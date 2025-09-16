Новини
Тобиас Хайнц – бившият ас на ЦСКА, който води Гьотеборг към европейската сцена

16 Септември, 2025 14:36 418 0

За 22 мача през настоящата кампания, норвежкият полузащитник вече има 7 гола и 8 асистенции

Тобиас Хайнц – бившият ас на ЦСКА, който води Гьотеборг към европейската сцена - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бившият футболист на ЦСКА - Тобиас Хайнц се превърна в ключов двигател на славния Гьотеборг. Норвежецът, който вече е на 27 години, демонстрира впечатляваща форма и не спира да радва привържениците на „синьо-белите“ с головете и асистенциите си.

В последния кръг Хайнц отново бе под светлината на прожекторите. Той откри резултата още в 13-ата минута на гостуването срещу Хекен, след като с прецизен удар от бялата точка не остави шансове на вратаря. Домакините успяха да върнат интригата с попадение на Микел Ригард малко преди почивката, но това не смути Гьотеборг. В 71-ата минута Тобиас Хайнц отново изригна – този път с майсторски удар от движение, с който оформи крайното 2:1 и донесе безценни три точки на своя тим.

С този успех Гьотеборг се изкачи на четвърта позиция във временното класиране, събирайки 41 точки и затвърждавайки амбициите си за участие в европейските клубни турнири през следващия сезон.

След години на колебливи изяви и престой в долната половина на таблицата, Гьотеборг най-сетне се завръща сред фаворитите, а заслугата за това е неоспоримо на Хайнц. Само за 22 мача през настоящата кампания, норвежкият полузащитник вече има 7 гола и 8 асистенции – статистика, която го нарежда сред най-резултатните и креативни играчи в шведското първенство.


