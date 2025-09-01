Юрий Ушаков: Путин и Тръмп все още не са се договорили за среща със Зеленски

Руският президент Владимир Путин все още не е постигнал споразумение с американския лидер Доналд Тръмп за тристранна или отделна двустранна среща с Владимир Зеленски. Това съобщи на журналиста на ВГТРК Павел Зарубин помощникът на руския президент Юрий Ушаков, пише Фокус.



Той обясни, че все още няма конкретни предложения за повишаване на нивото на представителите на руско-украинските преговори.



"Идеята беше обсъдена по време на телефонен разговор [между президентите на Русия и САЩ], след това беше засегната по време на разговорите в Анкъридж. Американците ни казаха, че и те ще обсъдят този въпрос помежду си и след това ще излязат с някои конкретни предложения.“



На въпроса дали вече съществуват тези предложения, Ушаков отговори отрицателно.



"Не. Засега това, което се излъчва в пресата, не е точно това, за което се договорихме. Сега говорят за тристранна среща, за среща между Путин и Зеленски. Но конкретно, доколкото знам, не е имало споразумение между Путин и Тръмп за това“, посочва дипломатът.

