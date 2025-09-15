Новини
Спорт »
Бг футбол »
Георги Иванов обяви кога ще бъде назначен новият селекционер на националния отбор по футбол

Георги Иванов обяви кога ще бъде назначен новият селекционер на националния отбор по футбол

15 Септември, 2025 16:08 362 3

  • селекционер -
  • футбол -
  • изпълком -
  • бфс-
  • българия-
  • георги иванов -
  • александър димитров-
  • вариант -
  • наставник-
  • илиан илиев

24 септември ще се проведе Изпълком на БФС

Георги Иванов обяви кога ще бъде назначен новият селекционер на националния отбор по футбол - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Новият национален селекционер по футбол ще бъде обявен на 24 септември. Тогава има Изпълком на БФС, след който ще стане ясно кой ще води България, разкри президентът на футболната централа Георги Иванов пред БНР.

Селекционерът на младежкият тим Александър Димитров далеч не е единственият вариант за нов наставник. Овакантилият поста миналата седмица Илиан Илиев е оставил отбора в деликатна ситуация предвид етапа от сезона и задаващите се през октомври мачове срещу Турция и Испания, обобщи Иванов, който беше в бургаското село Ветрен за откриването на реновиран футболен терен.

„Да, смятам, че футболистите имат по-голям потенциал, отколкото показаха в тези два мача с Испания и с Грузия. Илиан Илиев, който се тръгна така, ни оставя в такова положение, че в момента текат първенствата и повече треньори си имат ангажименти с договори“, коментира Иванов.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедо

    3 0 Отговор
    Осмокласниците Гонзо, Костадинов и Лечков ще решават съдбините на бг футбола

    16:11 15.09.2025

  • 2 Ако ще

    1 1 Отговор
    и най великия треньор да дойде с тия умрели коне ще си е същата работа.

    16:18 15.09.2025

  • 3 ЕлСмешнико

    0 0 Отговор
    чакай бе, 24-ти е много рано, поне 1 ден преди следващия ни мач, кратуна дебела ............

    16:21 15.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ