Новини
Мнения »
Огнян Минчев: Честването на Александър Невски като патрон на патриаршеската катедрала на България е унизително

Огнян Минчев: Честването на Александър Невски като патрон на патриаршеската катедрала на България е унизително

30 Август, 2025 15:02 1 251 67

  • огнян минчев-
  • александър невски-
  • българска църква-
  • руско православие

В историческата наука има и хипотеза, че в края на живота си Невски приема исляма - което е доста логичен завършек на последователния му васалитет спрямо Ордата

Огнян Минчев: Честването на Александър Невски като патрон на патриаршеската катедрала на България е унизително - 1
Огнян Минчев Огнян Минчев политолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Честването на Александър Невски като патрон на патриаршеската катедрала на България е унизително не само за българското национално достойнство. Ако беше само национално унижение - можехме донякъде да приемем аргумента, че Православието не допуска етнофилетизъм - включително и като средство за утвърждаване на национална автокефалност на една поместна църква. За съжаление, патронажът на Александър Невски над патриаршеската катедрала и с това - на БПЦ представлява и пряко духовно унижение на българската православна общност.

Това коментира във "Фейсбук" Огнян Минчев.

Невски е руски светец, честван преди всичко заради заслугите му Русия да се оттласне максимално далеч от влиянието и взаимодействието с другите европейски християнски страни. Да, страни с католическо вероизповедание - с които Невски се бори в услуга на подчинението на Русия на ислямската Златна орда.

В историческата наука има и хипотеза, че в края на живота си Невски приема исляма - което е доста логичен завършек на последователния му васалитет спрямо Ордата.

Оттук нататък интерпретациите могат да вървят в различни посоки. Но няма легитимност аргумента, че Невски е избран за патрон на българската патриаршеска катедрала, защото е "светец - покровител" на цар Александър Втори. Отношението на българите към Александър Втори и неговите заслуги за Освобождението на България не може да бъде прехвърляно към чисто духовните измерения на българско поклонение пред един "светец", чийто живот и наследство са принципно съмнителни от православна - духовна гл. точка и за самата Русия. В Русия Невски е канонизиран като част от безграничната имперска военна пропаганда за "осветяване" на руското оръжие в услуга на имперската експанзия. На това ли трябва да се покланя България?

Нека духовните авторитети на българското Православие се произнесат чие покровителство е най-достойно за патриарщеската катедрала на България.

Аз не съм авторитет, защото съм обикновен мирянин. Според мен има три възможности, които са достойни за българската православна идентичност и духовно наследство. Св. Йоан Рилски - небесният покровител на България. Св. Цар Борис Първи - покръстител на България. Св. Св. Кирил и Методий!


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 61 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тома

    89 12 Отговор
    Ако не беше партията бкп този щеше някъде да копа царевица

    Коментиран от #36

    15:03 30.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Александър Невски е ислямист!

    17 56 Отговор
    Има го ясното доказателство в Петербургският музей!

    15:03 30.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Криптата на Александър Невски

    17 36 Отговор
    беше "явочна" квартира на милиционерите от ДС!

    15:04 30.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да,да

    57 9 Отговор
    Ако имате такава физиономия и вие ще се чувствате унизително.

    15:05 30.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Имаме си главен поп

    13 50 Отговор
    путинофил!

    15:09 30.08.2025

  • 12 ЛИЛИ

    64 13 Отговор
    ТОВА Е ЕДНО ОТ ЛИЦАТА НА ЗЛОБАТА МНОГО ПРОТИВЕН НАЛИ

    15:10 30.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Много много умен

    21 4 Отговор
    Пророк по произход, толкова дълбоко разбиращ сакрални мисли на българина.....

    15:11 30.08.2025

  • 15 Унизително е

    57 9 Отговор
    Само че не знае защо точно Александър Невски е патрона на патриаршеската катедрала.... Ето това е Унизително

    15:12 30.08.2025

  • 16 Пламен

    13 37 Отговор
    Учудващо е, че съветските историци-комунисти, които почитаха Карл Маркс като основен стълб на своята идеология, предпочетоха да не забелязват думите на Маркс .

    Карл Маркс описва Невски като „смесица монголски подлизурко и върховен руски крепостник“.

    Какво ли щеше да напише Маркс сега за Путя ?

    Коментиран от #47

    15:15 30.08.2025

  • 17 Ама верно ли тоя Огнян Минчев

    33 4 Отговор
    Бил и "обикновен мирянин" ? Аз пък си мислих че е НЕобикновен....

    Коментиран от #40

    15:15 30.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 дядото

    42 6 Отговор
    честването на славянски православен светец по-унизително ли е от честването на стотиците евреиски и западни такива

    Коментиран от #35

    15:16 30.08.2025

  • 20 унизително....

    33 6 Отговор
    Ама за кой? Това само не разбрах?

    15:16 30.08.2025

  • 21 ЖЕКО

    35 4 Отговор
    БОКЛУКА СИ Е БОКЛУК ,НЯМА ХУБАВ БОКЛУК

    15:16 30.08.2025

  • 22 По-унизително

    39 6 Отговор
    от съществото минчев няма.

    15:16 30.08.2025

  • 23 Дядо Йоцо

    30 8 Отговор

    До коментар #5 от "пешо":

    ОМРАЗАТА и РАСИЗМЪТ са зло. А ти "пешо" нямаше да носиш името на св. апостол Петър ако това "зло" не бе проляло кръвта си за България и не беше дало стотици хиляди жертви за а освободи братята християни. Дотегнахте на всички с вашата сляпа и животинска омраза. Огнян Минчев е вече пословичен с постоянното храчене срещу Русия и България в угода на тези, които му плащат заплатата. Съсипаха икономиката и държавата, предадоха народа и отечеството си за много по-малко от 30 сребърника. Колко пъти още е нужно български патриарси, в т.ч. и сегашния да обясняват на бобеснелите от омраза чужди слуги, че нямат работа да се разхождат с калните си ботуши в православието. Тези хора още тук живеят в ада защото сърцето им плува в жлъч, страх и омраза. Лекувайте душите и умовете си иначе краят няма да е добър. Обичайте Родината и Вярвайте в Живия Бог, в Иисус Христос.

    15:17 30.08.2025

  • 24 вен серемос

    36 5 Отговор
    Защо Факти, пускат изказвания на помияри,особено бивш членове на БКП просле, като първи предатели,станаха членове на синьото БКП-То не беше Софиянски, То не беше Магарев, То не беше Пешо-коня, То не беше Огнян Миенчев/член на БКП/СДС.Сега Факти след като имате нов собственик, можете поне да пишете ИСТИНАТА!!!.Колкото до паметниците-те ще се възстановят и то от тези ,които ги събориха.-Огнян Минчев БКП/СДС, Софиянски БКП/СДС,Магарев/завършил в Москва школата Фрунзе,комуниста/пожарникар Б. М. Борисов,Петко Петков/баща на Киро-тъпото/.Ами те всички в Парламента с малки изключения се оказаха деца и внуци на БКП-ари.

    15:17 30.08.2025

  • 25 Бг гражданин

    38 7 Отговор
    Подлога си беше ,подлога си остана,мазен нагаждач и предател....Александър Невски му пречел на шишкото?!

    15:18 30.08.2025

  • 26 12340

    31 4 Отговор
    Св Огнян Минчев, покровител на плюскачите

    Коментиран от #50

    15:19 30.08.2025

  • 27 Не,

    11 7 Отговор

    До коментар #13 от "Радио Елто":

    Не я обичаме, не ни е закрилница и не искаме да ни освобождава. Тя е зараза, като проказата. Империята на злото. Алчни, впиянчени твари. Своето не могат да коландрят, а все чуждото искат.

    15:19 30.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мальовица

    25 7 Отговор
    Има и една друга хипотеза.....че Огнян Минчев е долноЖивотно!!!

    15:20 30.08.2025

  • 30 ганев

    23 7 Отговор
    НЕ САМО УНИЗИТЕЛНО...НОООО И ПРЕСТЪПНО Е ..ИЗКАЗВАНЕТО НА ТОЗИ...КОМУНИСТ...НООО НИЕ ВЕЧЕ СМЕ ГО...МАРКИРАЛИ

    15:20 30.08.2025

  • 31 пенсионер от Варна

    17 4 Отговор
    ай, стига бе , Колбас !!!

    15:21 30.08.2025

  • 32 Русофила е толкоз про З

    9 18 Отговор
    че даже един свестен коментар не може да скалъпи!
    Само обиди може да измисли!

    Коментиран от #37

    15:21 30.08.2025

  • 33 Минахме и на ниво

    12 4 Отговор
    безграничната имперска военна пропаганда.... А нещо от преди новата ера дали ще открият? Аспарух може и през Норвегия или Финландия пък да е минал а?

    15:21 30.08.2025

  • 34 За грант продавам майка си

    17 6 Отговор
    За неграмотника най-абсурдният „аргумент“: в Ордата Александър Невски е приел ислям.

    Във времената на Александър Невски ( XIII век) Златната орда е била в основната своя маса езическа, в нея са се придържали към закони на Яса на Чингис-хан. Мюсюлманска Ордата е станала в XIV век. Т.е.век по-късно.

    15:23 30.08.2025

  • 35 Пипи

    15 13 Отговор

    До коментар #19 от "дядото":

    Не е лесно, човек да е неумен. Дедо, ние си имаме светци. Редно е да се казва Св.св. Кирил и Методий, или Св.Иван Рилски. Или друг БЪЛГАРСКИ светец. Стига чуждопоклоничество, стига слугинаж, стига липса на национално достойнство.

    Коментиран от #43

    15:23 30.08.2025

  • 36 Позор

    18 5 Отговор

    До коментар #2 от "Тома":

    Унизително е Огнян Минчев да е обществен ментор, критик и съдник на българската света Патриаршия, на българския народ и на нашите деди, които са взели решение, как да назоват патриаршеската катедрала. Минчев има сериозни пропуски в образованието и знанията за българската история и в частност как и защо патриаршеската катедрала е назована така, както е назована.

    15:24 30.08.2025

  • 37 Ама пък ако се замислиш

    17 6 Отговор

    До коментар #32 от "Русофила е толкоз про З":

    Даже и за нацистите по времето на ВСВ не е било толкова унизително колкото сега на олегофренясалите атлантенца и русифоби нали? Ама тва е естествено ако можеш да се замислиш!

    15:25 30.08.2025

  • 38 На тоя,явно Бочко спря да му сипва...

    14 4 Отговор
    ...в копанката,макар човекът да се старае да му се подмазва...!
    И му отъня вратлето...!
    ОК,но изглежда няма пари за нови ризки и кара със старите,а те му хлопат на вратлето...!
    Вижте снимката....😝!

    15:26 30.08.2025

  • 39 А Стамболов

    8 4 Отговор
    Като е ходил в женски потури и се е гримирал къв е бил ?

    Коментиран от #46

    15:28 30.08.2025

  • 40 Така е

    11 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ама верно ли тоя Огнян Минчев":

    Правилно си мислил, необикновен е, в църквата заема място за четирима обикновени миряни, как ще да е обикновен!

    15:28 30.08.2025

  • 41 Пламен

    3 13 Отговор
    Не случихме на ,,осводители" .
    Крепостните не умеят да освобождават .

    П.С.
    В Скандинавия никога не е имало феодализъм - ,,Водач- ДА , но Господар - НИКОГА !

    15:30 30.08.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Пламен

    8 3 Отговор

    До коментар #42 от "Кажи му просто атлантенце":

    Всички гъзрожденци ли се възбуждат от мъжко ?!

    15:36 30.08.2025

  • 45 Жълтопаветен канибал

    13 5 Отговор
    Унизително за България е, че все още съществуват такива като тебе, Огняне!

    15:38 30.08.2025

  • 46 милчо

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "А Стамболов":

    На женските потури им се вика шалвари,умнико....

    15:45 30.08.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Лаков

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "12340":

    Като се сетя,какъв апартамент прилапа за без пари в дипломатическите блокове на ул.Ж.Кюри,преди тридесет години....Ама тогава беше комунист.Сега младите не знаят,другите не помнят.

    15:49 30.08.2025

  • 51 Изключително зло човече,

    4 1 Отговор
    мразещо всичко и всички наред, е това, което е написало този идиотизъм. Ако с тази огромна злоба си изкарва насъщния, язък. Пълничък самотник с много комплекси. Но със сигурност някога ще намери покой.

    15:50 30.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Кит

    5 0 Отговор
    Много дебела теза е извадил този хармонизиран бодибилдър 😂😂😂

    15:51 30.08.2025

  • 54 Хмм

    7 2 Отговор
    Храмът е осветен с това име, изграден е в чест и памет за Освобождението на България от турско робство, първият камък е положен на 3 март, наречен е Александър Невски, защото той е патрон на руския император Александър Втори, освободител на България, проектът е на руски архитект, вътрешната мраморна украса също, повечето от стенописите са на известни руски художници, храмът вече бил преименуван по време на ПСВ, братът на Вазов Борис Вазов е бил против, национална катастрофа и на храма е върнато старото име, това ли желаят тези, които не стъпват в храма, нова национална катастрофа, пак сме с вечно губещата Германия срещу Русия.

    15:53 30.08.2025

  • 55 Ами

    6 0 Отговор
    приел исляма, и Скендербег е приел исляма, но после го е отхвърлил и е национален герой на Албания, майка му е българка между другото, а в нашия град турчин мюсюлманин прие християнството и е свещеник

    15:55 30.08.2025

  • 56 Перо

    5 1 Отговор
    Нов прочит на историята с пари на чичко Шорош! След лунния пейзаж и джунгла, в парка, около паметника на съветската армия, дойде ред и на Ал. Невски, защото няма “хипотеза”, че Ал. Невски да е приел юдаизма!

    15:56 30.08.2025

  • 57 Хихи

    4 0 Отговор
    тюлен,станал от комунист , соросоист...

    15:58 30.08.2025

  • 58 Професор

    4 0 Отговор
    Според мен трябва веднага да се прекръсти на Св. Огнян Тлъстий Партийний и в него да започнат редовни литургии за отслабването на патрона.

    16:00 30.08.2025

  • 59 Левски

    3 1 Отговор
    Минчев, ако А. Невски не беше спрял монголите, нямаше да те има, неблагодарник. Абсолютна подлога.

    16:01 30.08.2025

  • 60 Мдаа

    0 3 Отговор
    Патриархът руски доносник, президента тоже, самата трета българска държава си е руски протекторат още от възникването, така, че съвсем в реда на нещата е и най-големия храм да носи името на руски мюсулнанин.Православни и правовелни са бъдещите братя срещу "омразния Израел".

    Коментиран от #67

    16:04 30.08.2025

  • 61 Гал

    2 0 Отговор
    Ей го бе! Оги, как не изпитваш и малко срам бе? Май на стари години ще учиш родолюбие. От догодина.

    16:05 30.08.2025

  • 62 Доктор

    1 0 Отговор
    Пълен помияр.

    16:11 30.08.2025

  • 63 Дедовия

    1 0 Отговор
    А, бе другарю Минчев, защо не си напишете истинското СВ, та целият народ български да види от къде си се пръкнал. Върли комунистически функционери станахте евроатлантици - келепира при новите господари. И имаш наглостта да даваш предложения какво да бъде названието на храма!!!. Вие атеистите които не пускахте никой да влиза по християнските празници в храмовете Господни и с милиция ги охранявахте!!!. Днес реши, че името на най-големия християнски храм трябва да се промени. Ти кой си бе Минчев???. Светия Синод ли, патриарха ли, Кой???.

    16:11 30.08.2025

  • 64 От Третата Българска Държава !

    1 0 Отговор
    От Третата Българска Държава !

    Насам !

    България !

    Правила ли е Друго ?

    16:12 30.08.2025

  • 65 Емо

    0 0 Отговор
    Да ти гледаме грозната свинска мутра също е унизително!

    16:14 30.08.2025

  • 66 Любо

    0 0 Отговор
    Оги ако не беше БКП сега щеше да си полски пазач на някой бустан в някое ТКЬС

    16:14 30.08.2025

  • 67 болгарин..

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Мдаа":

    А бе помашкий,бегай на прозорецо и виж дали идат леге и позитано за да ти свалат-турецките атрибути

    16:15 30.08.2025