Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА отчете рекорден разход за заплати и сериозна загуба за 2024 година

ЦСКА отчете рекорден разход за заплати и сериозна загуба за 2024 година

18 Септември, 2025 19:06 365 2

  • финансовият отчет -
  • футболния клуб-
  • цска -
  • 2024 година-
  • разходите -
  • възнаграждения-
  • нови попълнения-
  • чуждестранни футболисти-
  • александър томаш

Разходите за възнаграждения са внушителните 21 326 000 лева

ЦСКА отчете рекорден разход за заплати и сериозна загуба за 2024 година - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Финансовият отчет на футболния клуб ЦСКА за 2024 година разкрива значителен ръст в разходите за възнаграждения, достигайки внушителните 21 326 000 лева. Това представлява увеличение с почти 5 милиона лева спрямо предходната година, като основната причина се крие в масовото привличане на нови попълнения, предимно чуждестранни футболисти, през септември. Тогавашният треньор Александър Томаш изигра ключова роля в трансферната политика на "червените".

Въпреки че приходите на клуба за отчетния период надхвърлят 24 милиона лева, разходите се изстрелват над 41 милиона лева. Това води до отчетена загуба в размер на 17 385 000 лева – тревожен сигнал за финансовото здраве на един от най-емблематичните български клубове.

Основните фактори за негативния баланс са високите заплати на новопривлечените играчи, отсъствието на ЦСКА от европейските клубни турнири и по-слабата посещаемост на домакинските мачове на националния стадион "Васил Левски". Тези обстоятелства сериозно ограничиха приходите от билети и маркетинг.

Не бива да се пропуска и фактът, че през първите четири месеца на 2024 г. клубът беше под ръководството на фамилия Ганчеви, а от края на април начело застана Валтер Папазки. Смяната на собствеността също оказа влияние върху финансовата стабилност и стратегическите решения на клуба. С оглед на настоящата ситуация, пред ЦСКА стои предизвикателството да стабилизира бюджета си и да върне доверието на феновете, като същевременно търси път към по-устойчиво развитие и по-добри спортни резултати.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак ще фалират

    2 0 Отговор
    И ще се преименуват на Литекс! Мутра не строител, мутра грабител!

    Коментиран от #2

    19:21 18.09.2025

  • 2 Левскар

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пак ще фалират":

    Тая червена петолъчка фалира още 1989 та година...Чорбари гнусни !!!!

    19:24 18.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ