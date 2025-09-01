Юрий Ушаков: Путин и Тръмп все още не са се договорили за среща със Зеленски

Руският президент Владимир Путин все още не е постигнал споразумение с американския лидер Доналд Тръмп за тристранна или отделна двустранна среща с Владимир Зеленски. Това съобщи на журналиста на ВГТРК Павел Зарубин помощникът на руския президент Юрий Ушаков, пише Фокус.
Той обясни, че все още няма конкретни предложения за повишаване на нивото на представителите на руско-украинските преговори.
"Идеята беше обсъдена по време на телефонен разговор [между президентите на Русия и САЩ], след това беше засегната по време на разговорите в Анкъридж. Американците ни казаха, че и те ще обсъдят този въпрос помежду си и след това ще излязат с някои конкретни предложения.“
На въпроса дали вече съществуват тези предложения, Ушаков отговори отрицателно.
"Не. Засега това, което се излъчва в пресата, не е точно това, за което се договорихме. Сега говорят за тристранна среща, за среща между Путин и Зеленски. Но конкретно, доколкото знам, не е имало споразумение между Путин и Тръмп за това“, посочва дипломатът.
1 Септември, 2025 21:18 832 37
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
21:19 01.09.2025
2 Българин
Коментиран от #33, #36
21:21 01.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 БлуΔницата УкраИна
и спонсорите МУ от ЕС-то ⁉️🤣🤣🤣
Путин и Тръмп се договарят много
по—важни работи, а уКраИнската баница
е просто за десерт....
21:22 01.09.2025
5 Иван
21:22 01.09.2025
6 Шопо
Коментиран от #8, #11, #27
21:22 01.09.2025
7 Извод
Коментиран от #9, #15
21:24 01.09.2025
8 Иван
До коментар #6 от "Шопо":Служител на Синагогата.
21:24 01.09.2025
9 Иван
До коментар #7 от "Извод":Тръмп е по-дърт.
21:25 01.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Али
До коментар #6 от "Шопо":Един наркоман, който вече няколко години жуса пусинчо и компания...
Коментиран от #17
21:26 01.09.2025
12 Иван
21:27 01.09.2025
13 минувач
21:29 01.09.2025
14 Ццц
21:29 01.09.2025
15 Шопо
До коментар #7 от "Извод":Ако Путин и Тръмп са фашисти какъв тогава е Нетаняхо ?
Коментиран от #18
21:29 01.09.2025
16 ВЗРИВЯВАЙ
Коментиран от #19
21:33 01.09.2025
17 Димитринчо
До коментар #11 от "Али":Американците каза за 1,2 милиона руски жертви.Повечко са.
21:34 01.09.2025
18 Ццц
До коментар #15 от "Шопо":Евреин. По-голяма обида не мога да измисля. 😂
21:35 01.09.2025
19 Вашето Мнение
До коментар #16 от "ВЗРИВЯВАЙ":Ниможете ве прайдажии, това да не е като да вееш дир@ник с пауново перо в него.
Коментиран от #22
21:38 01.09.2025
20 Механик
Коментиран от #24
21:38 01.09.2025
21 Швейк
Двамата изкуфели дъртаци основателно се страхуват да преговарят с него.
Коментиран от #28, #30
21:40 01.09.2025
22 А где
До коментар #19 от "Вашето Мнение":МОЧАТА?
Коментиран от #25, #26
21:40 01.09.2025
23 Ачо
21:41 01.09.2025
24 Ццц
До коментар #20 от "Механик":В сайтовете, от които се интересуваш, няма да видиш нищо с мъж и жена.
Коментиран от #29
21:43 01.09.2025
25 Я погледни
До коментар #22 от "А где":в гащите.
21:43 01.09.2025
26 Вашето Мнение
До коментар #22 от "А где":Писукането ти женчо няма да стигне за Альоша, а моча ще си я възтановите като част от рехабилитационна програма за минаване пак на другия бряг.
21:43 01.09.2025
27 Зеленски?
До коментар #6 от "Шопо":Човекът вкарал путин за четвърта поредна година в бункера.
21:44 01.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Механик
До коментар #24 от "Ццц":Не съм твърдял че Путин е мъж.
Коментиран от #32
21:45 01.09.2025
30 Що за мъж
До коментар #21 от "Швейк":се продава като проссститут..
21:46 01.09.2025
31 Готов за бой
21:46 01.09.2025
32 Ццц
До коментар #29 от "Механик":Ако ти прилича на жена, разбирам защо не го харесваш. 🤣
21:58 01.09.2025
33 И двамата
До коментар #2 от "Българин":Не го бръснат Зелето за слива, когато му наредят тогава ще се срещнат, ако не иска ще проси
22:08 01.09.2025
34 Уса
22:13 01.09.2025
35 Нормално
22:22 01.09.2025
36 Видьо Видев
До коментар #2 от "Българин":Скритата истина
На днешният 1-ви септември
1939-та г.
Нацистка Германия и комунистическа Русия нападат Полша,
Така започва Втората световна война.
Месец след вероломното нападение,
Вермахта и Червената армия
ще организират парад на победата
при срещата си на средата на Полша.
Придружен със секс оргии на близките полянки
между червеноармейки и хитлеристи.
22:34 01.09.2025
37 Смешник
22:35 01.09.2025