Украинската армия удари важен нефтопровод в Саратовска област

В резултат на експлозия в Саратовска област магистралният нефтопровод "Куйбишев - Лисичанск" е бил изключен от строя, съобщават изданията "РБК-Украйна" и "Суспилне", позовавайки се на източници в Главното разузнавателно управление.

Украинските военни и специални служби не са съобщили официално за атака срещу нефтопровода. Руските власти не са коментирали съобщенията.

По-рано източник на РБК-Украйна от украинското разузнаване съобщи за експлозия на две тръби от главния газопровод рано сутринта във вторник в Пензенска област.

Украинските военни и специални служби, както и в случая с експлозията в Саратов, не направиха официални изявления по този въпрос, а от руска страна нямаше нито потвърждения, нито опровержения.