Ракети за $2,45 милиона срещу дронове от пенопласт! Колко е струвало свалянето на руските БпЛА над Полша

Докато Нидерландия помага на Полша да се отбранява от руските дронове "Гербер", в САЩ публкуваха ценовата листа за новите AIM-120, с които са свалени тези дронове от пенопласт. Украинският проект Defense Express пресметна колко е струвало свалянето на руските дронове, които навлязоха във въздушното пространство на Полша.
Атаката на руските дронове срещу Полша в нощта на 10 септември обективно е "студен душ“ за страните от европейския сегмент на НАТО. Защото въпреки всички оптимистични репортажи и засилването на присъствието на източния фланг на Алианса, тя демонстрира липсата на готовността на техните въздушни сили за такива мисии.
И не става въпрос само за това, че от около 20 дрона са били свалени само до четири. Въпросът е с какво са били свалени. Защото отломките от ракетата "въздух-въздух" AIM-120C-7 ясно показват, че са били използвани въздушните сили на Полша с F-16 и нидерландските F-35 срещу руските БпЛА от пенопласт.
А цената на тези ракети е много удобно актуализирана от Агенцията за военно сътрудничество на Министерството на отбраната на САЩ (DSCA), която наскоро издаде разрешение на Нидерландия за закупуване на AIM-120 AMRAAM. При това е важно да се използва именно цената на замяната на оръжието, а не неговата "счетоводна стойност“ с амортизация.
За 232 ракети в настоящата версия AIM-120C-8 граничната цена е определена на 570 млн. долара. Тоест до 2,45 млн. долара за една ракета. Вярно е, че крайната цена в твърдото споразумение може да бъде по-ниска, но много често те са идентични.
Така, ако поразяването на всички четири "Гербер" е било извършено с AIM-120, то попълването на боеприпасите ще струва 9,8 млн. долара. При ориентировъчна цена на "Гербера" от около 10 хиляди долара това означава разлика от 245 пъти. Това е при условие, че за една цел е била използвана една ракета.
Разбира се, за да бъдат свалени, са могли да бъдат използвани малко по-опростени и по-евтини ракети – AIM-9 Sidewinder. И отново благодарение на DSCA и новото разрешение за Белгия за закупуване на AIM-9X Block II, е известно, че 578 ракети ще ѝ струват 567,8 млн. долара. Това означава, че една съвременна версия на AIM-9 струва 0,98 млн. долара.
Ако нидерландските и полските изтребители са използвали четири AIM-9 за сваляне на дронове, то попълването на запасите ще им да струва 3,9 млн. долара. А разликата в цената на целите и средствата за тяхното унищожаване е 98 пъти. В същото време въпросът за летателното време на изтребителите и всички други компоненти в тази ситуация справедливо се изключва.
При всякакви вариации разликата в цената на възстановяване на боекомплекта и унищожените цели е просто огромна. Освен това е необходимо да се вземат предвид темповете и обемите на производство както на средства за унищожаване, т.е. ракети "въздух-въздух" от американската Raytheon, така и на цели под формата на дронове от китайски компоненти в РФ.
В същото време основният проблем за военно въздушните сили на европейския сегмент на НАТО е, че не са проведени никакви подготовки по интегрирането на евтини и масови ракети за унищожаване на дронове от изтребители. Въпреки наличния опит на Украйна. И ако САЩ успешно интегрираха 70-мм APKWS в своите изтребители, то в Европа тази насока просто бе игнорирана. И едва сега в BAE Systems "активно проучват“ възможността за тяхната интеграция в Eurofighter Typhoon.
Ракети за $2,45 милиона срещу дронове от пенопласт! Колко е струвало свалянето на руските БпЛА над Полша
17 Септември, 2025 21:39 1 003 37
При всякакви вариации разликата в цената на възстановяване на боекомплекта и унищожените цели е просто огромна
Докато Нидерландия помага на Полша да се отбранява от руските дронове "Гербер", в САЩ публкуваха ценовата листа за новите AIM-120, с които са свалени тези дронове от пенопласт. Украинският проект Defense Express пресметна колко е струвало свалянето на руските дронове, които навлязоха във въздушното пространство на Полша.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОЛШЕВИК
Коментиран от #11
21:42 17.09.2025
2 си дзън
а не на скъпи и ненужни като Райнметал, Локхийд и т.н.
21:43 17.09.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #13, #26
21:44 17.09.2025
4 име
21:45 17.09.2025
5 си дзън
До коментар #3 от "Последния Софиянец":За съжаление си прав.
21:46 17.09.2025
6 ФАКТИ
Коментиран от #12, #15
21:47 17.09.2025
7 Файърфлай
21:47 17.09.2025
8 ЗАЩОТО
21:47 17.09.2025
9 И Киев е Руски
21:47 17.09.2025
10 Преразказ
21:48 17.09.2025
11 !!!!!!!!!!!
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Полският президент Карол Навроцки поиска незабавно обяснение от правителството след публикации в медиите, че обектът, ударил къща в град Вирики в Люблинска област, е ракета, изстреляна от полски изтребител F-16. Това се посочва в изявление, публикувано от Бюрото за национална сигурност на президента (BBN).
21:48 17.09.2025
12 Лошо е
До коментар #6 от "ФАКТИ":за фашистите!
21:48 17.09.2025
13 сащисан кравар
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Добави и ударената къща от ракета изстреляна от ф16 и резила е пълен!
21:48 17.09.2025
14 Ей ся Тръмпи пак...
Отваря му се нова вратичка е оръжейният бизнес.
Американските ракети 70-мм APKWS -интегрирани в Eurofighter Typhoon..!
Коментиран от #25
21:48 17.09.2025
15 Али Баба
До коментар #6 от "ФАКТИ":Продава по 10 000 !
21:49 17.09.2025
16 Георги
Коментиран от #20
21:49 17.09.2025
17 Много писане,а може с две думи :
Коментиран от #36
21:50 17.09.2025
18 Рютер
21:50 17.09.2025
19 Супер е за урсулците
21:50 17.09.2025
20 Дроновете не са пуснати от руснаците!!
До коментар #16 от "Георги":Това бе операция на Украйна,с цел да се активира НАТО срещу Русия и да ескалира конфликта,в полза на Украйна...!
Но сметките им излезнаха криви и се получи обратният ефект...!
21:55 17.09.2025
21 сащисан кравар
Натовски спомени, ехххх!
21:55 17.09.2025
22 граф Монте Кристо
21:56 17.09.2025
23 Кит
😂😂😂
Коментиран от #35
21:56 17.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 си дзън
До коментар #14 от "Ей ся Тръмпи пак...":APKWS умре, да живее Nimbrix
Коментиран от #31
21:57 17.09.2025
26 Първият Перничанин!
До коментар #3 от "Последния Софиянец":От 19 дрона примамки ,свалиха само три...
Плюс разрушена къща на невинен полски гражданин...!
Пълен провал на НАТО.
21:58 17.09.2025
27 само Факти,не разбраха,ЧЕ ДРОНОВЕТЕ
21:58 17.09.2025
28 Няма такива
21:59 17.09.2025
29 Ами
22:00 17.09.2025
30 А руснаците
22:01 17.09.2025
31 Ква пък е тая...
До коментар #25 от "си дзън":...,,Nimbrix"...дай инфо де...?!
22:01 17.09.2025
32 1944
22:03 17.09.2025
33 Явно и в Полша
22:03 17.09.2025
34 Факт
22:03 17.09.2025
35 Трай бе
До коментар #23 от "Кит":Тъ пу н гер
22:03 17.09.2025
36 Русия
До коментар #17 от "Много писане,а може с две думи :":ли е кокошката ?
22:04 17.09.2025
37 Елементарно Уотсън!
22:04 17.09.2025