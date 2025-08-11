Новини
Володимир Зеленски: Няма признаци Путин да се подготвя за край на войната
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Няма признаци Путин да се подготвя за край на войната

11 Август, 2025 23:11 715 36

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп

"Руснаците просто искат да си купят време, а не да прекратят войната", написа украинският лидер в "Екс"

Володимир Зеленски: Няма признаци Путин да се подготвя за край на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че няма признаци Русия да се подготвя за край на войната в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Напротив - те струпват сили, подсказвайки, че ще осъществят нови настъпателни операции", заяви държавният глава в традиционното си вечерно обръщение към нацията, основавайки се на доклад на украинското разузнаване.

По-рано днес в публикация в социалната мрежа "Екс" Зеленски призова съюзниците на страната му да запазят санкциите срещу Русия, докато Киев не получи гаранции за сигурност.

Президентът на Украйна изрази тази позиция, след като разговаря по телефона с канадския премиер Марк Карни.

"Руснаците просто искат да си купят време, а не да прекратят войната", написа украинският лидер в "Екс".


Украйна
Оценка 2.8 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Естествено

    12 21 Отговор
    че няма. Путин, ако спре тая война, без да е превзел в Киев и да е поставил проруско правителство, в Кремъл ще го ликвидират на момента.

    23:13 11.08.2025

  • 2 Край на войната

    27 5 Отговор
    ще има след като се разберат Тръмп и Путин. Зеленски е просто пионка в голямата игра...

    Коментиран от #12

    23:13 11.08.2025

  • 3 си дзън

    7 25 Отговор
    Признак - Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне.

    Коментиран от #11, #14

    23:14 11.08.2025

  • 4 Когато Путин

    26 3 Отговор
    говореше, ти на колко линии беше?
    Трай красавице, моя!

    Коментиран от #9, #31

    23:15 11.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тоз пак квичи

    21 1 Отговор
    сутрин и вечер
    Айде баста.

    23:17 11.08.2025

  • 8 АЗ НЕ СЪМ КОМУНИСТ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДА

    17 1 Отговор
    ВСТАВАЙ СТРАНА ОГРОМНАЯ --ПЕСЕН

    23:17 11.08.2025

  • 9 Зелю

    21 2 Отговор

    До коментар #4 от "Когато Путин":

    Е много уплашен човек! Ако спре дрогата, от ужас ще си посегне сам.

    Коментиран от #17, #33

    23:18 11.08.2025

  • 10 не се знае

    6 15 Отговор
    какво ще стане. Ако Ким е решил да не праща повече войски и оръжия на Русия, Путин няма да има избор иначе трябва да започне мобилизация на Москва...но, дори да мобилизира и цяла Москва и Питер, пак няма да може да изпълни целите на СВО то

    Коментиран от #15

    23:19 11.08.2025

  • 11 Да те питам

    13 2 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    А Ванга казала ли е на мамаййка ти кой е баща ти?

    23:19 11.08.2025

  • 12 Глупости

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Край на войната":

    Много вярваш в конспирации.

    23:19 11.08.2025

  • 13 Смешник

    13 2 Отговор
    Този наркоман много да не философства а да прави това което му каже чичо Дончо Защото ако САЩ оттеглят подкрепата си спукана му е работата

    Коментиран от #20

    23:20 11.08.2025

  • 14 маке..

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Ванга е казала още че бг-тата цел живот ще ги управляват плондери като боко и шишо..а они ще плескат и ще викат бис бис

    23:21 11.08.2025

  • 15 Да знаеш

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "не се знае":

    Голям си стратег, да знаеш. Майтап бе!

    23:21 11.08.2025

  • 16 Скоро

    12 2 Отговор
    Путин скоро ще изгони западните фашаги от земите на Русия!

    Коментиран от #22

    23:22 11.08.2025

  • 17 Ти нищо не каза:)

    3 16 Отговор

    До коментар #9 от "Зелю":

    Няма по-страхливо племе на света от руснаците. А Путин вероятно е най-страхливия човек на света. За 5 г. два пъти се показал от бункера. А Зеленски не спира да обикаля, не само по целия свят, но и по целия фронт. Едва ли има по-пътуващ лидер от него :)

    Коментиран от #21, #24

    23:23 11.08.2025

  • 18 АЗ НЕ СЪМ КОМУНИСТ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДА

    7 1 Отговор
    Володимир Зеленски: Няма признаци Путин да се подготвя за край на войната


    ПЪЛНА КАПИТУЛАЦИЯ И ПОСЛЕ ПАРТИЗАНСКА ВОЙНА --
    ПРИМЕР ЙОДЖЕЛАН-ТУРЦИЯ --ЗАТВОР И РАЗПАД

    23:24 11.08.2025

  • 19 Глас

    14 1 Отговор
    Зелка, войната не е още започнала, това е само антитерористична операция с пушки и дронове. Руснаците не са докарали тежките оръжия и истинската армия. Армия не воюва къща по къща, като тръгне, цели окръзи изчезват за минути.

    23:26 11.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 хаха🤣

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Скоро":

    голям страх от тия фашисти, голямо нещо.....стегнете малко бе другари, има рекомфорт 🤣🤣🤣

    23:28 11.08.2025

  • 23 А50

    7 1 Отговор
    Напротив, зиления не признава края си

    23:28 11.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мишел

    4 11 Отговор
    "Срещата в Аляска - още едно унижение за Путин. Същата тази Аляска бе продадена от Русия за жълти стотинки. В крайна сметка се изясни, че не в ОАЕ, където искаше Путин, а в американският щат Аляска, където той ще трябва да отиде на крака при Тръмп. Повечето политически анализатори смятат, че Тръмп неслучайно е избрал Аляска, някога завладяна от руснаците и после безславно продадена на американците."

    23:29 11.08.2025

  • 26 име

    6 2 Отговор
    Ама киевската хунта нали унищожи руската авиация, нали унищожиха всички рафинерии и вече няма нафта за танковете, а догодина ги чака и град ушанките щото няма нафта и за тракторите, нали унищожиха всички севернокорейци, нали свалят всички дронове, нали свършиха танковете и ракетите, нали все още се дърат в Авдеевка и Часов Яр.... Какво се притеснява зеления норкоман, да продължава да се бие, току виж утре ушанките ще развеят белото знаме ;)

    Коментиран от #36

    23:34 11.08.2025

  • 27 Мишел

    3 3 Отговор
    "Украйна произвежда повече дронове от Китай. Миналата година са доставени повече от 1 млн. FPV-дрона, десетки хиляди далекобойни дронове, а към края на годината и първите ракети дронове. В момента има около 200 компании в Украйна, които произвеждат дронове, а приблизително 70 местни фирми вече са подписали договори за доставка на дронове за държавата, също и продажба на други държави."

    23:34 11.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 гумата

    1 0 Отговор
    Окото на първия ще се затвори след 10 млн руски жертви на войната, а може и повече. Няма мир с такъв без негова загуба.

    23:45 11.08.2025

  • 30 Никой

    3 1 Отговор
    Хапят го мухите - Русия се изтегли самоволно от Германия - въпреки - че е победителка, има право на окупацията. Какъв агресор е този - дето ти дава язовири и ни направи - болници - направи ни космически изследвания и АЕЦ.

    23:45 11.08.2025

  • 31 Ха ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Когато Путин":

    Всеки път, когато Путин си отвори устата, се чудя - друсан ли е, пиян ли е или много луд?

    23:57 11.08.2025

  • 32 Крадеца вика

    2 1 Отговор
    Дръжте крадеца!!!

    Идеята е на никакъвците е да провалят срещата в Аляска

    23:57 11.08.2025

  • 33 Самка

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Зелю":

    Смятай щом един Киевски клоун и наркоман успя да разкатае майката на Путин и на цялата му 1-нотрилионна армия Киев-за-три-дня, за какъв кремълски некадърник става въпрос.

    00:00 12.08.2025

  • 34 Точно така

    1 1 Отговор
    Всички окупирани украински и кримски земи принадлежат на Украйна. И не трябва да се оставя и най-малката надежда за руския фашизъм, че ще се измъкнат от кървавата война която започнаха даже и с 1 квадратен сантиметър. Русия ще капитулира.

    00:01 12.08.2025

  • 35 Никой

    0 0 Отговор
    Погледнете си изказванията - мосю мистър Зеленски - говорехте за унищожаване на руската нация - като изцяло не така само - изобщо.

    Това е глупаво отвсякъде - нито някой умря като нация - нищо не стана смислено.

    00:07 12.08.2025

  • 36 Нищо не го притеснява Зеления

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "име":

    Той не иска да спира войната, но не иска и да ядосва Тръмп

    00:09 12.08.2025

