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Къде са 3-те милиона от схемата в пловдивската болница?

Къде са 3-те милиона от схемата в пловдивската болница?

10 Октомври, 2026 16:21 716 21

  • нзок-
  • пловдив-
  • фиктивни хоспитализации-
  • умбал свети георги-
  • мариела генева-попова

Прокуратурата твърди, че част от парите са разпределяни като заплати и бонуси, но пълният финансов път на сумата още не е публично изяснен

Къде са 3-те милиона от схемата в пловдивската болница? - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Пълният път на 3 060 000 евро, за които прокуратурата твърди, че неправомерно са изплатени от НЗОК, все още не е публично проследен до последното плащане. До момента данните сочат, че парите не са били изведени наведнъж към един получател, а са се връщали към участници в схемата чрез вътрешно разпределение на възнаграждения.

Разследването е за периода от 2021 г. до 1 октомври 2026 г. и е свързано с Клиниката по ревматология на УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив. Според прокуратурата за три години НЗОК е изплатила на болницата около 12 млн. евро по клинични пътеки, като 3 060 000 евро са били получени неправомерно чрез фиктивни хоспитализации.

Парите са минавали през заплати и бонуси

„Около 40% от тези средства са били давани на самата клиника и оттам са разпределяни като заплати“, заяви зам.-окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов. По думите му лекарите, които според обвинението са участвали в схемата, са получавали между 6000 и 7000 евро месечно. Медиците, които не са приемали фиктивни пациенти, са били възнаграждавани с около 1500 евро.

Това обяснение очертава основната посока на финансовото разследване, но не дава отговор как е разпределена цялата сума. Не е публично съобщено каква част е получена от конкретни обвиняеми, каква е останала в бюджета на болницата и дали са използвани посредници или свързани дружества.

Как е работила схемата

Според прокуратурата чрез медицински център, свързан с началника на клиниката проф. Мариела Генева-Попова, са били издадени около 5000 направления за хоспитализация. Разследващите твърдят, че част от хората не са посещавали клиниката или са оставали само за вземане на кръв.

Клиниката разполага с 49 легла, но за изследвания период са отчетени около 24 000 направления. При акцията са установени 15 свободни легла, които по документи са били заети. По данни на прокуратурата реални пациенти са били изписвани преждевременно, за да се освободи място за следваща клинична пътека. В отделни случаи лекари, санитари и медицински сестри са давали собствена кръв вместо пациенти, твърди обвинението.

Имотите не дават готов отговор

Публично проверените имотни данни не показват придобиване на имущество за милиони евро в рамките на разследвания период. Проф. Генева-Попова и съпругът ѝ притежават имоти, купувани и преди 2021 г., сред които жилище в Пловдив, аптека в Пазарджик и студио в Слънчев бряг.

През май 2021 г. те са купили апартамент от 145,56 кв. метра в района на Медицинския университет в Пловдив за 205 471 лева. Това е най-значимата публично посочена сделка на семейството в разглеждания период, но сама по себе си не свързва имота с разследваните средства.

На 7 октомври съдът остави проф. Мариела Генева-Попова в ареста, а счетоводителят Адриян Белов беше освободен срещу гаранция от 10 000 евро. Останалите обвиняеми са с парични гаранции. Прокуратурата заяви, че ще предприеме действия за обезпечаване на предполагаемите щети. Дали и каква част от сумата може да бъде възстановена ще зависи от проследяването на финансовите потоци и от изхода на наказателното производство.

Източници: bntnews.bg, btvnovinite.bg, trafficnews.bg


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 доктор ботокс

    3 0 Отговор
    гепи бяхме голяма партия прокси на дпс

    16:24 10.10.2026

  • 2 бою мантинелата маркенбутера

    3 0 Отговор
    3 мил са ми едни стики за семки, роден съм за грабеж и измама

    Коментиран от #3, #5

    16:26 10.10.2026

  • 3 хекимяуу

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "бою мантинелата маркенбутера":

    ако знаете пък от италянски боклук кви милиони паднаха....

    16:28 10.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факт

    1 0 Отговор
    Каква е тая Свинкябе

    16:33 10.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гост

    2 1 Отговор
    Мафията на белите престилки.
    Не ги е срам. Позорят такава благородна професия.

    16:34 10.10.2026

  • 10 Гост

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Ако се върнете в анаватан, Ганьо ще рахатяса от вас.

    16:34 10.10.2026

  • 11 Доктор

    1 3 Отговор
    Това комунизма нанесе повече вреди за 45 години отколкото турското робство.
    Направи ни крадци и мошеници.

    16:35 10.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Прокуратурата има законови възможности и основания да предприеме всички мерки за пълно възстановяване на присвоените средства. Това е възпитателния и предупредителен ефект към всички мафиоти с Хипократова клетва освен наказанието лишаване от свобода, което обикновено за тези изроди е условно.

    Коментиран от #17

    16:38 10.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 оня с коня

    0 0 Отговор
    време е вече АЕЦ-а да гръмнеИyнищoжи тоя скапан и продaжeн ганювски ГEH

    16:46 10.10.2026

  • 21 Дудов

    0 0 Отговор
    В България повече от половината т.нар."лекари" са алчни рушветчии и месари.Бъдещето е още по-тъмно.До 20 години и доста пакита ще станат "дофтури" с БГ дипломи и не малка част от тях ще останат в БГ за да живеят и работят.Дано поне те не са чак толкова алчни и лицемерни колкото нашите.

    16:49 10.10.2026