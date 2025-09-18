Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ливърпул наруши традицията: "Мърсисайдци" излязоха без нито един англичанин срещу Атлетико Мадрид

18 Септември, 2025 06:30 537 1

Все пак Великобритания бе представена в единайсеторката в лицето на шотландския национал Андрю Робъртсън

Ливърпул наруши традицията: "Мърсисайдци" излязоха без нито един англичанин срещу Атлетико Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Ливърпул се изправи срещу Атлетико Мадрид в Шампионската лига в сряда, а треньорът Арне Слот взе забележително решение, избирайки стартов състав без нито един английски футболист. Така след 417 поредни мача в евротурнирите с англичанин в състава, сега традицията бе нарушена.

На резервната скамейка все пак имаше четирима англичани: Фреди Удман, Джо Гомес, Рио Нгумоха и Джейдън Данс, но никой от тях не попадна сред титулярите, а единствено Нгумоха се появи през втората част.

Може би голямата новина бе включването на Александър Исак в стартовия състав. Нападателят направи своя дебют след трансфера си от Нюкасъл на стойност 125 милиона паунда.

Все пак Великобритания бе представена в единайсеторката в лицето на шотландския национал Андрю Робъртсън, който започна като ляв бек и дори отбеляза първия гол в мача.

Срещата предложи много драма, но накрая мърсисайдци триумфираха с 3:2.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То в Англия

    3 0 Отговор
    няма англичани та в Ливърпул ли да се появят!

    06:46 18.09.2025

