Блумбърг: 10 държави изразиха готовност да изпратят войски на украински терен

Около 10 държави биха били готови да изпратят войските си в Украйна като част от гаранциите за сигурност след мирно споразумение, пише Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати с дискусиите.

"Във вторник европейски представители обсъдиха планове за изпращане на британски и френски войски в Украйна като част от мирно споразумение, включително размера и местоположението на силите, според запознати с въпроса", съобщи агенцията.

Френският президент Еманюел Макрон заяви вчера след среща на върха във Вашингтон, че европейските въоръжени сили трябва да участват в мироопазващи операции в Украйна след края на военните действия.

Руската страна последователно отхвърля идеята за разполагане на западни войски на украинска територия.

Говорителката на Белия дом Каролайн Ливит заяви по-рано, че Вашингтон обмисля въздушна подкрепа като опция в рамките на гаранциите за сигурност за Украйна. Според нея Доналд Тръмп разбира, че гаранциите за сигурност са "критично важни за осигуряването на траен мир".

"Той е разпоредил на екипа си за национална сигурност да се координира с нашите приятели в Европа и да продължи да се ангажира и обсъжда тези въпроси с Украйна и Русия", каза тя, добавяйки, че макар Тръмп да е изключил изпращането на американски войски, Вашингтон "може да помогне за координацията и евентуално да осигури други възможности за сигурност".

Както отбелязва Bloomberg, очаква се пакетът за сигурност за Украйна да бъде сформиран още тази седмица, докато европейските лидери се стремят да засилят позицията на Киев преди евентуална среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски.