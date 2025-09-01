Новини
Юрий Ушаков: Путин и Тръмп все още не са се договорили за среща със Зеленски

1 Септември, 2025 21:18 832 37

  • юрий ушаков-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • русия

Помощникът на руския президент обясни, че все още няма конкретни предложения за повишаване на нивото на представителите на руско-украинските преговори

Юрий Ушаков: Путин и Тръмп все още не са се договорили за среща със Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин все още не е постигнал споразумение с американския лидер Доналд Тръмп за тристранна или отделна двустранна среща с Владимир Зеленски. Това съобщи на журналиста на ВГТРК Павел Зарубин помощникът на руския президент Юрий Ушаков, пише Фокус.

Той обясни, че все още няма конкретни предложения за повишаване на нивото на представителите на руско-украинските преговори.

"Идеята беше обсъдена по време на телефонен разговор [между президентите на Русия и САЩ], след това беше засегната по време на разговорите в Анкъридж. Американците ни казаха, че и те ще обсъдят този въпрос помежду си и след това ще излязат с някои конкретни предложения.“

На въпроса дали вече съществуват тези предложения, Ушаков отговори отрицателно.

"Не. Засега това, което се излъчва в пресата, не е точно това, за което се договорихме. Сега говорят за тристранна среща, за среща между Путин и Зеленски. Но конкретно, доколкото знам, не е имало споразумение между Путин и Тръмп за това“, посочва дипломатът.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    В Аляска Тръмп и Путин изложиха амбициозен план който ще ги направи господари на Света.Ресурсите от Сибир да се насочат към Аляска и Западното крайбрежие.

    Коментиран от #3

    21:19 01.09.2025

  • 2 Българин

    3 4 Отговор
    Путин няма да се срещне със Зеленски.Ще бъде удушен.

    Коментиран от #33, #36

    21:21 01.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 БлуΔницата УкраИна

    7 2 Отговор
    кВа среща със просячето
    и спонсорите МУ от ЕС-то ⁉️🤣🤣🤣
    Путин и Тръмп се договарят много
    по—важни работи, а уКраИнската баница
    е просто за десерт....

    21:22 01.09.2025

  • 5 Иван

    2 1 Отговор
    Лидерите на Израел и Йемен да се срещнат в Северна Корея и да договорят мир.

    21:22 01.09.2025

  • 6 Шопо

    11 2 Отговор
    Кой е тоя Зеленски ?

    Коментиран от #8, #11, #27

    21:22 01.09.2025

  • 7 Извод

    3 11 Отговор
    Фашистът Путлер и Тръмп са дърти подлеци ...

    Коментиран от #9, #15

    21:24 01.09.2025

  • 8 Иван

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    Служител на Синагогата.

    21:24 01.09.2025

  • 9 Иван

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Извод":

    Тръмп е по-дърт.

    21:25 01.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Али

    2 6 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    Един наркоман, който вече няколко години жуса пусинчо и компания...

    Коментиран от #17

    21:26 01.09.2025

  • 12 Иван

    2 2 Отговор
    Ал Багдади да даде показания пред ООН.

    21:27 01.09.2025

  • 13 минувач

    4 0 Отговор
    Среща със зеленият няма да има по разбираеми причини . Всичко е само бла-бла и нищо повече от това .

    21:29 01.09.2025

  • 14 Ццц

    4 1 Отговор
    В Москва има достатъчно циркове, за да се налага Путин да гледа украински палячо. Точка. Останалото е шоу на оранжевия Алф.

    21:29 01.09.2025

  • 15 Шопо

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Извод":

    Ако Путин и Тръмп са фашисти какъв тогава е Нетаняхо ?

    Коментиран от #18

    21:29 01.09.2025

  • 16 ВЗРИВЯВАЙ

    1 4 Отговор
    АЛЬОША

    Коментиран от #19

    21:33 01.09.2025

  • 17 Димитринчо

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "Али":

    Американците каза за 1,2 милиона руски жертви.Повечко са.

    21:34 01.09.2025

  • 18 Ццц

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Шопо":

    Евреин. По-голяма обида не мога да измисля. 😂

    21:35 01.09.2025

  • 19 Вашето Мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "ВЗРИВЯВАЙ":

    Ниможете ве прайдажии, това да не е като да вееш дир@ник с пауново перо в него.

    Коментиран от #22

    21:38 01.09.2025

  • 20 Механик

    0 3 Отговор
    Днес прочетох в мрежата че Моди свършил в Зад-ника на Путин.Божкеее.

    Коментиран от #24

    21:38 01.09.2025

  • 21 Швейк

    3 3 Отговор
    Противно на всички очаквания комикът и клоунът Зеленски се оказа мъж от стомана.
    Двамата изкуфели дъртаци основателно се страхуват да преговарят с него.

    Коментиран от #28, #30

    21:40 01.09.2025

  • 22 А где

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "Вашето Мнение":

    МОЧАТА?

    Коментиран от #25, #26

    21:40 01.09.2025

  • 23 Ачо

    0 1 Отговор
    Говори се че розово фламинго ще каца на Кремъл.

    21:41 01.09.2025

  • 24 Ццц

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Механик":

    В сайтовете, от които се интересуваш, няма да видиш нищо с мъж и жена.

    Коментиран от #29

    21:43 01.09.2025

  • 25 Я погледни

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "А где":

    в гащите.

    21:43 01.09.2025

  • 26 Вашето Мнение

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "А где":

    Писукането ти женчо няма да стигне за Альоша, а моча ще си я възтановите като част от рехабилитационна програма за минаване пак на другия бряг.

    21:43 01.09.2025

  • 27 Зеленски?

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    Човекът вкарал путин за четвърта поредна година в бункера.

    21:44 01.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Механик

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Ццц":

    Не съм твърдял че Путин е мъж.

    Коментиран от #32

    21:45 01.09.2025

  • 30 Що за мъж

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Швейк":

    се продава като проссститут..

    21:46 01.09.2025

  • 31 Готов за бой

    2 1 Отговор
    Аз само чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    21:46 01.09.2025

  • 32 Ццц

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Механик":

    Ако ти прилича на жена, разбирам защо не го харесваш. 🤣

    21:58 01.09.2025

  • 33 И двамата

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Не го бръснат Зелето за слива, когато му наредят тогава ще се срещнат, ако не иска ще проси

    22:08 01.09.2025

  • 34 Уса

    0 0 Отговор
    Тръмп няма никакъв интерес нито желание да се среща с нагли просяци с фашистки възгледи.До сега го правеше на сила то си личеше.Вие бихте ли се,срещали постоянно с някой,който ви иска пари без да ги връща..?Вероятно не.Путин,ако иска да се среща

    22:13 01.09.2025

  • 35 Нормално

    0 0 Отговор
    Зеленски има да кзгърми едни 3350 крилати ракети и още толкова управляеми модули за други ракети и тогава може да седне да преговаря.

    22:22 01.09.2025

  • 36 Видьо Видев

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Скритата истина

    На днешният 1-ви септември
    1939-та г.

    Нацистка Германия и комунистическа Русия нападат Полша,
    Така започва Втората световна война.

    Месец след вероломното нападение,
    Вермахта и Червената армия
    ще организират парад на победата
    при срещата си на средата на Полша.
    Придружен със секс оргии на близките полянки
    между червеноармейки и хитлеристи.

    22:34 01.09.2025

  • 37 Смешник

    0 0 Отговор
    Путин никога няма да се срещне със Зеления наркоман защото го смята терорист е нелегетимен а и основната цел на Сво е свалянето на фашисткия режим в Киев

    22:35 01.09.2025

