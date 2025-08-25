Мирът или бизнесът? Кое е по-важно за Путин и Тръмп?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В Аляска президентите на САЩ и Русия съвсем не са говорили само за войната в Украйна, предполагат експерти. Вероятно е станало дума и за икономика, и за сътрудничество в космоса и в Арктика.

Разговорите между Съединените щати и Русия през последните месеци очевидно засягат не само войната в Украйна, но и сътрудничеството между Москва и Вашингтон в широк спектър от области. Източници и от двете делегации споменават, че са били обсъждани търговско- икономически въпроси, както и съвместни проекти в Арктика и в космоса.

За какво си говорят Тръмп и Путин при закрити врата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп от месеци чертае перспективи за отношенията между Съединените щати и Русия. Първите разговори между делегации от двете страни започнаха през февруари 2025 година, по-малко от месец след като Тръмп встъпи в длъжност като президент на САЩ за втори път.

В поредицата от срещи, които последваха, връхната точка беше посещението на руския президент Владимир Путин в Аляска за разговори с Доналд Тръмп на 15 август. Разговорите във формат "трима на трима" (Путин, Лавров и Ушаков от една страна и Тръмп, Рубио и Уиткоф от друга) продължиха почти три часа, но не доведоха до мир в Украйна.

Михаил Алексеев, професор по политически науки в университета в Сан Диего, смята, че основният мотив на срещата в Аляска може би изобщо не е бил този, който всички са очаквали. "Като се има предвид колко време прекараха в разговори, както и съставът на участниците в срещата, може да се окаже, че въпросът за Украйна изобщо не е бил основният", казва Алексеев пред ДВ. "Основно може да е било търсенето на решение как да се отвори отново Русия за бизнеса, как да се осигурят печалби на американските компании чрез икономическо сътрудничество с Русия в бъдеще, а след това да се види какво предложение да се направи на Украйна, за да спре войната и да се продължи работата по тази тема."

Руският износ за САЩ расте въпреки войната в Украйна

Икономическото сътрудничество между САЩ и Русия спадна значително за годините на войната срещу Украйна. Двустранната търговия е намаляла с около 90 процента - от 17,4 милиарда долара през 2021 година на 2,8 милиарда долара през 2024-а. В същото време през първите шест месеца на тази година, откакто Доналд Тръмп отново стана президент на САЩ, двустранната търговия се е увеличила с 32 на сто в сравнение с първата половина на миналата година.

Преобладаващата част от тази търговия е руският износ за САЩ, най-вече на торове. През първата половина на тази година САЩ са купили от Русия торове за 927 милиона долара. По данни на CNN САЩ са особено зависими от вноса на три вида торове от Русия: карбамид, течен амониев нитрат и калиев хлорид.

Вторият по големина внос е на уран и плутоний. През първите шест месеца на 2025 година САЩ са платили на Русия около 755 милиона долара за доставките им в сравнение с 624 милиона долара за цялата минала година. На трето място идва паладият, за който през първите шест месеца на година САЩ са платили 594 милиона долара (срещу 878 милиона долара ца цялата минала година).

Приятелството в космоса и договорът СТАРТ-3

Американската политическа анализаторка Александра Филипенко обръща внимание на факта, че е твърде рано да се говори за размразяване на отношенията между САЩ и Русия.

"Все още няма нов посланик на САЩ в Русия, а одобрението на руския посланик в САЩ Александър Дарчиев отне много време. Всички разговори за съвместни проекти - от хокейни мачове до филмови прожекции - не вървят, тъй като работата на посолствата в момента не е уредена. Затова отвън ситуацията може да изглежда по един начин, но в действителност да е съвсем друга", посочва тя.

В същото време Филипенко смята, че Русия и САЩ имат две перспективни области на сътрудничество. На първо място, това са съвместните проекти в космоса. В края на юли шефът на "Роскосмос" Дмитрий Баканов се срещна с ръководството на НАСА. - първа среща между ръководителите на американската и руската космическа агенция през последните седем години.

Втората област е сътрудничеството в областта на стратегическите нападателни оръжия. Договорът СТАРТ-3 за намаляване и ограничаване на стратегическите нападателни оръжия изтича през февруари следващата година. Миналия месец Доналд Тръмп заяви, че иска да включи в ограничаването на въоръженията не само Русия, но и Китай.

Каква позиция ще заеме Европа?

Докато САЩ под ръководството на Тръмп се стремят да възстановят връзките с Русия, прекъснати заради войната в Украйна, ЕС възприема Руската федерация като източник на опасност. В навечерието на срещата си с Доналд Тръмп тази седмица ръководителката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че се готви 19-и пакет от санкции срещу Русия.

Пред ДВ експерти казват, че е малко вероятно ЕС да последва примера на САЩ и да започне да възстановява бизнес връзките с Русия. "Мисля, че другите западни държави ще бъдат много по-скептични и е много по-малко вероятно да последват примера на Тръмп", казва британската политоложка Джени Матърс. Според нея това вероятно ще доведе до сериозен разрив между САЩ и много от западните им съюзници.