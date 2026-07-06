"Служители на АЕЦ Козлодуй: Притискаха ни да участваме в дарителска кампания за кораба "Радецки"

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Служители на АЕЦ Козлодуй, членове на Федерация „Атомна енергетика“ (ФАЕ) - синдикална организация, пълноправен член на Конфедерацията на труда „Подкрепа“, твърдят, че през 2019 г. са били накарани от своя синдикален лидер Владо Владимиров да участват финансово в публична кампания за събиране на средства за възстановяването на кораба “Радецки” в Козлодуй.

Кампанията имала за цел да събере 250 хиляди лева. Тя била организирана от гражданско сдружение “Енергийно бъдеще за България” и прокламирана медийно от неговия лидер Александър Николов, бивш зам. изпълнителен директор на централата по това време и по настоящем санкциониран по “Магнитски”.

Служителите споделят, че до момента не им е даден отчет нито от техния синдикален лидер Владо Владимиров, нито от “Енергийно бъдеще за България". Те имат съмнение, че дадените от тях средства не са използвани по предназначение и считат, че това създава конфликт между Владимиров и Николов.

Организацията “Енергийно бъдеще за България” нашумя по времето на служебното правителство на Гюров когато нейни членове и симпатизанти влязоха в Съвета на директорите на АЕЦ Козлодуй.

"За пореден път санкционираният по “Магнитски” Александър Николов изплува със съмнителни безотчетни действия", твърдят служителите.

Хронология на кампанията

През януари 2019 г. единственият плаващ кораб-музей на Балканите и национална светиня – „Параход Радецки“ – се оказа пред сериозна заплаха да бъде закотвен за постоянно. Разрешителното за плаване на репликата на легендарния съд, който пази спомена за подвига на Христо Ботев и неговата чета, изтече. За да продължи да плава по вълните на река Дунав, бе наложително извършването на мащабен планов преглед и ремонт на сух док – задължителна процедура, провеждана веднъж на пет години.

На 9 януари 2019 г. гражданското сдружение „Енергийно бъдеще за България“ даде официален старт на национална дарителска кампания за набиране на средства. Първоначално изчислената сума, необходима за техническия преглед и ремонта на плавателния съд, възлизаше на 250 000 лева. Инициативата бързо набра популярност и бе подкрепена от Националния исторически музей, чийто филиал е корабът.

На 11 февруари 2019 г. в каузата официално се включиха още Съюзът на българските журналисти (СБЖ) и Общонародна фондация „Христо Ботев“. Основната цел беше парите да се съберат чрез дарителски сметки до националния празник 3 март същата година, демонстрирайки силата на съвременното родолюбие.

След среща между кмета на Община Козлодуй и тогавашния премиер Бойко Борисов, правителството се задейства директно.

През юни 2019 г. Министерският съвет официално одобри и отпусна целеви средства в размер на 437 410 лева (близо половин милион лева) от държавния бюджет за ремонта на „Радецки“. Благодарение на осигуреното държавно финансиране, кампанията постигна крайната си цел – институционална грижа за паметника.

През есента на 2019 г. параходът бе провлечен до корабостроителницата в град Браила, Румъния, където премина през детайлен ремонт на корпуса, корабните системи и механизмите на сух док.

На 30 януари 2020 г. обновеният кораб-музей се завърна триумфално на козлодуйския бряг, готов отново да посреща хиляди родолюбиви посетители и да изпълнява своята образователна мисия.