Биляна Дудова ще спори за бронзов медал на световното по борба

18 Септември, 2025 16:04 497 0

Българката постигна втори успех в репешажите

Биляна Дудова ще спори за бронзов медал на световното по борба - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Биляна Дудова ще спори за бронза на Световното първенство по борба в Загреб, Хърватия след като постигна втори успех в репешажите.

Световната и 4-кратна европейска шампиона стартира с успех срещу италианката Аурора Кампаня (Италия), която е европейска вицешампионка от 2019-а, с 3:0 при 62-килограмовите.

А след това преодоля и с 9:0 и индийката Маниша, пета на световното през 2025-а.

За отличието тази вечер Дудова ще излезе срещу рускинята Амина Танделова, състезаваща се под флага на UWW. Тя е втора на рейтинговия турнир в Загреб тази година и европейска вицешампионка до 23 г.

Тази вечер Юлияна Янева ще спори за титлата при 68-килограмовите.


