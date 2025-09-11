Новини
Някои в НАТО явно не разбират, че нови и по-мащабни тестове може да има в скоро време

Какво НАТО не разбра за руските дронове над Полша - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

С дроновете над Полша Путин явно изпробва готовността на НАТО да подкрепи нападната страна. И резултатът беше нелош за Кремъл. Някои в НАТО явно не разбират, че нови и по-мащабни тестове може да има в скоро време.

Още новини от Украйна

Рано или късно това щеше да се случи. Прелитането на множество руски дронове над територията на Полша беше несъмнено планирана провокация от Кремъл. Един дрон може да загуби ориентация и да полети „не накъдето трябва“, но десетина и повече не могат.

Тръмп прави странни изявления, Орбан призовава за преговори

Целта на тази акция е преди всичко не военна, а политическа: не само и не толкова да се провери здравината на системата за противовъздушна отбрана на Полша, колкото да се оцени на практика решимостта на съюзниците от НАТО да подкрепят поляците. Ако изхождаме от това, резултатът за режима на Путин е нелош. Доналд Тръмп публикува странен пост в социалната си мрежа Truth Social: „Какво става с Русия, която нарушава въздушното пространство на Полша с дронове? „Ето пак се започва!“.

Виктор Орбан написа в социалната мрежа X, че напълно подкрепя Полша и счита нарушаването на нейното въздушно пространство за „неприемливо“. Но следващите фрази на унгарския премиер неутрализират първата: „Този инцидент доказва, че нашата политика на призив за мир в руско-украинския конфликт е разумна и рационална. Животът в сянката на войната е пълен с рискове и опасности. Време е да се сложи край на това! В тази връзка ние подкрепяме усилията на президента Тръмп за постигане на мир“. Орбан говори не за „провокация“, а за„инцидент“и не за „руска инвазия“, а за „руско-украински конфликт“, сякаш и двете страни са виновни за войната.

Словашкият премиер Роберт Фицо – друг европейски политик, който обича да критикува Украйна и да разговаря с Путин – запази мълчание. Неговият министър на външните работи Юрай Бланар подкрепи Полша, но също призова за мирни преговори с цел прекратяване на войната.

Три страни от НАТО подкрепиха Полша, но с резерви

Това означава, че цели три държави от Северноатлантическия алианс, включително „съюзник номер едно“ САЩ, подкрепиха Варшава, но с резерви или изобщо не я подкрепиха – точно както президентът Тръмп. Защото е много странно „лидерът на свободния свят“ в четвъртата година на пълномащабната руска агресия срещу Украйна да задава реторични въпроси по повод намеренията на Москва.

И какво точно, позволете да попитам, „се започва“? Това не е подкрепа за съюзник, а губене на време, зад което се крие постоянното нежелание да се наричат нещата с истинските им имена: агресията – агресия, нейната жертва – жертва, а агресорът – агресор.

Германия, която мнозина досега не без основание смятаха и смятат за недостатъчно подготвена да се противопостави на Русия както във военно-технически, така и в морален смисъл, се изказа съвсем недвусмислено. Канцлерът Фридрих Мерц нарече руската атака с дронове „безразсъдна акция”. Министрите на отбраната и външните работи на Германия осъдиха Москва и подкрепиха унищожаването на руските дронове от полската противовъздушна отбрана.

Кой и защо не иска да разбере Путин?

Разбира се, трябва да се изчакат резултатите от консултациите със съюзниците, които Полша поиска в съответствие с член четвърти на Северноатлантическия договор. Но резултатът от първите дни след провокацията, за съжаление, е еднозначен: НАТО не успя да застане на единен фронт срещу Путин, да демонстрира стопроцентова солидарност.

Причината е в неразбирането или, по-скоро, в съзнателното нежелание да се разбере, че целите на руската диктатура в това противопоставяне не са военни, а политически: да унищожи морално Алианса, да демонстрира неговата несъстоятелност, да докаже на целия свят, че член пети от Северноатлантическия договор е не повече от остаряло упражнение в заплашителна риторика от епохата на Студената война.

Точно както в Украйна, целта е не толкова да се завземе нова територия, колкото да се принуди правителството на Володимир Зеленски да капитулира, за да бъде установен в Киев марионетен режим на един условен „Янукович номер две“. Пускането на дронове във въздушното пространство на Полша и други страни от източния фланг на НАТО се е случвало и преди – изпратени от Русия, както и от територията на нейния съюзник Беларус. Предишните реакции на НАТО, включително на Варшава и столиците на балтийските страни, преди това нападение над Полша бяха сдържани. Повтаряше се мантрата: „Не се поддавайте на провокации и не ескалирайте!“, която е характерна основно за западноевропейските съюзници.

В основата на това лежи погрешната идея, че Путинова Русия е рационален играч, който може да бъде умиротворен и вразумен. Тази идея, по различни причини, всъщност се прокарва от Унгария на Орбан, Словакия на Фицо и, по същество, от Америка на Тръмп.

Няма признаци, че в НАТО искат да разберат същността на руската стратегия

След събитията от нощта на 10 септември трябва да стане ясно на всички, че умиротворяването и разубеждаването на Русия няма да се случат. До този извод вече са стигнали както поляците, които унищожиха руските дронове, така и страните от балтийския регион и Финландия. Тези държави се оттеглят от международната конвенция за противопехотните мини и скоро ще пристъпят към миниране на границите си с Русия и, вероятно, с Беларус.

Дали всички страни от НАТО ще разберат или, което е по-важно, ще се опитат да разберат същността на руската политическа стратегия? Засега не изглежда това да е така. А това значи, че Кремъл вече е започнал да планира нови и вероятно по-мащабни изпитания на военно-политическото единство на Алианса. И то в не толкова далечно бъдеще.

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


  • 1 си дзън

    10 7 Отговор
    НАТО не разбра, че русията си иска соцлагера.

    Коментиран от #15, #24, #34

    21:03 11.09.2025

  • 2 Фейк на часа

    27 4 Отговор
    Никакви руски дронове не е имало. Русия смазва украинската армия и ако някой отрича това, мястото му е в Карлуково. Зеленски ползва истеричните поляци като последен спасителен пояс. Никой няма намерение да гине заради дрогираните бандеровци, даже русофобните пияници тук знаят пътя само до местната кръчма. Никаква трета световна война няма да има, Зеленски ще бъде обесен някъде и ще си измият ръцете с него. а Урсула до една година ще влезе или в психиатрична клиника или в някой старчески дом.

    21:05 11.09.2025

  • 3 ЛИЛИ

    18 2 Отговор
    УКРАИНСКИ ЕМИГРАНТ СЕ ОКАЗА УБИЕЦА НА АМЕРИКАНЕЦА КЪРК

    Коментиран от #5, #18, #30

    21:05 11.09.2025

  • 4 Урсула gps lost

    9 1 Отговор
    Ама тр тия дро ове "руски" ли са?

    21:07 11.09.2025

  • 5 си дзън

    4 15 Отговор

    До коментар #3 от "ЛИЛИ":

    Убиецът е руснак с украински паспорт. Много ги има такива.

    Коментиран от #6, #8

    21:07 11.09.2025

  • 6 беги ма

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Тая опорка дрънка😉

    21:08 11.09.2025

  • 7 🇺🇦🇧🇬

    4 13 Отговор
    Дори рашистите не отричат,че дроновете са техни,но Коцето каза на бг троловете-копейки да пишат,че е украинска провокация...

    Коментиран от #12

    21:09 11.09.2025

  • 8 Дишай спокойно

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Пращаме санитарите, всичко ще бъде наред!

    21:09 11.09.2025

  • 9 Лост

    6 2 Отговор
    Нека да изпрати и към България.Може да я прелят без да ги усетим.

    21:09 11.09.2025

  • 10 1488

    5 2 Отговор
    че са 🇺🇦 ски

    21:09 11.09.2025

  • 11 Рускиня

    9 3 Отговор
    DW знае, че ще има и други нападения, защо не съобщят датите и часа? Явно са в тясна връзка с Путин!

    21:10 11.09.2025

  • 12 д-р Гълъбова

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "🇺🇦🇧🇬":

    Взе ли от червените хапчета след вечеря?

    21:10 11.09.2025

  • 13 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Видя се че НАТО е тотално неподготвено за модерна война с дронове.

    21:11 11.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сесесере

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    На русофилите много им се иска територията да си е в руско влияние, даже в един момент са искали и 16 республика да стават! Ама той блатния не ще чак толкова големи продажници !

    Коментиран от #27

    21:12 11.09.2025

  • 16 Милен

    4 0 Отговор
    Кърк не разбра, че ще го гръмнат.

    21:12 11.09.2025

  • 17 И Киев е Руски

    3 3 Отговор
    Броят на училищата във Финландия ще бъде съкратен почти наполовина за много кратко време, според проучване, поръчано от финландското Министерство на образованието и културата.

    Промените ще се случат само след 15 години. Във Финландия вече има много селища само с едно училище. В следващите години много от тях ще изчезнат, а дължината на училищните маршрути ще се увеличи, пише Yle .

    Уусимаа е единственият регион във Финландия, където броят на децата, посещаващи училище, не намалява. Но дори и тук увеличението е свързано с имиграцията, тъй като броят на децата сред местното население не нараства дори в Уусимаа.

    Раждаемостта във Финландия е в рязък спад от последното десетилетие. С няколко изключения по време на пандемията, броят на учениците не се е възстановил. До 2040 г. се очаква финландските училища да имат близо 100 000 по-малко ученици, отколкото в момента

    21:12 11.09.2025

  • 18 Рублевка

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "ЛИЛИ":

    Дони, изпращай Б52 да сринат гнездото на терористите в Киев! Намира се на улица Банкова.

    21:12 11.09.2025

  • 19 Маймун

    9 1 Отговор
    Първо да покажат че дроновете са Руски и тогава да почнат да умуват какво да правят ,иначе става ,,една баба каза на пазари,,.

    Коментиран от #31

    21:13 11.09.2025

  • 20 Каунь

    3 0 Отговор
    На ДВ, Любо Пенев им го казва, какво ще го правят.......

    21:14 11.09.2025

  • 21 Батко Тръмп им каза

    6 1 Отговор
    Оправяйте се взаимно и без това вече го правите под знамето на дъгата.
    Оръжие само срещу пари.
    Американски войници не.
    Зеленото човече вас може да манипулира но мен не.

    21:17 11.09.2025

  • 22 Стамо

    2 1 Отговор
    И кой казваш е автора?
    Че нали трябва да му повярвам аз на личното мнение.
    Че то тъй без име, как да вярваш на тоз анонимен пасквил ?

    21:18 11.09.2025

  • 23 Хм...

    6 1 Отговор
    38% от пАляците смятат, че това е провокация на хунтата в Киев.
    34% мислят, че са виновни руснаците.
    15% са на мнение, че е инсценировка на пАляшкото правителство.
    8% смятат, че е медиен цирк.
    5% са убедени, че е организирано от нато.

    Мен ме впечатли следното- само 34% обвиняват Русия. При тотална цензура, денонощна безогледна пропаганда и непрекъсната медийна манипулация, колко некадърно трябва трябва да е ръководството ЕсеС и "обединения" запад, че да загуби дори и информационната война?!?

    21:18 11.09.2025

  • 24 Загубени в превода

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    20-25 дрона, означава максимум 5-6 броя.
    Летят от Русия, означава, че идват от друго място.
    Насоченни били към база на нато, означава че са паднали в полето.
    Не били въоръжени, означава че може да са направени в нвкой гараж.
    Русия пробва полското ПВО, означава, че поляците си прравят стрес тест.
    Останалото е вярно, Русия трябва да понесе отговорност. Скдват санкции и подобни..

    21:19 11.09.2025

  • 25 Ами

    4 2 Отговор
    В деня в който Русия наистина удари член на НАТО, най вероятно ще излезе едни чичко
    или една леля и ще обясни, че петия член на НАТО е пожелателен, а не задължителен.
    Да припомям ли какво се случи с американските бази в Персийския залив, след като САЩ
    удариха Иран. И защо САЩ не задействаха петия член, след като Иран им удари базите.

    Коментиран от #32

    21:20 11.09.2025

  • 26 Ха-ха-ха-ха

    4 1 Отговор
    Полското ПВО ще се тества с няколко стотин Искандери и Орешници с термоядрени заряди, а не с някакви китайски дронове закупени от "Али-баба"

    21:21 11.09.2025

  • 27 едва ли ецрака

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Сесесере":

    Ако реално ускаха бг комунистите трябваше да направят сами един референдум у готово. Народа щеше да гласува за. Ттогава хората щяха други - знаеха що е труд и война и бяха родолюбци.

    21:21 11.09.2025

  • 28 Винкело

    5 0 Отговор
    Много дълго тука. Другаде го изчислили по-простичко: за свалянето на един дрон, струващ 1000 долара, НАТО харчи 4 000 000.

    21:23 11.09.2025

  • 29 шаа

    1 1 Отговор
    Ф... публикува мнения с тесногърд спектър от гледни точки, за да насърчава пропагандата и очернянето на врага.

    21:25 11.09.2025

  • 30 ...

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "ЛИЛИ":

    Още не се знае кой е и не е заловен,но копейките вече знаят,че е украинец...

    21:26 11.09.2025

  • 31 Мумун

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Маймун":

    Много добре се знаят дроновете какви са от къде са тръгнали

    Коментиран от #37

    21:27 11.09.2025

  • 32 Винкело

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    "И защо САЩ не задействаха петия член, след като Иран им удари базите"
    Защото знаят, че щеше да настане такъв хаос, че иранските удари щяха да им се сторят детска игра на НАТО-то.

    21:27 11.09.2025

  • 33 Копеи

    5 1 Отговор
    Не се радвайте ами учете руски ще ви трбва да посрещате братишките си

    21:28 11.09.2025

  • 34 дзън си

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    НАТО не разбра, че соцлагера си иска росията

    21:29 11.09.2025

  • 35 Факт

    0 1 Отговор
    Откъде са дошли!

    21:31 11.09.2025

  • 36 Анонимен

    1 0 Отговор
    Показват съществуванито на Украински партизани!

    21:32 11.09.2025

  • 37 Маймун

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Мумун":

    Щом се знае ,значи са истински ,те са такива провокатори .

    21:34 11.09.2025

  • 38 Маймун

    1 0 Отговор
    Поправка ,,Украински ,,че пиша едно а иск. Интелект пише друго ,явно още е тестов.9428

    21:38 11.09.2025