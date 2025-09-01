Службата за сигурност на Украйна (СБУ) обяви в понеделник, че е повдигнала нови обвинения срещу чеченския лидер Рамзан Кадиров задочно, пише Фокус.
"Разследващите от Службата за сигурност са уведомили Кадиров задочно за подозрение по член 438 от Наказателния кодекс на Украйна ("Нарушение на законите и обичаите на войната“ )“, се казва в изявление на СБУ, публикувано в Telegram канала ѝ.
СБУ е обявила Кадиров за издирване през ноември 2022 г. Според базата данни на агенцията, той е обвинен по два члена, включително "водене на агресивна война или агресивни военни действия“. Според Наказателния кодекс на Украйна, това предвижда лишаване от свобода за срок от десет до петнадесет години.
По-късно ръководителят на Чечения отговори на решението на СБУ, отбелязвайки, че "вече е бил в Украйна няколко пъти“ и не е забелязал някой да се опитва да го хване.
Службата за сигурност на Украйна повдигна задочно обвинение срещу Рамзан Кадиров
1 Септември, 2025 22:20 575 22
По-късно ръководителят на Чечения отговори на решението на СБУ, отбелязвайки, че вече е бил в Украйна няколко пъти и не е забелязал някой да се опитва да го хване
Службата за сигурност на Украйна (СБУ) обяви в понеделник, че е повдигнала нови обвинения срещу чеченския лидер Рамзан Кадиров задочно, пише Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй
22:23 01.09.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #7, #16
22:23 01.09.2025
3 Той е обвинен по два члена
22:23 01.09.2025
4 Тии
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Кажи защо не дойде в Сопот,а толкова рева всички да ходят
22:24 01.09.2025
5 Размазан Кадиров
22:25 01.09.2025
6 Кадиров
Коментиран от #13
22:25 01.09.2025
7 Точно
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Огромни опашки са се образували на всички контролно-пропускателни пунктове на границата с Полша, след като украинските власти позволиха на млади хора на възраст 18-22 години да напуснат Украйна. Това съобщава украински издание, позовавайки се на очевидци,
Както се пее в любимата им песен: „Баща ни е Бандера, майка ни е Украйна, трябва да бягаме от тази проклета страна!“
Коментиран от #15
22:26 01.09.2025
8 Факт
Чеченският лидер лъже, че се бие в Украйна
Рамзан Кадиров се снима пред бензиностанция, твърдейки, че е в Мариупол, за да „освободи“ града. Надписът на бензиностанцията „Пулсар“ обаче принадлежи на руската енергийна компания „Роснефт“, която няма бензиностанции на украинска земя. За втори път Кадиров допуска гаф по този начин – преди това твърдеше, че е в Киев, докато всъщност е в Грозни. Кадиров отчаяно се опитва да накара хората да мислят, че се бие в Украйна. Кадиров отчаяно се опитва да накара хората да мислят, че се бие в Украйна. За момента води война само на клавиатурата.
22:26 01.09.2025
9 да питам
22:27 01.09.2025
10 Истината
22:28 01.09.2025
11 Мартин
22:28 01.09.2025
12 Хаха
22:28 01.09.2025
13 онзи
До коментар #6 от "Кадиров":По-лошото е , че и Путин го знае къде е ...Не е зле да се оглежда , че може да е следващият след Парубий .
22:29 01.09.2025
14 Да се знае!
Коментиран от #18
22:30 01.09.2025
15 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Точно":Ама ги ловят на границата и в окопите.Това е капан
22:30 01.09.2025
16 Дрътия Софианец
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Я дай нещо ... Понеже ти всичко знаеш .. Освен да "притежаваш" 17 ресторанта...🤭🤫
22:31 01.09.2025
17 Газ
Коментиран от #20, #22
22:33 01.09.2025
18 Това е безспорен
До коментар #14 от "Да се знае!":Факт.
22:35 01.09.2025
19 ГОСТ
22:36 01.09.2025
20 Отгоре ми се казва
До коментар #17 от "Газ":Няма да го бъде.
22:36 01.09.2025
21 Не могат да му се премерят на
22:37 01.09.2025
22 И ся кво?!
До коментар #17 от "Газ":Бъди сигурен!
Един косъм нема да му падне от брадата на Кадиров...!
22:37 01.09.2025