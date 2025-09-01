Путин има само една надежда - гражданска война в Украйна

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Андрей Перцев, журналист и кореспондент на независимото издание в изгнание "Меддуза", е един от най-запознатите с тънкостите на руската власт експерти. За френския всекидневник L' Express той анализира текущите преговори между Доналд Тръмп, Владимир Путин, Володимир Зеленски и европейските лидери, имащи за цел постигане на мир в Украйна. Според него руският президент "ще направи всичко възможно, за да направи срещата с украинския си колега невъзможна, без да обиди Тръмп".

L' EXPRESS: Срещата с Доналд Тръмп в Аляска беше добра за Владимир Путин, поне по отношение на имиджа му. Какви заключения според Вас си прави той от разговорите между Володимир Зеленски (придружен от седем европейски лидери) и Доналд Тръмп в Белия дом на 18 август?

АНДРЕЙ ПЕРЦЕВ: Срещата с Тръмп в Анкъридж беше преди всичко успех за Путин в очите на руското обществено мнение. Руските държавни и проправителствени медии я представиха като голяма стъпка напред в преодоляването на международната изолация на президента и Русия като цяло. Може би успехът на Путин се крие и във факта, че той пропиля времето на Тръмп.

Този успех обаче трябва да се разглежда в перспектива. Президентите на Русия и САЩ не успяха да постигнат никакво споразумение. Доналд Тръмп отмени планирания обяд и бързо напусна Анкъридж. Срещата продължи два часа и половина, въпреки че Кремъл очакваше тя да продължи много по-дълго. Доколкото разбирам, Путин и обкръжението му възнамеряваха да оставят дискусиите за войната на заден план и да пленят Тръмп с перспективата за търговски "сделки" за Арктика и добива на петрол. Но се оказа, че американският президент не е готов да направи това. Така че и в това отношение не можем да го наречем успех, въпреки че руската пропаганда представя почти всяко едно от действията на Путин като успех или победа - или поне като част от хитър план.

Ясно е, че и двете страни крият нещо в отношенията между Кремъл и Белия дом. Нямаше скандал, нямаше декларация на Тръмп, обявяваща края на подкрепата за Украйна, и не бяха отправени никакви искания от страна на Русия. Така че Путин трябва да бъде внимателен, преди да реши какво да прави по-нататък.

L" EXPRESS: Европейците избегнаха най-лошото във Вашингтон, но не постигнаха нищо наистина конкретно. Държи ли все още Путин козовете в тези преговори?

АНДРЕЙ ПЕРЦЕВ: Трудно е да се каже, че Путин контролира ситуацията в тези преговори. Например, срещата със Зеленски е условие на Тръмп, което той иска Путин да изпълни. Освен това Путин не успя да наложи на Тръмп предпочитаното от него място за разговорите - Обединените арабски емирства. Предложението му следващите разговори с Тръмп да се проведат в Русия, а разговорите със Зеленски в Москва, също се провалиха.

L' EXPRESS: Възможна ли е среща между Путин и Зеленски? Путин сякаш изключва тази възможност засега?

АНДРЕЙ ПЕРЦЕВ: Среща между Путин и Зеленски е възможна, но това ще бъде изключително трудно. Първо, руският президент е много злобен и отмъстителен човек, а Зеленски многократно го е критикувал остро. Второ, руската пропаганда е инвестирала много в това да представи Володимир Зеленски пред руската общественост като нелегитимен лидер, който няма право да подписва споразумения, като по този начин прави срещата с него "невъзможна".

Да не говорим за обидите, отправени към украинския президент. За пропагандата би било изключително трудно да обясни защо Путин внезапно е седнал на масата за преговори с този човек. Гражданските лидери и представителите на бизнеса разбират, че руската икономика вече е в затруднено положение и че след евентуални нови санкции на САЩ тя ще се сблъска с още по-сериозни проблеми. Докато Тръмп настоява за среща между Зеленски и Путин, те се опитват да убедят президента да се съгласи и усилията им може да се увенчаят с успех.

Но засега Путин прави всичко възможно, за да направи подобна среща невъзможна, като същевременно избягва да обиди Тръмп, например, като предложи тя да се проведе в Москва. Ако срещата се окаже неизбежна, Кремъл ще се опита да я отложи с всички възможни средства, например, като първо организира разговори между външните министри, парламентарните лидери или президентските администрации, а може дори да предложи и преговори на ниво министър-председатели.

L' EXPRESS: Наистина ли Владимир Путин иска мирно споразумение? Какви биха били мотивите му за спиране на войната?

АНДРЕЙ ПЕРЦЕВ: Граждански лидери и бизнесмени се опитват да накарат Путин да разбере, че войната съсипва страната и че е време да ѝ бъде сложен край. Напоследък той става по-възприемчив към тези предложения. Ето защо се съгласи да се срещне с Тръмп. Но силовиците го убеждават, че украинският фронт е на път да се срине, докато някои от близките му сътрудници се надяват, че скоро в Украйна ще избухнат политически и социални протести, което също ще доведе до срив на фронта.

Путин е притиснат между два огъня. Той очевидно иска да завземе колкото се може повече територия. Путин обича да воюва; той вярва, че живее в исторически момент и възстановява гордостта на Русия и славата на нейната армия. Неслучайно тази война се сравнява с Великата отечествена война. Но заплахата от икономически колапс би могла да я спре.

L' EXPRESS: Струва ли ви се правдоподобно, че Владимир Путин би приел, както твърди Доналд Тръмп, Съединените щати да предоставят гаранции за сигурност на Украйна? На какво може да се съгласи той в това отношение?

АНДРЕЙ ПЕРЦЕВ: Много ми е трудно да си представя Путин да приеме присъствието на европейски или американски войски в Украйна, освен ако не е изключително уплашен. Може би ще се съгласи на някакви формални гаранции за сигурност, което не би означавало непременно автоматична подкрепа за Украйна в случай на повторна атака от негова страна.

L' EXPRESS: В крайна сметка, каква е стратегията на Владимир Путин? Да спечели време, за да може да напредне на фронта?

АНДРЕЙ ПЕРЦЕВ: Путин наистина иска да спечели време; той, или по-скоро най-рационалната част от обкръжението му, се опитва да започне диалог с Тръмп, за да го убеди, че Русия също е заинтересована от преговори и разрешаване на конфликта. Междувременно руската армия може да окупира повече територия. Освен това Путин и елитите за сигурност все още се надяват на срив на фронта и политическа криза в Украйна. Не мисля, че тези надежди са оправдани. Няма да се изненадам, ако в един момент Путин поиска президентски избори в Украйна в близко бъдеще. Някои от неговите съветници смятат, че това би разделило страната и по този начин би позволило окупацията на определени региони, които Кремъл все още смята за проруски (Одеса, Харков).

L' EXPRESS: Не печели ли Путин и в двата случая? Ако бойните действия продължат, той може да се възползва от численото си предимство на място. Ако се стигне до преговори, чрез тях той може да ратифицира териториалните си придобивки.

АНДРЕЙ ПЕРЦЕВ: Русия със сигурност има числено превъзходство на фронтовата линия, но армията ѝ напредва доста бавно. Може да отнеме няколко години, за да се завземат останалите територии в Донецка област, особено след като тези райони са добре укрепени. Дотогава руската икономика може да претърпи непоправими щети. Освен това, доброволческият резерв на Путин е на изчерпване: в края на 2024 г. и началото на 2025 г. набирането на войници по договор се увеличи рязко, тъй като хората се надяваха, че Тръмп бързо ще сключи мир, че ще спечелят много пари и че няма да се налага да воюват. Днес броят на доброволците намалява, въпреки че страните са по-близо до мир, отколкото преди година или шест месеца. Това най-вероятно означава, че резервът от мъже, готови да се бият за пари, е почти изчерпан. Разбира се, Путин може да рестартира мобилизацията, но това е изключително непопулярна мярка, която отново би ударила икономиката, която вече е изправена пред недостиг на работна ръка.

L' EXPRESS: Какъв е методът на Путин за манипулиране на Тръмп? Той успя да го убеди, че прекратяването на огъня не е необходимо за започване на преговори...

АНДРЕЙ ПЕРЦЕВ: Това е по-скоро метод, използван от Кирил Дмитриев, шефът на руския суверенен фонд, за да манипулира Тръмп: той се опитва да отклони разговора към търговски споразумения, позната територия за Тръмп. И засега това работи. От своя страна Путин прибягна до прост трик: или е дал на Стив Уиткоф неясна информация за исканията си, или Уиткоф е разбрал погрешно и Кремъл не е изяснил позицията си. Това позволи на Путин да си осигури среща с Тръмп, по време на която той представи различни условия. Но този трик не проработи: американският президент прекрати срещата преждевременно.

L" EXPRESS: Остават ли целите на Владимир Путин по отношение на Украйна непроменени? Какви са те към настоящия момент?

АНДРЕЙ ПЕРЦЕВ: Кремъл залага на вътрешната дестабилизация на Украйна и се надява да получи контрол над регионите, които интересуват Путин. В по-широк план, лидерът на Кремъл би искал цяла Украйна, с изключение на западната ѝ част, да попадне в орбитата на Русия.

L" EXPRESS: Докога Русия може да продължи войната, въпреки състоянието на икономиката й?

АНДРЕЙ ПЕРЦЕВ: Информацията, която получаваме за руската икономика, показва, че тя е във все по-плачевно състояние. Големите компании, включително тези, работещи по обществени поръчки и считани преди за най-надеждни, са принудени да преминат към четиридневна работна седмица поради намаляващото търсене. Бюджетният дефицит в края на юли вече беше с 30% по-висок от първоначалната прогноза за годишен дефицит и е ясно, че ще продължи да расте. Ако войната не приключи, това рискува да доведе до социални кризи. Доколко е подготвен Путин за това? Това е голям въпрос. Винаги ще има хора в обкръжението му, способни да му предоставят оптимистични цифри.

L" EXPRESS: В случай на прекратяване на огъня, смятате ли, че Русия ще остане заплаха за Украйна и Европа?

АНДРЕЙ ПЕРЦЕВ: Действията на Путин ще зависят единствено от личната му воля: той винаги ще намира оправдание за нарушаване на ангажиментите, които Русия е поела, както се случи с нахлуването в Украйна през 2022 г.