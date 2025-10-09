Васил Терзиев: Европейското първенство по волейбол ще бъде още една възможност София да покаже най-доброто от себе си

София е напът официално да стане новият домакин на срещите от Европейското първенство по волейбол през следващата година, като ще заеме мястото на Варна. Очаква се решението да бъде потвърдено днес от Столичния общински съвет, а вълнението сред феновете вече е осезаемо.

Кметът на София Васил Терзиев не пропусна да сподели радостта си в социалните мрежи. В емоционален пост той подчерта, че през последните две години Столична община е инвестирала над 600 000 лева в подкрепа на българския волейбол – средства, насочени към клубове, турнири и развитието на млади спортни надежди.

"Представете си догодина, около Деня на София, да бъдем домакини и на Европейското по волейбол. Истински празник!



Емоциите от онзи вълшебен следобед на площад „Св. Александър Невски“ – когато заедно посрещнахме нашите сребърни момчета – още не са стихнали. Видяхме хиляди усмихнати лица, деца, които мечтаят един ден и те да играят за България, хора, които просто се радват на успеха ни. Това е силата на спорта – да обединява, да вдъхновява, да ни напомня, че заедно можем всичко.



Ето затова поканихме спонтанно миналата седмица Българската федерация по волейбол да бъдем заедно домакини на Европейското в София. Сега потвърждаваме тази покана с вяра, че всички ние ще спечелим от това партньорство. И най-вече феновете и спортът.



Европейското първенство през 2026 г. ще бъде още една възможност София да покаже най-доброто от себе си – точно в дните около Деня на Съединението, Деня на Независимостта и Деня на София. Ще бъде време, в което целият град ще живее с енергията на волейбола, на общността и на гордостта да сме домакини на нещо голямо.



През последните две години Столична община е подкрепила българския волейбол с над 600 000 лв. – за отбори, турнири и развитието на млади таланти. Надявам се, както досега, колегите от СОС да застанат зад тази кауза. Заедно ще продължим да показваме, че София е град, който вярва в спорта, подкрепя своите шампиони и умее да мечтае с тях.", написа Васил Терзиев в социалните мрежи.