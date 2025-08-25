Новини
Мирът или бизнесът? Кое е по-важно за Путин и Тръмп?
  Тема: Украйна

Мирът или бизнесът? Кое е по-важно за Путин и Тръмп?

25 Август, 2025 20:00

Докато САЩ под ръководството на Тръмп се стремят да възстановят връзките с Москва, прекъснати заради войната в Украйна, ЕС възприема Руската федерация като източник на опасност

Мирът или бизнесът? Кое е по-важно за Путин и Тръмп?
В Аляска президентите на САЩ и Русия съвсем не са говорили само за войната в Украйна, предполагат експерти. Вероятно е станало дума и за икономика, и за сътрудничество в космоса и в Арктика.

Разговорите между Съединените щати и Русия през последните месеци очевидно засягат не само войната в Украйна, но и сътрудничеството между Москва и Вашингтон в широк спектър от области. Източници и от двете делегации споменават, че са били обсъждани търговско- икономически въпроси, както и съвместни проекти в Арктика и в космоса.

За какво си говорят Тръмп и Путин при закрити врата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп от месеци чертае перспективи за отношенията между Съединените щати и Русия. Първите разговори между делегации от двете страни започнаха през февруари 2025 година, по-малко от месец след като Тръмп встъпи в длъжност като президент на САЩ за втори път.

В поредицата от срещи, които последваха, връхната точка беше посещението на руския президент Владимир Путин в Аляска за разговори с Доналд Тръмп на 15 август. Разговорите във формат "трима на трима" (Путин, Лавров и Ушаков от една страна и Тръмп, Рубио и Уиткоф от друга) продължиха почти три часа, но не доведоха до мир в Украйна.

Михаил Алексеев, професор по политически науки в университета в Сан Диего, смята, че основният мотив на срещата в Аляска може би изобщо не е бил този, който всички са очаквали. "Като се има предвид колко време прекараха в разговори, както и съставът на участниците в срещата, може да се окаже, че въпросът за Украйна изобщо не е бил основният", казва Алексеев пред ДВ. "Основно може да е било търсенето на решение как да се отвори отново Русия за бизнеса, как да се осигурят печалби на американските компании чрез икономическо сътрудничество с Русия в бъдеще, а след това да се види какво предложение да се направи на Украйна, за да спре войната и да се продължи работата по тази тема."

Руският износ за САЩ расте въпреки войната в Украйна

Икономическото сътрудничество между САЩ и Русия спадна значително за годините на войната срещу Украйна. Двустранната търговия е намаляла с около 90 процента - от 17,4 милиарда долара през 2021 година на 2,8 милиарда долара през 2024-а. В същото време през първите шест месеца на тази година, откакто Доналд Тръмп отново стана президент на САЩ, двустранната търговия се е увеличила с 32 на сто в сравнение с първата половина на миналата година.

Преобладаващата част от тази търговия е руският износ за САЩ, най-вече на торове. През първата половина на тази година САЩ са купили от Русия торове за 927 милиона долара. По данни на CNN САЩ са особено зависими от вноса на три вида торове от Русия: карбамид, течен амониев нитрат и калиев хлорид.

Вторият по големина внос е на уран и плутоний. През първите шест месеца на 2025 година САЩ са платили на Русия около 755 милиона долара за доставките им в сравнение с 624 милиона долара за цялата минала година. На трето място идва паладият, за който през първите шест месеца на година САЩ са платили 594 милиона долара (срещу 878 милиона долара ца цялата минала година).

Приятелството в космоса и договорът СТАРТ-3

Американската политическа анализаторка Александра Филипенко обръща внимание на факта, че е твърде рано да се говори за размразяване на отношенията между САЩ и Русия.

"Все още няма нов посланик на САЩ в Русия, а одобрението на руския посланик в САЩ Александър Дарчиев отне много време. Всички разговори за съвместни проекти - от хокейни мачове до филмови прожекции - не вървят, тъй като работата на посолствата в момента не е уредена. Затова отвън ситуацията може да изглежда по един начин, но в действителност да е съвсем друга", посочва тя.

В същото време Филипенко смята, че Русия и САЩ имат две перспективни области на сътрудничество. На първо място, това са съвместните проекти в космоса. В края на юли шефът на "Роскосмос" Дмитрий Баканов се срещна с ръководството на НАСА. - първа среща между ръководителите на американската и руската космическа агенция през последните седем години.

Втората област е сътрудничеството в областта на стратегическите нападателни оръжия. Договорът СТАРТ-3 за намаляване и ограничаване на стратегическите нападателни оръжия изтича през февруари следващата година. Миналия месец Доналд Тръмп заяви, че иска да включи в ограничаването на въоръженията не само Русия, но и Китай.

Каква позиция ще заеме Европа?

Докато САЩ под ръководството на Тръмп се стремят да възстановят връзките с Русия, прекъснати заради войната в Украйна, ЕС възприема Руската федерация като източник на опасност. В навечерието на срещата си с Доналд Тръмп тази седмица ръководителката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че се готви 19-и пакет от санкции срещу Русия.

Пред ДВ експерти казват, че е малко вероятно ЕС да последва примера на САЩ и да започне да възстановява бизнес връзките с Русия. "Мисля, че другите западни държави ще бъдат много по-скептични и е много по-малко вероятно да последват примера на Тръмп", казва британската политоложка Джени Матърс. Според нея това вероятно ще доведе до сериозен разрив между САЩ и много от западните им съюзници.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Временното явление ЕС

    3 1 Отговор
    Пуделите от ЕС-то и официални спонсори
    на киевския режим
    бяха много забавни в Белия дом 😁

    Коментиран от #18

    20:02 25.08.2025

  • 2 Любопитен

    3 0 Отговор
    Тук само еврейския боклук, "честния ционист" може да изкаже компетентен коментар по темата.

    20:02 25.08.2025

  • 3 Европеец

    2 1 Отговор
    Коя е маймуната до Тръмп?

    Коментиран от #9

    20:05 25.08.2025

  • 4 На стари

    3 1 Отговор
    години и с толкова грехове на плещите , кое ли би важно за тях ?

    20:05 25.08.2025

  • 5 Наблюдател

    3 2 Отговор
    И за Путин и за Тръмп е важно да банкрутират европейските джендъри които са умни по цялата глава.

    20:06 25.08.2025

  • 6 Въпросът е абсолютно излишен

    1 0 Отговор
    след последната среща и червеният килим.
    След изявленията че оръжие има но Европа плаща а войници от Щатите йок. А за наредените матрьошки на столчета в коридора пред овалният кабинет доказано не е необходимо да коментираме.
    Така започнаха двустранните срещи на урсолианците преди една година в Китай.

    20:08 25.08.2025

  • 7 Сайта факти показа истината преди

    3 3 Отговор
    От 144 милионна раша редовната им армия беше 2,9 милиона, още толкова запасни и около милион насила мобилизирани. Американския адмирал борави с точни цифри от сателитни изображения. Половината армия на раша гyшна букета в Украйна безмилостно. То и не трябва много aкъл дори съдрaните клoшaрcки кAпeйки да го разберат също след като путя цeлуна oбувките на плондера ким и KYPaнa пред рамзан за пушечно месо че рашисткото е на приключване

    Коментиран от #13

    20:08 25.08.2025

  • 8 не може да бъде

    1 0 Отговор
    От DW в статиите си поставят много въпроси.но начинът по който са поставени тези въпроси и коментарите и разясненията ме подтикват да мисля че в ДВ имат някакъв особен подход към сложните въпроси - първо си удрят главата в стената няколко пъти и ето въпросите изникват!?

    20:09 25.08.2025

  • 9 Маймуната

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    е тази която се е договорила с Тръмп да му продава природни изкопаеми а той да ги препира и печели процент от урсолианците понеже последните са прекалено умни за да си го взимат директно. Като погледнеш и двамата са си лика прилика в маймунарника но са прекалено умни бизнесмени.
    А ти си плащай и на едните и на другите.

    20:12 25.08.2025

  • 10 Мишел

    1 0 Отговор
    Половината руски петролни рафинерии са унищожени от Украинците. Километрични опашки пред бензиностанциите в Русия. Ако Украинците продължат да унищожават безмилостно руските военни и руска инфраструктура ,както флота им, путин допуска и разпад на руската федерация...

    20:13 25.08.2025

  • 11 За Тия двете

    1 1 Отговор
    Напикаващи се СТАР УХИ е важно да се ...събудят утре,... Вече са с единия крак у дръвения Костюм
    АааааааХахахаха

    20:13 25.08.2025

  • 12 Удри

    2 1 Отговор
    Путин искаше да заграби територии и ресурси, но се набута с 200 и сега няма измъкване от спиралата. А Тръмп е бизнесмен и иска да продава оръжия за трилиони на Европа.

    20:14 25.08.2025

  • 13 Фактите са безспорни и ужасни за раша

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сайта факти показа истината преди":

    русия имаше 2,9 милиона редовна армия ,още толкова запасни и около милион мобилизирани от републиките във федерацията. Половината са ликвидирани в република Украйна както показва Американския адмирал с факти от сателитни изображения. А след такава месомелачка за клетите раши,те още буксуват в Донбас и путя моли рижия да помоли Украинците да се изтеглят оттам

    20:16 25.08.2025

  • 14 Ами

    0 0 Отговор
    "Ако Западът, воден от Съединените щати, няма достатъчно зрялост и смелост да се движи в посочената посока, другите центрове на сила ще трябва да създадат глобално бъдеще без него. На мястото на изживелия себе си „либерален универсализъм“, трябва да дойде нов световен ред – справедлив и стабилен."
    П.П. - Кой разбрал ... разбрал :)

    20:16 25.08.2025

  • 15 Хаха

    1 0 Отговор
    Докато тези двамата си говорят, Зеленски вършее в Русия. Скоро Русия няма да има какво да продава, даже и за самите руснаци няма да имат достатъчно газ и петрол.

    20:18 25.08.2025

  • 16 Дух

    1 0 Отговор
    Бг то ще се оправи само когато гръмне АЕЦ и унищожи тоя кофти бг ген и Лом влезне в румънската територия и да стане Румънски град

    20:20 25.08.2025

  • 17 Гориил

    1 1 Отговор
    Най-важното за Путин не е войната в Украйна, а създаването на непоносими реалности и бъдещи перспективи в Европа. Началото на европейската деградация беше поставено, когато страната се отказа от евтините и висококачествени руски суровини и енергийни ресурси. А това доведе до спад в жизнения стандарт, социална анархия, финансова тревожност и унищожаване на конкурентоспособността на Европа на световните пазари. Всички тези последици ще станат неизбежни в течение на десетилетия, но много от тях са очевидни вече днес. Например загубата на суверенитет и загубата на влияние върху планетарната политика. САЩ, Русия и Китай спряха да ви вземат предвид и не ви позволяват да вземате геополитически решения. Европа се превръща във второстепенен и периферен регион.

    20:21 25.08.2025

  • 18 По-скоро

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Временното явление ЕС":

    Бяха жалка каетинка

    20:25 25.08.2025

  • 19 Гориил

    1 0 Отговор
    Няма смисъл Франция да очаква мир и стабилност в колониите си в Африка. Три световни сили непрекъснато се разширяват, подкрепят радикални антизападни режими и завладяват богати природни ресурси. И този процес вече не може да бъде спрян.

    20:35 25.08.2025