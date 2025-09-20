Новини
Володимир Зеленски: Русия търпи тежки загуби
Володимир Зеленски: Русия търпи тежки загуби

20 Септември, 2025 15:05

Донецка област, която е само частично окупирана от Русия, но която Москва иска Киев да изостави преди постигането на мирно споразумение, остава мястото на най-интензивните боеве

Володимир Зеленски: Русия търпи тежки загуби - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
В петък украинските войски продължиха контраофанзива на фронтовата линия около два града в източната част на страната, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от "Ройтерс".

По негови думи руските сили са понесли тежки загуби.

Русия обяви, че силите ѝ са превзели две нови села при бавното си настъпление през източната и южната част на Украйна. Министерството на отбраната обаче не спомена украинското настъпление близо до градовете Покровск и Добропол.

В нощното си видеообръщение Зеленски посочи, че контраофанзивата е нарушила руските планове в дългогодишната им цел да превземат логистичния център Покровск.

"Там се намираше едно от най-важните направления на руската офанзива, но те не успяха да започнат пълноценна офанзива. Нашите военни унищожават силите им", изтъкна той.

"Руснаците понесоха значителни загуби и "фондът за обмен" за нашата страна е значително попълнен - ​​всеки ден се вземат все повече руски пленници", отбеляза още Зеленски.

Върховният главнокомандващ на Украйна Олександър Сирски написа в Telegram, че силите му са настъпили от три до седем км през руските отбранителни линии.

Във видеообръщението си Зеленски заяви също, че украинските сили държат позициите си около Купянск - район в североизточната част на Харковска област в Украйна, който е обект на руски нападения от месеци.

В четвъртък Зеленски съобщи, че украинските сили са си върнали седем населени места и 160 квадратни километра около Покровск и Добропол от началото на операцията. Други девет населени места пък са били "изчистени" от вражеските сили.

Донецка област, която е само частично окупирана от Русия, но която Москва иска Киев да изостави преди постигането на мирно споразумение, остава мястото на най-интензивните боеве.

Руското министерство на отбраната заяви, че силите му са превзели още две населени места - Муравка, югозападно от Покровск, и Новоивановка, по-югозападно в Запорожка област.

Генералният щаб на украинските въоръжени сили посочи Муравка като едно от няколкото населени места, където силите му са спрели 87 атаки близо до Покровск.

Високопоставен служител в назначената от Русия администрация в районите на Донецка област, контролирани от Москва, посочи, че руските сили вече имат ефективен контрол над всички пътища и други логистични съоръжения около Покровск.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Напудрено носле

    44 12 Отговор
    бЕлото не прощава

    Коментиран от #19, #56, #63

    15:06 20.09.2025

  • 2 Чорбара

    50 14 Отговор
    Укрите са безнадежни идиоти,а Зеления е топ идиот.

    15:07 20.09.2025

  • 3 Пич

    31 10 Отговор
    Кво му става цял ден на този бе...?! Да не се е спънал сутринта и да се е захлупил по лице в тавата с белото...?!

    Коментиран от #22

    15:09 20.09.2025

  • 4 Фейк на часа

    18 16 Отговор
    Няма какво да добавя. След малко ще се включат русофобните пияндурници. Нивото е много ниско за мен.

    Коментиран от #10

    15:09 20.09.2025

  • 5 Варна 3

    11 13 Отговор
    Всичко е по статистиката за загубите на Русия.

    15:10 20.09.2025

  • 6 Йиииии

    32 12 Отговор
    Цял свят вижда упадъка на Украйна и губещите и позиции в СВО, но се пишат големи победи на фронта.
    Телеграм каналите казват истината, дори украинските.

    Коментиран от #17

    15:10 20.09.2025

  • 7 пешо

    26 8 Отговор
    пак е объркал дозата

    15:10 20.09.2025

  • 8 Последния Софиянец

    4 13 Отговор
    Ако влезе в България, ще го сека яко всеки руски бандеровец!

    15:10 20.09.2025

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    24 7 Отговор
    Тва на колко линийки го казва?🦧🦍🥳🤣🤣🤣🤣🖕

    15:10 20.09.2025

  • 10 Само не казвай

    15 5 Отговор

    До коментар #4 от "Фейк на часа":

    Че влизаш тук да се информираш !
    Несериозно е да се вярва на
    ΦαΔ....κΝ

    15:12 20.09.2025

  • 11 456 до Факти

    21 9 Отговор
    Факти, стига вече пускате едни същи статии като нови. А за мокрите сънища на Зе хич ,ама хич не ме интересува

    15:12 20.09.2025

  • 12 И след тъпотиите на Зеленски

    27 9 Отговор
    На края четем"руските сили вече имат ефективен контрол над всички пътища и други логистични съоръжения около Покровск"......

    15:12 20.09.2025

  • 13 Факти

    23 10 Отговор
    Края на кървавия киевски режим е близо! Зеления диктатор затри над 2 100 000 укри напразно.

    15:12 20.09.2025

  • 14 Същата работа

    25 8 Отговор
    Когато червената армия води битките пред Берлин, нацистките медии съобщават, че се готви голяма контраофанзива, а оръдейните изстрели, които се чуват са били от ученията на германската армия.

    15:13 20.09.2025

  • 15 Kaлпазанин

    19 8 Отговор
    И как не ,като през 5 Мин ни го споменавате евреина ,ТСВ е на прага заради евреи пак ,докога ще търпим да умираме заради евейскв алчност

    15:13 20.09.2025

  • 16 Гук

    6 10 Отговор
    Радвам се.

    15:13 20.09.2025

  • 17 Хеми значи бензин

    6 6 Отговор

    До коментар #6 от "Йиииии":

    Радке стига рева ма не разбра ли Гейпен няма да купим.

    15:13 20.09.2025

  • 18 "По негови думи"

    14 4 Отговор
    НЕ е новина ! Нали?

    15:14 20.09.2025

  • 19 ВЛАДИМИР ПУТИН:

    16 8 Отговор

    До коментар #1 от "Напудрено носле":

    Украйна търпи тежки загуби!!!

    15:14 20.09.2025

  • 20 АМА ВЕРНО ЛИ Е ТОВА ????

    18 6 Отговор
    Надрусаняка като дръпне още няколко петолиния ....ще каже , че бандерите му са на червения площад !!!!!!!

    15:14 20.09.2025

  • 21 Слугата мрази свободния и смелия !

    12 23 Отговор
    Копейките никога няма да простят на Зеленckи, че вместо да избяга на Запад, остана в Украйна и започна да воюва срещу Мордор, унижи Фторая, непобедимая и безаналоговая и я превърна в армия комикс....😂
    Изявленията и заплахите на рашистките ястреби будят само смях и презрение като към скимтящо от безсилие улично куче. Вече няма страна, която да има страхопочитание от Руската Федерация. Китай, който преди вероломното нахлуване на московските орди в Украйна,
    слагаха Русия на пиедестал, вече нескрито демонстрират презрението си към руснаците и съвсем обезпокоявано си завладяват територии, надвишаващи тези на цяла Украйна.
    Никога няма да простят и на украинците, че не се уплашиха от монголската орда, че превърна любимата им Раша в държава фейлетон пред целия Свят.....
    Ето от тук идва и омразата на копейките, украинците са НАРОД, а не някакви лазещи в краката на кремълския сътрап твapи ! и вместо украинците да наведат главици за да не ги посече руския ятаган, те ги изправиха толкова високо, че той не може да ги достигне....Факт!

    Коментиран от #44

    15:14 20.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Исторически факт !

    12 20 Отговор
    Историческото име на Русия е „Московия“, името „Рус“ от 880г. принадлежи на Киевска Рус –днешна Украйна.
    „Московия“ се използва на историческите карти до 1721г.-Петър I провъзгласява Московското царство за „Руска империя“.
    Москва си присвоява не само историческото наследство на Киевска Рус, но и се опитва да узакони земите на украинците.
    С отделянето си от Киев руската културна традиция губи своите корени. Затова Русия толкова държи на лъжата, че Украйна принадлежи на Русия.
    Хилядолетна Рус е държавата на предците на украинския народ, а не на московииския. Тя е свързана с историята на Московия само с директивите на Петър I, Екатерина II, Сталин и разни "историци", които са служили в полза на Кремъл.
    Твърденията им, че Украйна никога не е съществувала е нелепо и дълбоко лъжливо защото името "Украйна"(Ukraina) се появява документирано още през 1639 г.
    То е използвано от френския военен инженер и картограф Гийом Левасьор дьо Боплан на обща карта от 1648г. На същата тази карта местоположението на Московия е отбелязано в горния десен ъгъл - Moscovia Pars(Земя на Московия).
    Има и други карти, документи, бележки на историци и пътешественици от онова време. Кремъл отхвърля тези исторически факти и целенасочено повтаря изгодното за него твърдение, че Украйна не е съществувала преди 20 век.
    Документите и историческата правда повече от ясно доказват, че Московия е наследник на разпадналата се “Златна Орда” - държавата на монголите, наследници на Чингиз Хан.

    Коментиран от #33, #41

    15:16 20.09.2025

  • 24 Хи хи хи . Голям майтап !

    16 6 Отговор
    Я да видим довечера клоуна как пак ще реве по видио итервюто от дупката си ????

    15:16 20.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Българин

    9 14 Отговор
    Ние българите мразим руснаците по принцип.

    Коментиран от #39, #84

    15:18 20.09.2025

  • 28 За размисъл

    11 8 Отговор
    Господ да е на помощ на украинците, останали в Украйна. Богаташчетата украински се веят из цяла Европа за сметка на европейците. Тези дето нямаха пари да се махнат сега умират по фронтовата линия заради ината и алчността на политиканстващи умопомрачени. Колко деца са без бащи, колко деца ще ще плащат за това ???
    " Бащите ядоха кисело грозде, а се скомниха зъбите на децата" - мъдростта на Господа.

    Коментиран от #87

    15:18 20.09.2025

  • 29 Зеления ненормален наркоман е сменил

    14 5 Отговор
    Дрогата и пак фантазира

    15:19 20.09.2025

  • 30 Реалност

    10 15 Отговор
    Нa Путин нe му nукa нитo зa cвoи, нитo зa чужди. Вcякo eднo мяcтo, кoeтo pуcнaцитe "ocвoбoждaвaт" pуcнaцитe гo npeвpъщaт в cюppeaлиcтичeн лунeн neйзaж c paзлoжeни тpynoвe и глутници noдивeли живoтни, мъpтвo мяcтo, дocтoйнo зa Руccкий миp.
    Мecтнoтo нaceлeниe, дo кoeтo pуcнaцитe ce дoкonaт, e noдлoжeнo нa зaдължитeлнa pуcификaция, aкo някoй нe иcкa, му oтнeмaт дeцaтa, npaщaт ги в лaгepи зa pуcифициpaнe, caмитe укpaинци ca изтeзaвaни и убивaни.
    Бучa, Иpnин, Хepcoн и Изюм вeчe ca мecтa нa naтpиoтичнo възnитaниe нa укpaинcкитe дeцa, кaквoтo e Бaтaк зa нac.
    Сaмo зa npeвзeмaнeтo и npeвpъщaнeтo нa Бaхмут в мъpтвa зoнa pуcнaцитe noкpихa мaлкoтo бившe цвeтущo гpaдчe c нaд 25,000 убити, oщe тoлкoвa тpaйнo ocaкaтeни и cъoтнoшeниe 1/5 paнeни, тoecт oщe нaд 100,000 paнeни pуcнaци.
    Същoтo ce noвтopи и npи aвдeeвкa c oщe noвeчe жepтви.
    С тaкивa тeмnoвe pуcнaцитe щe cтигнaт Киeв някъдe към 2350тa гoдинa. И дa, миp c Путин нямa дa имa, зaщoтo тoвa нe e миp, a npимиpиe, дoкaтo Путин нe cтeгнe нoви opkи и нe нanaднe naк

    Коментиран от #40

    15:19 20.09.2025

  • 31 ХиХи

    17 5 Отговор
    Винаги га зелю каже, че Русия търпи тежки загуби, до две седмици пада някой ключов град

    15:19 20.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Много

    14 6 Отговор

    До коментар #23 от "Исторически факт !":

    Си изденал бе! Историята и географията се пишат от победителите, а не от Левасьори и Леварезби като тебе!

    15:20 20.09.2025

  • 34 Солдать

    9 14 Отговор
    Вече четвърта година в кал в окопа край Покровск,а колко друзя заминаха концерта на Кобзон ,и всичко това за една показуха

    15:20 20.09.2025

  • 35 Възpожденец 🇧🇬

    11 15 Отговор
    🔱А може ли да си представите, какво щеше да е сега, в тази световна обстановка, ако Великия и Героичен украински народ, не бе спрял и ударил така мощно през мyцyната рашката мечка ??‼️
    Цяла заспала Европа вече щеше да е подпалена и ние щяхме да сме от първите потърпевши, като се има в предвид пробитите ни от руски агенти служби и държавни учреждения.
    Както се вижда, първата работа на фашисткия режим на Путлер в окупираните територии е да мобилизира мъжете и да ги изпрати на фронта. Сега нашите синове щяха да гинат на фронта за кефа на едно побъркано диктаторче.
    България НЯМА по-последователен и по-жесток враг от Руската империя, Русия, СССР и Руската федерация сега. От 1828 година до сега г. безкрайна поредица от саботажи, намеси и войни срещу нашата родина!

    15:20 20.09.2025

  • 36 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    7 16 Отговор
    Русофилските майцепродажници много го закъсахте с хибридната война, също като руснаците на фронта.
    Видно е, че кондукторката от посоль има проблеми с наемането на кадри и е прибягнала до пациентите на д-р Гълъбова и такива с незавършен 3-ти клас. 🤪🤡
    Копейки, отново сте от грешната страна и този път май направо ще сте булките!

    Коментиран от #46, #47

    15:21 20.09.2025

  • 37 Злобното Джуджи

    9 12 Отговор
    Четири Года коношенковци превземат Покровск, Торецк, Часов Яр и Myxocpaнcк ....епта.
    Зеленски е прав човека 👍

    Коментиран от #50

    15:21 20.09.2025

  • 38 Не си компетентен

    9 7 Отговор

    До коментар #26 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    А на картата България е била "Тера Инкогнита" но това не значи че е нямало българи нали?

    15:21 20.09.2025

  • 39 Гук

    5 6 Отговор

    До коментар #27 от "Българин":

    Радвам се.

    15:22 20.09.2025

  • 40 Тизе

    6 3 Отговор

    До коментар #30 от "Реалност":

    Да не си оня Мечо с Меркендеко?

    15:22 20.09.2025

  • 41 То хубаво

    7 10 Отговор

    До коментар #23 от "Исторически факт !":

    Но много сложно си го написал за нашите копейки ,те нямат завършен и втори клас

    15:22 20.09.2025

  • 42 Ехааааааа

    13 4 Отговор
    Нека наркомана да каже къде са ракетите таурус които ЩПЕРЦА изпрати във Бандерия и как ги гръмнаха Руснаците със кинжалите барабар със фрицовете които трябваше да ги изстрелят към Русия ????? И сега мерца се прави на натъпкана хлебарка заедно с натю които пък нищо не знаел !!!!!! Изкопаха ли им гробовете и опяха ли ги ????

    Коментиран от #49

    15:23 20.09.2025

  • 43 Атлантически тролчета,

    12 5 Отговор
    засрамете се!
    И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
    """ Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира бившият премиер Борисов""" .

    15:23 20.09.2025

  • 44 За размисъл

    2 8 Отговор

    До коментар #21 от "Слугата мрази свободния и смелия !":

    Явно са Ви отгледали отявлени комунистически пропагандатори. Но си мисля, че ги задминавате с 200.
    Архивите са живи за да напомнят на нормалните хора да бягат от вас като дявол от тамян.

    15:23 20.09.2025

  • 45 Ае ся...

    6 11 Отговор
    Че колко са 2 Милиона монголяк ПИН доси Фира?!?
    У България, Египет и Турция,..редовно правим ...истински москалчета на пияните Наташки))))

    15:24 20.09.2025

  • 46 Навремето

    6 8 Отговор

    До коментар #36 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    При такава статия имаш 200-300 коментара за раз,сега само 2-3 троляка с по няколко ника се мъчат ,явно тьотя им спря денгите

    15:25 20.09.2025

  • 47 Жалки продажни атлантенца

    10 7 Отговор

    До коментар #36 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    Все тая какво пишете, българите сме за Русия и мразим НАТЮ

    15:25 20.09.2025

  • 48 Спорт

    7 4 Отговор
    Всеки ден война означава няколко милиона за наркомана. Ще слушаме какви ли не истории за победи , целта е колкото се може повече пари за деградирали в наркоман.

    15:28 20.09.2025

  • 49 Ми то.....

    10 3 Отговор

    До коментар #42 от "Ехааааааа":

    Покрай Лвов имаше голяма заря ....празник ли празнуваха ??? Таман фашистите свалиха тия ракети и ето чудо .....господ прати божествен огън и петстотин броя таурус отидоха при него .....сега мерц трябва да праща други .....ама Руснака каза повтори ли се и германия е капут !!!!!!!

    15:28 20.09.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Даа

    5 7 Отговор
    Русия може да не загуби тази война ,но няма и да я спечели

    15:28 20.09.2025

  • 52 Айде сега и малко

    6 5 Отговор

    До коментар #26 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    Простотии от Стамболов ако може че да си изпъл нормата за днес

    15:29 20.09.2025

  • 53 АБЕ МАНИ...

    4 8 Отговор
    От Донецк и Луганск у 2014г. зафана войната на пеДо-фила срещу Независима УКРАЙНА, а неска, след 12 години още са си ТАМ! Ама ХУ.. ЙЛО зак-- Опа 2 Милиона монголяк москали
    Хехехехехехе
    Ти е Бем могучаята

    15:29 20.09.2025

  • 54 Гориил

    5 7 Отговор
    На мене в България ми е добре ,маскалята да отиват на фронту

    15:29 20.09.2025

  • 55 Съотношение

    7 4 Отговор
    Естествено всяка старана търпи загуби, но украинските са повече 10:1. За това съответства замяната пренници. За 1000 украинци Русия получава 10 -18 свои хора

    15:30 20.09.2025

  • 56 Путин

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Напудрено носле":

    Ние сме милиционерите.... 1 млн милиционерски живота струват 100 рубли ахахха

    15:30 20.09.2025

  • 57 Ае копейките

    6 4 Отговор
    Като ви спрат финансирането още, ли ще пишете ли глупости?

    15:30 20.09.2025

  • 58 Копейка

    4 3 Отговор

    До коментар #50 от "АБЕ ДЖУДЖАК":

    А на нас тук каква ни е далаверата?

    15:31 20.09.2025

  • 59 Мишел

    5 2 Отговор
    Фантазира. Украинските сили превзели седем села, без да спомене имената им, прочистили още девет, пак без имена. Превзели 160 кв.км.. По американските карти на войната в Украйна, ВСУ са превзели 8 кв.км. и загубили над 150 за последните 7дни, от тях само на 15.09. загуба на 80 кв.км.

    15:32 20.09.2025

  • 60 Ами и Покровск

    5 4 Отговор
    Ще бъде освободен от братушките. Съмнявате ли се в това?

    Коментиран от #70

    15:32 20.09.2025

  • 61 Факт

    4 2 Отговор
    Данни от фонда за борба срещу корупцията на Украйна-Рустем Умеров,секретар на съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна си е закупил:-3 апартамента във Флорида,1 ап. В Ню Йорк и 6 вили във Флорида.Така,че-"до последния украинец"!

    Коментиран от #65

    15:32 20.09.2025

  • 62 Зеленото човече

    0 2 Отговор
    Абе, я ела на Марс, да ти дам един ......

    15:32 20.09.2025

  • 63 Българин

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Напудрено носле":

    Азов не прощава.

    15:33 20.09.2025

  • 64 Ъхъ..... Ху...ЕСОС

    4 4 Отговор

    До коментар #50 от "АБЕ ДЖУДЖАК":

    Хехехехехехе 12 год превземат хЕРОЙСКИ селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк и.ПИ--- ЗДЕЦ,...
    Вече са само на 18 км
    Хехехехехе
    Оди се надъхвай у дръвения КЕН еф със Ю суф, Петушара.
    Хехехехехехе

    15:33 20.09.2025

  • 65 иzпражнението гайтанджиева

    3 5 Отговор

    До коментар #61 от "Факт":

    Това са руски фейкове.

    15:33 20.09.2025

  • 66 Могучая

    7 5 Отговор
    Могучая дори и след кръгом в движение на нейните мародери, тя пак напредва с плячкосаните тоалетни чинии, посуда, перални, климатици и так далее. СВО върви по петилетния си план. Да здравствует. По-бе-да ...

    15:34 20.09.2025

  • 67 Удри

    2 4 Отговор
    Влодимире по крепостните ушанки.Те са мусора на Земята.Удряй и вкарай в мавзолея да легне Владимир до адаша си и да си отдъхне целият свят от този руZки нацист.

    15:34 20.09.2025

  • 68 Даа...

    3 5 Отговор
    Пък едно време ни лъжеха, че руснята била голяма сила.

    15:34 20.09.2025

  • 69 Сега последно

    0 1 Отговор
    Славяни ли са украинците? А Киев не е ли турски?

    15:35 20.09.2025

  • 70 Когиш туй?

    3 3 Отговор

    До коментар #60 от "Ами и Покровск":

    2 ДНЯ? Че оно мина 12 години ма е--- БАЛНИК )))))

    15:35 20.09.2025

  • 71 Мисля

    3 6 Отговор
    Руснаците страхливо настъпват а украинците героично се изтеглят.Руснаците търпят огромни загуби,а украинците дори се възпроизвеждат в окопите.Зеленски е Бог и Тръмп го хвана за врата и го вкара в Белия дом.Путин е никой но само с червен килим и лична лимузина го посрещнаха...Те!

    Коментиран от #76

    15:36 20.09.2025

  • 72 Копейко

    4 3 Отговор
    Днес кой ден е от тридневната Опсирация е

    15:36 20.09.2025

  • 73 У ДРИ БАЦЕ

    4 4 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ИЗ--- МЕТ!
    ЦЕЛА БЪЛГАРИЯ СЛЕ СЪС ВАС

    15:38 20.09.2025

  • 74 Рашистофоб

    6 2 Отговор
    За разлика от рашистите в (и русофилите по форумите и социалните мрежи) украинците казват истината...

    15:38 20.09.2025

  • 75 Цомчю Ганчюф

    4 1 Отговор
    Ех защо расията не нападна нас ,как хубаво щях ме да ги посрещнем възрожденците омесили погачи възрожденките стоплили леглата възрожденчетата пеят руски песнички

    15:39 20.09.2025

  • 76 Определено не ти се получава

    4 0 Отговор

    До коментар #71 от "Мисля":

    с мисленето. Явно гънките ги няма. ☝️😁

    15:39 20.09.2025

  • 77 Артилерист

    3 1 Отговор
    Зеленски ги пуска вече съвсем безсолни, но на украинците им излизат много солени, защото почнали да мобилизират и над 60години...

    15:39 20.09.2025

  • 78 Озадачен

    3 1 Отговор
    Уж украинците контранастъпление правят, пленници вземат, избиват почти всички,ПВО сваля 100 от 50, връщат си територия , а Зеленски само мрънка,молят се за мир всички на Путин, че даже и Вие,Факти, написахте,че " Фронтовата линия се измества на запад"...нещо не е наред

    Коментиран от #86

    15:41 20.09.2025

  • 79 Ристе кьоравото

    1 2 Отговор
    Мече то...коф ФЮРЕРО Педофил Избегал по трусики от некаков ГОТВАЧ,..... Таков е и Мякащия МОНГОЛЯК- ПИ....дор аскер.
    АааааааХахахаха

    15:41 20.09.2025

  • 80 Стига

    1 0 Отговор
    Сте публику вали тъпизмите на тоя наркоман итежко корумпе

    15:41 20.09.2025

  • 81 Доктор

    1 0 Отговор
    Кой нормален човек вярва на глупостите на този наркоман?

    15:42 20.09.2025

  • 82 Не било пудра захар

    2 0 Отговор
    Руснаците губят но превземат Украйна, е га ти...чичо,защо кашляш?

    15:43 20.09.2025

  • 83 Даа

    0 1 Отговор
    Руснаците ще бягат от Украйна както бягаха от Авганистан

    15:44 20.09.2025

  • 84 Бате

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Българин":

    От кои си, 1300s или 1300фес

    15:44 20.09.2025

  • 85 И трудно ли е да се напише че

    2 1 Отговор
    Руснаците са превзели Шандриголово, Дерилово, Ставки, Кировск и Торское в ДНР ? Впрочем старото име на Покровск е Красноармейск и там има мина на името на Г.Димитров

    Коментиран от #90

    15:45 20.09.2025

  • 86 Ту пой, ДА? ))))

    0 1 Отговор

    До коментар #78 от "Озадачен":

    Измества се на леля ти Рун тавата Кат ерица! )))))
    Къде се измества като Селото ПОКРОВСК е на 25 км от Донецк (а Донецк от 20 14 г. е окупиран временно от Москалбад)) ?!? )))))

    15:45 20.09.2025

  • 87 Пенсионер 69 годишен

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "За размисъл":

    Охххх, остарях вече! Добре, че България е в ЕС и се пенсионирах на запад... Като чета за Украйна, благодаря на Бог, че България няма управници като Зеленски. Вече над 2милиона украинци прати в гробищата. Украинските гробища се виждат с просто око от космоса. Остави милиони украински и руски майки и бащи без синовете им! Милиони деца останаха без бащи заради заинатения наркоман!
    Все едно в България да бяха избрали за премиер Тошко Колев, Георги Парцалев или Георги Калоянчев. Комиците са да ни веселят, а не да изпращат децата ни на смърт!

    15:46 20.09.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

