Арманд Дуплантис отново покори върха: Нов световен рекорд в овчарския скок

Атлетическата сцена стана свидетел на поредното феноменално постижение на Арманд "Мондо" Дуплантис, който зашемети света с нов световен рекорд в овчарския скок.

25-годишният швед с американски корени не просто спечели златния медал на Световното първенство по лека атлетика – той пренаписа историята, като преодоля летвата на невероятните 6.30 метра.

След два напрегнати и неуспешни опита на тази височина, Дуплантис демонстрира изключителна воля и майсторство. При третия си скок той буквално "излетя" над летвата, предизвиквайки бурни аплодисменти и възторг сред публиката на стадиона.

С този успех Мондо завоюва своята трета световна титла и постави 14-ия си световен рекорд – постижение, което затвърждава статута му на истинска легенда в леката атлетика.

Сребърното отличие заслужено отиде при гръцкия талант Емануил Каралис, който преодоля 6.00 метра, а бронзът остана за австралиеца Къртис Маршал с резултат от 5.95 метра.

DIRECTO A LA ESTRATOSFERA



Duplantis bate su récord mundial por 14º vez y se convierte en el primer ser humano en alcanzar la barrera de los 6,30m 🔥🔥🔥



No eres de este MONDO, Armand 👽#WCHTokyo25 pic.twitter.com/5ZpKsOc2Jh — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 15, 2025