"Служители на АЕЦ Козлодуй: Притискаха ни да участваме в дарителска кампания за кораба "Радецки"

Служители на АЕЦ Козлодуй, членове на Федерация „Атомна енергетика“ (ФАЕ) - синдикална организация, пълноправен член на Конфедерацията на труда „Подкрепа“, твърдят, че през 2019 г. са били накарани от своя синдикален лидер Владо Владимиров да участват финансово в публична кампания за събиране на средства за възстановяването на кораба “Радецки” в Козлодуй.
Кампанията имала за цел да събере 250 хиляди лева. Тя била организирана от гражданско сдружение “Енергийно бъдеще за България” и прокламирана медийно от неговия лидер Александър Николов, бивш зам. изпълнителен директор на централата по това време и по настоящем санкциониран по “Магнитски”.
Служителите споделят, че до момента не им е даден отчет нито от техния синдикален лидер Владо Владимиров, нито от “Енергийно бъдеще за България". Те имат съмнение, че дадените от тях средства не са използвани по предназначение и считат, че това създава конфликт между Владимиров и Николов.
Организацията “Енергийно бъдеще за България” нашумя по времето на служебното правителство на Гюров когато нейни членове и симпатизанти влязоха в Съвета на директорите на АЕЦ Козлодуй.
"За пореден път санкционираният по “Магнитски” Александър Николов изплува със съмнителни безотчетни действия", твърдят служителите.
Хронология на кампанията
През януари 2019 г. единственият плаващ кораб-музей на Балканите и национална светиня – „Параход Радецки“ – се оказа пред сериозна заплаха да бъде закотвен за постоянно. Разрешителното за плаване на репликата на легендарния съд, който пази спомена за подвига на Христо Ботев и неговата чета, изтече. За да продължи да плава по вълните на река Дунав, бе наложително извършването на мащабен планов преглед и ремонт на сух док – задължителна процедура, провеждана веднъж на пет години.
На 9 януари 2019 г. гражданското сдружение „Енергийно бъдеще за България“ даде официален старт на национална дарителска кампания за набиране на средства. Първоначално изчислената сума, необходима за техническия преглед и ремонта на плавателния съд, възлизаше на 250 000 лева. Инициативата бързо набра популярност и бе подкрепена от Националния исторически музей, чийто филиал е корабът.
На 11 февруари 2019 г. в каузата официално се включиха още Съюзът на българските журналисти (СБЖ) и Общонародна фондация „Христо Ботев“. Основната цел беше парите да се съберат чрез дарителски сметки до националния празник 3 март същата година, демонстрирайки силата на съвременното родолюбие.
След среща между кмета на Община Козлодуй и тогавашния премиер Бойко Борисов, правителството се задейства директно.
През юни 2019 г. Министерският съвет официално одобри и отпусна целеви средства в размер на 437 410 лева (близо половин милион лева) от държавния бюджет за ремонта на „Радецки“. Благодарение на осигуреното държавно финансиране, кампанията постигна крайната си цел – институционална грижа за паметника.
През есента на 2019 г. параходът бе провлечен до корабостроителницата в град Браила, Румъния, където премина през детайлен ремонт на корпуса, корабните системи и механизмите на сух док.
На 30 януари 2020 г. обновеният кораб-музей се завърна триумфално на козлодуйския бряг, готов отново да посреща хиляди родолюбиви посетители и да изпълнява своята образователна мисия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Тома
Коментиран от #6
16:56 06.07.2026
4 Къде е патриотизма?
Коментиран от #9
17:00 06.07.2026
5 оня с коня
До коментар #2 от "Град Козлодуй":разбира се ас съм мйастор на тия ветрове
давай адрес и да идвам та продухам
17:02 06.07.2026
6 Точно обратното
До коментар #3 от "Тома":Профсъюзите смучат държавни пари, а реализират частно интереси на разни петрохански НПО.
Коментиран от #8
17:03 06.07.2026
7 име
17:07 06.07.2026
8 Бай Ставри
До коментар #6 от "Точно обратното":За членския внос от работниците ли казваш че са държавни пари
Коментиран от #10
17:07 06.07.2026
9 И къв е тоя кораб?
До коментар #4 от "Къде е патриотизма?":Ботев е бил гениален поет и общественик, но е жертвал толкова хора без ясна идея какво трябва да се прави. Могат ли 300 човека да воюват срещу 100 хилядна труска армия, башибозук и черкези?
17:08 06.07.2026
10 Точно така
До коментар #8 от "Бай Ставри":Чувал ли си за профсъюз в частна фирма?
17:10 06.07.2026
11 Анализ
17:24 06.07.2026
12 Григор
Не чувствате ли, че заглавието ви е идиотско? ЗАЩО ТРЯБВА ДА ВИ ПРИТИСКАТ? АКО СТЕ ПОНЕ МАЛКО БЪЛГАРЧЕТА САМИ ТРЯБВА ДА ГО НАПРАВИТЕ И БЕЗ ДА ВИ НАПОМНЯТ. И ТОВА ЛИ Е "ПРЕСТЪПЛЕНИЕ" НА КОМУНИЗМА? ТОЗИ, КОЙТО ТВЪРДИ ПОДОБНО НЕЩО, СПЕШНО ТРЯБВА ДА ОТИДЕ НА ДОКТОР! ЧОВЕКЪТ С ГЛАВАТА НЕ Е ДОБРЕ!
17:27 06.07.2026
13 Сатана Z
Коментиран от #15
17:36 06.07.2026
14 Механик
А инак, аз бас държа, че шефа на АЕЦ-а, тия пари ги опрасква за 2-3 месеца по командировки и "представителни". Тоя дето го притиска също харчи такива пари и то пак за същите неща.
Така че въпросът е сложен.
17:53 06.07.2026
15 Стенли
До коментар #13 от "Сатана Z":А не ходих ли и с правителствения самолет, а относно ремонта на кораба Радецки , това е едно родолюбиво дело , но и тук нещо има , по оценка са трябвали 250хил. лв , а са отпуснати над 450 хил.лв , въпроса какво е станало с тези над 200хил.лв🤨🤑
17:53 06.07.2026
16 Румен
17:54 06.07.2026
17 бай Онзи
До коментар #1 от "оня с коня":Дано паднеш под коня и да ти сначка тъпата чутора.
17:57 06.07.2026
18 Радио Елто
Имам регистрация в онлифанс
17:59 06.07.2026