот и простотии !

    16:46 15.10.2026

  • 14 Дзак

    1 0 Отговор
    Съвсем реалистично!

    16:47 15.10.2026

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