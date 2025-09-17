Новини
Ракети за $2,45 милиона срещу дронове от пенопласт! Колко е струвало свалянето на руските БпЛА над Полша
Ракети за $2,45 милиона срещу дронове от пенопласт! Колко е струвало свалянето на руските БпЛА над Полша

17 Септември, 2025 21:39 1 003 37

При всякакви вариации разликата в цената на възстановяване на боекомплекта и унищожените цели е просто огромна

Ракети за $2,45 милиона срещу дронове от пенопласт! Колко е струвало свалянето на руските БпЛА над Полша - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Докато Нидерландия помага на Полша да се отбранява от руските дронове "Гербер", в САЩ публкуваха ценовата листа за новите AIM-120, с които са свалени тези дронове от пенопласт. Украинският проект Defense Express пресметна колко е струвало свалянето на руските дронове, които навлязоха във въздушното пространство на Полша.

Атаката на руските дронове срещу Полша в нощта на 10 септември обективно е "студен душ“ за страните от европейския сегмент на НАТО. Защото въпреки всички оптимистични репортажи и засилването на присъствието на източния фланг на Алианса, тя демонстрира липсата на готовността на техните въздушни сили за такива мисии.

И не става въпрос само за това, че от около 20 дрона са били свалени само до четири. Въпросът е с какво са били свалени. Защото отломките от ракетата "въздух-въздух" AIM-120C-7 ясно показват, че са били използвани въздушните сили на Полша с F-16 и нидерландските F-35 срещу руските БпЛА от пенопласт.

А цената на тези ракети е много удобно актуализирана от Агенцията за военно сътрудничество на Министерството на отбраната на САЩ (DSCA), която наскоро издаде разрешение на Нидерландия за закупуване на AIM-120 AMRAAM. При това е важно да се използва именно цената на замяната на оръжието, а не неговата "счетоводна стойност“ с амортизация.

За 232 ракети в настоящата версия AIM-120C-8 граничната цена е определена на 570 млн. долара. Тоест до 2,45 млн. долара за една ракета. Вярно е, че крайната цена в твърдото споразумение може да бъде по-ниска, но много често те са идентични.

Така, ако поразяването на всички четири "Гербер" е било извършено с AIM-120, то попълването на боеприпасите ще струва 9,8 млн. долара. При ориентировъчна цена на "Гербера" от около 10 хиляди долара това означава разлика от 245 пъти. Това е при условие, че за една цел е била използвана една ракета.

Разбира се, за да бъдат свалени, са могли да бъдат използвани малко по-опростени и по-евтини ракети – AIM-9 Sidewinder. И отново благодарение на DSCA и новото разрешение за Белгия за закупуване на AIM-9X Block II, е известно, че 578 ракети ще ѝ струват 567,8 млн. долара. Това означава, че една съвременна версия на AIM-9 струва 0,98 млн. долара.

Ако нидерландските и полските изтребители са използвали четири AIM-9 за сваляне на дронове, то попълването на запасите ще им да струва 3,9 млн. долара. А разликата в цената на целите и средствата за тяхното унищожаване е 98 пъти. В същото време въпросът за летателното време на изтребителите и всички други компоненти в тази ситуация справедливо се изключва.

При всякакви вариации разликата в цената на възстановяване на боекомплекта и унищожените цели е просто огромна. Освен това е необходимо да се вземат предвид темповете и обемите на производство както на средства за унищожаване, т.е. ракети "въздух-въздух" от американската Raytheon, така и на цели под формата на дронове от китайски компоненти в РФ.

В същото време основният проблем за военно въздушните сили на европейския сегмент на НАТО е, че не са проведени никакви подготовки по интегрирането на евтини и масови ракети за унищожаване на дронове от изтребители. Въпреки наличния опит на Украйна. И ако САЩ успешно интегрираха 70-мм APKWS в своите изтребители, то в Европа тази насока просто бе игнорирана. И едва сега в BAE Systems "активно проучват“ възможността за тяхната интеграция в Eurofighter Typhoon.

Полша
  • 1 БОЛШЕВИК

    25 2 Отговор
    Укрите ще съсипят и фалират НАТО - то!

    Коментиран от #11

    21:42 17.09.2025

  • 2 си дзън

    1 17 Отговор
    Стената от дронове е патент на Украйна. Европа да прави заводи на украински фирми,
    а не на скъпи и ненужни като Райнметал, Локхийд и т.н.

    21:43 17.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    26 0 Отговор
    От 19 дрона примамки свалиха само три.Пълен провал на НАТО.

    Коментиран от #5, #13, #26

    21:44 17.09.2025

  • 4 име

    15 0 Отговор
    Сметката да я връчите на киевската хунта, която е скалъпила няколко дрона, закрепени с армирано тиксо(дъктейп) и даже е управлявала поне някои от тях с дистанционно. А паляците да искат отстъпка от краварите следващия път като купуват от некадърните ПВО ракети, щото си е жалка работа да свалиш 3 от 15 дозвукови дрона.

    21:45 17.09.2025

  • 5 си дзън

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    За съжаление си прав.

    21:46 17.09.2025

  • 6 ФАКТИ

    6 4 Отговор
    Лошото е, че Русия е достигнала производство до 1000 дрона на ден

    Коментиран от #12, #15

    21:47 17.09.2025

  • 7 Файърфлай

    6 0 Отговор
    Интересно,колко ли милиони ще се изстрелят по Нова година,когато загърмят фойерверките.

    21:47 17.09.2025

  • 8 ЗАЩОТО

    11 1 Отговор
    ШУБЕТО СИ Е ....ДОКАЗАН СТРАХ

    21:47 17.09.2025

  • 9 И Киев е Руски

    15 1 Отговор
    Споко: Евро плъховете ще платят цената

    21:47 17.09.2025

  • 10 Преразказ

    3 0 Отговор
    на Каракачанов,при Ангелова !

    21:48 17.09.2025

  • 11 !!!!!!!!!!!

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Полският президент Карол Навроцки поиска незабавно обяснение от правителството след публикации в медиите, че обектът, ударил къща в град Вирики в Люблинска област, е ракета, изстреляна от полски изтребител F-16. Това се посочва в изявление, публикувано от Бюрото за национална сигурност на президента (BBN).

    21:48 17.09.2025

  • 12 Лошо е

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "ФАКТИ":

    за фашистите!

    21:48 17.09.2025

  • 13 сащисан кравар

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Добави и ударената къща от ракета изстреляна от ф16 и резила е пълен!

    21:48 17.09.2025

  • 14 Ей ся Тръмпи пак...

    7 1 Отговор
    ...ще потрие доволно ръце...!
    Отваря му се нова вратичка е оръжейният бизнес.
    Американските ракети 70-мм APKWS -интегрирани в Eurofighter Typhoon..!

    Коментиран от #25

    21:48 17.09.2025

  • 15 Али Баба

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "ФАКТИ":

    Продава по 10 000 !

    21:49 17.09.2025

  • 16 Георги

    8 1 Отговор
    значи между $980,000 и $2,450,000, а тя едната дори не е гръмнала ами паднала върху къща. Имаме 4 свалени дрона, така казват, и една пропуснала ракета - това прави поне 5 ракети. Отделно са свалили само 20% от дроните. Ако наистина са пратени от руснаците трябва да им благодарят, че поне си видяха слабите места.

    Коментиран от #20

    21:49 17.09.2025

  • 17 Много писане,а може с две думи :

    8 2 Отговор
    ,,Кон за кокошка!"

    Коментиран от #36

    21:50 17.09.2025

  • 18 Рютер

    4 0 Отговор
    Всеки според възможностите си !

    21:50 17.09.2025

  • 19 Супер е за урсулците

    10 1 Отговор
    С 2,45 млн. долара за една ракета да свалят дронче за 200 долара... ама супер... а впрочем и не могат да го свалят на практика

    21:50 17.09.2025

  • 20 Дроновете не са пуснати от руснаците!!

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Георги":

    Това бе операция на Украйна,с цел да се активира НАТО срещу Русия и да ескалира конфликта,в полза на Украйна...!
    Но сметките им излезнаха криви и се получи обратният ефект...!

    21:55 17.09.2025

  • 21 сащисан кравар

    1 2 Отговор
    28 Април 1999-та година, натовска бомба удря къща в Горна Баня! Всъщност ракетите са две, изстреляни от два ф16 летящи и дтрелящи в българското въздушно пространство! Едната ракета удря къщата, а другата се забива някъде в планината над Княжево!
    Натовски спомени, ехххх!

    21:55 17.09.2025

  • 22 граф Монте Кристо

    2 0 Отговор
    зА НАТО ТИЯ РАЗХОДИ НЕ СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ,целта им е да вдигнат повече шум,суматоха,или поне така са се надявали.Пропагандната им машина автоматически се включи на пълни обороти,даже взеха официални протестни ноти да отправят.Немците по същия начин са правили провокации преди да нападнат Съветския съюз.Не че сега дивия запад има такава готовност,просто не ги свърта на едно място,когато разбраха ,че сащ постепенно се оттегля,а всу едва задържа руското настъпление,кошмарно им идва,че не могат да направят нищо особено.

    21:56 17.09.2025

  • 23 Кит

    2 1 Отговор
    Е, след тази информация едва ли вече някой се съмнява в това , че ударът по тия страховити празни руски дронове е бил могъщ!

    😂😂😂

    Коментиран от #35

    21:56 17.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 си дзън

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ей ся Тръмпи пак...":

    APKWS умре, да живее Nimbrix

    Коментиран от #31

    21:57 17.09.2025

  • 26 Първият Перничанин!

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    От 19 дрона примамки ,свалиха само три...
    Плюс разрушена къща на невинен полски гражданин...!
    Пълен провал на НАТО.

    21:58 17.09.2025

  • 27 само Факти,не разбраха,ЧЕ ДРОНОВЕТЕ

    4 1 Отговор
    СА БЕЗ ЗАРЯД И НЕ СА РУСКИ.ТЕЗИ ИГРАЧКИ КОИТО ОРЕЗИЛИХА НАТО СА УКРАИНСКИ.

    21:58 17.09.2025

  • 28 Няма такива

    1 1 Отговор
    евтини и масови ракети за унищожаване на дронове от изтребители ! Фантастика е! ...а иначе китайската лазерна оръжейна система OW5 демонстрира способността си да прихваща входящи въздушни цели, използвайки насочена енергия като стратегия за противодействие на безпилотни системи. Лазерната оръжейна система OW5 ! ... Новата руска система за противовъздушна отбрана е по проекта „Посок“ на 1,5 километра лазарен унищожител ...май направиха и на 3 километра но нещо по друг начин се казваше. Пак без муниции с успеваемост около 95%

    21:59 17.09.2025

  • 29 Ами

    0 1 Отговор
    Някой задава ли си въпроса, колко струва на колективния запад конфликта с Русия?

    22:00 17.09.2025

  • 30 А руснаците

    0 0 Отговор
    с въздушна струя свалиха 16 метров американски дрон !

    22:01 17.09.2025

  • 31 Ква пък е тая...

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "си дзън":

    ...,,Nimbrix"...дай инфо де...?!

    22:01 17.09.2025

  • 32 1944

    0 2 Отговор
    горките копейки се загрижили за нато. по добре да следят внимателно курса на рублата щото скоро ше искат увеличение за троленето.

    22:03 17.09.2025

  • 33 Явно и в Полша

    0 1 Отговор
    Почна яко да се краде и да се лъже.

    22:03 17.09.2025

  • 34 Факт

    0 0 Отговор
    Ракетите струват толкова на ЕС! Но ако са пропуснати 15 нападащи НАТО бойни дрона, къде са пораженията, които са предизвикали?

    22:03 17.09.2025

  • 35 Трай бе

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Кит":

    Тъ пу н гер

    22:03 17.09.2025

  • 36 Русия

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Много писане,а може с две думи :":

    ли е кокошката ?

    22:04 17.09.2025

  • 37 Елементарно Уотсън!

    1 0 Отговор
    Тези милиони не са проблем за НАТО... На ученията например се трошат много повече пари... Това реално си е тренировка.

    22:04 17.09.2025

