Володимир Зеленски: Русия търпи тежки загуби

В петък украинските войски продължиха контраофанзива на фронтовата линия около два града в източната част на страната, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от "Ройтерс".
По негови думи руските сили са понесли тежки загуби.
Русия обяви, че силите ѝ са превзели две нови села при бавното си настъпление през източната и южната част на Украйна. Министерството на отбраната обаче не спомена украинското настъпление близо до градовете Покровск и Добропол.
В нощното си видеообръщение Зеленски посочи, че контраофанзивата е нарушила руските планове в дългогодишната им цел да превземат логистичния център Покровск.
"Там се намираше едно от най-важните направления на руската офанзива, но те не успяха да започнат пълноценна офанзива. Нашите военни унищожават силите им", изтъкна той.
"Руснаците понесоха значителни загуби и "фондът за обмен" за нашата страна е значително попълнен - всеки ден се вземат все повече руски пленници", отбеляза още Зеленски.
Върховният главнокомандващ на Украйна Олександър Сирски написа в Telegram, че силите му са настъпили от три до седем км през руските отбранителни линии.
Във видеообръщението си Зеленски заяви също, че украинските сили държат позициите си около Купянск - район в североизточната част на Харковска област в Украйна, който е обект на руски нападения от месеци.
В четвъртък Зеленски съобщи, че украинските сили са си върнали седем населени места и 160 квадратни километра около Покровск и Добропол от началото на операцията. Други девет населени места пък са били "изчистени" от вражеските сили.
Донецка област, която е само частично окупирана от Русия, но която Москва иска Киев да изостави преди постигането на мирно споразумение, остава мястото на най-интензивните боеве.
Руското министерство на отбраната заяви, че силите му са превзели още две населени места - Муравка, югозападно от Покровск, и Новоивановка, по-югозападно в Запорожка област.
Генералният щаб на украинските въоръжени сили посочи Муравка като едно от няколкото населени места, където силите му са спрели 87 атаки близо до Покровск.
Високопоставен служител в назначената от Русия администрация в районите на Донецка област, контролирани от Москва, посочи, че руските сили вече имат ефективен контрол над всички пътища и други логистични съоръжения около Покровск.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Напудрено носле
Коментиран от #19, #56, #63
15:06 20.09.2025
2 Чорбара
15:07 20.09.2025
3 Пич
Коментиран от #22
15:09 20.09.2025
4 Фейк на часа
Коментиран от #10
15:09 20.09.2025
5 Варна 3
15:10 20.09.2025
6 Йиииии
Телеграм каналите казват истината, дори украинските.
Коментиран от #17
15:10 20.09.2025
7 пешо
15:10 20.09.2025
8 Последния Софиянец
15:10 20.09.2025
9 Mими Кучева🐕🦺
15:10 20.09.2025
10 Само не казвай
До коментар #4 от "Фейк на часа":Че влизаш тук да се информираш !
Несериозно е да се вярва на
ΦαΔ....κΝ
15:12 20.09.2025
11 456 до Факти
15:12 20.09.2025
12 И след тъпотиите на Зеленски
15:12 20.09.2025
13 Факти
15:12 20.09.2025
14 Същата работа
15:13 20.09.2025
15 Kaлпазанин
15:13 20.09.2025
16 Гук
15:13 20.09.2025
17 Хеми значи бензин
До коментар #6 от "Йиииии":Радке стига рева ма не разбра ли Гейпен няма да купим.
15:13 20.09.2025
18 "По негови думи"
15:14 20.09.2025
19 ВЛАДИМИР ПУТИН:
До коментар #1 от "Напудрено носле":Украйна търпи тежки загуби!!!
15:14 20.09.2025
20 АМА ВЕРНО ЛИ Е ТОВА ????
15:14 20.09.2025
21 Слугата мрази свободния и смелия !
Изявленията и заплахите на рашистките ястреби будят само смях и презрение като към скимтящо от безсилие улично куче. Вече няма страна, която да има страхопочитание от Руската Федерация. Китай, който преди вероломното нахлуване на московските орди в Украйна,
слагаха Русия на пиедестал, вече нескрито демонстрират презрението си към руснаците и съвсем обезпокоявано си завладяват територии, надвишаващи тези на цяла Украйна.
Никога няма да простят и на украинците, че не се уплашиха от монголската орда, че превърна любимата им Раша в държава фейлетон пред целия Свят.....
Ето от тук идва и омразата на копейките, украинците са НАРОД, а не някакви лазещи в краката на кремълския сътрап твapи ! и вместо украинците да наведат главици за да не ги посече руския ятаган, те ги изправиха толкова високо, че той не може да ги достигне....Факт!
Коментиран от #44
15:14 20.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Исторически факт !
„Московия“ се използва на историческите карти до 1721г.-Петър I провъзгласява Московското царство за „Руска империя“.
Москва си присвоява не само историческото наследство на Киевска Рус, но и се опитва да узакони земите на украинците.
С отделянето си от Киев руската културна традиция губи своите корени. Затова Русия толкова държи на лъжата, че Украйна принадлежи на Русия.
Хилядолетна Рус е държавата на предците на украинския народ, а не на московииския. Тя е свързана с историята на Московия само с директивите на Петър I, Екатерина II, Сталин и разни "историци", които са служили в полза на Кремъл.
Твърденията им, че Украйна никога не е съществувала е нелепо и дълбоко лъжливо защото името "Украйна"(Ukraina) се появява документирано още през 1639 г.
То е използвано от френския военен инженер и картограф Гийом Левасьор дьо Боплан на обща карта от 1648г. На същата тази карта местоположението на Московия е отбелязано в горния десен ъгъл - Moscovia Pars(Земя на Московия).
Има и други карти, документи, бележки на историци и пътешественици от онова време. Кремъл отхвърля тези исторически факти и целенасочено повтаря изгодното за него твърдение, че Украйна не е съществувала преди 20 век.
Документите и историческата правда повече от ясно доказват, че Московия е наследник на разпадналата се “Златна Орда” - държавата на монголите, наследници на Чингиз Хан.
Коментиран от #33, #41
15:16 20.09.2025
24 Хи хи хи . Голям майтап !
15:16 20.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Българин
Коментиран от #39, #84
15:18 20.09.2025
28 За размисъл
" Бащите ядоха кисело грозде, а се скомниха зъбите на децата" - мъдростта на Господа.
Коментиран от #87
15:18 20.09.2025
29 Зеления ненормален наркоман е сменил
15:19 20.09.2025
30 Реалност
Мecтнoтo нaceлeниe, дo кoeтo pуcнaцитe ce дoкonaт, e noдлoжeнo нa зaдължитeлнa pуcификaция, aкo някoй нe иcкa, му oтнeмaт дeцaтa, npaщaт ги в лaгepи зa pуcифициpaнe, caмитe укpaинци ca изтeзaвaни и убивaни.
Бучa, Иpnин, Хepcoн и Изюм вeчe ca мecтa нa naтpиoтичнo възnитaниe нa укpaинcкитe дeцa, кaквoтo e Бaтaк зa нac.
Сaмo зa npeвзeмaнeтo и npeвpъщaнeтo нa Бaхмут в мъpтвa зoнa pуcнaцитe noкpихa мaлкoтo бившe цвeтущo гpaдчe c нaд 25,000 убити, oщe тoлкoвa тpaйнo ocaкaтeни и cъoтнoшeниe 1/5 paнeни, тoecт oщe нaд 100,000 paнeни pуcнaци.
Същoтo ce noвтopи и npи aвдeeвкa c oщe noвeчe жepтви.
С тaкивa тeмnoвe pуcнaцитe щe cтигнaт Киeв някъдe към 2350тa гoдинa. И дa, миp c Путин нямa дa имa, зaщoтo тoвa нe e миp, a npимиpиe, дoкaтo Путин нe cтeгнe нoви opkи и нe нanaднe naк
Коментиран от #40
15:19 20.09.2025
31 ХиХи
15:19 20.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Много
До коментар #23 от "Исторически факт !":Си изденал бе! Историята и географията се пишат от победителите, а не от Левасьори и Леварезби като тебе!
15:20 20.09.2025
34 Солдать
15:20 20.09.2025
35 Възpожденец 🇧🇬
Цяла заспала Европа вече щеше да е подпалена и ние щяхме да сме от първите потърпевши, като се има в предвид пробитите ни от руски агенти служби и държавни учреждения.
Както се вижда, първата работа на фашисткия режим на Путлер в окупираните територии е да мобилизира мъжете и да ги изпрати на фронта. Сега нашите синове щяха да гинат на фронта за кефа на едно побъркано диктаторче.
България НЯМА по-последователен и по-жесток враг от Руската империя, Русия, СССР и Руската федерация сега. От 1828 година до сега г. безкрайна поредица от саботажи, намеси и войни срещу нашата родина!
15:20 20.09.2025
36 Жалки продажни копейки 🤪🤡
Видно е, че кондукторката от посоль има проблеми с наемането на кадри и е прибягнала до пациентите на д-р Гълъбова и такива с незавършен 3-ти клас. 🤪🤡
Копейки, отново сте от грешната страна и този път май направо ще сте булките!
Коментиран от #46, #47
15:21 20.09.2025
37 Злобното Джуджи
Зеленски е прав човека 👍
Коментиран от #50
15:21 20.09.2025
38 Не си компетентен
До коментар #26 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":А на картата България е била "Тера Инкогнита" но това не значи че е нямало българи нали?
15:21 20.09.2025
39 Гук
До коментар #27 от "Българин":Радвам се.
15:22 20.09.2025
40 Тизе
До коментар #30 от "Реалност":Да не си оня Мечо с Меркендеко?
15:22 20.09.2025
41 То хубаво
До коментар #23 от "Исторически факт !":Но много сложно си го написал за нашите копейки ,те нямат завършен и втори клас
15:22 20.09.2025
42 Ехааааааа
Коментиран от #49
15:23 20.09.2025
43 Атлантически тролчета,
И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
""" Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира бившият премиер Борисов""" .
15:23 20.09.2025
44 За размисъл
До коментар #21 от "Слугата мрази свободния и смелия !":Явно са Ви отгледали отявлени комунистически пропагандатори. Но си мисля, че ги задминавате с 200.
Архивите са живи за да напомнят на нормалните хора да бягат от вас като дявол от тамян.
15:23 20.09.2025
45 Ае ся...
У България, Египет и Турция,..редовно правим ...истински москалчета на пияните Наташки))))
15:24 20.09.2025
46 Навремето
До коментар #36 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":При такава статия имаш 200-300 коментара за раз,сега само 2-3 троляка с по няколко ника се мъчат ,явно тьотя им спря денгите
15:25 20.09.2025
47 Жалки продажни атлантенца
До коментар #36 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":Все тая какво пишете, българите сме за Русия и мразим НАТЮ
15:25 20.09.2025
48 Спорт
15:28 20.09.2025
49 Ми то.....
До коментар #42 от "Ехааааааа":Покрай Лвов имаше голяма заря ....празник ли празнуваха ??? Таман фашистите свалиха тия ракети и ето чудо .....господ прати божествен огън и петстотин броя таурус отидоха при него .....сега мерц трябва да праща други .....ама Руснака каза повтори ли се и германия е капут !!!!!!!
15:28 20.09.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Даа
15:28 20.09.2025
52 Айде сега и малко
До коментар #26 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":Простотии от Стамболов ако може че да си изпъл нормата за днес
15:29 20.09.2025
53 АБЕ МАНИ...
Хехехехехехе
Ти е Бем могучаята
15:29 20.09.2025
54 Гориил
15:29 20.09.2025
55 Съотношение
15:30 20.09.2025
56 Путин
До коментар #1 от "Напудрено носле":Ние сме милиционерите.... 1 млн милиционерски живота струват 100 рубли ахахха
15:30 20.09.2025
57 Ае копейките
15:30 20.09.2025
58 Копейка
До коментар #50 от "АБЕ ДЖУДЖАК":А на нас тук каква ни е далаверата?
15:31 20.09.2025
59 Мишел
15:32 20.09.2025
60 Ами и Покровск
Коментиран от #70
15:32 20.09.2025
61 Факт
Коментиран от #65
15:32 20.09.2025
62 Зеленото човече
15:32 20.09.2025
63 Българин
До коментар #1 от "Напудрено носле":Азов не прощава.
15:33 20.09.2025
64 Ъхъ..... Ху...ЕСОС
До коментар #50 от "АБЕ ДЖУДЖАК":Хехехехехехе 12 год превземат хЕРОЙСКИ селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк и.ПИ--- ЗДЕЦ,...
Вече са само на 18 км
Хехехехехе
Оди се надъхвай у дръвения КЕН еф със Ю суф, Петушара.
Хехехехехехе
15:33 20.09.2025
65 иzпражнението гайтанджиева
До коментар #61 от "Факт":Това са руски фейкове.
15:33 20.09.2025
66 Могучая
15:34 20.09.2025
67 Удри
15:34 20.09.2025
68 Даа...
15:34 20.09.2025
69 Сега последно
15:35 20.09.2025
70 Когиш туй?
До коментар #60 от "Ами и Покровск":2 ДНЯ? Че оно мина 12 години ма е--- БАЛНИК )))))
15:35 20.09.2025
71 Мисля
Коментиран от #76
15:36 20.09.2025
72 Копейко
15:36 20.09.2025
73 У ДРИ БАЦЕ
ЦЕЛА БЪЛГАРИЯ СЛЕ СЪС ВАС
15:38 20.09.2025
74 Рашистофоб
15:38 20.09.2025
75 Цомчю Ганчюф
15:39 20.09.2025
76 Определено не ти се получава
До коментар #71 от "Мисля":с мисленето. Явно гънките ги няма. ☝️😁
15:39 20.09.2025
77 Артилерист
15:39 20.09.2025
78 Озадачен
Коментиран от #86
15:41 20.09.2025
79 Ристе кьоравото
АааааааХахахаха
15:41 20.09.2025
80 Стига
15:41 20.09.2025
81 Доктор
15:42 20.09.2025
82 Не било пудра захар
15:43 20.09.2025
83 Даа
15:44 20.09.2025
84 Бате
До коментар #27 от "Българин":От кои си, 1300s или 1300фес
15:44 20.09.2025
85 И трудно ли е да се напише че
Коментиран от #90
15:45 20.09.2025
86 Ту пой, ДА? ))))
До коментар #78 от "Озадачен":Измества се на леля ти Рун тавата Кат ерица! )))))
Къде се измества като Селото ПОКРОВСК е на 25 км от Донецк (а Донецк от 20 14 г. е окупиран временно от Москалбад)) ?!? )))))
15:45 20.09.2025
87 Пенсионер 69 годишен
До коментар #28 от "За размисъл":Охххх, остарях вече! Добре, че България е в ЕС и се пенсионирах на запад... Като чета за Украйна, благодаря на Бог, че България няма управници като Зеленски. Вече над 2милиона украинци прати в гробищата. Украинските гробища се виждат с просто око от космоса. Остави милиони украински и руски майки и бащи без синовете им! Милиони деца останаха без бащи заради заинатения наркоман!
Все едно в България да бяха избрали за премиер Тошко Колев, Георги Парцалев или Георги Калоянчев. Комиците са да ни веселят, а не да изпращат децата ни на смърт!
15:46 20.09.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.