Новини
Свят »
Украйна »
Блумбърг: 10 държави изразиха готовност да изпратят войски на украински терен
  Тема: Украйна

Блумбърг: 10 държави изразиха готовност да изпратят войски на украински терен

20 Август, 2025 17:23 2 507 116

  • русия-
  • украйна-
  • войници-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп

Руската страна последователно отхвърля идеята за разполагане на западни войски на украинска територия

Блумбърг: 10 държави изразиха готовност да изпратят войски на украински терен - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Около 10 държави биха били готови да изпратят войските си в Украйна като част от гаранциите за сигурност след мирно споразумение, пише Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати с дискусиите.

"Във вторник европейски представители обсъдиха планове за изпращане на британски и френски войски в Украйна като част от мирно споразумение, включително размера и местоположението на силите, според запознати с въпроса", съобщи агенцията.

Френският президент Еманюел Макрон заяви вчера след среща на върха във Вашингтон, че европейските въоръжени сили трябва да участват в мироопазващи операции в Украйна след края на военните действия.

Руската страна последователно отхвърля идеята за разполагане на западни войски на украинска територия.

Говорителката на Белия дом Каролайн Ливит заяви по-рано, че Вашингтон обмисля въздушна подкрепа като опция в рамките на гаранциите за сигурност за Украйна. Според нея Доналд Тръмп разбира, че гаранциите за сигурност са "критично важни за осигуряването на траен мир".

"Той е разпоредил на екипа си за национална сигурност да се координира с нашите приятели в Европа и да продължи да се ангажира и обсъжда тези въпроси с Украйна и Русия", каза тя, добавяйки, че макар Тръмп да е изключил изпращането на американски войски, Вашингтон "може да помогне за координацията и евентуално да осигури други възможности за сигурност".

Както отбелязва Bloomberg, очаква се пакетът за сигурност за Украйна да бъде сформиран още тази седмица, докато европейските лидери се стремят да засилят позицията на Киев преди евентуална среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 36 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 искандер-м

    62 9 Отговор
    добре са дошли 🌈🍺

    Коментиран от #15, #22, #38, #102

    17:25 20.08.2025

  • 2 Любознателен

    62 10 Отговор
    Ама защо СЛЕД ? Направо да ги пращат сега

    Коментиран от #42

    17:25 20.08.2025

  • 3 Евроатлантик

    10 60 Отговор
    И ние трябва да изпратим!

    Коментиран от #8, #116

    17:26 20.08.2025

  • 4 Тома

    75 6 Отговор
    Желязков и той е от желаещите.В момента събира точки че е много загрижен за Украйна заедно с боко тиквата който му е баща.Гласят се да ощипят някой милион и те завалиите.

    17:27 20.08.2025

  • 5 Васил

    22 18 Отговор
    А досега защо спаха три години какво чакаха?

    17:28 20.08.2025

  • 6 10 държави

    73 12 Отговор
    Световна война ли искат? А народите им искат ли я или само шепата набедени за лидери олигофрени? Ами референдуми да направят а?

    Коментиран от #35

    17:28 20.08.2025

  • 7 Димитринчо

    15 70 Отговор
    Скъпичко им излезе на ватенките Донбас.Един милиона от тях го разбраха.

    Коментиран от #25

    17:28 20.08.2025

  • 8 604

    33 7 Отговор

    До коментар #3 от "Евроатлантик":

    Прав ти път...или си само изпращач с китки отзад...

    17:28 20.08.2025

  • 9 Русия

    65 10 Отговор
    Вчера в Одеса са пристигнали голям брой наемници от Франция и Англия,руската мечко се разправи с тях по най бруталния начин и вече всичката измет е 200,слава на Русия !!!

    Коментиран от #74

    17:29 20.08.2025

  • 10 Сред тези "Около 10 държави"

    49 3 Отговор
    България има ли я? Някой дЖилезку да не влезе само в затвора от много желание

    17:30 20.08.2025

  • 11 Какви войски бе нещастници

    51 9 Отговор
    Заради войски унищожихте Украйна. Ясно е, че не искате да приключвате тази война. За жалост Европа ще приключи.

    17:30 20.08.2025

  • 12 Пич

    36 7 Отговор
    По добре да подадат молби за Берковската Духова музика !!! Така и така ще надуват...

    17:30 20.08.2025

  • 13 Бай той Толстой

    36 11 Отговор
    😂😂😂😂.Само си чешете езиците бе.Като дойдат руснаците,ще им почистите ботушите с език одма,с мерак.Ще се биете кой пръв да го направи!

    Коментиран от #24

    17:30 20.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Муахахах

    11 46 Отговор

    До коментар #1 от "искандер-м":

    4 г години не можете да победите държава с армия и оръжия като на Саддам. Защото сте Нигерия със сняг.

    Коментиран от #29, #70, #107

    17:32 20.08.2025

  • 16 Около 10 държави

    34 4 Отговор
    Че на края ще е нито една.... като видят дебелия

    Коментиран от #78

    17:32 20.08.2025

  • 17 Н.Колев

    9 15 Отговор
    ТОЧНО ТАКИВА ГАРАНЦИИ ЧУЖДИ ВОЙСКИ В УКРАЙНА Е НЕПРИЕМЛИВО ЗА РУСИЯ.
    ТОВА Е ЕДИН ВИД НЕРЕДОВНО ЧЛЕНСТВО В НАТО.
    ПО ДОБРЕ ДА ДАДЪТ ОРЪЖИЕ ТЕХНИКА НА УКРАЙНА ЗА ЕВЕНТОАЛНО БЪДЕЩО ВЪСПИРАНЕ С УСЛОВИЯ И ДОГОВОРЕНОСТИ КОГА О КАК ДА ПОЛЗВАТ ОБОРУДВАНЕТО.

    17:33 20.08.2025

  • 18 Сандо

    32 4 Отговор
    Козячета,стягайте мешките!Вие ще сте първите желаещи,вас ще ви подкарат по списъците от грантовите ведомости.А там,както казва статистиката,евроатлантичетата живеят по 2-3 дни.

    17:33 20.08.2025

  • 19 Ще разполагате войски

    34 4 Отговор
    на територията на руската федерация ли.
    И защо толкова малко членки са изразили желание.
    А големия батко Тръмп ясно ви каза че няма да дойде и помага ако се дислоцирате на украинска територия.
    Намекна нещо че дядо Господ ще ви помага от въздуха и ще събира падащи орешници.
    Абсолютно наивни личности стоят на върха на този Европейски съюз.

    Коментиран от #110

    17:33 20.08.2025

  • 20 Срам колхозници гладни

    10 29 Отговор
    Няма такъв СРАМ и Позор за Русия от Кирв за 3 дни до "вдехме 2 села за 4 г и 1 млн жертви в страна с армейски сили съпоставими с тези на Либия.

    17:33 20.08.2025

  • 21 Е кои са тия държави

    24 3 Отговор
    Някой знае ли или само глупости си пишете

    17:33 20.08.2025

  • 22 Нортроп Груман

    5 21 Отговор

    До коментар #1 от "искандер-м":

    В-2 Спирит. GBU-57 Кремъл.

    Коментиран от #59

    17:33 20.08.2025

  • 23 Ганчев

    8 32 Отговор
    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.

    17:34 20.08.2025

  • 24 гост

    8 3 Отговор

    До коментар #13 от "Бай той Толстой":

    Говори само в първо лице единствено число....

    Коментиран от #32

    17:34 20.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Българин

    10 37 Отговор
    Русофилите са най-долната утайка на обществото.

    Коментиран от #44, #54, #58

    17:35 20.08.2025

  • 27 Механик

    28 1 Отговор
    А кои поименно са тия 10 държави? Ние там ли сме? Обящани ли сме вече да мрем за дълбоката държава и розовите понита?
    А ония "юнаци" с милиардните народи, литва, латвия и естония? Тях като три държави ли ги борите или като една??

    Коментиран от #34, #45

    17:35 20.08.2025

  • 28 ти да видиш

    22 3 Отговор
    Дсйте списък на тези самоубийци?

    Коментиран от #92

    17:36 20.08.2025

  • 29 А кой е тръгнал да побеждава

    9 3 Отговор

    До коментар #15 от "Муахахах":

    Провежда се СВО.

    Коментиран от #39

    17:37 20.08.2025

  • 30 мърсула

    15 0 Отговор
    кои са те не пише
    що ли

    17:37 20.08.2025

  • 31 мърсула

    18 1 Отговор
    кои са те не пише
    що ли
    сигурно става въпрос за държави от марс

    17:37 20.08.2025

  • 32 Евролюбец

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "гост":

    Нали ви знаем бе!🤗Точно това ще направите.

    17:37 20.08.2025

  • 33 Злобното Джуджи

    5 18 Отговор
    Единствената Реална Гаранция на Украйна спешно да се предостави мощно ЯО, пък нататък каквото Атом покаже. Избора е на украинци и руснаци, от нас помощ йод и бели чували 😁👍

    17:37 20.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Путин

    5 15 Отговор

    До коментар #6 от "10 държави":

    Страхлив таксиджия съм веее

    17:38 20.08.2025

  • 36 Пак се опитват да извъртят номера

    14 3 Отговор
    С Ирак, но са се объркали жестоко

    17:38 20.08.2025

  • 37 Украйна ще победи

    5 19 Отговор
    Трябва да се изправят войски за да отблъснат червената армия на фашизма обратно в Москва.

    17:38 20.08.2025

  • 38 ТАУРУС

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "искандер-м":

    ТАУРУСУТЕ!

    Коментиран от #69

    17:39 20.08.2025

  • 39 Приказки за Лека нощ

    6 21 Отговор

    До коментар #29 от "А кой е тръгнал да побеждава":

    Колко да е специална - 1 млн ватенки в канала от "операжийка" за 10 г.

    Коментиран от #48, #63

    17:39 20.08.2025

  • 40 НЕучуден

    14 3 Отговор
    Да ги изпратят може, но да ги върнат - едва ли

    17:41 20.08.2025

  • 41 Тя Русия ще стой и ще ги чака

    19 1 Отговор
    Тея 10 държави да изпратят войски на украински терен нали? Смешници ...

    17:41 20.08.2025

  • 42 Ахахах

    8 11 Отговор

    До коментар #2 от "Любознателен":

    Никой не брои страхливия бакшиш за фактор. Затова му пращат постянно "съветници" и "инструктори".

    17:41 20.08.2025

  • 43 Дявол

    21 1 Отговор
    Бутат, ръгат и накрая ще запалят тази пуста Трета световна, но тогава Адът ще слезе на земята и с пари не можеш да се откупиш. Казвам ви го от първо лице!

    17:42 20.08.2025

  • 44 Ами да ти кажа пич

    26 4 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    Атлантиците са най-долната утайка на обществото....

    Коментиран от #52

    17:42 20.08.2025

  • 45 Три държави стигат.

    5 22 Отговор

    До коментар #27 от "Механик":

    РФ за часове става територия без признаци на жив биологичен вид наречен-руснак. Пийни си една водичка и си носи новите цървули.

    Коментиран от #62

    17:42 20.08.2025

  • 46 оня с коня

    12 2 Отговор
    дано пратят и българи че тук има и без това много генерали дето за нищо не стават

    Коментиран от #66

    17:43 20.08.2025

  • 47 Рибата

    15 1 Отговор
    В морето, те сложили тигана

    Коментиран от #50

    17:43 20.08.2025

  • 48 Димитринчо

    3 7 Отговор

    До коментар #39 от "Приказки за Лека нощ":

    Повечко са.

    17:44 20.08.2025

  • 49 бойко българоубиец

    13 2 Отговор
    ако ми наредят и аз ще пратя българи на фронта

    17:44 20.08.2025

  • 50 доктор

    3 13 Отговор

    До коментар #47 от "Рибата":

    Рибките са при Кобзон. Насипно.

    17:45 20.08.2025

  • 51 С НАТО кво стана

    10 2 Отговор
    Нещо го няма а? Ама само си мисли че се е скрило

    17:45 20.08.2025

  • 52 Русофили гнилоч

    9 21 Отговор

    До коментар #44 от "Ами да ти кажа пич":

    Русофилите са 10м под утайката))))

    17:45 20.08.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Това са безспорни исторически

    1 9 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    Факти.

    17:46 20.08.2025

  • 55 Тея "Около 10 държави"

    17 0 Отговор
    Са казали че ще пратят първо българите за проба и след това ще мислят

    Коментиран от #57

    17:47 20.08.2025

  • 56 Ами

    18 0 Отговор
    нашият печетар на герберските бюлетини, сигурно вече се е подложил на фонлайнар?!

    17:47 20.08.2025

  • 57 доктор

    5 12 Отговор

    До коментар #55 от "Тея "Около 10 държави"":

    Първо ще се зачисти доволно количество копейки.

    17:49 20.08.2025

  • 58 Абе ти за русофилите не умувай

    13 3 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    А си търси каска и имай готовност

    17:49 20.08.2025

  • 59 Тео

    12 2 Отговор

    До коментар #22 от "Нортроп Груман":

    А един 100 мегатонен Посейдон?

    Коментиран от #89

    17:49 20.08.2025

  • 60 българите за проба

    12 3 Отговор
    И да се отървем от атлантенцата

    17:50 20.08.2025

  • 61 Кой беля търси със свещ я намира

    16 2 Отговор
    Простите джендъри искат Трета Световна Война. Русия ще ги заличи за минути. Както им каза Путин преди години-"Нямат да имат и време да се покаят"!

    Коментиран от #93

    17:50 20.08.2025

  • 62 Как ти ги ражда главата тея

    15 0 Отговор

    До коментар #45 от "Три държави стигат.":

    По рождение ли е или си завършил НБУ? Наистина ми е интересно

    17:52 20.08.2025

  • 63 Пропагандата за глупаци не на мен

    7 2 Отговор

    До коментар #39 от "Приказки за Лека нощ":

    Тя бе за глупаците.

    17:52 20.08.2025

  • 64 КОАЛИЦИЯТА НА НЕМОЖАЧИТЕ

    14 1 Отговор
    И кои са тези 10 държави по-точно. Или пак бля бля бля бля.

    17:53 20.08.2025

  • 65 Русия са заявили

    11 1 Отговор
    Че специално за българските атлантенца могат да им продадат събрани 250 000 бронежилетки на половин цена. Някой имат дупки но стават. Западно производство са

    Коментиран от #72, #82

    17:55 20.08.2025

  • 66 Моряка

    10 2 Отговор

    До коментар #46 от "оня с коня":

    Е,имаме и един адмирал с още повече звезди на пагона.Да яхва една от 50 годишните ни фрегати и да тръгва.Щайгата може да стигне даже до Калиакра.А при по голям късмет и до Шабла.

    17:56 20.08.2025

  • 67 Н.Кплев

    8 2 Отговор
    ГАНЮ СЕ ОТКАЗВА ОТ РУСИЯ И ЩЕ ЯДР ХУРКАТА. НИЩО ЧЕ БГ Е В НАТО.
    ВИДЯ СЕ ЧЕ НАТО НЕ ВЪРВИ ПРЕД РУСИЯ ПО СЛАБИ ВСИЧКИ ЗАЕДНО С ИЗКЛ.АМЕРИКА.
    ФАКТ

    17:57 20.08.2025

  • 68 Ива

    6 2 Отговор
    Да си дойдем на думата. 10 страни от ЕС са дали съгласие за МИРООПАЗВАЩА МИСИЯ ,А НЕ РЕАЛНО УЧАСТИЕ ВЪВ ВОЕННИ СРАЖЕНИЯ. Какво повече не ясно? ЕС клекна на Русия.

    17:57 20.08.2025

  • 69 Тауруси

    6 0 Отговор

    До коментар #38 от "ТАУРУС":

    На Най......

    17:58 20.08.2025

  • 70 Коя армия бе

    8 4 Отговор

    До коментар #15 от "Муахахах":

    Тая на НАТО ли ?
    Пълна скръб !!!
    Записвай се бе и за три дни да си в Москва .
    На 5 тия част ще храниш гарваните и лешоядите .
    Аре ходи се оплачи на мама сега .

    17:59 20.08.2025

  • 71 И как това ще се случи

    8 0 Отговор
    Като "част от мирно споразумение" ? Някой вярва ли си

    17:59 20.08.2025

  • 72 България 🇧🇬

    2 9 Отговор

    До коментар #65 от "Русия са заявили":

    Северна Добруджа е откъсната от българските земи в резултат на геополитически сделки, наложени от Русия след Руско-турската война (1877–1878). Това не е просто военен акт, а част от по-широка имперска стратегия, в която Русия използва българските територии като разменна монета за свои интереси.

    Какво се случва през 1878 г.

    - Санстефанският договор (3 март 1878): Русия, като победител във войната срещу Османската империя, диктува условията. Въпреки че договорът предвижда голяма автономна България, Русия си връща Южна Бесарабия от Румъния.
    - Компенсация за Румъния: За да компенсира Румъния за загубата на Южна Бесарабия, Русия ѝ „подарява“ Северна Добруджа — българска територия, населена с българи и част от Българската екзархия
    - Без съгласие от българите: Това решение е взето без да се пита българското население. Граф Николай Игнатиев, руският посланик в Цариград, играе ключова роля в тази сделка, която българската историография често нарича „удар срещу националното единство“

    Военни действия и последици

    - През Първата световна война (1916–1917), България води бойни действия в Добруджа срещу руско-румънски сили, опитвайки се да си върне територията. Това е т.нар. Добруджанска кампания на Трета българска армия
    - Въпреки успехите, Северна Добруджа остава извън българските граници до днес, като част от Румъния.

    Така Русия, макар и представяна като „освободителка“, всъщност играе решаваща роля в откъсването на Северна Добруджа от Б

    Коментиран от #81, #84, #94

    17:59 20.08.2025

  • 73 ОРЕШНИК

    9 1 Отговор
    Чакам с нетърпение англосаксите на територията на Бандерия. Ще има заря и тишина.

    17:59 20.08.2025

  • 74 А ди

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Русия":

    Сабади се ,че си изпотен и охлабен под кръста надолу

    18:00 20.08.2025

  • 75 България 🇧🇬

    1 3 Отговор
    Това е свързано с Райхщатското споразумение от 1876 г. – тайна договорка между Русия и Австро-Унгария, сключена в замъка Райхщат (днес Закупи, Чехия), в контекста на напрежението на Балканите преди Руско-турската война (1877–1878).

    🇷🇺🤝🇦🇹 Ето какво включва споразумението:

    Двете империи се съгласяват, че не трябва да се създава голяма компактна славянска държава на Балканите, включително и българска.

    В случай на териториални промени след евентуален разпад на Османската империя, се предвижда:

    Черна гора и Сърбия да анексират определени територии.

    Австро-Унгария да получи части от Босна и Херцеговина.

    Русия да си върне Бесарабия.

    В случай на пълен разгром на Турция, България и Румелия може да станат независими княжества, но не в обединена форма

    18:00 20.08.2025

  • 76 А вече няма ли да се борим

    4 0 Отговор
    С фалшивите хибридни новини?

    18:00 20.08.2025

  • 77 Мутростакановна

    2 8 Отговор
    А болгарските капеи когда на руския фронт

    18:01 20.08.2025

  • 78 Анонимен

    11 2 Отговор

    До коментар #16 от "Около 10 държави":

    Войната с 404 беше до срещата в Турция, след която се появи Борис Джонсън и нареди на укрорайха да се бие до последния украинец 57 държави не можете да победите Русия. Нейто-то с празни складове, а коалицията на желаещите се оказа коалиция на неможещите. Иди чети из украинските Телеграм канали - днес изтекоха списъци на загиналите от хакнати компютри на генералния щаб на 404 - с имена, лични данни и снимки, при това по години - 1.7 милиона до момента.

    18:01 20.08.2025

  • 79 България 🇧🇬

    1 6 Отговор
    Историческите факти сочат, че Йосиф Сталин играе ключова роля в процеса на формиране на македонската нация и език, но не чрез официална писмена „заповед“, а по-скоро чрез политически натиск и директива към комунистическите лидери в региона2.

    Какво се случва:

    След Втората световна война, Сталин настоява пред Георги Димитров (лидер на БКП) и Йосип Броз Тито (лидер на Югославия) да се създаде отделна македонска нация.

    Целта е да се отслаби българското влияние в Вардарска Македония и да се засили югославската доминация.

    Според историка Георги Марков, Сталин казва: „А имаше ли белоруска нация? Ще направим и македонска“ – показателно за неговото виждане, че нациите могат да се конструират политически.

    В резултат, през 1945 г. започва официална кодификация на македонския език, базиран на западнобългарски диалекти, и се налага нова идентичност чрез образователната и медийната система.

    Според някои изследователи, македонската нация е политически проект, подкрепен от Коминтерна и СССР, с цел да се създаде „югославски буфер“ срещу българското национално самосъзнание

    Коментиран от #83

    18:01 20.08.2025

  • 80 България 🇧🇬

    0 6 Отговор
    Да си научите историята за любящата ви матешка.

    18:02 20.08.2025

  • 81 Ква Северна Добруджа бре

    6 1 Отговор

    До коментар #72 от "България 🇧🇬":

    Направо цяла Румъния са ни откъснали руснаците

    18:02 20.08.2025

  • 82 Моряка

    8 0 Отговор

    До коментар #65 от "Русия са заявили":

    Ми те помиярите на Пасито (атлантиците,извинете),са два файтона хора.За кво им са толкова много бронежилетки.Пък и повечето са на възрастта на Тагаренко и Запрянов.Заети са,помагат за отглеждане на внуците- бъдъщи атлантици.

    18:02 20.08.2025

  • 83 Ква

    6 1 Отговор

    До коментар #79 от "България 🇧🇬":

    1945 г.? Ква кодификация на македонския език бе? Кой призна пръв Македония за държава ? А? Не бяха ли атлантенцата? Я помисли

    Коментиран от #85

    18:05 20.08.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Хахаха

    1 6 Отговор

    До коментар #83 от "Ква":

    История има. Но някой друг вместо теб изглежда мисли вместо вас копейчиците.

    Коментиран от #95

    18:08 20.08.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Лавров

    4 0 Отговор
    Нали се изказа за експертното ниво. Не сте ли го чели

    18:11 20.08.2025

  • 89 Посейдон

    0 7 Отговор

    До коментар #59 от "Тео":

    Посейдон, Посейдон пАказуха от картон.

    18:12 20.08.2025

  • 90 Нещо за Израел има ли?

    4 0 Отговор
    Ще го окупират ли?

    18:12 20.08.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Той дЖилезку сега го изготвя

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "ти да видиш":

    списъка на тези самоубийци. Ама само трима имало. Тагарев Мирчев и той

    18:15 20.08.2025

  • 93 Наивник

    1 7 Отговор

    До коментар #61 от "Кой беля търси със свещ я намира":

    Това Руският патриарх Данаил ли ти го каза. Че той е от ада назначен бе чадо.

    18:15 20.08.2025

  • 94 Не лъжи безроиднико

    8 1 Отговор

    До коментар #72 от "България 🇧🇬":

    Добруджа и Македония са дело на спонсорите на лъжите на безродниците Великобритания. Заради Великобритания България е разкъсана на 3.

    Коментиран от #99

    18:15 20.08.2025

  • 95 Има , има история

    7 0 Отговор

    До коментар #85 от "Хахаха":

    Че Кой призна пръв Македония за държава ?

    Коментиран от #100

    18:16 20.08.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Очаквайте кадинални

    2 5 Отговор
    промени в Русия. Съгласието на Пуутин да се срещне със Зеленски е унижение за Русия, независимо че ще се тълкува "за избягване на световен конфликт". Западните политици искат разширение на войната в Украйна непременно. Така че, независимо евентуална среща, войната ще се разрастне. На Русия и трябва не КГБ-ист, а твърдолинеен политик , на който армията е привързана. КГБ-истите настояаха пред Брежнев да влезе в Афгеанистан и резултатът бе урок за Русия. Изглежда начело на Русия трябва да застане. военен и политически стратег като Сталин. Този въпрос е вече назрял.

    18:20 20.08.2025

  • 98 Бай Гошо

    1 6 Отговор
    Не е важно какво иска БЛАТНА С.Корейците какво го дириха там,разбира се че трябва да има жойски на НАТО.
    Още повече Америка,Англия и БЛАТНА бяха гарант...за да предаде УКРАЙНА ЯО.....,ДА НЕ БИ ДА ЗАБРАВИХТЕ.!!!

    18:20 20.08.2025

  • 99 Бай Гошо

    1 2 Отговор

    До коментар #94 от "Не лъжи безроиднико":

    ДО.....Не лъжи безроиднико.....@@@

    А БЛАТНА ЗАЩО Я ПРОПУСКАШ....!!!

    Коментиран от #101

    18:23 20.08.2025

  • 100 Моряка

    7 0 Отговор

    До коментар #95 от "Има , има история":

    Добре е да се напомня от време на време този срамен акт на СДС - то ( Ж.Желев и Ф.Димитров).

    18:23 20.08.2025

  • 101 Там пише не лъжи безроднико

    6 0 Отговор

    До коментар #99 от "Бай Гошо":

    Добруджа и Македония са дело на спонсорите на лъжите на безродниците Великобритания. Заради Великобритания България е разкъсана на 3.

    18:24 20.08.2025

  • 102 1917

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "искандер-м":

    Тръмп и хората в Европа искат мир - а тези ммалоумници от Западнала Европа (лидерите) искат конфронтация и засилване на войната!!!!!

    Коментиран от #104

    18:28 20.08.2025

  • 103 Цено

    4 0 Отговор
    Русия ясно заяви на желаещите юнаци, че стъпят ли на украинска земя, войната ще премине в един друг формат.
    Засега нито една от желаещите страни не е пожелала да провери практически сериозността на руското заявление.
    Съсредоточават усилията си главно в областта на заканителните стенания.
    В Москва се смеят с гърло на този тип героизъм😂😂😂

    18:32 20.08.2025

  • 104 Не мислиш

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "1917":

    Какво иска тръмп, го показа със сделката с урсула. Иска да продава оръжие, а Европа иска да се самоубива и да го купува. От тук насетне, всичко са циркове. САЩ грам не иска да спира тази война.

    Коментиран от #108

    18:33 20.08.2025

  • 105 Анонимен

    3 0 Отговор
    Гърция категорично е заявила,че няма да праща войски. България няма ли да направи подобно заявление или вече сме определени за пушечно месо.

    18:39 20.08.2025

  • 106 Една

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "оня с коня":

    Хирошимка над клоака максима, софия де стига и на България ще и светне и ще се възроди

    Коментиран от #109

    18:40 20.08.2025

  • 107 Водката не прощава

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Муахахах":

    Рушляците доказаха комплексното влияние на водката и сельодката.
    Какви заплати и какви солдати, когато са тъпи и пияни?!
    Егати втората армия на Светот!!!

    18:43 20.08.2025

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Коментиращ

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ще разполагате войски":

    Не наивни личности, а зависими, продали се, и изпълняващи чужди заръки да разрушат ЕС в този му вид!

    Не, това не е "конспираси", това са фактите както и да ги погледне човек!

    Вируса, войната и "зелената" сделка, бяха умишлено стартирани, именно от началниците на тия същите урсули!
    Не случайно Тръмп си продължава търговията с Русия! Щото това което е разрешено на господаря, е забранено за роба!

    Коментиран от #112

    18:45 20.08.2025

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 хахаха

    0 1 Отговор
    и кои са тези около 10 държави, освен франция, англия, литва, латвия и естония

    18:52 20.08.2025

  • 114 Пецо

    0 0 Отговор
    A тия дето ще ходат да мрат питали ли са :Д че политиците са ясни за пари и майките си ще продадат

    18:52 20.08.2025

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 тутуту

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Евроатлантик":

    Ми ходи бе. Да та е спрел некои? Ходи, че генетичния матереал на България е много замърсен вече. Тъкмо ще го изчистиш малко

    18:53 20.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания