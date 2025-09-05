Възможно ли е да живеем до 150 и повече години

Трансплантация на органи, терапии за подмладяване и живот до 150-годишна възраст: по време на военния парад в Пекин микрофон улови разговор между президентите на Китай и Русия Си Дзинпин и Владимир Путин за безсмъртието. Двамата 72-годишни автократи разговарят за вечния живот. Си е на власт от 2013, а Путин - от четвърт век.
И двамата са променили конституцията в страната си, за да могат да управляват по-дълго. Но и двамата (формално комунистически лидери) вероятно смятат, че тези идеи няма защо да се споделят с широките маси.
Си и Путин завинаги? Мнозина настръхват при мисълта за подобен сценарий. Но какво ще кажете за живот до 150 години или повече? Дали някои хора ще могат да станат безсмъртни в някакъв момент?
Какво се случва, когато остаряваме?
Желанието за безсмъртие е толкова старо, колкото и самото човечество. То е дълбоко вкоренено в религиите и митовете, но остава непостижимо въпреки научния и медицинския напредък - поне досега.
Стареенето е неизбежен биологичен процес, при който в хода на клетъчното делене се натрупват ДНК грешки, водещи до увреждане на клетките, мутации, загуба на функционалност или възпаления. Това води до цялостен физически и умствен упадък.
Най-нормалното нещо е да остареем, казва Бьорн Шумахер от университета в Кьолн, който се занимава с темата - изследва какво точно се случва от биологична гледна точка с напредването на възрастта. "Всъщност всичко се разпада", казва той. Всеки ден от живота ни до 100 000 клетки в тялото ни се увреждат. "През първите десетилетия от живота си ние, хората, сме в състояние да възстановяваме тези увреждания", обяснява Шумахер. Но на 70-годишна възраст нещата изглеждат вече различно и това важи също и за хората с власт.
Както генетичните, така и екологичните фактори влияят върху това колко стари ставаме, а вредните влияния на околната среда като замърсители, стрес и неправилно хранене, могат да ускорят процеса.
Държавните мъже нямат стрес, те са добре обгрижвани и защитени от вредни влияния. Естественият процес на стареене обаче води и до заболявания като рак, сърдечносъдови и невродегенеративни заболявания и никакви телохранители не могат да ги спрат.
Как бихме могли да живеем по-дълго?
Вярно е, че напредъкът в биотехнологиите и трансплантационната медицина има потенциал да удължи живота ни два до три пъти, т.е. до около 150 години. Това все още не е безсмъртие, но е изумително дълъг период от време.
Желанието за свръхестествено дълъг живот един ден може да стане възможно благодарение на специални терапии против стареене, регенеративна медицина и генетични интервенции. Всички те имат за цел да удължат здравословната продължителност на живота и да забавят процеса на стареене, т.е. упадъка на биотехнологично ниво.
В тази област на биотехнологичните и генетичните изследвания вече има обещаващи подходи. Проучванията показват, че са възможни генетични намеси в процеса на стареене на клетъчно ниво, например чрез запазване на теломерите или подобряване на митохондриалната функция. Теломерите са окончанията на хромозомите, които се скъсяват при всяко клетъчно делене и в крайна сметка спират клетъчното делене, което допринася за стареенето.
При клетките от дрожди тези терапии за клетъчно подмладяване и генетични манипулации вече са показали увеличаване на продължителността на живота с до 82%. А кой държавник не би искал същото и за себе си? Като научна основа това е вълнуващо за терапиите за клетъчно подмладяване, но дали тази технология ще може да бъде приложена в някакъв момент при хората, е много съмнително.
Евентуално бихме могли да научим нещо от началото на живота си: тялото ни успява да определи биологичната възраст на нула, въпреки че яйцеклетката и сперматозоидът вече са значително по-възрастни, когато се съединяват.
"Като цяло определено е възможно да се подмладим", казва Бьорн Шумахер. "Малко след оплождането протичат напълно нормални биологични процеси, които нулират възрастта." Какво точно се случва там обаче, засега почти не е изяснено. А дори и когато това се случи, процесите, които ни подмладяват отново през първите седмици от живота ни, са невероятно сложни. Прехвърлянето им върху старо и цяло тяло засега е немислимо.
Едно животно може да подмлади целия си организъм: кръглият червей. Може би още един модел от природата, по който се ориентират силните хора?
Можем да забавим стареенето
Макар да е все още трудно да станем по-млади, има няколко мерки, с които поне можем да забавим стареенето: най-голям ефект имат спортът и намалените калории, казва изследователят на стареенето Шумахер. Някои медикаменти като метформин или семаглутид не само могат да лекуват отделни заболявания, но и да забавят процеса на стареене.
Напредък има и в трансплантационната медицина, спомената от Путин. Теоретично е възможно да се трансплантират и регенерират човешки органи непрекъснато, за да се противодейства на признаците на стареене, причинени от органна недостатъчност. Такова трансплантиране обаче е масивна интервенция с тежки странични ефекти, казва Бьорн Шумахер. В крайна сметка се вмъква чужд орган и за това трябва да се потисне собствената имунна система. "Това е много сложна история." Органоидите, които в момента се използват като мини органи в научните изследвания, също могат да играят роля в трансплантационната медицина в бъдеще. Но според Шумахер това все още е много далечна перспектива.
Ученият от университета в Кьолн не отрича, че е възможно да се получат органи или части от органи от собствени клетки, които след това да се имплантират обратно. Препрограмирането на собствените клетки също е възможност, която вече се използва в някои случаи. При пациенти с Паркинсон например се използва подход за превръщане на кожни в стволови клетки, които след това пък се преобразуват в специални нервни клетки. В мозъка на засегнатите лица те могат да заменят умрелите нервни клетки.
Мечта на богатите и властните или техен кошмар?
Голяма част от това все още звучи като научна фантастика или като филм на ужасите - в зависимост от гледната точка. Въпреки това невероятната сила на изкуствения интелект не бива да се подценява, особено в този контекст.
Много корпорации и забележителен брой стари и суетни хора инвестират огромни суми в изчислителна биология и разработване на персонализирани медицински подходи.
Доколко изследванията в тези области действително са напреднали, може да се окаже добре пазена тайна на богатите и влиятелните. Защото те със сигурност са съгласни със Си и Путин по този въпрос: удължаването на естествената продължителност на живота със сигурност не е опция за широките маси.
Наистина ли искаме да живеем вечно?
И така стигаме до истинския въпрос: струва ли си да се стремим към изкуствено удължен живот или дори към безсмъртие (изключвайки тези двама суетни автократи)? Наистина ли това би било благословия за човечеството, както смятат много богати и влиятелни хора?
В еволюцията стареенето и нашата смъртност имат много полезна функция, като всичко това насърчава биоразнообразието и осигурява ресурси за по-младите поколения.
В крайна сметка смисълът на живота се крие в съзнателното използване на ограничената ни продължителност на живота и оставянето на положително въздействие. Вместо да се стремим към безсмъртие и да си осигурим място в учебниците по история.
На двамата държавници Си и Путин не им остава много време, за да окажат положително въздействие върху света. Историята ще реши дали те са успели.
Автор: Александър Фройнд
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ксаниба
Коментиран от #3, #48
17:37 05.09.2025
2 Путин
Коментиран от #27
17:37 05.09.2025
3 Пригожин
До коментар #1 от "Ксаниба":Ще го копаят ли или ще го препарират?
Коментиран от #18
17:38 05.09.2025
4 EKCXУМАТОPA
17:39 05.09.2025
5 Сатана Z
Коментиран от #21
17:39 05.09.2025
6 Си го каза на Путин
Това още преди десетилетия беше предсказано в разни научнофантастически филми и книги.
Те ще живеят, а вие и вашите деца ще умирате за Донбас и Тайван, а органите ви ще живеят в Путин, Си и техния антураж.
17:41 05.09.2025
7 бай Бай
Путин бил автократ и комунистически лидер ли?
Някой в дойче зеле май е с преплетени грешно невронни връзки в главата.
Коментиран от #41
17:41 05.09.2025
8 1488
17:42 05.09.2025
9 Александър Фройнд DW
Не пипай на чужд гроб са казали българите
17:42 05.09.2025
10 EKCXУМАТОPA 🦴💀🦴
17:42 05.09.2025
11 Чичак
17:43 05.09.2025
12 Факти
17:48 05.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Атина Палада
Вчера я пускайте тази статия ,...Всяка статия за Русия .:))) Насила направихте европейските народи русофили. Та Урсула се криеше из тръняците в България от българската лИбоФ:)
Коментиран от #55
17:49 05.09.2025
15 Вен сер е мос
17:50 05.09.2025
16 Роза
17:52 05.09.2025
17 демократ
17:52 05.09.2025
18 где МОЧА!?
До коментар #3 от "Пригожин":в мавзолея при другия престъпник ленин да му се кланят орките...
17:53 05.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Възможно е....
17:55 05.09.2025
21 Волгин
До коментар #5 от "Сатана Z":А ти сега Досещаш ли се Защо Путин е отвлякъл 20 000 украински деца? Или тази тема не ти харесва?
Коментиран от #23
17:55 05.09.2025
22 Неподвижна звезда
17:58 05.09.2025
23 Сатана Z
До коментар #21 от "Волгин":Изял ги е.Нали?
Коментиран от #34
17:59 05.09.2025
24 Механик
Ами това е положението и запада не може да направи абсолютно нищо, за да си върне господството.
За добро ли е, за лошо ли е , но тва е дережето Минке.
Коментиран от #28, #33, #35, #47
18:00 05.09.2025
25 Атина Палада
Преди време четох за един т.н. американец от САЩ,но с гръцки корени..В САЩ гърците може да са второ,трето поколение,но казват,че са гърци с американски паспорти Не се назовават американци!
Та,този псевдоамериканец ...остарял и се разболял..Лекар в САЩ му казал,че му остават още 6-8 месеца живот.И псевдоамериканеца ,т.е. гръка си дошъл в Гърция да си почине тук,да бъде заровен в земите на дедите му .
И така,на някакъв остров,тихо,разхождал се покрай морето ..и чакал да му дойде краят.Обаче краят не идвал..Минало се година,две,десет...решил гръка да отиде в САЩ и да потърси лекарят..Обаче когато пристигнал там лекарят вече бил умрял..Не го намерил жив.
Върнал си се в Гърция и станал столетник тук..
Коментиран от #30, #31, #42
18:00 05.09.2025
26 някой си там
18:01 05.09.2025
27 ти със сигурно си
До коментар #2 от "Путин":щом се представяш за други личности това го доказва похвално е че си го осъзнал!
18:02 05.09.2025
28 Само питам
До коментар #24 от "Механик":Кои са нашите и кои вашите бе рускаКурвво?
18:04 05.09.2025
29 Заврян зет
18:04 05.09.2025
30 В атенке
До коментар #25 от "Атина Палада":Ако беше тъй Пудинга и Сито щяха да са се заселили у гръско. Ма нейсе
Коментиран от #37
18:06 05.09.2025
31 😉........
До коментар #25 от "Атина Палада":Потресаваща история🤣🤣🤣🤣🤣🤣и поучителни, ако искаш лекаряти да умре, да речем набрал си му нещо, стани грък, живей до 120годуни, 🤣, върни се в Гърция смучи узо и праскай сиртаки и като се прибереш в Ю ЕС ЕЙ този док ще е опънал търнаците, гениално🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #40
18:06 05.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Факти
До коментар #24 от "Механик":В тоя съюз Русия е булката. Последните 10 години икономиките на Китай и Индия са се удвоили, а тази на Русия се е свила. Аз нямам нищо против Китай и Индия защото са мирни държави. Това, че агресивната Русия им е булка може само да ме радва.
18:08 05.09.2025
34 Волгин
До коментар #23 от "Сатана Z":Не бе, дед людуед ги раща на сорос той да ги яде.
18:09 05.09.2025
35 Глуп........
До коментар #24 от "Механик":Тежко и горко на хората които живеят в този фамозен съюз.
18:09 05.09.2025
36 Еиий
Коментиран от #56
18:10 05.09.2025
37 Атина Палада
До коментар #30 от "В атенке":Вярно е ,защо да лъжа?Така съм чувала..Дори преди няколко години тук на един павилион до нас където си взимам цигари ,с жената там си говорим по някоя друга приказка и веднъж ми разказваше нещо за някаква нея родственица там..от някакъв остров е корена й,че била на 117 г и си ходила..И се изрази така:-Господ я е забравил"!
Защо да не в истина,ако не живеят в стрес,на тихи места...Той стреса е най големият бич..
18:12 05.09.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ко речи?
18:14 05.09.2025
40 Атина Палада
До коментар #31 от "😉........":Това съм го чела в гръцките медии ..И името му бяха написали ,на кой остров се е върнал..От там му бил корена .Че дядо му бил емигрирал в САЩ..Т.е. баща му е роден в САЩ оженил се за гъркиня също в САЩ ..После този се родил в САЩ.Инфото не беше ..един човек там и разказ .С подробности...Ако искате вярвайте
Коментиран от #43
18:16 05.09.2025
41 Мдааааа...
До коментар #7 от "бай Бай":Прав си! Пълен феодал е. Всички са му крепостни на бащицата.
18:16 05.09.2025
42 Факти
До коментар #25 от "Атина Палада":В света има пет сини зони с висока концентрация на столетници и Итака е една от тях. У нас също сме имали сини зони преди комунизма, но руснаците отровиха България с 47 уранови мини.
18:17 05.09.2025
43 😉........
До коментар #40 от "Атина Палада":Пошегувах се бе🤣....
18:18 05.09.2025
44 И Двамата Дъртаци
Историята ще ги запомни като Диктатори.
Нищо положително не могат да направят .
18:19 05.09.2025
45 Възрожденец
18:19 05.09.2025
46 Монголски Шаман
Направо От Бутилката
Ще станат Безсмъртни и Двамата .
СИ и ПУ
Ще им удължа живота поне със 100 години.
18:22 05.09.2025
47 Китай е насочил своите
До коментар #24 от "Механик":ядрени ракети към Индия и РФ, а Индия към Китай и Пакистан. Обективно погледнато Русия и Китай са най-големите противници-съседи в този свят. РФ иска да си върне териториите от СССР и да се разшири още повече, да стане суперсила. Китай желае същото, но претендира, че Сибир е негов чак до Урал. Няма интерес от силна РФ защото помни как силен СССР ги нарита за един малък остров Дамански. Мечтата на Китай е да превземе Сибир и да търгува със Запада което е в силно противоречие с това което иска путинска РФ. Др. Си каза, че шахтите на руските стратегически ракети са в Сибир и американците ще ги атакуват с ЯО което прави така ценния за тях Сибир неизползваем (особено дървесината) за хиляди години. Освен това радиацията ще засегне почти половината човечество - Китай, Индия, Пакистан, Бангладеш, така че Китай няма да разреши използването на ЯО от РФ. Ако трябва ще се съюзим със Запада за да го предотвратим (използването на ЯО от РФ) каза др. Си. Китай не е толкова силен колкото изглежда. БВП му е колкото на ЕС и по-малък отколкото бедна България на човек от населението. Имат много врагове до себе си, Индия им е основен враг имат големи погранични спорове, а още Япония, Ю.Корея, Тайван и Виетнам. Търсят си и нови врагове в лицето на Индонезия, Филипините и Австралия за Южно-китайско море.
Коментиран от #54
18:22 05.09.2025
48 Дъртия Пустинак
До коментар #1 от "Ксаниба":дано овреме да си го премахнат, иначе ако кара на Милостта на Аллах, може и ГОДИНИ да си Го "Избират" ФЪРЕРА.
18:23 05.09.2025
49 Въпросът е друг,
18:25 05.09.2025
50 Пьотр Волгин
18:27 05.09.2025
51 Важното е да излита самолета
18:29 05.09.2025
52 Злобното Джуджи
90% от човечеството умствено умира на 20г.
От там насетне са самоходни фабрики за тор.
Природата няма да издържи поредното човешко недоразумение 👎
18:32 05.09.2025
53 руски десидент
18:34 05.09.2025
54 Атина Палада
До коментар #47 от "Китай е насочил своите":Прочетох само първото ти изречение и беше безсмислено да чета надолу!
Не е ли те срам да показваш,колко си невеж ?
Аз съм жена и от оръжия не разбирам и не се интересувам.Обаче за това освен,че съм чела ,съм гледала и в ютуб ,където специалисти обясняват.
Поставените от Китай ЯО в близост до руската граница били ,защото са под чадъра на РФ .А при изстрелване няма как да ударят РФ дори и да искат,защото....обясняваха специалистите,но аз не вникнах ,тъй като не ме интересува.Важното,което ме интересува е ,че ,ако Китай иска да насочи ЯО към Русия,тогава трябва да го измести от там..От мястото където са,не може да удари РФ.
Коментиран от #61
18:35 05.09.2025
55 Нтнт
До коментар #14 от "Атина Палада":Русофиле могат да бъдат само пълни комплексари с малки пипони. Хората които имат самочувствие са патриоти, а не чуждопокланици.
18:35 05.09.2025
56 Ха ха ха
До коментар #36 от "Еиий":Копейкинпе рая, за него няма да има такива доживотни технологии.
18:36 05.09.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 док
18:47 05.09.2025
60 Е да де
18:48 05.09.2025
61 Паладке,
До коментар #54 от "Атина Палада":стой си в Гърция и живей 120г. Много е удобно да седиш в гнилия Запад и да хвалиш живота в РФ, Китай, Индия и С. Корея. Сега Китай изгражда огромна военна база в Таджикистан. Китайците очевидно много спокойно и самоуверено разполагат свои военни части на границата с Русия. Защо? Очевидно те предусещат огромната криза в Москва, която съвсем скоро може да прерасне в разпад. Те няма да нападнат сега и веднага, но ще изчакат подходящия момент. И вероятно първо ще поставят ултиматум на Путин за частите от Сибир, които считат за свои. Разчитат да ги получат без да ползват военна сила. Но ако се наложи, няма да се церемонят. Това е прочитът на руския военен наблюдател Василий Качин.
18:50 05.09.2025