Руските удари по Украйна, извършени с дронове с голям обсег, са намалели с една трета през изминалия месец август спрямо предходния месец юли. Това показва анализ на френската информационна агенция Франс прес, публикуван днес на фона на интензивни дипломатически усилия за слагане на край на руската инвазия в Украйна, които обаче остават безрезултатни, пише БТА.

Това намаляване на атаките с дронове става след три месеца на засилване на руските въздушни атаки и съвпада със срещата в Аляска между президентите на Русия и на САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп, последвана от срещата между Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски, придружаван от няколко европейски лидери, ръководителката на Европейската комисия и генералния секретар на НАТО, състояла се във Вашингтон.

И ако всички тези срещи породиха надежда за прогрес в преговорите за постигане на мир, то по това досие след това напредък нямаше, отбелязва Франс прес.

Според анализ на френската агенция на ежедневните сводки на украинските военновъздушни сили през август Русия е изстреляла общо 4132 дрона по време на тези среднощни атаки срещу Украйна. Това е с 34 процента по-малко в сравнение с юли.

Въпреки това намаляване руските бомбардировки си остават убийствени, предизвиквайки много жертви сред цивилните, коментира Франс прес.

Украинските военни сводки си остават обаче индикативни и в тях много често се включват само среднощните атаки, подчертава Франс прес, като цитира украинските военновъздушни сили. Според тях глобалният брой на дроновете с голям обсег, използвани от руската армия, е несъмнено малко по-висок.

През юли Москва е изстреляла 6297 дрона с голям обсег и 198 ракети по Украйна, според същите украински военни сводки. Това беше рекорд от началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

На 28 август Киев беше подложен на най-опустошителната атака с руски дронове и ракети, в която бяха убити 25 души, сред които много деца, основно жители на един и същи блок.

През юни руските атаки с дронове и с ракети по украински градове доведоха до рекорден брой жертви и ранени сред цивилните в Украйна от началото на конфликта преди повече от 3 години, според данни на ООН.

Среднощните удари са ежедневие от началото на войната в Украйна, която е най-убийственият конфликт в Европа от Втората световна война. Освен дроновете „Геран“, проектирани от Русия на базата на иранските дронове „Шахед“, Русия е изстреляла и 156 ракети по Украйна през август.

Украинската противовъздушна отбрана е свалила 83 процента от дроновете и ракетите на Русия през август спрямо 88 процента през юли, показва още анализът на Франс прес.

Намаляването на атаките с дронове е било през първата половина на месеца, предшествала срещата на Тръмп с Путин в Аляска, приключила без значим напредък относно края на конфликта. През втората половина на август Русия извърши две големи въздушни атаки по Украйна, в които участваха няколкостотин дронове и ракети.