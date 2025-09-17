Юлияна Янева с впечатляващ пробив до полуфиналите на световното по борба в Загреб

Юлияна Янева се класира за полуфиналите на Световно първенство по борба, което се провежда в хърватската столица Загреб. Силното ѝ представяне я нарежда сред фаворитките за медал и вдъхва надежда на българските фенове за ново отличие.

Пътят на Янева до тази фаза бе истинско изпитание – тя премина през изключително тежка схема, демонстрирайки характер и борбен дух. В квалификациите българката буквално прегази европейската шампионка Ханум Велиева от Русия, туширайки я безапелационно. В следващия кръг Янева показа хладнокръвие и надделя драматично с 7:6 над Пак Сол Гум от Северна Корея. Четвъртфиналният сблъсък срещу Катерина Зелених от Румъния също завърши в полза на нашата състезателка – 8:4, което я изстреля само на крачка от медалите.

В битката за място на финала Янева ще се изправи срещу Лун Цзя от Китай – световна шампионка в неолимпийските категории за 2023 година и сребърна медалистка от Белград 2022.

Междувременно, другата ни надежда – Биляна Дудова, все още пази шансове за бронз. Въпреки че стартира с поражение в категория до 62 кг от Пак Сол Гум, петкратната европейска и световна шампионка може да се върне в битката за отличие чрез репешажите, ако севернокорейката продължи победния си ход.

Северна Корея прави истински фурор на турнира, като вече има два златни медала и се нарежда сред водещите отбори в генералното класиране. Пак Сол Гум, която се оказа препъникамък за Дудова, продължи с убедителни победи и ще се изправи срещу руската шампионка Амина Танделова.