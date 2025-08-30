Огнян Минчев: Честването на Александър Невски като патрон на патриаршеската катедрала на България е унизително

Честването на Александър Невски като патрон на патриаршеската катедрала на България е унизително не само за българското национално достойнство. Ако беше само национално унижение - можехме донякъде да приемем аргумента, че Православието не допуска етнофилетизъм - включително и като средство за утвърждаване на национална автокефалност на една поместна църква. За съжаление, патронажът на Александър Невски над патриаршеската катедрала и с това - на БПЦ представлява и пряко духовно унижение на българската православна общност.
Това коментира във "Фейсбук" Огнян Минчев.
Невски е руски светец, честван преди всичко заради заслугите му Русия да се оттласне максимално далеч от влиянието и взаимодействието с другите европейски християнски страни. Да, страни с католическо вероизповедание - с които Невски се бори в услуга на подчинението на Русия на ислямската Златна орда.
В историческата наука има и хипотеза, че в края на живота си Невски приема исляма - което е доста логичен завършек на последователния му васалитет спрямо Ордата.
Оттук нататък интерпретациите могат да вървят в различни посоки. Но няма легитимност аргумента, че Невски е избран за патрон на българската патриаршеска катедрала, защото е "светец - покровител" на цар Александър Втори. Отношението на българите към Александър Втори и неговите заслуги за Освобождението на България не може да бъде прехвърляно към чисто духовните измерения на българско поклонение пред един "светец", чийто живот и наследство са принципно съмнителни от православна - духовна гл. точка и за самата Русия. В Русия Невски е канонизиран като част от безграничната имперска военна пропаганда за "осветяване" на руското оръжие в услуга на имперската експанзия. На това ли трябва да се покланя България?
Нека духовните авторитети на българското Православие се произнесат чие покровителство е най-достойно за патриарщеската катедрала на България.
Аз не съм авторитет, защото съм обикновен мирянин. Според мен има три възможности, които са достойни за българската православна идентичност и духовно наследство. Св. Йоан Рилски - небесният покровител на България. Св. Цар Борис Първи - покръстител на България. Св. Св. Кирил и Методий!
Карл Маркс описва Невски като „смесица монголски подлизурко и върховен руски крепостник".
Какво ли щеше да напише Маркс сега за Путя ?
23 Дядо Йоцо
До коментар #5 от "пешо":ОМРАЗАТА и РАСИЗМЪТ са зло. А ти "пешо" нямаше да носиш името на св. апостол Петър ако това "зло" не бе проляло кръвта си за България и не беше дало стотици хиляди жертви за а освободи братята християни. Дотегнахте на всички с вашата сляпа и животинска омраза. Огнян Минчев е вече пословичен с постоянното храчене срещу Русия и България в угода на тези, които му плащат заплатата. Съсипаха икономиката и държавата, предадоха народа и отечеството си за много по-малко от 30 сребърника. Колко пъти още е нужно български патриарси, в т.ч. и сегашния да обясняват на бобеснелите от омраза чужди слуги, че нямат работа да се разхождат с калните си ботуши в православието. Тези хора още тук живеят в ада защото сърцето им плува в жлъч, страх и омраза. Лекувайте душите и умовете си иначе краят няма да е добър. Обичайте Родината и Вярвайте в Живия Бог, в Иисус Христос.
До коментар #13 от "Радио Елто":Не я обичаме, не ни е закрилница и не искаме да ни освобождава. Тя е зараза, като проказата. Империята на злото. Алчни, впиянчени твари. Своето не могат да коландрят, а все чуждото искат.
Във времената на Александър Невски ( XIII век) Златната орда е била в основната своя маса езическа, в нея са се придържали към закони на Яса на Чингис-хан. Мюсюлманска Ордата е станала в XIV век. Т.е.век по-късно.
До коментар #19 от "дядото":Не е лесно, човек да е неумен. Дедо, ние си имаме светци. Редно е да се казва Св.св. Кирил и Методий, или Св.Иван Рилски. Или друг БЪЛГАРСКИ светец. Стига чуждопоклоничество, стига слугинаж, стига липса на национално достойнство.
До коментар #2 от "Тома":Унизително е Огнян Минчев да е обществен ментор, критик и съдник на българската света Патриаршия, на българския народ и на нашите деди, които са взели решение, как да назоват патриаршеската катедрала. Минчев има сериозни пропуски в образованието и знанията за българската история и в частност как и защо патриаршеската катедрала е назована така, както е назована.
Крепостните не умеят да освобождават .
П.С.
В Скандинавия никога не е имало феодализъм - ,,Водач- ДА , но Господар - НИКОГА !
До коментар #26 от "12340":Като се сетя,какъв апартамент прилапа за без пари в дипломатическите блокове на ул.Ж.Кюри,преди тридесет години....Ама тогава беше комунист.Сега младите не знаят,другите не помнят.
