Арманд Дуплантис отново покори върха: Нов световен рекорд в овчарския скок

15 Септември, 2025 18:27 633 3

  • арманд дуплантис-
  • световен рекорд-
  • овчарски скок-
  • лека атлетика-
  • токио-
  • световно първенство-
  • златен медал-
  • спортни новини

Атлетът продължава да вдъхновява поколения спортисти със своята отдаденост и ненадмината техника

Арманд Дуплантис отново покори върха: Нов световен рекорд в овчарския скок - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Атлетическата сцена стана свидетел на поредното феноменално постижение на Арманд "Мондо" Дуплантис, който зашемети света с нов световен рекорд в овчарския скок.

25-годишният швед с американски корени не просто спечели златния медал на Световното първенство по лека атлетика – той пренаписа историята, като преодоля летвата на невероятните 6.30 метра.

След два напрегнати и неуспешни опита на тази височина, Дуплантис демонстрира изключителна воля и майсторство. При третия си скок той буквално "излетя" над летвата, предизвиквайки бурни аплодисменти и възторг сред публиката на стадиона.

С този успех Мондо завоюва своята трета световна титла и постави 14-ия си световен рекорд – постижение, което затвърждава статута му на истинска легенда в леката атлетика.

Сребърното отличие заслужено отиде при гръцкия талант Емануил Каралис, който преодоля 6.00 метра, а бронзът остана за австралиеца Къртис Маршал с резултат от 5.95 метра.


  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 5 Отговор
    Швецки третополов атлет?

    Коментиран от #3

    18:30 15.09.2025

  • 2 тренер

    8 1 Отговор
    Много скача това момче, браво👍

    18:31 15.09.2025

  • 3 Анджо

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Приятелката му беше на стадиона и тя ли е третополова.

    18:44 15.09.2025

