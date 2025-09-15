Новини
Конър Макгрегър се отказва от надпреварата за президент на Ирландия: Какво стои зад решението на ММА легендата?

15 Септември, 2025 17:19 397 1

Макар да се отказа от политическата сцена, той обеща да продължи да работи за доброто на страната

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов

Световноизвестният ММА боец Конър Макгрегър обяви, че няма да се включи в битката за президентския пост в Ирландия, въпреки спекулациите и очакванията на феновете. Новината дойде чрез официално изявление в социалните мрежи, където 37-годишният спортист сподели мотивите си за това неочаквано решение.

"След дълги размисли и разговори със семейството ми, стигнах до извода, че сега не е подходящият момент да се впусна в президентската надпревара. Това беше труден избор, но вярвам, че е най-правилният за мен и за Ирландия," написа Макгрегър, който наскоро гостува и в България.

Макгрегър не пропусна да изрази благодарността си към всички, които са го подкрепяли, но същевременно отправи критика към изискванията за кандидатстване за президент. По думите му, настоящите правила – които изискват кандидатът да е навършил 35 години и да бъде номиниран от поне 20 парламентаристи или четирима представители на местната власт – са "остарели" и възпрепятстват провеждането на "истински демократични избори" в страната.

Решението на Макгрегър идва на фона на сериозни лични и съдебни проблеми. По-рано през годината той бе осъден да изплати над 1,5 милиона евро обезщетение и разходи по дело за изнасилване, заведено от 35-годишната Никита Хенд. Инцидентът, според съдебните документи, е станал през декември 2018 г. в хотел в Южен Дъблин.

С оттеглянето на Макгрегър, надпреварата за президентския стол остава между три основни фигури: бившата министърка Хедър Хъмфрис, популярният мениджър по галски футбол Джим Гавин и независимата кандидатка Катрин Конъли.

Очаква се изборите да се проведат през октомври, а общественото внимание вече е насочено към дебатите между тези кандидати.

Макар и да се отказа от политическата сцена, Конър Макгрегър обеща да продължи да работи за доброто на Ирландия по други начини. Решението му предизвика бурни реакции в социалните мрежи и породи въпроси за бъдещето на спорта, политиката и демокрацията в страната.


  • 1 Хитър

    2 1 Отговор
    Не му се иска да го застрелят. Също, положението в Ирландия е изключително зле. Наемите в Дъблин са по-високи от тези в Ню Йорк. Ирладния е една от следващите държави, която ще фалира след Франция.

    17:23 15.09.2025

