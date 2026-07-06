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Служители на АЕЦ Козлодуй: Притискаха ни да участваме в дарителска кампания за кораба "Радецки"

Служители на АЕЦ Козлодуй: Притискаха ни да участваме в дарителска кампания за кораба "Радецки"

6 Юли, 2026 16:24, обновена 6 Юли, 2026 16:48 1 417 18

  • сивдикат-
  • аец козлодуй-
  • кораб радецки

Членове на Федерация „Атомна енергетика“ (ФАЕ) сочат като отговорен за това своя синдикален лидер Владо Владимиров

Служители на АЕЦ Козлодуй: Притискаха ни да участваме в дарителска кампания за кораба "Радецки" - 1
Снимка: YouTube
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Служители на АЕЦ Козлодуй, членове на Федерация „Атомна енергетика“ (ФАЕ) - синдикална организация, пълноправен член на Конфедерацията на труда „Подкрепа“, твърдят, че през 2019 г. са били накарани от своя синдикален лидер Владо Владимиров да участват финансово в публична кампания за събиране на средства за възстановяването на кораба “Радецки” в Козлодуй.

Кампанията имала за цел да събере 250 хиляди лева. Тя била организирана от гражданско сдружение “Енергийно бъдеще за България” и прокламирана медийно от неговия лидер Александър Николов, бивш зам. изпълнителен директор на централата по това време и по настоящем санкциониран по “Магнитски”.

Служителите споделят, че до момента не им е даден отчет нито от техния синдикален лидер Владо Владимиров, нито от “Енергийно бъдеще за България". Те имат съмнение, че дадените от тях средства не са използвани по предназначение и считат, че това създава конфликт между Владимиров и Николов.

Организацията “Енергийно бъдеще за България” нашумя по времето на служебното правителство на Гюров когато нейни членове и симпатизанти влязоха в Съвета на директорите на АЕЦ Козлодуй.

"За пореден път санкционираният по “Магнитски” Александър Николов изплува със съмнителни безотчетни действия", твърдят служителите.

Хронология на кампанията

През януари 2019 г. единственият плаващ кораб-музей на Балканите и национална светиня – „Параход Радецки“ – се оказа пред сериозна заплаха да бъде закотвен за постоянно. Разрешителното за плаване на репликата на легендарния съд, който пази спомена за подвига на Христо Ботев и неговата чета, изтече. За да продължи да плава по вълните на река Дунав, бе наложително извършването на мащабен планов преглед и ремонт на сух док – задължителна процедура, провеждана веднъж на пет години.

На 9 януари 2019 г. гражданското сдружение „Енергийно бъдеще за България“ даде официален старт на национална дарителска кампания за набиране на средства. Първоначално изчислената сума, необходима за техническия преглед и ремонта на плавателния съд, възлизаше на 250 000 лева. Инициативата бързо набра популярност и бе подкрепена от Националния исторически музей, чийто филиал е корабът.

На 11 февруари 2019 г. в каузата официално се включиха още Съюзът на българските журналисти (СБЖ) и Общонародна фондация „Христо Ботев“. Основната цел беше парите да се съберат чрез дарителски сметки до националния празник 3 март същата година, демонстрирайки силата на съвременното родолюбие.

След среща между кмета на Община Козлодуй и тогавашния премиер Бойко Борисов, правителството се задейства директно.

През юни 2019 г. Министерският съвет официално одобри и отпусна целеви средства в размер на 437 410 лева (близо половин милион лева) от държавния бюджет за ремонта на „Радецки“. Благодарение на осигуреното държавно финансиране, кампанията постигна крайната си цел – институционална грижа за паметника.

През есента на 2019 г. параходът бе провлечен до корабостроителницата в град Браила, Румъния, където премина през детайлен ремонт на корпуса, корабните системи и механизмите на сух док.

На 30 януари 2020 г. обновеният кораб-музей се завърна триумфално на козлодуйския бряг, готов отново да посреща хиляди родолюбиви посетители и да изпълнява своята образователна мисия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тома

    19 1 Отговор
    Профсъюзите са мафията в държавата и те са винаги под шлифера на властта

    Коментиран от #6

    16:56 06.07.2026

  • 4 Къде е патриотизма?

    16 1 Отговор
    В България няма кой да "ремонтира" кораба, но в Румъния има. Патриотично ограбване, май.

    Коментиран от #9

    17:00 06.07.2026

  • 5 оня с коня

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Град Козлодуй":

    разбира се ас съм мйастор на тия ветрове

    давай адрес и да идвам та продухам

    17:02 06.07.2026

  • 6 Точно обратното

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Тома":

    Профсъюзите смучат държавни пари, а реализират частно интереси на разни петрохански НПО.

    Коментиран от #8

    17:03 06.07.2026

  • 7 име

    3 4 Отговор
    Петроханеца Гяуров пак се проявил! Където и да повдигне, само леш около петроханците.

    17:07 06.07.2026

  • 8 Бай Ставри

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Точно обратното":

    За членския внос от работниците ли казваш че са държавни пари

    Коментиран от #10

    17:07 06.07.2026

  • 9 И къв е тоя кораб?

    3 9 Отговор

    До коментар #4 от "Къде е патриотизма?":

    Ботев е бил гениален поет и общественик, но е жертвал толкова хора без ясна идея какво трябва да се прави. Могат ли 300 човека да воюват срещу 100 хилядна труска армия, башибозук и черкези?

    17:08 06.07.2026

  • 10 Точно така

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бай Ставри":

    Чувал ли си за профсъюз в частна фирма?

    17:10 06.07.2026

  • 11 Анализ

    2 2 Отговор
    Само пияницата липсва, да поведе четата!

    17:24 06.07.2026

  • 12 Григор

    5 2 Отговор
    "Служители на АЕЦ Козлодуй: Притискаха ни да участваме в дарителска кампания за кораба "Радецки"
    Не чувствате ли, че заглавието ви е идиотско? ЗАЩО ТРЯБВА ДА ВИ ПРИТИСКАТ? АКО СТЕ ПОНЕ МАЛКО БЪЛГАРЧЕТА САМИ ТРЯБВА ДА ГО НАПРАВИТЕ И БЕЗ ДА ВИ НАПОМНЯТ. И ТОВА ЛИ Е "ПРЕСТЪПЛЕНИЕ" НА КОМУНИЗМА? ТОЗИ, КОЙТО ТВЪРДИ ПОДОБНО НЕЩО, СПЕШНО ТРЯБВА ДА ОТИДЕ НА ДОКТОР! ЧОВЕКЪТ С ГЛАВАТА НЕ Е ДОБРЕ!

    17:27 06.07.2026

  • 13 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Преди време "Бистришките тигри" играха приятелски мач с Барселона на Камп Ноу и никой не попита защо?

    Коментиран от #15

    17:36 06.07.2026

  • 14 Механик

    3 0 Отговор
    250000 лев не са чак толкова много пари. Да не говорим, че за фирма като АЕЦ Козлодуй би трябвало да са нещо като "пари за семки". Друг е въпросът, къде попадат тия пари, кой и как ще с е разпорежда с тях и много други въпроси.
    А инак, аз бас държа, че шефа на АЕЦ-а, тия пари ги опрасква за 2-3 месеца по командировки и "представителни". Тоя дето го притиска също харчи такива пари и то пак за същите неща.
    Така че въпросът е сложен.

    17:53 06.07.2026

  • 15 Стенли

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    А не ходих ли и с правителствения самолет, а относно ремонта на кораба Радецки , това е едно родолюбиво дело , но и тук нещо има , по оценка са трябвали 250хил. лв , а са отпуснати над 450 хил.лв , въпроса какво е станало с тези над 200хил.лв🤨🤑

    17:53 06.07.2026

  • 16 Румен

    1 1 Отговор
    Преди 65г. също събираха пари за построяване на кораба "Радецки"!

    17:54 06.07.2026

  • 17 бай Онзи

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Дано паднеш под коня и да ти сначка тъпата чутора.

    17:57 06.07.2026

  • 18 Радио Елто

    1 0 Отговор
    На тоя кораб,чичо ви Вальо може да го мъдръсьят у Влашко .
    Имам регистрация в онлифанс

    17:59 06.07.2026