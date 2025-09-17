Докато Нидерландия помага на Полша да се отбранява от руските дронове "Гербер", в САЩ публкуваха ценовата листа за новите AIM-120, с които са свалени тези дронове от пенопласт. Украинският проект Defense Express пресметна колко е струвало свалянето на руските дронове, които навлязоха във въздушното пространство на Полша.



Атаката на руските дронове срещу Полша в нощта на 10 септември обективно е "студен душ“ за страните от европейския сегмент на НАТО. Защото въпреки всички оптимистични репортажи и засилването на присъствието на източния фланг на Алианса, тя демонстрира липсата на готовността на техните въздушни сили за такива мисии.



И не става въпрос само за това, че от около 20 дрона са били свалени само до четири. Въпросът е с какво са били свалени. Защото отломките от ракетата "въздух-въздух" AIM-120C-7 ясно показват, че са били използвани въздушните сили на Полша с F-16 и нидерландските F-35 срещу руските БпЛА от пенопласт.



А цената на тези ракети е много удобно актуализирана от Агенцията за военно сътрудничество на Министерството на отбраната на САЩ (DSCA), която наскоро издаде разрешение на Нидерландия за закупуване на AIM-120 AMRAAM. При това е важно да се използва именно цената на замяната на оръжието, а не неговата "счетоводна стойност“ с амортизация.



За 232 ракети в настоящата версия AIM-120C-8 граничната цена е определена на 570 млн. долара. Тоест до 2,45 млн. долара за една ракета. Вярно е, че крайната цена в твърдото споразумение може да бъде по-ниска, но много често те са идентични.



Така, ако поразяването на всички четири "Гербер" е било извършено с AIM-120, то попълването на боеприпасите ще струва 9,8 млн. долара. При ориентировъчна цена на "Гербера" от около 10 хиляди долара това означава разлика от 245 пъти. Това е при условие, че за една цел е била използвана една ракета.



Разбира се, за да бъдат свалени, са могли да бъдат използвани малко по-опростени и по-евтини ракети – AIM-9 Sidewinder. И отново благодарение на DSCA и новото разрешение за Белгия за закупуване на AIM-9X Block II, е известно, че 578 ракети ще ѝ струват 567,8 млн. долара. Това означава, че една съвременна версия на AIM-9 струва 0,98 млн. долара.



Ако нидерландските и полските изтребители са използвали четири AIM-9 за сваляне на дронове, то попълването на запасите ще им да струва 3,9 млн. долара. А разликата в цената на целите и средствата за тяхното унищожаване е 98 пъти. В същото време въпросът за летателното време на изтребителите и всички други компоненти в тази ситуация справедливо се изключва.



При всякакви вариации разликата в цената на възстановяване на боекомплекта и унищожените цели е просто огромна. Освен това е необходимо да се вземат предвид темповете и обемите на производство както на средства за унищожаване, т.е. ракети "въздух-въздух" от американската Raytheon, така и на цели под формата на дронове от китайски компоненти в РФ.



В същото време основният проблем за военно въздушните сили на европейския сегмент на НАТО е, че не са проведени никакви подготовки по интегрирането на евтини и масови ракети за унищожаване на дронове от изтребители. Въпреки наличния опит на Украйна. И ако САЩ успешно интегрираха 70-мм APKWS в своите изтребители, то в Европа тази насока просто бе игнорирана. И едва сега в BAE Systems "активно проучват“ възможността за тяхната интеграция в Eurofighter Typhoon.

