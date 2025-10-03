Новини
Поп звездата Тейлър Суифт пее за Реал Мадрид в новия си хит от албума "The Life of a Showgirl"

3 Октомври, 2025 21:26 429 2

Изпълнителката изненада феновете си по цял свят, като включи препратка към легендарния футболен клуб в своя песен

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Американската поп звезда Тейлър Суифт изненада феновете си по цял свят, като включи препратка към легендарния футболен клуб Реал Мадрид в най-новия си албум, озаглавен *The Life of a Showgirl*, който дебютира днес.

В песента "Wish list" изпълнителката, следвана от над 288 милиона души в Instagram, използва символиката на испанския гранд, носител на рекордните 15 трофея от Шампионската лига, за да илюстрира теми като амбиция, материализъм и мечти без граници. В текста на парчето Суифт пее: „Те копнеят за свобода, искат да живеят извън рамките. Мечтаят за трите си кучета, които наричат свои деца. Жадуват за всичко. Искат договор с Реал Мадрид.“

С тези думи певицата поставя белия балет редом до луксозни символи като яхти, дизайнерски слънчеви очила Balenciaga и престижната „Златна палма“, превръщайки клуба в метафора за върховен успех и ненаситност.

Въпреки бляскавите препратки, Тейлър откровено споделя, че истинското ѝ желание е далеч по-скромно – да изгради щастливо семейство заедно с любимия си, звездата от американския футбол Травис Келси.

Любопитен факт е, че Суифт вече е имала честта да пее пред препълнения стадион „Сантяго Бернабеу“ – домът на Реал Мадрид, където неведнъж е омагьосвала публиката със своите изпълнения.

В интервю за британското радио „Харт“ певицата разкрива, че именно "Wish list" е най-скъпата ѝ песен от новия албум. „Това беше последната песен, която създадохме. Когато я завършихме, си казах: ‘Ето, това е. Свършихме. Това е финалът.’“, споделя с усмивка Суифт.

Новият албум на Тейлър Суифт вече предизвиква фурор сред почитателите и обещава да се превърне в поредния ѝ световен хит, а препратката към Реал Мадрид със сигурност ще зарадва и футболните фенове.


  • 1 🦦🦦🦦

    0 0 Отговор
    Ооо Шумов къде те прати Ганев на изгнание ?

    21:28 03.10.2025

