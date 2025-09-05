В свят като в България, където почти нищо не работи, опасността е отчаянието! Костадин Граматиков пред ФАКТИ

- Нима в Калифорния няма завист или съревнование?
- Има – но в различен контекст. Там усещаш, че машината на обществото работи. Натискаш копчето – получаваш резултат. И то не е илюзия, а реалност. В България, след като се върнах, опитах да свърша елементарни неща. Вместо решения – получих стотици телефони и чиновници, които не знаят кой за какво отговаря. Натискаш копчетата – нищо не се случва. Системата съществува само на хартия.
В Калифорния правата ти са защитени, свободата ти – гарантирана, никой не заговорничи срещу теб. Но ето нещо парадоксално - тъкмо в тази уреденост има нещо страшно. Усещането, че всичко е решено, подредено, предсказуемо… те оставя сам и гол.
- Тогава накъде води всичко това?
- Стигаш до въпроса: „И какво от това?“ Живееш в съвършена система. Машината работи. И ти работиш в нея. Но утре умираш – а машината продължава. И тогава какъв е смисълът? Да бъдеш просто добре смазан зъбчат механизъм?
Тук идва нуждата от религия – като утешителен отговор. Или пък психотерапия – другата форма на бягство. Американецът страда, но не търси трагедията или радостта в дълбочина – той търси обяснение, диагноза, терапевтичен отговор. Щастлив си – отиваш на терапевт. Нещастен си – също. Няма катарзис. Има поддръжка.
- И все пак – каква е основната разлика между Калифорния и България?
- В Калифорния животът е уравновесен, рационален, предвидим. И това е постижение – никой не го отрича. Имаш дом, сигурност, пари. Знаеш, че данъците ти отиват където трябва. Но тази сигурност те приспива. Не ти позволява да се изправиш пред големия въпрос: „Какво ще правя със смъртта?“
В България животът е труден. Почти нищо не работи както трябва. Но точно затова – когато смъртта те докосне, ти избираш живота с цялата си воля. В Калифорния живееш в „съвършенство“, което те лишава от нужда да мислиш за смъртта. Но това е наркотик. Хотел Калифорния – вечно можеш да влезеш, но никога да не излезеш.
- От какво трябва да се предпази българинът днес?
- В свят, където всичко работи безупречно, най-голямата опасност е грешката. В свят като в България, където почти нищо не работи, опасността е отчаянието! Но в същото време – там, където си на ръба между живот и смърт, се ражда копнежът: „Искам живот!“
В Калифорния има удобство – но то води до забрава на смъртта. В България има болка – но тя може да те събуди.
- С риск да прозвучи макиавелистко – оправдава ли целта средствата?
- Свободата не идва мигновено. Човешката воля узрява бавно – през искания, през търсения, през грешки. Всяко искане е символ на нещо по-дълбоко – желание, което често не можем да назовем. Ние мислим, че искаме позиция, власт, признание – но дълбоко в себе си жадуваме друго. Бог гледа именно към това дълбоко желание – не към външното поведение, а към вътрешната цел. И съди според нея. Затова някой може да направи грешка – но ако целта му е добра, да бъде оправдан.
- Ако човек живее цял живот в заблуда, живее ли България грешно?
- Ако дълбокото намерение е добро, дори при грешна посока – Божията любов се намесва. Така става с апостол Павел – гонителят на християните. Той върши злини, но с добро произволение – от вярност, от търсене на истина. И Христос му казва: „Аз съм Този, когото гониш.“ Истината го печели, защото дълбоко в себе си той винаги е търсел нея. Същото важи и за България. Може би вървим грешно. Но ако копнежът ни е чист – ще дойде промяната.
- И какъв е пътят напред – за България и за българина?
- В крайна сметка – всичко зависи от поведението. Ако то е към доброто, към истината – ще участваме в Божията любов. Не само ще знаем, че съществува, а ще я преживеем. Ако останем в съзнанието, но без участие – това е падение. Това е адът - знанието без живот. Как ще стане тази промяна – не знаем. Но със сигурност ще има изненади, някак български…
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #5, #20
09:06 05.09.2025
2 ЕвропеецО
Коментиран от #18
09:08 05.09.2025
3 Цедката на Дарвин
Коментиран от #10
09:08 05.09.2025
4 12...34
09:09 05.09.2025
5 мхм
До коментар #1 от "Сталин":В гореспоменатата Калифорния Източна демокрация ли е?
Коментиран от #15
09:09 05.09.2025
6 Така е
Коментиран от #19
09:15 05.09.2025
7 Ироничен
Коментиран от #23
09:15 05.09.2025
8 Оракула от Делфи
"Атиняните" стари гръцки "тарикати", които се смятат за извора на демокрацията ,
осъдили на смърт и убили философа Сократес ,
защото казал;
Не вярвайте в Господ ,който не го виждате ,
вярвайте в себе си!!
09:17 05.09.2025
9 в България
09:20 05.09.2025
10 Сталин
До коментар #3 от "Цедката на Дарвин":В България само мутри кючеци и чалга останаха ,всичко кадърно изчезна в чужбина
09:21 05.09.2025
11 Моше Честния с "Чесна 208 В"
Калифорния е НАЙ-издухания и НАЙ-скъп НАРКОщат всичко живо се ДРУСА ,, наемите и цени имоти УЖАСНИ горските пожари навсякъде,това и най ЛГБТ щат където живее НАЙ-голямата ГЕЙ общност в СВЕТС 120.000 ГЕЙя наблъскани в квартал Кастро Сан Франсиско.
Не случайно всички AIтита и богаташи БЯГАТ с 200 от Калифорния и отиват на спокойно в ТЕКСАС където е Меката на Новите технологии и бизнес елита на САЩ
Коментиран от #17
09:23 05.09.2025
12 БПФ
09:23 05.09.2025
13 прокопи
Междо другото в Италия мразят Свидетелите на Йехова, защото мразят всякакви свидетели ...
09:24 05.09.2025
14 1488
ще драсна клечката ако 🎃 и 🐷 не ми обяснят какво стана с жипиеса на мърсулa 🐍 и къде е розовата пантера 🐆
09:26 05.09.2025
15 Този автор
До коментар #5 от "мхм":е познал Божията любов. А такъв човек няма как да живее в ада...
09:29 05.09.2025
16 уредено ти е
09:29 05.09.2025
17 Прогресивен
До коментар #11 от "Моше Честния с "Чесна 208 В"":С такава грамотност като твоята и злоба е ясно докъде си стигнал. Поредният, като онзи пребил полицая, за да се докаже, че е нещо като "мъж" и че е повече от останалите. В Калифорния има място за всеки. Никой няма да те закача или да ти прави нещо, има свобода, която включва всичко, стига да не е престъпност или посегателства върху личността и идентичността ти. Толкоз. С такива коментари само се доказва авторът колко е прав!
09:30 05.09.2025
18 оня с коня
До коментар #2 от "ЕвропеецО":Ти не разбираш - БАШ България като Габон и Сенегал ми харесва щото тука с Определен Приход си "Някой",докато в Америка примерно си "Никой"!Затова и е казано:"По-добре Пръв на Село,отколкото Последен в Града".Мдааа...!
09:31 05.09.2025
19 Този автор
До коментар #6 от "Така е":е познал Божията любов. Такъв човек няма как да живее в ада. Той само го регистрира.
09:33 05.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Охо това лице
09:44 05.09.2025
22 Луд
09:48 05.09.2025
23 Ако
До коментар #7 от "Ироничен":си прочел първата част от посланието на автора от вчера, може би щеше да разбереш, че той е обърнат към изгубеният от българите духовен рай. И от отсъствието на живототворящият Божий Дух, прогонен от алчност за материални блага, скъпи коли и лукс за телесни наслади, издигнати в култ за просперитет и превъзходство. Няма лошо човек да живее добре, но както казва Евангелието - "Където е сърцето ти, там е и съкровището ти"
09:51 05.09.2025
24 Истината:
Ами постоянните срещи на Премиера с Урсула, с Коща с герберският актив.
Защо забравяте и помощта за Украйна - снаряди, оръжие, ток и пари.
Не казвате нищо и за ускореното строителство на фирми близки до властта,
преди влизане в Еврозоната.
Пропуснали сте и Стакмистиката, която постоянно ни обработва, че няма инфлация,
въпреки перманентния растеж на цените.
Защо забравихте и парламента. Всяка вечер Борисов ни обяснява как ни вкарва в клуба на богатите,
а Пеевси как ни предпазва от зли хора.
09:51 05.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Иван
09:55 05.09.2025
27 Мнение
09:57 05.09.2025
28 Ъъъъ
Коментиран от #30
10:03 05.09.2025
29 Винкело
10:17 05.09.2025
30 Е ти явно
До коментар #28 от "Ъъъъ":си стигнал само до Ъъъъ. Азбуката има още букви. Като я научиш и започнеш да четеш книжки, може би ще разбереш автора.
10:19 05.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Пореден факт
когато мавъра пусна филантропа Шоро да "работи" в България!
ОТВОРЕТЕ САЙТА НА ИНСТИТУТА ОО и с удивление четете
как има дублиране на дейностите на всички министерства.
От министерство на правосъдието през здравеопазването до образованието,
което всъщност е най-важното за бъдещето на държавата,
защото младите поколения трябва да пазят националното българското.
Най-голямата беда и бедствие е разбира се в Българското образование, факт!
Стотици НПО се намесиха в задълженията на държавата и резултатите
са насилствена неграмотност и липса не само на гражданско възпитание, ами
и на човешко отношение и човешко възпитание.
Кой забрани на учителите в училище да налагат елементарна дисциплина?
На всяка забележка от учител - родителите тичат да се разправят с ... учителя!
Щот така ги учи демокрацията на соросоидите.
И така пуснаха филантропа да работи в държавата България
и за ужас никой не може да го спре или изгони от 25 години!!
И потрес - тийнейджъри пребиват ДИРЕКТОР на Областна дирекция на МВР.
На колко семинари и обучения ходиха съдии и други магистрати
организирани от Институт ОО - защо вместо силно и СПРАВЕДЛИВО
ПРАВОСЪДИЕ имаме обратното - отказ от правосъдие, а?
И всичко това води до разпад на държавата
за да може навлеци от чужди етноси да газят земята ни
и да се разпореждат с живота ни, с лъжи, защо бе?
Коментиран от #35
10:27 05.09.2025
34 Пояснение
10:34 05.09.2025
35 Причината г-н Граматиков
До коментар #33 от "Пореден факт":Е същата както в България така и за САЩ.
Чуждите интереси и апетите към райската ни България
и прекрасният континент Северна Америка ги "потрошиха"
от лозунга: ПАРИТЕ СА ВСИЧКО!
Вие самият се пример - след 1990 г. всички се юрнаха да стават рокфелери
без никаква СТРАТЕГИЯ за развитие на националната държава и българската нация!
ИНДИВИДУАЛНО - ВСЕКИ БЪЛГАРИН ДА СТАНЕ МИЛИОНЕР
без значение на другите и с какви средства, факт!
И завистливите племена само това чакаха, за да ни вземат всичко.
Още в 1999 г. ни взеха супер богатото -
най-богато в Европа златно находище в Челопеч, защо, а?
А на народа обясняваха, че такат било в "демокрацията", ъхъм..
10:35 05.09.2025
36 НЕПОЗНАТ
СЪСИПАХТЕ ВСИЧКО. ПРОДАДОХТЕ СИ ДУШИТЕ НА ДЯВОЛА.
10:50 05.09.2025