Бразилия стана третата по големина дестинация за китайски инвестиции

4 Септември, 2025 07:46 1 106 15

Президентите на Бразилия и Китай се срещнаха два пъти през изминалата година, обявявайки партньорства в редица сектори

Бразилия стана третата по големина дестинация за китайски инвестиции - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бразилия се превърна в третата по големина дестинация за китайски инвестиции в света, показва проучване. Десетки проекти в различни сектори са привлекли 4,2 милиарда долара миналата година, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Изследването на Бразилско-китайския бизнес съвет, аналитичен център, показва, че преките китайски инвестиции в Бразилия са се увеличили повече от два пъти през 2024 г. спрямо 2023 г. Китайски компании продължават да влагат средства в енергийни проекти и навлизат в нови области като електромобили и доставка на храна.

„Пристигането на Китай е отлична новина, това ще предизвика конкурентен шок за останалите компании в бразилската индустрия,“ заяви Уaлас Морейра, държавен секретар по индустриално развитие, иновации, търговия и услуги. „Имаме нужда от тези инвестиции, за да развием производствените вериги тук в Бразилия“, добави той.

Все пак много китайски фабрики в страната продължават да внасят части, произведени в Китай, за крайно сглобяване в Бразилия, включително някои производители на електромобили. Този тип инвестиции създават по-малко работни места и водят до по-малко нови заводи по производствената верига, която е ключова за икономическия растеж, подчерта Морейра.

Президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва и китайският лидер Си Цзинпин се срещнаха два пъти през изминалата година, обявявайки партньорства в редица сектори, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп засили търговската война, налагайки тежки мита върху продукти и от двете страни.

Китайските компании търсят разширяване в Бразилия и други развиващи се икономики, докато се оттеглят от Съединените щати, заяви Тулио Кариело, водещ автор на изследването на Бразилско-китайския бизнес съвет. „Това е тенденция, породена от тези геополитически напрежения,“ каза той.

Въпреки че китайските инвестиции в Бразилия растат, те са по-ниски от средните 6,6 милиарда долара годишно за периода 2015–2019 г., когато бяха съсредоточени върху няколко огромни енергийни проекта като електропреносни мрежи и офшорни петролни полета, посочи Кариело.

Сега китайските компании инвестират в рекордните 39 проекта в Бразилия в по-разнообразни отрасли, което поставя латиноамериканската страна на трето място в света по привличане на китайски капитал след Великобритания и Унгария, показва проучването.


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 13 гласа.
