Къде са 3-те милиона от схемата в пловдивската болница?

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Пълният път на 3 060 000 евро, за които прокуратурата твърди, че неправомерно са изплатени от НЗОК, все още не е публично проследен до последното плащане. До момента данните сочат, че парите не са били изведени наведнъж към един получател, а са се връщали към участници в схемата чрез вътрешно разпределение на възнаграждения.

Разследването е за периода от 2021 г. до 1 октомври 2026 г. и е свързано с Клиниката по ревматология на УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив. Според прокуратурата за три години НЗОК е изплатила на болницата около 12 млн. евро по клинични пътеки, като 3 060 000 евро са били получени неправомерно чрез фиктивни хоспитализации.

Парите са минавали през заплати и бонуси

„Около 40% от тези средства са били давани на самата клиника и оттам са разпределяни като заплати“, заяви зам.-окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов. По думите му лекарите, които според обвинението са участвали в схемата, са получавали между 6000 и 7000 евро месечно. Медиците, които не са приемали фиктивни пациенти, са били възнаграждавани с около 1500 евро.

Това обяснение очертава основната посока на финансовото разследване, но не дава отговор как е разпределена цялата сума. Не е публично съобщено каква част е получена от конкретни обвиняеми, каква е останала в бюджета на болницата и дали са използвани посредници или свързани дружества.

Как е работила схемата

Според прокуратурата чрез медицински център, свързан с началника на клиниката проф. Мариела Генева-Попова, са били издадени около 5000 направления за хоспитализация. Разследващите твърдят, че част от хората не са посещавали клиниката или са оставали само за вземане на кръв.

Клиниката разполага с 49 легла, но за изследвания период са отчетени около 24 000 направления. При акцията са установени 15 свободни легла, които по документи са били заети. По данни на прокуратурата реални пациенти са били изписвани преждевременно, за да се освободи място за следваща клинична пътека. В отделни случаи лекари, санитари и медицински сестри са давали собствена кръв вместо пациенти, твърди обвинението.

Имотите не дават готов отговор

Публично проверените имотни данни не показват придобиване на имущество за милиони евро в рамките на разследвания период. Проф. Генева-Попова и съпругът ѝ притежават имоти, купувани и преди 2021 г., сред които жилище в Пловдив, аптека в Пазарджик и студио в Слънчев бряг.

През май 2021 г. те са купили апартамент от 145,56 кв. метра в района на Медицинския университет в Пловдив за 205 471 лева. Това е най-значимата публично посочена сделка на семейството в разглеждания период, но сама по себе си не свързва имота с разследваните средства.

На 7 октомври съдът остави проф. Мариела Генева-Попова в ареста, а счетоводителят Адриян Белов беше освободен срещу гаранция от 10 000 евро. Останалите обвиняеми са с парични гаранции. Прокуратурата заяви, че ще предприеме действия за обезпечаване на предполагаемите щети. Дали и каква част от сумата може да бъде възстановена ще зависи от проследяването на финансовите потоци и от изхода на наказателното производство.

Източници: bntnews.bg, btvnovinite.bg, trafficnews.bg