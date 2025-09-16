Байерн Мюнхен изненада феновете с уникален екип за Октоберфест

Баварският футболен колос Байерн Мюнхен зарадва своите привърженици с представянето на ексклузивна екипировка, вдъхновена от легендарния Октоберфест. Новият комплект, дело на световноизвестния спортен гигант Adidas, впечатлява с изчистен бял дизайн, допълнен от стилни зелени акценти – препратка към традиционните баварски мотиви.

Този специален екип е създаден по повод 190-годишнината на най-големия бирен фестивал в света, който тази година ще се проведе в Мюнхен между 20 септември и 5 октомври.

От ръководството на Байерн подчертаха, че новата екипировка олицетворява съчетанието между вековните баварски ценности и съвременната естетика, превръщайки се в истински символ на гордост за клуба и неговите фенове.

Дебютът на специалния екип ще бъде на 26 септември, когато Байерн ще приеме Вердер Бремен на своя стадион.