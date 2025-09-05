Възможно ли е да живеем до 150 и повече години

Трансплантация на органи, терапии за подмладяване и живот до 150-годишна възраст: по време на военния парад в Пекин микрофон улови разговор между президентите на Китай и Русия Си Дзинпин и Владимир Путин за безсмъртието. Двамата 72-годишни автократи разговарят за вечния живот. Си е на власт от 2013, а Путин - от четвърт век.

И двамата са променили конституцията в страната си, за да могат да управляват по-дълго. Но и двамата (формално комунистически лидери) вероятно смятат, че тези идеи няма защо да се споделят с широките маси.

Още новини от Украйна

Си и Путин завинаги? Мнозина настръхват при мисълта за подобен сценарий. Но какво ще кажете за живот до 150 години или повече? Дали някои хора ще могат да станат безсмъртни в някакъв момент?

Какво се случва, когато остаряваме?

Желанието за безсмъртие е толкова старо, колкото и самото човечество. То е дълбоко вкоренено в религиите и митовете, но остава непостижимо въпреки научния и медицинския напредък - поне досега.

Стареенето е неизбежен биологичен процес, при който в хода на клетъчното делене се натрупват ДНК грешки, водещи до увреждане на клетките, мутации, загуба на функционалност или възпаления. Това води до цялостен физически и умствен упадък.

Най-нормалното нещо е да остареем, казва Бьорн Шумахер от университета в Кьолн, който се занимава с темата - изследва какво точно се случва от биологична гледна точка с напредването на възрастта. "Всъщност всичко се разпада", казва той. Всеки ден от живота ни до 100 000 клетки в тялото ни се увреждат. "През първите десетилетия от живота си ние, хората, сме в състояние да възстановяваме тези увреждания", обяснява Шумахер. Но на 70-годишна възраст нещата изглеждат вече различно и това важи също и за хората с власт.

Както генетичните, така и екологичните фактори влияят върху това колко стари ставаме, а вредните влияния на околната среда като замърсители, стрес и неправилно хранене, могат да ускорят процеса.

Държавните мъже нямат стрес, те са добре обгрижвани и защитени от вредни влияния. Естественият процес на стареене обаче води и до заболявания като рак, сърдечносъдови и невродегенеративни заболявания и никакви телохранители не могат да ги спрат.

Как бихме могли да живеем по-дълго?

Вярно е, че напредъкът в биотехнологиите и трансплантационната медицина има потенциал да удължи живота ни два до три пъти, т.е. до около 150 години. Това все още не е безсмъртие, но е изумително дълъг период от време.

Желанието за свръхестествено дълъг живот един ден може да стане възможно благодарение на специални терапии против стареене, регенеративна медицина и генетични интервенции. Всички те имат за цел да удължат здравословната продължителност на живота и да забавят процеса на стареене, т.е. упадъка на биотехнологично ниво.

В тази област на биотехнологичните и генетичните изследвания вече има обещаващи подходи. Проучванията показват, че са възможни генетични намеси в процеса на стареене на клетъчно ниво, например чрез запазване на теломерите или подобряване на митохондриалната функция. Теломерите са окончанията на хромозомите, които се скъсяват при всяко клетъчно делене и в крайна сметка спират клетъчното делене, което допринася за стареенето.

При клетките от дрожди тези терапии за клетъчно подмладяване и генетични манипулации вече са показали увеличаване на продължителността на живота с до 82%. А кой държавник не би искал същото и за себе си? Като научна основа това е вълнуващо за терапиите за клетъчно подмладяване, но дали тази технология ще може да бъде приложена в някакъв момент при хората, е много съмнително.

Евентуално бихме могли да научим нещо от началото на живота си: тялото ни успява да определи биологичната възраст на нула, въпреки че яйцеклетката и сперматозоидът вече са значително по-възрастни, когато се съединяват.

"Като цяло определено е възможно да се подмладим", казва Бьорн Шумахер. "Малко след оплождането протичат напълно нормални биологични процеси, които нулират възрастта." Какво точно се случва там обаче, засега почти не е изяснено. А дори и когато това се случи, процесите, които ни подмладяват отново през първите седмици от живота ни, са невероятно сложни. Прехвърлянето им върху старо и цяло тяло засега е немислимо.

Едно животно може да подмлади целия си организъм: кръглият червей. Може би още един модел от природата, по който се ориентират силните хора?

Можем да забавим стареенето

Макар да е все още трудно да станем по-млади, има няколко мерки, с които поне можем да забавим стареенето: най-голям ефект имат спортът и намалените калории, казва изследователят на стареенето Шумахер. Някои медикаменти като метформин или семаглутид не само могат да лекуват отделни заболявания, но и да забавят процеса на стареене.

Напредък има и в трансплантационната медицина, спомената от Путин. Теоретично е възможно да се трансплантират и регенерират човешки органи непрекъснато, за да се противодейства на признаците на стареене, причинени от органна недостатъчност. Такова трансплантиране обаче е масивна интервенция с тежки странични ефекти, казва Бьорн Шумахер. В крайна сметка се вмъква чужд орган и за това трябва да се потисне собствената имунна система. "Това е много сложна история." Органоидите, които в момента се използват като мини органи в научните изследвания, също могат да играят роля в трансплантационната медицина в бъдеще. Но според Шумахер това все още е много далечна перспектива.

Ученият от университета в Кьолн не отрича, че е възможно да се получат органи или части от органи от собствени клетки, които след това да се имплантират обратно. Препрограмирането на собствените клетки също е възможност, която вече се използва в някои случаи. При пациенти с Паркинсон например се използва подход за превръщане на кожни в стволови клетки, които след това пък се преобразуват в специални нервни клетки. В мозъка на засегнатите лица те могат да заменят умрелите нервни клетки.

Мечта на богатите и властните или техен кошмар?

Голяма част от това все още звучи като научна фантастика или като филм на ужасите - в зависимост от гледната точка. Въпреки това невероятната сила на изкуствения интелект не бива да се подценява, особено в този контекст.

Много корпорации и забележителен брой стари и суетни хора инвестират огромни суми в изчислителна биология и разработване на персонализирани медицински подходи.

Доколко изследванията в тези области действително са напреднали, може да се окаже добре пазена тайна на богатите и влиятелните. Защото те със сигурност са съгласни със Си и Путин по този въпрос: удължаването на естествената продължителност на живота със сигурност не е опция за широките маси.

Наистина ли искаме да живеем вечно?

И така стигаме до истинския въпрос: струва ли си да се стремим към изкуствено удължен живот или дори към безсмъртие (изключвайки тези двама суетни автократи)? Наистина ли това би било благословия за човечеството, както смятат много богати и влиятелни хора?

В еволюцията стареенето и нашата смъртност имат много полезна функция, като всичко това насърчава биоразнообразието и осигурява ресурси за по-младите поколения.

В крайна сметка смисълът на живота се крие в съзнателното използване на ограничената ни продължителност на живота и оставянето на положително въздействие. Вместо да се стремим към безсмъртие и да си осигурим място в учебниците по история.

На двамата държавници Си и Путин не им остава много време, за да окажат положително въздействие върху света. Историята ще реши дали те са успели.

Автор: Александър Фройнд