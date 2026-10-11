Сигнал за фиктивни хоспитализации в „Св. Георги“

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Вътрешен човек сигнализира за фиктивни хоспитализации в клиниката по ревматология на пловдивската болница „Свети Георги“. По думите му леглата са били запълвани с пациенти, които не са се нуждаели от реален болничен престой, докато други болни са чакали за прием.

Клиниката разполага с 49 легла. Според вътрешния човек целта е била всички те да бъдат заети, за да се изпълнява месечен „таргет“ за преминали пациенти.

„Имало е пациенти, които трябва да постъпят, но поради факта, че тези легла са запълнени, те не могат да бъдат приети“, казва той пред bTV.

Той твърди още, че всеки месец от болницата е бил определян лимит за дейността на клиниката. Според него повече преминали пациенти са означавали и по-високи приходи, предназначени за консумативи, битови сметки, заплати и бонуси.

Бонуси по точкова система

По думите на вътрешния човек допълнителните средства са се разпределяли по точкова система, която се определяла от началника на клиниката и се подписвала от още петима души.

„Не е голям процентът. Но съществува и той се разпределя на наши хора – тези, които са изпълнявали това, което тя казва“, твърди той.

Вътрешният човек заявява, че лекари, които не са искали да участват във фиктивни хоспитализации, не са получавали достатъчен брой легла. Тези твърдения не са потвърдени от независима проверка, а разследването по случая продължава.

Адвокат Мария Петрова, специалист по медицинско право, коментира пред bTV, че моделът на финансиране създава зависимост от броя на преминалите пациенти.

Болницата отрича да има задължителен таргет

„Нашата здравна система е насочена към това болниците да генерират приход чрез пациентооборот. Грубо казано, пациентопоток“, заявява Петрова.

В позиция до bTV ръководството на болницата посочва, че не е запознато с подобни практики и отрича да съществуват правила за задължително запълване на леглата или за определен брой приети пациенти.

„В лечебното заведение не съществува понятие „таргет“ и няма такива правила или изисквания - нито за запълване на леглата, нито за брой приети пациенти“, се казва в позицията.

От болницата уточняват, че всеки месец се изготвя прогнозен бюджет на клиниката в рамките на финансирането от Националната здравноосигурителна каса. Според ръководството прогнозните стойности са само за текущо наблюдение и не могат да бъдат основание за отказ от медицинска помощ.

Случаят остава предмет на продължаващо разследване.

Източници: btvnovinite.bg