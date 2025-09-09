Украинската армия удари важен нефтопровод в Саратовска област

В резултат на експлозия в Саратовска област магистралният нефтопровод "Куйбишев - Лисичанск" е бил изключен от строя, съобщават изданията "РБК-Украйна" и "Суспилне", позовавайки се на източници в Главното разузнавателно управление.
Украинските военни и специални служби не са съобщили официално за атака срещу нефтопровода. Руските власти не са коментирали съобщенията.
По-рано източник на РБК-Украйна от украинското разузнаване съобщи за експлозия на две тръби от главния газопровод рано сутринта във вторник в Пензенска област.
Украинските военни и специални служби, както и в случая с експлозията в Саратов, не направиха официални изявления по този въпрос, а от руска страна нямаше нито потвърждения, нито опровержения.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 изключен от строя
17:18 09.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Дядо Гого
Коментиран от #25, #35
17:18 09.09.2025
4 Тео
Коментиран от #12
17:19 09.09.2025
5 минувач
17:19 09.09.2025
6 Сатана Z
17:20 09.09.2025
7 Да не се се оплакват
17:21 09.09.2025
8 Клати Курти
Коментиран от #34
17:21 09.09.2025
9 000
Паланчинката се обръща. Русия се връща на Балканите.
17:22 09.09.2025
10 Ха ХаХа
Укра е на сол
17:22 09.09.2025
11 Анализатор
17:23 09.09.2025
12 Дедо
До коментар #4 от "Тео":Ами отиди го кажи на украинските войници , не на нас .......ще се върнеш в чувалче
17:24 09.09.2025
13 На Израел и на Путин може
Коментиран от #16
17:24 09.09.2025
14 Хохо Бохо
17:24 09.09.2025
15 Росен Болхариев
17:25 09.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Защо ти трябваше Пусинее ?!
Сега цал свят знае, че цялата пара на Кремъл е в свирката.
17:28 09.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Тия пичове потрошиха
Абе...мани
Хахахаха
Коментиран от #42
17:32 09.09.2025
20 супер
17:33 09.09.2025
21 У дри БАЦЕ
17:34 09.09.2025
22 Хахахаха
До коментар #2 от "си дзън":Ах как прекрасно кънти на кухо онова дето търчи над раменете ти.
17:34 09.09.2025
23 ресурсите на Русия
Коментиран от #27
17:35 09.09.2025
24 Остап
17:36 09.09.2025
25 Украйна не трябваше ли
До коментар #3 от "Дядо Гого":да я няма още през 2022 г.
Сами се надъхвате, ама за тоя дето духа.
Коментиран от #26
17:43 09.09.2025
26 Абе
До коментар #25 от "Украйна не трябваше ли":Щом казваш, ще я няма.
17:46 09.09.2025
27 Всичко към Азия
До коментар #23 от "ресурсите на Русия":на безценица. За юани и рупии.
А евро и долари, през крив макарон.
Коментиран от #28
17:55 09.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 не може да бъде
Коментиран от #33
18:03 09.09.2025
30 Ала бала
18:07 09.09.2025
31 Кремълски, бункерен плъх
18:09 09.09.2025
32 не може да бъде
18:10 09.09.2025
33 Няма връзка между това
До коментар #29 от "не може да бъде":което твърдиш и това което е станало .
Коментиран от #37, #38
18:10 09.09.2025
34 Руснаците обаче
До коментар #8 от "Клати Курти":с тези Кинжали и Искандери се целят само по цивилни. Но пък успяват да ранят само по няколко. А казват западни експети и натовци, че уж били вече Първата в Света
Ти новини не четеш ли?!
Коментиран от #39
18:15 09.09.2025
35 Много ви се иска да я няма Украйна
До коментар #3 от "Дядо Гого":но я има, да ви бърка в душите руски
Коментиран от #40
18:15 09.09.2025
36 А ве ,,ударили" те...- чушки!
18:16 09.09.2025
37 А каквото е станало
До коментар #33 от "Няма връзка между това":да не сядаш на него.
Просто като Зеленски заеми "по-добра позиция" и каквото, такова
18:20 09.09.2025
38 За кво
До коментар #33 от "Няма връзка между това":виеш тогаз?
18:20 09.09.2025
39 Обаче укрите винаги вият
До коментар #34 от "Руснаците обаче":на умряло.
18:21 09.09.2025
40 Абе то щеше да я има
До коментар #35 от "Много ви се иска да я няма Украйна":дори почти цяла и не с наполовина население...ама Борис Джонсън не даде.
18:25 09.09.2025
41 Асесаи
18:31 09.09.2025
42 Ха ХаХа
До коментар #19 от "Тия пичове потрошиха":Господ ти е Монголското куче Тангра бе гьотверен
Потрошили са на Марко Тотев струмента
Укра е сол
18:35 09.09.2025