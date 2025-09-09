Новини
Свят »
Украйна »
Украинската армия удари важен нефтопровод в Саратовска област
  Тема: Украйна

Украинската армия удари важен нефтопровод в Саратовска област

9 Септември, 2025 17:15 1 620 42

  • русия-
  • украйна-
  • нефтопровод-
  • саратовска област

По-рано източник на РБК-Украйна от украинското разузнаване съобщи за експлозия на две тръби от главния газопровод рано сутринта във вторник в Пензенска област

Украинската армия удари важен нефтопровод в Саратовска област - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

В резултат на експлозия в Саратовска област магистралният нефтопровод "Куйбишев - Лисичанск" е бил изключен от строя, съобщават изданията "РБК-Украйна" и "Суспилне", позовавайки се на източници в Главното разузнавателно управление.

Украинските военни и специални служби не са съобщили официално за атака срещу нефтопровода. Руските власти не са коментирали съобщенията.

По-рано източник на РБК-Украйна от украинското разузнаване съобщи за експлозия на две тръби от главния газопровод рано сутринта във вторник в Пензенска област.

Украинските военни и специални служби, както и в случая с експлозията в Саратов, не направиха официални изявления по този въпрос, а от руска страна нямаше нито потвърждения, нито опровержения.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 изключен от строя

    29 10 Отговор
    Дебили

    17:18 09.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дядо Гого

    48 18 Отговор
    Абе ДВМ стига с тая Украйна! Няма да има Украйна след няколко месеца, не разбрахте ли? Докога ще ни занимавате с тоя зелен наркоман, дето си изби народа за кефа на англосаксонците?

    Коментиран от #25, #35

    17:18 09.09.2025

  • 4 Тео

    30 19 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия!

    Коментиран от #12

    17:19 09.09.2025

  • 5 минувач

    34 13 Отговор
    Голем праз ! А утре пак рев и со....ли до бога още от сутринта !

    17:19 09.09.2025

  • 6 Сатана Z

    30 13 Отговор
    В момента се извършва капитален ремонт по трасето Куйбишев - Лисичанск ,което е затворено от месеци.Укро терористите пак ги хванаха в лъжа.

    17:20 09.09.2025

  • 7 Да не се се оплакват

    32 12 Отговор
    Руснаците сега ще им гръмнат и останалите рафинерии и газохранилища. Като са толкова ербап, да не се оплакват. Сами си търсят поводи за отмъщение.

    17:21 09.09.2025

  • 8 Клати Курти

    32 13 Отговор
    Хохохолите сега тръбят,че удрят руски нефтопроводи,но довечера когато полетят Кинжалите ,Искандерите и Гераните и ги рамажат като въшки , утре ще има пак жален укропски вой до небето .

    Коментиран от #34

    17:21 09.09.2025

  • 9 000

    29 12 Отговор
    САЩ са информирали страните в Европа, че се оттеглят от съвместните програми за борба с т.нар. дезинформация от страни като Русия, Китай и Иран.
    Паланчинката се обръща. Русия се връща на Балканите.

    17:22 09.09.2025

  • 10 Ха ХаХа

    23 12 Отговор
    Удариха на Марко Тотев дреболиите.
    Укра е на сол

    17:22 09.09.2025

  • 11 Анализатор

    14 26 Отговор
    Понякога се случват и хубави неща, във войната която води фашистка пРоссия...

    17:23 09.09.2025

  • 12 Дедо

    7 16 Отговор

    До коментар #4 от "Тео":

    Ами отиди го кажи на украинските войници , не на нас .......ще се върнеш в чувалче

    17:24 09.09.2025

  • 13 На Израел и на Путин може

    7 20 Отговор
    да се вярва, толкова колкото на най-изпечен лъжец. След всеки призив за мир започват бомбардировки над Газа и над Украйна с още по-голяма ожесточеност.

    Коментиран от #16

    17:24 09.09.2025

  • 14 Хохо Бохо

    17 7 Отговор
    Последно газопровод или нефтопровод? Май салонацитата и те не знаят.

    17:24 09.09.2025

  • 15 Росен Болхариев

    6 11 Отговор
    Защо всички ме презират?

    17:25 09.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Защо ти трябваше Пусинее ?!

    11 19 Отговор
    Ако npocтото жуже Пусин не беше нападнал Украйна, все още целия свят щеше да си мисли, че Zлата червена орда е "вторая в мире".
    Сега цал свят знае, че цялата пара на Кремъл е в свирката.

    17:28 09.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тия пичове потрошиха

    7 15 Отговор
    Монголяците на Ху.. ЙЛО и КИМ
    Абе...мани
    Хахахаха

    Коментиран от #42

    17:32 09.09.2025

  • 20 супер

    10 16 Отговор
    Още една артерия към ЕС приключва...

    17:33 09.09.2025

  • 21 У дри БАЦЕ

    7 16 Отговор
    У..ДРИ ТАА МОНГОЛЯК ФАШИСТКА ИЗ.. МЕТ

    17:34 09.09.2025

  • 22 Хахахаха

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Ах как прекрасно кънти на кухо онова дето търчи над раменете ти.

    17:34 09.09.2025

  • 23 ресурсите на Русия

    14 4 Отговор
    Всичко към Азия за ЕС К....р!

    Коментиран от #27

    17:35 09.09.2025

  • 24 Остап

    12 5 Отговор
    Ще плащаме тройно,пак руски газ,ама с правилни документи.

    17:36 09.09.2025

  • 25 Украйна не трябваше ли

    5 13 Отговор

    До коментар #3 от "Дядо Гого":

    да я няма още през 2022 г.
    Сами се надъхвате, ама за тоя дето духа.

    Коментиран от #26

    17:43 09.09.2025

  • 26 Абе

    11 3 Отговор

    До коментар #25 от "Украйна не трябваше ли":

    Щом казваш, ще я няма.

    17:46 09.09.2025

  • 27 Всичко към Азия

    2 10 Отговор

    До коментар #23 от "ресурсите на Русия":

    на безценица. За юани и рупии.
    А евро и долари, през крив макарон.

    Коментиран от #28

    17:55 09.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 не може да бъде

    9 8 Отговор
    Приемам че всичко написано в информацията е вярно макар че има индикации за силно преувеличение и изкривяване.Сега максимум за една седмица а вероятно за 3 дни повредите ще бъдат отстранени а Русия получава карт бланш да удари Украйна с 500-600-800 а може би вече ще има ново ниво-1000 и повече дронове в комбинация с неизвестен брой ракети!?След което -неистов рев -бият Паниковски!?

    Коментиран от #33

    18:03 09.09.2025

  • 30 Ала бала

    1 10 Отговор
    Ударисголгъзпомъдете

    18:07 09.09.2025

  • 31 Кремълски, бункерен плъх

    9 8 Отговор
    Всичко е по план ... Няма значение дали е мой😁 .

    18:09 09.09.2025

  • 32 не може да бъде

    5 2 Отговор
    Искам специално да подчертая че пропускам объркването нефтопровод и газопровод ...Случва се и в най-добрите семейства ...е за Украйна става доста често но нейсе....

    18:10 09.09.2025

  • 33 Няма връзка между това

    8 7 Отговор

    До коментар #29 от "не може да бъде":

    което твърдиш и това което е станало .

    Коментиран от #37, #38

    18:10 09.09.2025

  • 34 Руснаците обаче

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Клати Курти":

    с тези Кинжали и Искандери се целят само по цивилни. Но пък успяват да ранят само по няколко. А казват западни експети и натовци, че уж били вече Първата в Света

    Ти новини не четеш ли?!

    Коментиран от #39

    18:15 09.09.2025

  • 35 Много ви се иска да я няма Украйна

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Дядо Гого":

    но я има, да ви бърка в душите руски

    Коментиран от #40

    18:15 09.09.2025

  • 36 А ве ,,ударили" те...- чушки!

    5 3 Отговор
    Уж Укрите все ,,удрят"...,пък все...ударени ми ходят...?!?!

    18:16 09.09.2025

  • 37 А каквото е станало

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Няма връзка между това":

    да не сядаш на него.

    Просто като Зеленски заеми "по-добра позиция" и каквото, такова

    18:20 09.09.2025

  • 38 За кво

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Няма връзка между това":

    виеш тогаз?

    18:20 09.09.2025

  • 39 Обаче укрите винаги вият

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "Руснаците обаче":

    на умряло.

    18:21 09.09.2025

  • 40 Абе то щеше да я има

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Много ви се иска да я няма Украйна":

    дори почти цяла и не с наполовина население...ама Борис Джонсън не даде.

    18:25 09.09.2025

  • 41 Асесаи

    0 0 Отговор
    Търсиш ли нещо, винаги ще го намериш!

    18:31 09.09.2025

  • 42 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Тия пичове потрошиха":

    Господ ти е Монголското куче Тангра бе гьотверен
    Потрошили са на Марко Тотев струмента
    Укра е сол

    18:35 09.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания