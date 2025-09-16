Реал Мадрид с отлични новини: Белингам и Камавинга се завръщат на терена

Феновете на Реал Мадрид могат да си отдъхнат – двама от ключовите полузащитници на „белия балет“ са на прага на завръщане след дълги и тежки контузии, съобщава Football Espana. След месеци на тревога и неизвестност, Джуд Белингам и Едуардо Камавинга са готови да облекат отново бялата фланелка.

Английският национал Белингам, който през юли претърпя операция на рамото, изненада всички с бързото си възстановяване. Първоначалните прогнози сочеха, че 22-годишният талант ще отсъства до октомври, но той демонстрира завидна воля и дисциплина, което му позволява да се завърне още за дербито с Атлетико Мадрид на 27 септември – мач от 7-ия кръг на Ла Лига.

Не по-малко впечатляващо е и възстановяването на Едуардо Камавинга. Френският халф се сблъска с тежка травма на сухожилие, която го извади от игра за повече от четири месеца. За капак, Камавинга получи и контузия в коляното, което допълнително забави завръщането му. Въпреки това, медицинският щаб на Реал Мадрид е оптимистично настроен и очаква младия полузащитник да бъде на разположение още за двубоя срещу Еспаньол на 20 септември.

Тези добри вести идват като глътка свеж въздух за треньора Чаби Алонсо, който ще разполага с по-широк избор в средата на терена. С възстановяването на Белингам и Камавинга, Реал Мадрид ще може да разчита на повече креативност, енергия и стабилност в предстоящите важни срещи от испанското първенство и Шампионска лига.