Володимир Зеленски: Русия търпи тежки загуби

В петък украинските войски продължиха контраофанзива на фронтовата линия около два града в източната част на страната, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от "Ройтерс".

По негови думи руските сили са понесли тежки загуби.

Русия обяви, че силите ѝ са превзели две нови села при бавното си настъпление през източната и южната част на Украйна. Министерството на отбраната обаче не спомена украинското настъпление близо до градовете Покровск и Добропол.

В нощното си видеообръщение Зеленски посочи, че контраофанзивата е нарушила руските планове в дългогодишната им цел да превземат логистичния център Покровск.

"Там се намираше едно от най-важните направления на руската офанзива, но те не успяха да започнат пълноценна офанзива. Нашите военни унищожават силите им", изтъкна той.

"Руснаците понесоха значителни загуби и "фондът за обмен" за нашата страна е значително попълнен - ​​всеки ден се вземат все повече руски пленници", отбеляза още Зеленски.

Върховният главнокомандващ на Украйна Олександър Сирски написа в Telegram, че силите му са настъпили от три до седем км през руските отбранителни линии.

Във видеообръщението си Зеленски заяви също, че украинските сили държат позициите си около Купянск - район в североизточната част на Харковска област в Украйна, който е обект на руски нападения от месеци.

В четвъртък Зеленски съобщи, че украинските сили са си върнали седем населени места и 160 квадратни километра около Покровск и Добропол от началото на операцията. Други девет населени места пък са били "изчистени" от вражеските сили.

Донецка област, която е само частично окупирана от Русия, но която Москва иска Киев да изостави преди постигането на мирно споразумение, остава мястото на най-интензивните боеве.

Руското министерство на отбраната заяви, че силите му са превзели още две населени места - Муравка, югозападно от Покровск, и Новоивановка, по-югозападно в Запорожка област.

Генералният щаб на украинските въоръжени сили посочи Муравка като едно от няколкото населени места, където силите му са спрели 87 атаки близо до Покровск.

Високопоставен служител в назначената от Русия администрация в районите на Донецка област, контролирани от Москва, посочи, че руските сили вече имат ефективен контрол над всички пътища и други логистични съоръжения около Покровск.