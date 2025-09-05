Новини
Мнения »
В свят като в България, където почти нищо не работи, опасността е отчаянието! Костадин Граматиков пред ФАКТИ

В свят като в България, където почти нищо не работи, опасността е отчаянието! Костадин Граматиков пред ФАКТИ

5 Септември, 2025 09:03 2 201 36

  • костадин-
  • граматиков-
  • сащ-
  • калифорния-
  • българия

В България животът е труден, казва той

В свят като в България, където почти нищо не работи, опасността е отчаянието! Костадин Граматиков пред ФАКТИ - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Продължение...

- Нима в Калифорния няма завист или съревнование?
- Има – но в различен контекст. Там усещаш, че машината на обществото работи. Натискаш копчето – получаваш резултат. И то не е илюзия, а реалност. В България, след като се върнах, опитах да свърша елементарни неща. Вместо решения – получих стотици телефони и чиновници, които не знаят кой за какво отговаря. Натискаш копчетата – нищо не се случва. Системата съществува само на хартия.
В Калифорния правата ти са защитени, свободата ти – гарантирана, никой не заговорничи срещу теб. Но ето нещо парадоксално - тъкмо в тази уреденост има нещо страшно. Усещането, че всичко е решено, подредено, предсказуемо… те оставя сам и гол.

- Тогава накъде води всичко това?
- Стигаш до въпроса: „И какво от това?“ Живееш в съвършена система. Машината работи. И ти работиш в нея. Но утре умираш – а машината продължава. И тогава какъв е смисълът? Да бъдеш просто добре смазан зъбчат механизъм?
Тук идва нуждата от религия – като утешителен отговор. Или пък психотерапия – другата форма на бягство. Американецът страда, но не търси трагедията или радостта в дълбочина – той търси обяснение, диагноза, терапевтичен отговор. Щастлив си – отиваш на терапевт. Нещастен си – също. Няма катарзис. Има поддръжка.

- И все пак – каква е основната разлика между Калифорния и България?
- В Калифорния животът е уравновесен, рационален, предвидим. И това е постижение – никой не го отрича. Имаш дом, сигурност, пари. Знаеш, че данъците ти отиват където трябва. Но тази сигурност те приспива. Не ти позволява да се изправиш пред големия въпрос: „Какво ще правя със смъртта?“
В България животът е труден. Почти нищо не работи както трябва. Но точно затова – когато смъртта те докосне, ти избираш живота с цялата си воля. В Калифорния живееш в „съвършенство“, което те лишава от нужда да мислиш за смъртта. Но това е наркотик. Хотел Калифорния – вечно можеш да влезеш, но никога да не излезеш.

- От какво трябва да се предпази българинът днес?
- В свят, където всичко работи безупречно, най-голямата опасност е грешката. В свят като в България, където почти нищо не работи, опасността е отчаянието! Но в същото време – там, където си на ръба между живот и смърт, се ражда копнежът: „Искам живот!“
В Калифорния има удобство – но то води до забрава на смъртта. В България има болка – но тя може да те събуди.

- С риск да прозвучи макиавелистко – оправдава ли целта средствата?
- Свободата не идва мигновено. Човешката воля узрява бавно – през искания, през търсения, през грешки. Всяко искане е символ на нещо по-дълбоко – желание, което често не можем да назовем. Ние мислим, че искаме позиция, власт, признание – но дълбоко в себе си жадуваме друго. Бог гледа именно към това дълбоко желание – не към външното поведение, а към вътрешната цел. И съди според нея. Затова някой може да направи грешка – но ако целта му е добра, да бъде оправдан.

- Ако човек живее цял живот в заблуда, живее ли България грешно?
- Ако дълбокото намерение е добро, дори при грешна посока – Божията любов се намесва. Така става с апостол Павел – гонителят на християните. Той върши злини, но с добро произволение – от вярност, от търсене на истина. И Христос му казва: „Аз съм Този, когото гониш.“ Истината го печели, защото дълбоко в себе си той винаги е търсел нея. Същото важи и за България. Може би вървим грешно. Но ако копнежът ни е чист – ще дойде промяната.

- И какъв е пътят напред – за България и за българина?
- В крайна сметка – всичко зависи от поведението. Ако то е към доброто, към истината – ще участваме в Божията любов. Не само ще знаем, че съществува, а ще я преживеем. Ако останем в съзнанието, но без участие – това е падение. Това е адът - знанието без живот. Как ще стане тази промяна – не знаем. Но със сигурност ще има изненади, някак български…


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    37 12 Отговор
    За 30 години западна демокрация в България само измами ,корупция ,бандитизъм ,мутри и чалги и смърт ,много смърт ,толкова смърт по мирно време никога не е имало в историята на България,3 000 000 се преселиха под земята ,дори под турско народа е живял по добре

    Коментиран от #5, #20

    09:06 05.09.2025

  • 2 ЕвропеецО

    34 8 Отговор
    България не може да се сравнява с Калифорния, а по-скоро с Габон и Сенегал. Манталитетът не е много различен. Нормалните и образовани хора отдавна се отърваха.

    Коментиран от #18

    09:08 05.09.2025

  • 3 Цедката на Дарвин

    34 2 Отговор
    След като 35 години всичко кадърно напуска тази страна, кой остана да живее и работи в България? Как да очакваме резултат от неговия труд?

    Коментиран от #10

    09:08 05.09.2025

  • 4 12...34

    29 1 Отговор
    На час от хората и харесва хаоса,няма ден без голям инцидент който стига до жертви,мамините отрочета и корупцията.

    09:09 05.09.2025

  • 5 мхм

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    В гореспоменатата Калифорния Източна демокрация ли е?

    Коментиран от #15

    09:09 05.09.2025

  • 6 Така е

    15 14 Отговор
    Този автор не е добре. Душата му живее в ада. Съсипан човек.

    Коментиран от #19

    09:15 05.09.2025

  • 7 Ироничен

    24 6 Отговор
    Че в България има кусури - има, но приказките за отчаяние са пропаганда. Всеки петък магистралите са задръстени от коли, пътуващи към Черно или Егейско море, кръчмите са пълни, а трагичните инциденти по пътищата са от гъзария.

    Коментиран от #23

    09:15 05.09.2025

  • 8 Оракула от Делфи

    17 2 Отговор
    Нерде психология , нерде господ,... а и нерде България и калпавата и управа???

    "Атиняните" стари гръцки "тарикати", които се смятат за извора на демокрацията ,
    осъдили на смърт и убили философа Сократес ,
    защото казал;
    Не вярвайте в Господ ,който не го виждате ,
    вярвайте в себе си!!

    09:17 05.09.2025

  • 9 в България

    4 9 Отговор
    Все още е монголска демокрация. След Нова година ще се оправи.

    09:20 05.09.2025

  • 10 Сталин

    26 2 Отговор

    До коментар #3 от "Цедката на Дарвин":

    В България само мутри кючеци и чалга останаха ,всичко кадърно изчезна в чужбина

    09:21 05.09.2025

  • 11 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    17 5 Отговор
    Тоя кви глупости говори.
    Калифорния е НАЙ-издухания и НАЙ-скъп НАРКОщат всичко живо се ДРУСА ,, наемите и цени имоти УЖАСНИ горските пожари навсякъде,това и най ЛГБТ щат където живее НАЙ-голямата ГЕЙ общност в СВЕТС 120.000 ГЕЙя наблъскани в квартал Кастро Сан Франсиско.
    Не случайно всички AIтита и богаташи БЯГАТ с 200 от Калифорния и отиват на спокойно в ТЕКСАС където е Меката на Новите технологии и бизнес елита на САЩ

    Коментиран от #17

    09:23 05.09.2025

  • 12 БПФ

    22 2 Отговор
    Тоя явно говори за някаква Калифорния от миналото или от друго измерение? Защото в съвременната Калифорния милиони нещастници живеят в палатки и кашони, а наркоманци умират направо по улиците !!! Големите бизнеси масово бягат към Тексас. Престъпността е брутална.

    09:23 05.09.2025

  • 13 прокопи

    11 4 Отговор
    Този човек, започна да ми прилича на някой от Свидетелите на Йехова ...
    Междо другото в Италия мразят Свидетелите на Йехова, защото мразят всякакви свидетели ...

    09:24 05.09.2025

  • 14 1488

    9 1 Отговор
    пред парламента съм и се залях с бензин А92 от Еко

    ще драсна клечката ако 🎃 и 🐷 не ми обяснят какво стана с жипиеса на мърсулa 🐍 и къде е розовата пантера 🐆

    09:26 05.09.2025

  • 15 Този автор

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "мхм":

    е познал Божията любов. А такъв човек няма как да живее в ада...

    09:29 05.09.2025

  • 16 уредено ти е

    14 0 Отговор
    в Калифорния, не ти се мре.. цял живот умираш от страх какво ще стане с милионите ти, с имотите ти. В България мреш с усмивка - отърваваш се от мъката и гадния "живот". В този смисъл да умреш в България си е щастие и радост

    09:29 05.09.2025

  • 17 Прогресивен

    9 6 Отговор

    До коментар #11 от "Моше Честния с "Чесна 208 В"":

    С такава грамотност като твоята и злоба е ясно докъде си стигнал. Поредният, като онзи пребил полицая, за да се докаже, че е нещо като "мъж" и че е повече от останалите. В Калифорния има място за всеки. Никой няма да те закача или да ти прави нещо, има свобода, която включва всичко, стига да не е престъпност или посегателства върху личността и идентичността ти. Толкоз. С такива коментари само се доказва авторът колко е прав!

    09:30 05.09.2025

  • 18 оня с коня

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "ЕвропеецО":

    Ти не разбираш - БАШ България като Габон и Сенегал ми харесва щото тука с Определен Приход си "Някой",докато в Америка примерно си "Никой"!Затова и е казано:"По-добре Пръв на Село,отколкото Последен в Града".Мдааа...!

    09:31 05.09.2025

  • 19 Този автор

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Така е":

    е познал Божията любов. Такъв човек няма как да живее в ада. Той само го регистрира.

    09:33 05.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Охо това лице

    3 3 Отговор
    Е здраво издухан маниак!

    09:44 05.09.2025

  • 22 Луд

    8 0 Отговор
    Винаги съм бил позитивно настроен,Но последно време не виждам нищото позитивно.Възрастни тормозени и брутално убивани по разни старчески домове,Нима няма полиция нима няма закони ИМА Но на хартия.Кои е този дебил позволил си да извършва кремация и погребение без знанието на роднините.Американците издирват наследници по цял свят ,Нашите институции нямат представа защото им се плащат и взимат заплати.Проблемите със убийства на възрастни е чудовищен за имоти и пари нашенеца върши злодеяния .На колко са направени аутопсия пишете го някъде.Срам голям срам че сме наи старата нация това което се случва е недопустимо.ОТВРАТИТЕЛНО Е,,

    09:48 05.09.2025

  • 23 Ако

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ироничен":

    си прочел първата част от посланието на автора от вчера, може би щеше да разбереш, че той е обърнат към изгубеният от българите духовен рай. И от отсъствието на живототворящият Божий Дух, прогонен от алчност за материални блага, скъпи коли и лукс за телесни наслади, издигнати в култ за просперитет и превъзходство. Няма лошо човек да живее добре, но както казва Евангелието - "Където е сърцето ти, там е и съкровището ти"

    09:51 05.09.2025

  • 24 Истината:

    13 0 Отговор
    Как така в България нищо не работи, бе г-н Граматиков!
    Ами постоянните срещи на Премиера с Урсула, с Коща с герберският актив.
    Защо забравяте и помощта за Украйна - снаряди, оръжие, ток и пари.
    Не казвате нищо и за ускореното строителство на фирми близки до властта,
    преди влизане в Еврозоната.
    Пропуснали сте и Стакмистиката, която постоянно ни обработва, че няма инфлация,
    въпреки перманентния растеж на цените.
    Защо забравихте и парламента. Всяка вечер Борисов ни обяснява как ни вкарва в клуба на богатите,
    а Пеевси как ни предпазва от зли хора.

    09:51 05.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Иван

    13 0 Отговор
    Как нищо не работи 35 години се краде и това е построено при бай Тошо щото при демокрацията едно голямо НИЩО

    09:55 05.09.2025

  • 27 Мнение

    11 0 Отговор
    В този ред на мисли, как не се намериха десетина (не повече) почтени служители в Прокуратурата, да изхвърлят с шут Сарафов и неговата ОПГ набедени за юристи, и да заключат вратата. Прасетата на Цацаров докараха голяма свинщина. Борисов трябваше всеки ден да се среща с граждански арест. Няма време. Всеки ден туморът Борисов прави нови метастази под форма на калинки в институциите и вие им плащате заплатите до като туморът Ви убива

    09:57 05.09.2025

  • 28 Ъъъъ

    7 3 Отговор
    Ако някой е разбрал за какво се говори в тези 2 части на т.нар. интервю, моля да обясни. С какво точно този човек е интересен и някой научи ли нещо от това словоблудство?

    Коментиран от #30

    10:03 05.09.2025

  • 29 Винкело

    4 3 Отговор
    Съвършени глупости.

    10:17 05.09.2025

  • 30 Е ти явно

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ъъъъ":

    си стигнал само до Ъъъъ. Азбуката има още букви. Като я научиш и започнеш да четеш книжки, може би ще разбереш автора.

    10:19 05.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Пореден факт

    10 0 Отговор
    И тази паралелна държава се създаде у нас в 1997 г.
    когато мавъра пусна филантропа Шоро да "работи" в България!
    ОТВОРЕТЕ САЙТА НА ИНСТИТУТА ОО и с удивление четете
    как има дублиране на дейностите на всички министерства.
    От министерство на правосъдието през здравеопазването до образованието,
    което всъщност е най-важното за бъдещето на държавата,
    защото младите поколения трябва да пазят националното българското.

    Най-голямата беда и бедствие е разбира се в Българското образование, факт!
    Стотици НПО се намесиха в задълженията на държавата и резултатите
    са насилствена неграмотност и липса не само на гражданско възпитание, ами
    и на човешко отношение и човешко възпитание.

    Кой забрани на учителите в училище да налагат елементарна дисциплина?
    На всяка забележка от учител - родителите тичат да се разправят с ... учителя!
    Щот така ги учи демокрацията на соросоидите.

    И така пуснаха филантропа да работи в държавата България
    и за ужас никой не може да го спре или изгони от 25 години!!
    И потрес - тийнейджъри пребиват ДИРЕКТОР на Областна дирекция на МВР.

    На колко семинари и обучения ходиха съдии и други магистрати
    организирани от Институт ОО - защо вместо силно и СПРАВЕДЛИВО
    ПРАВОСЪДИЕ имаме обратното - отказ от правосъдие, а?
    И всичко това води до разпад на държавата
    за да може навлеци от чужди етноси да газят земята ни
    и да се разпореждат с живота ни, с лъжи, защо бе?

    Коментиран от #35

    10:27 05.09.2025

  • 34 Пояснение

    2 3 Отговор
    Само да ви поясня че статията не се препоръчва за панелниПлоскоземци които не пАнимаят!

    10:34 05.09.2025

  • 35 Причината г-н Граматиков

    6 1 Отговор

    До коментар #33 от "Пореден факт":

    Е същата както в България така и за САЩ.
    Чуждите интереси и апетите към райската ни България
    и прекрасният континент Северна Америка ги "потрошиха"

    от лозунга: ПАРИТЕ СА ВСИЧКО!

    Вие самият се пример - след 1990 г. всички се юрнаха да стават рокфелери
    без никаква СТРАТЕГИЯ за развитие на националната държава и българската нация!
    ИНДИВИДУАЛНО - ВСЕКИ БЪЛГАРИН ДА СТАНЕ МИЛИОНЕР
    без значение на другите и с какви средства, факт!

    И завистливите племена само това чакаха, за да ни вземат всичко.
    Още в 1999 г. ни взеха супер богатото -
    най-богато в Европа златно находище в Челопеч, защо, а?
    А на народа обясняваха, че такат било в "демокрацията", ъхъм..

    10:35 05.09.2025

  • 36 НЕПОЗНАТ

    1 0 Отговор
    ЪЪЪЪЪ, НИЩО НЕ РАЗБРАХ ОТ ТОВА ИНТЕРВЮ. БЛА, БЛА, БЛА. ПРАЗНИ СЛОВОИЗЛИЯНИЕ БЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ.
    СЪСИПАХТЕ ВСИЧКО. ПРОДАДОХТЕ СИ ДУШИТЕ НА ДЯВОЛА.

    10:50 05.09.2025