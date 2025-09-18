ЦСКА отчете рекорден разход за заплати и сериозна загуба за 2024 година

Финансовият отчет на футболния клуб ЦСКА за 2024 година разкрива значителен ръст в разходите за възнаграждения, достигайки внушителните 21 326 000 лева. Това представлява увеличение с почти 5 милиона лева спрямо предходната година, като основната причина се крие в масовото привличане на нови попълнения, предимно чуждестранни футболисти, през септември. Тогавашният треньор Александър Томаш изигра ключова роля в трансферната политика на "червените".

Въпреки че приходите на клуба за отчетния период надхвърлят 24 милиона лева, разходите се изстрелват над 41 милиона лева. Това води до отчетена загуба в размер на 17 385 000 лева – тревожен сигнал за финансовото здраве на един от най-емблематичните български клубове.

Основните фактори за негативния баланс са високите заплати на новопривлечените играчи, отсъствието на ЦСКА от европейските клубни турнири и по-слабата посещаемост на домакинските мачове на националния стадион "Васил Левски". Тези обстоятелства сериозно ограничиха приходите от билети и маркетинг.

Не бива да се пропуска и фактът, че през първите четири месеца на 2024 г. клубът беше под ръководството на фамилия Ганчеви, а от края на април начело застана Валтер Папазки. Смяната на собствеността също оказа влияние върху финансовата стабилност и стратегическите решения на клуба. С оглед на настоящата ситуация, пред ЦСКА стои предизвикателството да стабилизира бюджета си и да върне доверието на феновете, като същевременно търси път към по-устойчиво развитие и по-добри спортни резултати.