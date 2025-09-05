Новини
Свят »
Китай »
Възможно ли е да живеем до 150 и повече години
  Тема: Украйна

Възможно ли е да живеем до 150 и повече години

5 Септември, 2025 17:35 1 119 61

  • си дзинпин-
  • владимир путин-
  • русия-
  • китай

"Колкото по-дълго живееш, толкова по-млад ставаш и дори може да станеш безсмъртен": Путин и Си философстват за вечния живот

Възможно ли е да живеем до 150 и повече години - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Трансплантация на органи, терапии за подмладяване и живот до 150-годишна възраст: по време на военния парад в Пекин микрофон улови разговор между президентите на Китай и Русия Си Дзинпин и Владимир Путин за безсмъртието. Двамата 72-годишни автократи разговарят за вечния живот. Си е на власт от 2013, а Путин - от четвърт век.

И двамата са променили конституцията в страната си, за да могат да управляват по-дълго. Но и двамата (формално комунистически лидери) вероятно смятат, че тези идеи няма защо да се споделят с широките маси.

Още новини от Украйна

Си и Путин завинаги? Мнозина настръхват при мисълта за подобен сценарий. Но какво ще кажете за живот до 150 години или повече? Дали някои хора ще могат да станат безсмъртни в някакъв момент?

Какво се случва, когато остаряваме?

Желанието за безсмъртие е толкова старо, колкото и самото човечество. То е дълбоко вкоренено в религиите и митовете, но остава непостижимо въпреки научния и медицинския напредък - поне досега.

Стареенето е неизбежен биологичен процес, при който в хода на клетъчното делене се натрупват ДНК грешки, водещи до увреждане на клетките, мутации, загуба на функционалност или възпаления. Това води до цялостен физически и умствен упадък.

Най-нормалното нещо е да остареем, казва Бьорн Шумахер от университета в Кьолн, който се занимава с темата - изследва какво точно се случва от биологична гледна точка с напредването на възрастта. "Всъщност всичко се разпада", казва той. Всеки ден от живота ни до 100 000 клетки в тялото ни се увреждат. "През първите десетилетия от живота си ние, хората, сме в състояние да възстановяваме тези увреждания", обяснява Шумахер. Но на 70-годишна възраст нещата изглеждат вече различно и това важи също и за хората с власт.

Както генетичните, така и екологичните фактори влияят върху това колко стари ставаме, а вредните влияния на околната среда като замърсители, стрес и неправилно хранене, могат да ускорят процеса.

Държавните мъже нямат стрес, те са добре обгрижвани и защитени от вредни влияния. Естественият процес на стареене обаче води и до заболявания като рак, сърдечносъдови и невродегенеративни заболявания и никакви телохранители не могат да ги спрат.

Как бихме могли да живеем по-дълго?

Вярно е, че напредъкът в биотехнологиите и трансплантационната медицина има потенциал да удължи живота ни два до три пъти, т.е. до около 150 години. Това все още не е безсмъртие, но е изумително дълъг период от време.

Желанието за свръхестествено дълъг живот един ден може да стане възможно благодарение на специални терапии против стареене, регенеративна медицина и генетични интервенции. Всички те имат за цел да удължат здравословната продължителност на живота и да забавят процеса на стареене, т.е. упадъка на биотехнологично ниво.

В тази област на биотехнологичните и генетичните изследвания вече има обещаващи подходи. Проучванията показват, че са възможни генетични намеси в процеса на стареене на клетъчно ниво, например чрез запазване на теломерите или подобряване на митохондриалната функция. Теломерите са окончанията на хромозомите, които се скъсяват при всяко клетъчно делене и в крайна сметка спират клетъчното делене, което допринася за стареенето.

При клетките от дрожди тези терапии за клетъчно подмладяване и генетични манипулации вече са показали увеличаване на продължителността на живота с до 82%. А кой държавник не би искал същото и за себе си? Като научна основа това е вълнуващо за терапиите за клетъчно подмладяване, но дали тази технология ще може да бъде приложена в някакъв момент при хората, е много съмнително.

Евентуално бихме могли да научим нещо от началото на живота си: тялото ни успява да определи биологичната възраст на нула, въпреки че яйцеклетката и сперматозоидът вече са значително по-възрастни, когато се съединяват.

"Като цяло определено е възможно да се подмладим", казва Бьорн Шумахер. "Малко след оплождането протичат напълно нормални биологични процеси, които нулират възрастта." Какво точно се случва там обаче, засега почти не е изяснено. А дори и когато това се случи, процесите, които ни подмладяват отново през първите седмици от живота ни, са невероятно сложни. Прехвърлянето им върху старо и цяло тяло засега е немислимо.

Едно животно може да подмлади целия си организъм: кръглият червей. Може би още един модел от природата, по който се ориентират силните хора?

Можем да забавим стареенето

Макар да е все още трудно да станем по-млади, има няколко мерки, с които поне можем да забавим стареенето: най-голям ефект имат спортът и намалените калории, казва изследователят на стареенето Шумахер. Някои медикаменти като метформин или семаглутид не само могат да лекуват отделни заболявания, но и да забавят процеса на стареене.

Напредък има и в трансплантационната медицина, спомената от Путин. Теоретично е възможно да се трансплантират и регенерират човешки органи непрекъснато, за да се противодейства на признаците на стареене, причинени от органна недостатъчност. Такова трансплантиране обаче е масивна интервенция с тежки странични ефекти, казва Бьорн Шумахер. В крайна сметка се вмъква чужд орган и за това трябва да се потисне собствената имунна система. "Това е много сложна история." Органоидите, които в момента се използват като мини органи в научните изследвания, също могат да играят роля в трансплантационната медицина в бъдеще. Но според Шумахер това все още е много далечна перспектива.

Ученият от университета в Кьолн не отрича, че е възможно да се получат органи или части от органи от собствени клетки, които след това да се имплантират обратно. Препрограмирането на собствените клетки също е възможност, която вече се използва в някои случаи. При пациенти с Паркинсон например се използва подход за превръщане на кожни в стволови клетки, които след това пък се преобразуват в специални нервни клетки. В мозъка на засегнатите лица те могат да заменят умрелите нервни клетки.

Мечта на богатите и властните или техен кошмар?

Голяма част от това все още звучи като научна фантастика или като филм на ужасите - в зависимост от гледната точка. Въпреки това невероятната сила на изкуствения интелект не бива да се подценява, особено в този контекст.

Много корпорации и забележителен брой стари и суетни хора инвестират огромни суми в изчислителна биология и разработване на персонализирани медицински подходи.

Доколко изследванията в тези области действително са напреднали, може да се окаже добре пазена тайна на богатите и влиятелните. Защото те със сигурност са съгласни със Си и Путин по този въпрос: удължаването на естествената продължителност на живота със сигурност не е опция за широките маси.

Наистина ли искаме да живеем вечно?

И така стигаме до истинския въпрос: струва ли си да се стремим към изкуствено удължен живот или дори към безсмъртие (изключвайки тези двама суетни автократи)? Наистина ли това би било благословия за човечеството, както смятат много богати и влиятелни хора?

В еволюцията стареенето и нашата смъртност имат много полезна функция, като всичко това насърчава биоразнообразието и осигурява ресурси за по-младите поколения.

В крайна сметка смисълът на живота се крие в съзнателното използване на ограничената ни продължителност на живота и оставянето на положително въздействие. Вместо да се стремим към безсмъртие и да си осигурим място в учебниците по история.

На двамата държавници Си и Путин не им остава много време, за да окажат положително въздействие върху света. Историята ще реши дали те са успели.

Автор: Александър Фройнд


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ксаниба

    13 7 Отговор
    Дъртия психопат до година ще висне на башнята.

    Коментиран от #3, #48

    17:37 05.09.2025

  • 2 Путин

    12 7 Отговор
    Аз съм идиотът на 21 век.

    Коментиран от #27

    17:37 05.09.2025

  • 3 Пригожин

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ксаниба":

    Ще го копаят ли или ще го препарират?

    Коментиран от #18

    17:38 05.09.2025

  • 4 EKCXУМАТОPA

    3 4 Отговор
    в клетка на открито ще са ви проснати разччeeкнаттите ви след аyтoпccия телццaa на вас и целиттe ви жaaлkkи cceeммейcтвa. И ще наблюдаваме процеса на ppaзлаагaнee!

    17:39 05.09.2025

  • 5 Сатана Z

    8 8 Отговор
    Сорос в последните години има присъдени няколко сърца,но Рокфелер и с такива трансплантации не устиска.Зависи Зеленият донор до кога ще снабдява с органи западните старци?

    Коментиран от #21

    17:39 05.09.2025

  • 6 Си го каза на Путин

    5 9 Отговор
    Другорят Си вече има технологиите и се хвали на Путин. Те ще живеят с органите от вашите деца.

    Това още преди десетилетия беше предсказано в разни научнофантастически филми и книги.

    Те ще живеят, а вие и вашите деца ще умирате за Донбас и Тайван, а органите ви ще живеят в Путин, Си и техния антураж.

    17:41 05.09.2025

  • 7 бай Бай

    5 5 Отговор
    Какво, какво?
    Путин бил автократ и комунистически лидер ли?
    Някой в дойче зеле май е с преплетени грешно невронни връзки в главата.

    Коментиран от #41

    17:41 05.09.2025

  • 8 1488

    2 1 Отговор
    щом путен може

    17:42 05.09.2025

  • 9 Александър Фройнд DW

    5 3 Отговор
    "На двамата държавници Си и Путин не им остава много време"
    Не пипай на чужд гроб са казали българите

    17:42 05.09.2025

  • 10 EKCXУМАТОPA 🦴💀🦴

    3 2 Отговор
    B клетка на открито ще са ви проснати разччeeкнаттите ви след аyтoпccия телццaa на вас и целиттe ви жaaлkkи cceeммейcтвa. И ще наблюдаваме процеса на ppaзлаагaнee!

    17:42 05.09.2025

  • 11 Чичак

    1 1 Отговор
    Да са им честити....нещастници

    17:43 05.09.2025

  • 12 Факти

    6 0 Отговор
    Не съм видял богаташ да доживее до сто години. Столетниците живеят скромно. Тия двамата до десетина години ще са история.

    17:48 05.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Атина Палада

    4 6 Отговор
    Каква е тази истерия след срещата в Китай?
    Вчера я пускайте тази статия ,...Всяка статия за Русия .:))) Насила направихте европейските народи русофили. Та Урсула се криеше из тръняците в България от българската лИбоФ:)

    Коментиран от #55

    17:49 05.09.2025

  • 15 Вен сер е мос

    2 1 Отговор
    Разговор между тр@ н. хуманисти! Липсват само си .нистките ре. Тили. И те тава мечтаят. Един дол дренки

    17:50 05.09.2025

  • 16 Роза

    5 1 Отговор
    Мечтата на всички диктатори-вечен живот!Но никой не я е постигнал досега и всеки човек,роден на тази планета,ще легне в гроба,когато му дойде времето!Само смъртта изравнява хората завинаги!В гробовете има само кости и не личи,кой е бил беден и кой богат!

    17:52 05.09.2025

  • 17 демократ

    1 1 Отговор
    Мпга да убивям Чутин и му взимам органите ей ти едни 70 години отгоре.

    17:52 05.09.2025

  • 18 где МОЧА!?

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пригожин":

    в мавзолея при другия престъпник ленин да му се кланят орките...

    17:53 05.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Възможно е....

    6 4 Отговор
    Да се живее до 150 години, ето България е пример, преди 150години руската пропаганда и промиване на мозъци роди, русофили, копейки, русороби и всякакви безполезни и вредни елементи, и те са живи и живеят сред нас вече 150години, значи може🙊.

    17:55 05.09.2025

  • 21 Волгин

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    А ти сега Досещаш ли се Защо Путин е отвлякъл 20 000 украински деца? Или тази тема не ти харесва?

    Коментиран от #23

    17:55 05.09.2025

  • 22 Неподвижна звезда

    2 0 Отговор
    Светлината е по силна от мрака

    17:58 05.09.2025

  • 23 Сатана Z

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "Волгин":

    Изял ги е.Нали?

    Коментиран от #34

    17:59 05.09.2025

  • 24 Механик

    5 4 Отговор
    Каква дълга и безмислена статия, само и само да кажете заобиколно, че никак не ви харесва, че Русия, Китай и Индия са в съюз и то не във ваша полза.
    Ами това е положението и запада не може да направи абсолютно нищо, за да си върне господството.
    За добро ли е, за лошо ли е , но тва е дережето Минке.

    Коментиран от #28, #33, #35, #47

    18:00 05.09.2025

  • 25 Атина Палада

    4 1 Отговор
    Чувала съм тук в Гърция,че много доживяват до 115-120 г.и то на крак..
    Преди време четох за един т.н. американец от САЩ,но с гръцки корени..В САЩ гърците може да са второ,трето поколение,но казват,че са гърци с американски паспорти Не се назовават американци!
    Та,този псевдоамериканец ...остарял и се разболял..Лекар в САЩ му казал,че му остават още 6-8 месеца живот.И псевдоамериканеца ,т.е. гръка си дошъл в Гърция да си почине тук,да бъде заровен в земите на дедите му .
    И така,на някакъв остров,тихо,разхождал се покрай морето ..и чакал да му дойде краят.Обаче краят не идвал..Минало се година,две,десет...решил гръка да отиде в САЩ и да потърси лекарят..Обаче когато пристигнал там лекарят вече бил умрял..Не го намерил жив.
    Върнал си се в Гърция и станал столетник тук..

    Коментиран от #30, #31, #42

    18:00 05.09.2025

  • 26 някой си там

    2 0 Отговор
    възможно е и дори повече но за целта контролиращите планетата същества трябва да изчезнат и да се промени драстично производството на храни и напитки трябва да се свде стреса до минимум и да се диша малко по-чист въздух много видове лекарства трябва да изчезнат също така о задължителните ваксини трябва да се променят но основно са храните и напитките тези които робовладетелите ни натрапват !!!

    18:01 05.09.2025

  • 27 ти със сигурно си

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    щом се представяш за други личности това го доказва похвално е че си го осъзнал!

    18:02 05.09.2025

  • 28 Само питам

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Механик":

    Кои са нашите и кои вашите бе рускаКурвво?

    18:04 05.09.2025

  • 29 Заврян зет

    3 0 Отговор
    И тъщата ли ще живее 150 години? Ужас...

    18:04 05.09.2025

  • 30 В атенке

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    Ако беше тъй Пудинга и Сито щяха да са се заселили у гръско. Ма нейсе

    Коментиран от #37

    18:06 05.09.2025

  • 31 😉........

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    Потресаваща история🤣🤣🤣🤣🤣🤣и поучителни, ако искаш лекаряти да умре, да речем набрал си му нещо, стани грък, живей до 120годуни, 🤣, върни се в Гърция смучи узо и праскай сиртаки и като се прибереш в Ю ЕС ЕЙ този док ще е опънал търнаците, гениално🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #40

    18:06 05.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Факти

    7 1 Отговор

    До коментар #24 от "Механик":

    В тоя съюз Русия е булката. Последните 10 години икономиките на Китай и Индия са се удвоили, а тази на Русия се е свила. Аз нямам нищо против Китай и Индия защото са мирни държави. Това, че агресивната Русия им е булка може само да ме радва.

    18:08 05.09.2025

  • 34 Волгин

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Сатана Z":

    Не бе, дед людуед ги раща на сорос той да ги яде.

    18:09 05.09.2025

  • 35 Глуп........

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Механик":

    Тежко и горко на хората които живеят в този фамозен съюз.

    18:09 05.09.2025

  • 36 Еиий

    5 0 Отговор
    Няма да има отърване от дрътите комуняги ей няма ,представете си след 100 год, пак Боко командва ,и Пусин е още край Покровск а,Копейкин пали райстага

    Коментиран от #56

    18:10 05.09.2025

  • 37 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "В атенке":

    Вярно е ,защо да лъжа?Така съм чувала..Дори преди няколко години тук на един павилион до нас където си взимам цигари ,с жената там си говорим по някоя друга приказка и веднъж ми разказваше нещо за някаква нея родственица там..от някакъв остров е корена й,че била на 117 г и си ходила..И се изрази така:-Господ я е забравил"!
    Защо да не в истина,ако не живеят в стрес,на тихи места...Той стреса е най големият бич..

    18:12 05.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ко речи?

    5 0 Отговор
    Той, милиардерът Стив Джобс, който имаше 100 пъти повече ум в главата, не можа да надхитри смъртта, та тези npoшляцu ли?

    18:14 05.09.2025

  • 40 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "😉........":

    Това съм го чела в гръцките медии ..И името му бяха написали ,на кой остров се е върнал..От там му бил корена .Че дядо му бил емигрирал в САЩ..Т.е. баща му е роден в САЩ оженил се за гъркиня също в САЩ ..После този се родил в САЩ.Инфото не беше ..един човек там и разказ .С подробности...Ако искате вярвайте

    Коментиран от #43

    18:16 05.09.2025

  • 41 Мдааааа...

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "бай Бай":

    Прав си! Пълен феодал е. Всички са му крепостни на бащицата.

    18:16 05.09.2025

  • 42 Факти

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    В света има пет сини зони с висока концентрация на столетници и Итака е една от тях. У нас също сме имали сини зони преди комунизма, но руснаците отровиха България с 47 уранови мини.

    18:17 05.09.2025

  • 43 😉........

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Атина Палада":

    Пошегувах се бе🤣....

    18:18 05.09.2025

  • 44 И Двамата Дъртаци

    3 1 Отговор
    Мислещи се за Безсмъртни

    Историята ще ги запомни като Диктатори.

    Нищо положително не могат да направят .

    18:19 05.09.2025

  • 45 Възрожденец

    2 0 Отговор
    Само така ще вземем власта в България след 200 години

    18:19 05.09.2025

  • 46 Монголски Шаман

    0 0 Отговор
    Когато пият Моят Елексир

    Направо От Бутилката

    Ще станат Безсмъртни и Двамата .

    СИ и ПУ

    Ще им удължа живота поне със 100 години.

    18:22 05.09.2025

  • 47 Китай е насочил своите

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Механик":

    ядрени ракети към Индия и РФ, а Индия към Китай и Пакистан. Обективно погледнато Русия и Китай са най-големите противници-съседи в този свят. РФ иска да си върне териториите от СССР и да се разшири още повече, да стане суперсила. Китай желае същото, но претендира, че Сибир е негов чак до Урал. Няма интерес от силна РФ защото помни как силен СССР ги нарита за един малък остров Дамански. Мечтата на Китай е да превземе Сибир и да търгува със Запада което е в силно противоречие с това което иска путинска РФ. Др. Си каза, че шахтите на руските стратегически ракети са в Сибир и американците ще ги атакуват с ЯО което прави така ценния за тях Сибир неизползваем (особено дървесината) за хиляди години. Освен това радиацията ще засегне почти половината човечество - Китай, Индия, Пакистан, Бангладеш, така че Китай няма да разреши използването на ЯО от РФ. Ако трябва ще се съюзим със Запада за да го предотвратим (използването на ЯО от РФ) каза др. Си. Китай не е толкова силен колкото изглежда. БВП му е колкото на ЕС и по-малък отколкото бедна България на човек от населението. Имат много врагове до себе си, Индия им е основен враг имат големи погранични спорове, а още Япония, Ю.Корея, Тайван и Виетнам. Търсят си и нови врагове в лицето на Индонезия, Филипините и Австралия за Южно-китайско море.

    Коментиран от #54

    18:22 05.09.2025

  • 48 Дъртия Пустинак

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ксаниба":

    дано овреме да си го премахнат, иначе ако кара на Милостта на Аллах, може и ГОДИНИ да си Го "Избират" ФЪРЕРА.

    18:23 05.09.2025

  • 49 Въпросът е друг,

    0 0 Отговор
    в момента Путин разполага с 1000 трупа дневно, а и повече ако включим и украинските. Това са предимно млади мъже със здрави сърца и при такова изобилие джуджо може да предложи на Си трансплантация при нужда. Тия 15 000 украински трупа които върна на Украйна бяха прилежно приготвени по един и същ начин. Какво уважение към труповете на противника нали?

    18:25 05.09.2025

  • 50 Пьотр Волгин

    0 0 Отговор
    Малеее... ако живея 150години смятайте колко пачки с евро ще натрупам, повече от Боризич, може да е и вярно това, чувал съм че бацилите като мен живеят и по 1000години.

    18:27 05.09.2025

  • 51 Важното е да излита самолета

    1 0 Отговор
    на 150 години!

    18:29 05.09.2025

  • 52 Злобното Джуджи

    0 0 Отговор
    Аре нЕма нужда !!!
    90% от човечеството умствено умира на 20г.
    От там насетне са самоходни фабрики за тор.
    Природата няма да издържи поредното човешко недоразумение 👎

    18:32 05.09.2025

  • 53 руски десидент

    2 0 Отговор
    Майко мила представяте ли си този гном фашист убиец Путин да живее 150г.

    18:34 05.09.2025

  • 54 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #47 от "Китай е насочил своите":

    Прочетох само първото ти изречение и беше безсмислено да чета надолу!
    Не е ли те срам да показваш,колко си невеж ?
    Аз съм жена и от оръжия не разбирам и не се интересувам.Обаче за това освен,че съм чела ,съм гледала и в ютуб ,където специалисти обясняват.
    Поставените от Китай ЯО в близост до руската граница били ,защото са под чадъра на РФ .А при изстрелване няма как да ударят РФ дори и да искат,защото....обясняваха специалистите,но аз не вникнах ,тъй като не ме интересува.Важното,което ме интересува е ,че ,ако Китай иска да насочи ЯО към Русия,тогава трябва да го измести от там..От мястото където са,не може да удари РФ.

    Коментиран от #61

    18:35 05.09.2025

  • 55 Нтнт

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    Русофиле могат да бъдат само пълни комплексари с малки пипони. Хората които имат самочувствие са патриоти, а не чуждопокланици.

    18:35 05.09.2025

  • 56 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Еиий":

    Копейкинпе рая, за него няма да има такива доживотни технологии.

    18:36 05.09.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 док

    0 0 Отговор
    Това, дето го мислят, няма как да стане. Някой заработва пари за тяхна сметка.

    18:47 05.09.2025

  • 60 Е да де

    1 0 Отговор
    Тези двамата определено си мислят за дълъг живот защото им е широко около врата ,но това няма нищо общо с цялото човечество.Те не виждат останалите.На фона на жертвите ,на млади хора във войната в Украйна лишени от живот заради прищявката на един самозабравил се психопат за диктат и територии е егоистично да се определяш за вечен и незаменим,това е гротеска.Правиш ли щастливи другите когато ги бомбардираш ежедневно ?Те били 70 годишни деца каза Си,ами отивайте в детската градина и изчакайте да пораснете като достойни хора с мисъл за човечеството като цяло.

    18:48 05.09.2025

  • 61 Паладке,

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Атина Палада":

    стой си в Гърция и живей 120г. Много е удобно да седиш в гнилия Запад и да хвалиш живота в РФ, Китай, Индия и С. Корея. Сега Китай изгражда огромна военна база в Таджикистан. Китайците очевидно много спокойно и самоуверено разполагат свои военни части на границата с Русия. Защо? Очевидно те предусещат огромната криза в Москва, която съвсем скоро може да прерасне в разпад. Те няма да нападнат сега и веднага, но ще изчакат подходящия момент. И вероятно първо ще поставят ултиматум на Путин за частите от Сибир, които считат за свои. Разчитат да ги получат без да ползват военна сила. Но ако се наложи, няма да се церемонят. Това е прочитът на руския военен наблюдател Василий Качин.

    18:50 05.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания