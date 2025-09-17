Новини
Българските футболни клубове с рекордна печалба от трансфери през лятото

17 Септември, 2025 20:06

Трансферната стратегия и успешните сделки стабилизират финансовото състояние на отборите

Българските футболни клубове с рекордна печалба от трансфери през лятото - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лятото на 2025 година се оказа изключително динамично и доходоносно за българските футболни клубове, които отчетоха впечатляваща печалба от трансферната си дейност. Според официалния доклад на ФИФА, между 1 юни и 2 септември родните отбори са реализирали 117 входящи трансфера на обща стойност 13,6 милиона долара.

В същия период българските клубове са осъществили и 112 изходящи сделки, които са донесли в касите им внушителните 15,2 милиона долара.

След края на трансферния прозорец, обаче, трансферната активност не стихна. Две допълнителни сделки раздвижиха пазара – Анджело Мартино подсили състава на ЦСКА, докато Емил Ценов пое към руския Оренбург, напускайки ЦСКА 1948. Така общата сума, инвестирана от българските клубове за нови попълнения, надхвърли 14 милиона долара, а приходите от продажби достигнаха близо 16 милиона долара.

Този финансов резултат бележи своеобразен рекорд за последните пет години, като най-активни на трансферния пазар се оказаха грандовете ЦСКА и Лудогорец. Именно те вложиха най-сериозни средства в нови футболисти, стремейки се да подсилят съставите си за предстоящите предизвикателства.


