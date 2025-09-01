Новини
Службата за сигурност на Украйна повдигна задочно обвинение срещу Рамзан Кадиров
  Тема: Украйна

Службата за сигурност на Украйна повдигна задочно обвинение срещу Рамзан Кадиров

1 Септември, 2025 22:20

По-късно ръководителят на Чечения отговори на решението на СБУ, отбелязвайки, че вече е бил в Украйна няколко пъти и не е забелязал някой да се опитва да го хване

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) обяви в понеделник, че е повдигнала нови обвинения срещу чеченския лидер Рамзан Кадиров задочно, пише Фокус.

"Разследващите от Службата за сигурност са уведомили Кадиров задочно за подозрение по член 438 от Наказателния кодекс на Украйна ("Нарушение на законите и обичаите на войната“ )“, се казва в изявление на СБУ, публикувано в Telegram канала ѝ.

СБУ е обявила Кадиров за издирване през ноември 2022 г. Според базата данни на агенцията, той е обвинен по два члена, включително "водене на агресивна война или агресивни военни действия“. Според Наказателния кодекс на Украйна, това предвижда лишаване от свобода за срок от десет до петнадесет години.

По-късно ръководителят на Чечения отговори на решението на СБУ, отбелязвайки, че "вече е бил в Украйна няколко пъти“ и не е забелязал някой да се опитва да го хване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    2 14 Отговор
    Ще Бъде Обладан Рамзан и после пратен при Стоте Девици за Утеха

    22:23 01.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    16 2 Отговор
    Зеленски е голям хитрец.Обеща на младите хора в Украйна да ги пусне в чужбина и сега ги лови на границата и оттам в окопите.

    Коментиран от #4, #7, #16

    22:23 01.09.2025

  • 3 Той е обвинен по два члена

    3 11 Отговор
    Но ще вземе само по дебелия и дъгия ,останалите са за нашите копеи

    22:23 01.09.2025

  • 4 Тии

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Кажи защо не дойде в Сопот,а толкова рева всички да ходят

    22:24 01.09.2025

  • 5 Размазан Кадиров

    8 1 Отговор
    Украинските служби да повлияни от албанските такива.Включват сато албански реотани

    22:25 01.09.2025

  • 6 Кадиров

    10 2 Отговор
    Аз Зеленски няма да го издирвам, знам къде е !

    Коментиран от #13

    22:25 01.09.2025

  • 7 Точно

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Огромни опашки са се образували на всички контролно-пропускателни пунктове на границата с Полша, след като украинските власти позволиха на млади хора на възраст 18-22 години да напуснат Украйна. Това съобщава украински издание, позовавайки се на очевидци,
    Както се пее в любимата им песен: „Баща ни е Бандера, майка ни е Украйна, трябва да бягаме от тази проклета страна!“

    Коментиран от #15

    22:26 01.09.2025

  • 8 Факт

    0 0 Отговор
    Кадиров твърди, че се бие в Мариупол, но качи снимка от бензиностанция в Русия
    Чеченският лидер лъже, че се бие в Украйна
    Рамзан Кадиров се снима пред бензиностанция, твърдейки, че е в Мариупол, за да „освободи“ града. Надписът на бензиностанцията „Пулсар“ обаче принадлежи на руската енергийна компания „Роснефт“, която няма бензиностанции на украинска земя. За втори път Кадиров допуска гаф по този начин – преди това твърдеше, че е в Киев, докато всъщност е в Грозни. Кадиров отчаяно се опитва да накара хората да мислят, че се бие в Украйна. Кадиров отчаяно се опитва да накара хората да мислят, че се бие в Украйна. За момента води война само на клавиатурата.

    22:26 01.09.2025

  • 9 да питам

    0 4 Отговор
    Ама светофара не го видя ...

    22:27 01.09.2025

  • 10 Истината

    0 7 Отговор
    Ахмат Кадиров първо воюва срещу Русия, после се обръща срещу радикалния ислям и минава на страната на Москва, където е убит през 2004 г. Синът му Рамзан, макар да е най-верният човек на Кремъл, управлява Чечения със същите похвати на религиозен радикализъм, срещу които баща му се беше борил.

    22:28 01.09.2025

  • 11 Мартин

    0 5 Отговор
    Пиша го в преразход.

    22:28 01.09.2025

  • 12 Хаха

    1 6 Отговор
    Зеленски трябва да почне Чечня с фламинго.

    22:28 01.09.2025

  • 13 онзи

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кадиров":

    По-лошото е , че и Путин го знае къде е ...Не е зле да се оглежда , че може да е следващият след Парубий .

    22:29 01.09.2025

  • 14 Да се знае!

    0 5 Отговор
    Кадиров е убил първият си руснак когато е бил на 16 години.

    Коментиран от #18

    22:30 01.09.2025

  • 15 Последния Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Точно":

    Ама ги ловят на границата и в окопите.Това е капан

    22:30 01.09.2025

  • 16 Дрътия Софианец

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Я дай нещо ... Понеже ти всичко знаеш .. Освен да "притежаваш" 17 ресторанта...🤭🤫

    22:31 01.09.2025

  • 17 Газ

    1 0 Отговор
    Малюк издаде смъртната присъда на Кадиров.

    Коментиран от #20, #22

    22:33 01.09.2025

  • 18 Това е безспорен

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да се знае!":

    Факт.

    22:35 01.09.2025

  • 19 ГОСТ

    1 0 Отговор
    тия сбу направо изтрещяха. издирват кого ли не и какво от това.извършиха атентати в Русия и онзи ден им се върна. всяко действие си има противодействие.

    22:36 01.09.2025

  • 20 Отгоре ми се казва

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Газ":

    Няма да го бъде.

    22:36 01.09.2025

  • 21 Не могат да му се премерят на

    1 0 Отговор
    Малкия пръст както се казва.

    22:37 01.09.2025

  • 22 И ся кво?!

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Газ":

    Бъди сигурен!
    Един косъм нема да му падне от брадата на Кадиров...!

    22:37 01.09.2025

