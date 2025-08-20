Блумбърг: 10 държави изразиха готовност да изпратят войски на украински терен

Около 10 държави биха били готови да изпратят войските си в Украйна като част от гаранциите за сигурност след мирно споразумение, пише Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати с дискусиите.
"Във вторник европейски представители обсъдиха планове за изпращане на британски и френски войски в Украйна като част от мирно споразумение, включително размера и местоположението на силите, според запознати с въпроса", съобщи агенцията.
Френският президент Еманюел Макрон заяви вчера след среща на върха във Вашингтон, че европейските въоръжени сили трябва да участват в мироопазващи операции в Украйна след края на военните действия.
Руската страна последователно отхвърля идеята за разполагане на западни войски на украинска територия.
Говорителката на Белия дом Каролайн Ливит заяви по-рано, че Вашингтон обмисля въздушна подкрепа като опция в рамките на гаранциите за сигурност за Украйна. Според нея Доналд Тръмп разбира, че гаранциите за сигурност са "критично важни за осигуряването на траен мир".
"Той е разпоредил на екипа си за национална сигурност да се координира с нашите приятели в Европа и да продължи да се ангажира и обсъжда тези въпроси с Украйна и Русия", каза тя, добавяйки, че макар Тръмп да е изключил изпращането на американски войски, Вашингтон "може да помогне за координацията и евентуално да осигури други възможности за сигурност".
Както отбелязва Bloomberg, очаква се пакетът за сигурност за Украйна да бъде сформиран още тази седмица, докато европейските лидери се стремят да засилят позицията на Киев преди евентуална среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски.
1 искандер-м
17:25 20.08.2025
2 Любознателен
17:25 20.08.2025
3 Евроатлантик
17:26 20.08.2025
4 Тома
17:27 20.08.2025
5 Васил
17:28 20.08.2025
6 10 държави
17:28 20.08.2025
7 Димитринчо
17:28 20.08.2025
8 604
До коментар #3 от "Евроатлантик":Прав ти път...или си само изпращач с китки отзад...
17:28 20.08.2025
9 Русия
17:29 20.08.2025
10 Сред тези "Около 10 държави"
17:30 20.08.2025
11 Какви войски бе нещастници
17:30 20.08.2025
12 Пич
17:30 20.08.2025
13 Бай той Толстой
17:30 20.08.2025
15 Муахахах
До коментар #1 от "искандер-м":4 г години не можете да победите държава с армия и оръжия като на Саддам. Защото сте Нигерия със сняг.
17:32 20.08.2025
16 Около 10 държави
17:32 20.08.2025
17 Н.Колев
ТОВА Е ЕДИН ВИД НЕРЕДОВНО ЧЛЕНСТВО В НАТО.
ПО ДОБРЕ ДА ДАДЪТ ОРЪЖИЕ ТЕХНИКА НА УКРАЙНА ЗА ЕВЕНТОАЛНО БЪДЕЩО ВЪСПИРАНЕ С УСЛОВИЯ И ДОГОВОРЕНОСТИ КОГА О КАК ДА ПОЛЗВАТ ОБОРУДВАНЕТО.
17:33 20.08.2025
18 Сандо
17:33 20.08.2025
19 Ще разполагате войски
И защо толкова малко членки са изразили желание.
А големия батко Тръмп ясно ви каза че няма да дойде и помага ако се дислоцирате на украинска територия.
Намекна нещо че дядо Господ ще ви помага от въздуха и ще събира падащи орешници.
Абсолютно наивни личности стоят на върха на този Европейски съюз.
17:33 20.08.2025
20 Срам колхозници гладни
17:33 20.08.2025
21 Е кои са тия държави
17:33 20.08.2025
22 Нортроп Груман
До коментар #1 от "искандер-м":В-2 Спирит. GBU-57 Кремъл.
17:33 20.08.2025
23 Ганчев
17:34 20.08.2025
24 гост
До коментар #13 от "Бай той Толстой":Говори само в първо лице единствено число....
17:34 20.08.2025
26 Българин
17:35 20.08.2025
27 Механик
А ония "юнаци" с милиардните народи, литва, латвия и естония? Тях като три държави ли ги борите или като една??
17:35 20.08.2025
28 ти да видиш
17:36 20.08.2025
29 А кой е тръгнал да побеждава
До коментар #15 от "Муахахах":Провежда се СВО.
17:37 20.08.2025
30 мърсула
що ли
17:37 20.08.2025
що ли
сигурно става въпрос за държави от марс
17:37 20.08.2025
32 Евролюбец
До коментар #24 от "гост":Нали ви знаем бе!🤗Точно това ще направите.
17:37 20.08.2025
33 Злобното Джуджи
17:37 20.08.2025
35 Путин
До коментар #6 от "10 държави":Страхлив таксиджия съм веее
17:38 20.08.2025
38 ТАУРУС
До коментар #1 от "искандер-м":ТАУРУСУТЕ!
17:39 20.08.2025
39 Приказки за Лека нощ
До коментар #29 от "А кой е тръгнал да побеждава":Колко да е специална - 1 млн ватенки в канала от "операжийка" за 10 г.
Коментиран от #48, #63
17:39 20.08.2025
40 НЕучуден
17:41 20.08.2025
41 Тя Русия ще стой и ще ги чака
17:41 20.08.2025
42 Ахахах
До коментар #2 от "Любознателен":Никой не брои страхливия бакшиш за фактор. Затова му пращат постянно "съветници" и "инструктори".
17:41 20.08.2025
43 Дявол
17:42 20.08.2025
44 Ами да ти кажа пич
До коментар #26 от "Българин":Атлантиците са най-долната утайка на обществото....
Коментиран от #52
17:42 20.08.2025
45 Три държави стигат.
До коментар #27 от "Механик":РФ за часове става територия без признаци на жив биологичен вид наречен-руснак. Пийни си една водичка и си носи новите цървули.
Коментиран от #62
17:42 20.08.2025
46 оня с коня
17:43 20.08.2025
47 Рибата
17:43 20.08.2025
48 Димитринчо
До коментар #39 от "Приказки за Лека нощ":Повечко са.
17:44 20.08.2025
49 бойко българоубиец
17:44 20.08.2025
50 доктор
До коментар #47 от "Рибата":Рибките са при Кобзон. Насипно.
17:45 20.08.2025
51 С НАТО кво стана
17:45 20.08.2025
52 Русофили гнилоч
До коментар #44 от "Ами да ти кажа пич":Русофилите са 10м под утайката))))
17:45 20.08.2025
54 Това са безспорни исторически
До коментар #26 от "Българин":Факти.
17:46 20.08.2025
55 Тея "Около 10 държави"
17:47 20.08.2025
56 Ами
17:47 20.08.2025
57 доктор
До коментар #55 от "Тея "Около 10 държави"":Първо ще се зачисти доволно количество копейки.
17:49 20.08.2025
58 Абе ти за русофилите не умувай
До коментар #26 от "Българин":А си търси каска и имай готовност
17:49 20.08.2025
59 Тео
До коментар #22 от "Нортроп Груман":А един 100 мегатонен Посейдон?
17:49 20.08.2025
60 българите за проба
17:50 20.08.2025
61 Кой беля търси със свещ я намира
17:50 20.08.2025
62 Как ти ги ражда главата тея
До коментар #45 от "Три държави стигат.":По рождение ли е или си завършил НБУ? Наистина ми е интересно
17:52 20.08.2025
63 Пропагандата за глупаци не на мен
До коментар #39 от "Приказки за Лека нощ":Тя бе за глупаците.
17:52 20.08.2025
64 КОАЛИЦИЯТА НА НЕМОЖАЧИТЕ
17:53 20.08.2025
65 Русия са заявили
17:55 20.08.2025
66 Моряка
До коментар #46 от "оня с коня":Е,имаме и един адмирал с още повече звезди на пагона.Да яхва една от 50 годишните ни фрегати и да тръгва.Щайгата може да стигне даже до Калиакра.А при по голям късмет и до Шабла.
17:56 20.08.2025
67 Н.Кплев
ВИДЯ СЕ ЧЕ НАТО НЕ ВЪРВИ ПРЕД РУСИЯ ПО СЛАБИ ВСИЧКИ ЗАЕДНО С ИЗКЛ.АМЕРИКА.
ФАКТ
17:57 20.08.2025
68 Ива
17:57 20.08.2025
69 Тауруси
До коментар #38 от "ТАУРУС":На Най......
17:58 20.08.2025
70 Коя армия бе
До коментар #15 от "Муахахах":Тая на НАТО ли ?
Пълна скръб !!!
Записвай се бе и за три дни да си в Москва .
На 5 тия част ще храниш гарваните и лешоядите .
Аре ходи се оплачи на мама сега .
17:59 20.08.2025
71 И как това ще се случи
17:59 20.08.2025
72 България 🇧🇬
До коментар #65 от "Русия са заявили":Северна Добруджа е откъсната от българските земи в резултат на геополитически сделки, наложени от Русия след Руско-турската война (1877–1878). Това не е просто военен акт, а част от по-широка имперска стратегия, в която Русия използва българските територии като разменна монета за свои интереси.
Какво се случва през 1878 г.
- Санстефанският договор (3 март 1878): Русия, като победител във войната срещу Османската империя, диктува условията. Въпреки че договорът предвижда голяма автономна България, Русия си връща Южна Бесарабия от Румъния.
- Компенсация за Румъния: За да компенсира Румъния за загубата на Южна Бесарабия, Русия ѝ „подарява“ Северна Добруджа — българска територия, населена с българи и част от Българската екзархия
- Без съгласие от българите: Това решение е взето без да се пита българското население. Граф Николай Игнатиев, руският посланик в Цариград, играе ключова роля в тази сделка, която българската историография често нарича „удар срещу националното единство“
Военни действия и последици
- През Първата световна война (1916–1917), България води бойни действия в Добруджа срещу руско-румънски сили, опитвайки се да си върне територията. Това е т.нар. Добруджанска кампания на Трета българска армия
- Въпреки успехите, Северна Добруджа остава извън българските граници до днес, като част от Румъния.
Така Русия, макар и представяна като „освободителка“, всъщност играе решаваща роля в откъсването на Северна Добруджа от Б
17:59 20.08.2025
73 ОРЕШНИК
17:59 20.08.2025
74 А ди
До коментар #9 от "Русия":Сабади се ,че си изпотен и охлабен под кръста надолу
18:00 20.08.2025
75 България 🇧🇬
🇷🇺🤝🇦🇹 Ето какво включва споразумението:
Двете империи се съгласяват, че не трябва да се създава голяма компактна славянска държава на Балканите, включително и българска.
В случай на териториални промени след евентуален разпад на Османската империя, се предвижда:
Черна гора и Сърбия да анексират определени територии.
Австро-Унгария да получи части от Босна и Херцеговина.
Русия да си върне Бесарабия.
В случай на пълен разгром на Турция, България и Румелия може да станат независими княжества, но не в обединена форма
18:00 20.08.2025
76 А вече няма ли да се борим
18:00 20.08.2025
77 Мутростакановна
18:01 20.08.2025
78 Анонимен
До коментар #16 от "Около 10 държави":Войната с 404 беше до срещата в Турция, след която се появи Борис Джонсън и нареди на укрорайха да се бие до последния украинец 57 държави не можете да победите Русия. Нейто-то с празни складове, а коалицията на желаещите се оказа коалиция на неможещите. Иди чети из украинските Телеграм канали - днес изтекоха списъци на загиналите от хакнати компютри на генералния щаб на 404 - с имена, лични данни и снимки, при това по години - 1.7 милиона до момента.
18:01 20.08.2025
79 България 🇧🇬
Какво се случва:
След Втората световна война, Сталин настоява пред Георги Димитров (лидер на БКП) и Йосип Броз Тито (лидер на Югославия) да се създаде отделна македонска нация.
Целта е да се отслаби българското влияние в Вардарска Македония и да се засили югославската доминация.
Според историка Георги Марков, Сталин казва: „А имаше ли белоруска нация? Ще направим и македонска“ – показателно за неговото виждане, че нациите могат да се конструират политически.
В резултат, през 1945 г. започва официална кодификация на македонския език, базиран на западнобългарски диалекти, и се налага нова идентичност чрез образователната и медийната система.
Според някои изследователи, македонската нация е политически проект, подкрепен от Коминтерна и СССР, с цел да се създаде „югославски буфер“ срещу българското национално самосъзнание
18:01 20.08.2025
80 България 🇧🇬
18:02 20.08.2025
81 Ква Северна Добруджа бре
До коментар #72 от "България 🇧🇬":Направо цяла Румъния са ни откъснали руснаците
18:02 20.08.2025
82 Моряка
До коментар #65 от "Русия са заявили":Ми те помиярите на Пасито (атлантиците,извинете),са два файтона хора.За кво им са толкова много бронежилетки.Пък и повечето са на възрастта на Тагаренко и Запрянов.Заети са,помагат за отглеждане на внуците- бъдъщи атлантици.
18:02 20.08.2025
83 Ква
До коментар #79 от "България 🇧🇬":1945 г.? Ква кодификация на македонския език бе? Кой призна пръв Македония за държава ? А? Не бяха ли атлантенцата? Я помисли
18:05 20.08.2025
85 Хахаха
До коментар #83 от "Ква":История има. Но някой друг вместо теб изглежда мисли вместо вас копейчиците.
18:08 20.08.2025
88 Лавров
18:11 20.08.2025
89 Посейдон
До коментар #59 от "Тео":Посейдон, Посейдон пАказуха от картон.
18:12 20.08.2025
90 Нещо за Израел има ли?
18:12 20.08.2025
92 Той дЖилезку сега го изготвя
До коментар #28 от "ти да видиш":списъка на тези самоубийци. Ама само трима имало. Тагарев Мирчев и той
18:15 20.08.2025
93 Наивник
До коментар #61 от "Кой беля търси със свещ я намира":Това Руският патриарх Данаил ли ти го каза. Че той е от ада назначен бе чадо.
18:15 20.08.2025
94 Не лъжи безроиднико
До коментар #72 от "България 🇧🇬":Добруджа и Македония са дело на спонсорите на лъжите на безродниците Великобритания. Заради Великобритания България е разкъсана на 3.
18:15 20.08.2025
95 Има , има история
До коментар #85 от "Хахаха":Че Кой призна пръв Македония за държава ?
18:16 20.08.2025
97 Очаквайте кадинални
18:20 20.08.2025
98 Бай Гошо
Още повече Америка,Англия и БЛАТНА бяха гарант...за да предаде УКРАЙНА ЯО.....,ДА НЕ БИ ДА ЗАБРАВИХТЕ.!!!
18:20 20.08.2025
99 Бай Гошо
До коментар #94 от "Не лъжи безроиднико":ДО.....Не лъжи безроиднико.....@@@
А БЛАТНА ЗАЩО Я ПРОПУСКАШ....!!!
18:23 20.08.2025
100 Моряка
До коментар #95 от "Има , има история":Добре е да се напомня от време на време този срамен акт на СДС - то ( Ж.Желев и Ф.Димитров).
18:23 20.08.2025
101 Там пише не лъжи безроднико
До коментар #99 от "Бай Гошо":Добруджа и Македония са дело на спонсорите на лъжите на безродниците Великобритания. Заради Великобритания България е разкъсана на 3.
18:24 20.08.2025
102 1917
До коментар #1 от "искандер-м":Тръмп и хората в Европа искат мир - а тези ммалоумници от Западнала Европа (лидерите) искат конфронтация и засилване на войната!!!!!
18:28 20.08.2025
103 Цено
Засега нито една от желаещите страни не е пожелала да провери практически сериозността на руското заявление.
Съсредоточават усилията си главно в областта на заканителните стенания.
В Москва се смеят с гърло на този тип героизъм😂😂😂
18:32 20.08.2025
104 Не мислиш
До коментар #102 от "1917":Какво иска тръмп, го показа със сделката с урсула. Иска да продава оръжие, а Европа иска да се самоубива и да го купува. От тук насетне, всичко са циркове. САЩ грам не иска да спира тази война.
18:33 20.08.2025
105 Анонимен
18:39 20.08.2025
106 Една
До коментар #53 от "оня с коня":Хирошимка над клоака максима, софия де стига и на България ще и светне и ще се възроди
18:40 20.08.2025
107 Водката не прощава
До коментар #15 от "Муахахах":Рушляците доказаха комплексното влияние на водката и сельодката.
Какви заплати и какви солдати, когато са тъпи и пияни?!
Егати втората армия на Светот!!!
18:43 20.08.2025
110 Коментиращ
До коментар #19 от "Ще разполагате войски":Не наивни личности, а зависими, продали се, и изпълняващи чужди заръки да разрушат ЕС в този му вид!
Не, това не е "конспираси", това са фактите както и да ги погледне човек!
Вируса, войната и "зелената" сделка, бяха умишлено стартирани, именно от началниците на тия същите урсули!
Не случайно Тръмп си продължава търговията с Русия! Щото това което е разрешено на господаря, е забранено за роба!
18:45 20.08.2025
113 хахаха
18:52 20.08.2025
114 Пецо
18:52 20.08.2025
116 тутуту
До коментар #3 от "Евроатлантик":Ми ходи бе. Да та е спрел некои? Ходи, че генетичния матереал на България е много замърсен вече. Тъкмо ще го изчистиш малко
18:53 20.08.2025